Нинова: Никой в управлението на държавата не мисли с главата си. Поредният завод затваря врати

Никой в управлението на държавата не мисли с главата си. Поредният завод затваря врати. Пазарджишкият производител на акумулатори " Елхим Искра" спира на 23 март. 200 работници остават на улицата. Причината е липсата на държавна компенсация за високите цени на индустриалния ток. Трябва да се помогне на тези, които произвеждат, а не на онези, които си топлят басейните.

Това публикува на страницата си във фейсбук лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова. Ето и още от нейния коментар:

Преди това затвори МД"Електроник" Враца. Там бяха освободени 550 работници. Същото се случи с " Леони" в Плевен, в Русе, в Карнобат. Какво трябва да стане още, за да се вземат спасителни мерки за икономиката. По-рано алармирах за мