Нинова: Никой в управлението на държавата не мисли с главата си. Поредният завод затваря врати

Никой в управлението на държавата не мисли с главата си. Поредният завод затваря врати. Пазарджишкият производител на акумулатори " Елхим Искра" спира на 23 март. 200 работници остават на улицата. Причината е липсата на държавна компенсация за високите цени на индустриалния ток. Трябва да се помогне на тези, които произвеждат, а не на онези, които си топлят басейните.
Това публикува на страницата си във фейсбук лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова. Ето и още от нейния коментар:
Преди това затвори МД"Електроник" Враца. Там бяха освободени 550 работници. Същото се случи с " Леони" в Плевен, в Русе, в Карнобат. Какво трябва да стане още, за да се вземат спасителни мерки за икономиката. По-рано алармирах за мащабен план за развитие на икономиката. Сега ви казвам: трябва ни спасителен план. Икономиката, индустрията, производството, технологиите, само те могат да ни измъкнат от блатото и да подобрят благосъстоянието на народа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 кури
Коментиран от #5, #15
14:47 07.03.2026
2 Дзак
14:48 07.03.2026
3 Анонимен
Коментиран от #60
14:50 07.03.2026
4 ....
14:52 07.03.2026
5 нинова
До коментар #1 от "кури":взех си поука повече няма да крадя гласувайте за мен!
Коментиран от #12, #19
14:54 07.03.2026
6 Нннн
14:54 07.03.2026
7 Последния Софиянец
Коментиран от #44, #55
14:55 07.03.2026
8 Майора
Коментиран от #10, #22, #23
14:55 07.03.2026
9 Бай Тошо
ПС.И не се тревожете за мен, аз съм добре ,намирам се в рая и се чувствам добре.
-Ваш Бай Тошо
Коментиран от #16, #57
14:56 07.03.2026
10 Нгдфхб
До коментар #8 от "Майора":Да бе, изкрадохаа петилетките на народа,🤣🤣
14:57 07.03.2026
12 връщай парите
До коментар #5 от "нинова":тогава айде!
14:58 07.03.2026
13 ФАКТ
14:58 07.03.2026
14 пешо
14:58 07.03.2026
18 Атлантиците
15:00 07.03.2026
19 връщай
До коментар #5 от "нинова":парите!
15:00 07.03.2026
20 СЗО
15:01 07.03.2026
21 Мнение
Моментално в ЦСЗ всички управляващи и управлявали България през последните 36г!
Доведоха страната ни до минути преди закриване!!!
Коментиран от #62
15:01 07.03.2026
22 Справедливост
До коментар #8 от "Майора":Корни, връщай парите с 10% лихва.
Коментиран от #26
15:01 07.03.2026
24 Сталин
До коментар #16 от "От долната земя":Тая "крепостна работна ръка" им беше осигурена безплатни апартаменти ,вили и всичко безплатно
Коментиран от #28, #32
15:03 07.03.2026
27 Тези
Коментиран от #35
15:04 07.03.2026
28 ....
До коментар #24 от "Сталин":Ааа не си прав, не бяха собственици на панелките🤣🤣
15:05 07.03.2026
29 Пълен погром следва
15:05 07.03.2026
31 Гюро кюмюро
15:07 07.03.2026
32 ....
До коментар #24 от "Сталин":Крепостно селячество имаше бе,,,🤣🤣
15:07 07.03.2026
33 Ще работим в барутника
15:08 07.03.2026
35 корни
До коментар #27 от "Тези":обясни на хората че ти най добре знаеш как се фалират предприятия и затова си сигурна че всичко е измама
Коментиран от #37
15:08 07.03.2026
37 Ограбеният народ
До коментар #35 от "корни":Ааа то нарочно, за да ги вземат на безценица.🤣🤣
15:10 07.03.2026
38 БСП да мълчи! Виновни са
А твоята партия, Корнелийо, колко пъти управлява държавата ни през последните 36 години? В периодите на вашето управление създадохте ли нови заводи? Попречихте ли на чужденци да прекратят техни производства, локализирани тук? Не, нищо такова не направихте.
Но когато дойде време за приватизация се договорихте със СДС и още преди да започне приватизирането, във всеки район на България сините и червените се бяха сразумели кои предприятия ще са за едните и кои - за другите. И после? Защо не закрихте само онези заводи, които работеха на загуба? Защо нарязахте за скраб и тези, които бяха на печалба?
Коментиран от #40
15:11 07.03.2026
40 корнелия
До коментар #38 от "БСП да мълчи! Виновни са":защото ни мързи да се занимаваме а и с тия дипломи от мацква по добре не.
15:14 07.03.2026
41 Егати
15:15 07.03.2026
42 Еми при
Ако държавата не умее да създаде благоприятни условия за развитие, страната пропада. Точно това наблюдаваме. Неуметници и подчинени на чужди страни и на "съюзници" уж "избирани" "наши" напълно задушават всякаква икономическа дейност. С това отиваме в трета глуха и скоро ще сме по-зле и от страните на третият свят!
15:15 07.03.2026
44 Няма страшно
До коментар #7 от "Последния Софиянец":Ти не се безпокой...Няма какво да ти затворят.
Моли се само сайта да не спусне кепенци...
15:17 07.03.2026
45 хаха
Ми май нямаше. 15 + години избира Тиква и Шопар та сега да си ете-ете дирника миризлив.
15:18 07.03.2026
46 Ограбването и оплакването върви
15:18 07.03.2026
47 ЗАЩО
15:24 07.03.2026
48 С тея атлантически кухарници
15:25 07.03.2026
49 Права е Нинова
15:26 07.03.2026
50 ужас
15:28 07.03.2026
51 Деций
15:29 07.03.2026
53 Петър
15:31 07.03.2026
54 Дзак
Коментиран от #56
15:31 07.03.2026
55 Първия Перничанин
До коментар #7 от "Последния Софиянец":Софиянецо, имаше статия как големите вериги Кауф. Лид. Бил. и подобни били пред фалит заради увеличени кражби и драстично намалял оборот. Нещо не ти се връзва твърдението, че само те щели да останат. Май ще останат само магазините, пардон, щандовете за хората (на Шиши).
Коментиран от #66
15:38 07.03.2026
56 чакат
До коментар #54 от "Дзак":хората да позабравят
15:38 07.03.2026
57 Ха,ха,ха
До коментар #9 от "Бай Тошо":Готино беше щото се редяхме за банани на опашки по нова година🤣🤣 а лятото беряхме ябълки за норматив, не че е експлоатация на детски труд, да не си помислиш нещо, и в Белене беше готино.
15:40 07.03.2026
58 хихи
15:42 07.03.2026
59 Анджо
е патил от евтини такива боклуци. Даваш малко повече и така. Въпреки ,че и това не всеки път гаранция.
15:42 07.03.2026
60 1234
До коментар #3 от "Анонимен":Тези са други, но все пак помощ от държавата трябва да има...
15:43 07.03.2026
61 В ЕС
Един пирон на конкурентна цена не може да се произведе, камо ли акумулатори.
15:45 07.03.2026
62 Глупендер
До коментар #21 от "Мнение":Няма директен износ от оръжейните заводи за покрайнината и колкото да я кълнете, е права! Освен всичко друго, оръжието от армейските складове директно го дариха на 404 твоите евроатлантета от ППДБ, ГЕРБ, ДПС и ИТН. Не ви е крива Ниновица, колкото и да си е мекере и тя самата, ама да има по кого другиго да плюете заради вашите мизерии.
Коментиран от #64
15:45 07.03.2026
63 кака кури
15:45 07.03.2026
64 като е мекере
До коментар #62 от "Глупендер":и всички го знаят да се скрие и да си харчи крадените пари
15:47 07.03.2026
65 Нещо
15:48 07.03.2026
66 Анджо
До коментар #55 от "Първия Перничанин":Това е пълна лъжа. Те крадът от хората , колко пъти в тия магазини ми начисляват от горе по няколко пъти неща които не си купил и ако не си провериш касовата бележка няма да разбереш как те мамят. До сега само в Лидъл не съм ги хващал. Аз все се сърдех на жената ,че се мотае да ги чете и като ми покажеше за какво иде реч и аз вече гледам.
15:50 07.03.2026
67 Само
15:51 07.03.2026
68 В грешния
15:54 07.03.2026
69 Разкарай се
16:01 07.03.2026
70 ЕДГАР КЕЙСИ
16:06 07.03.2026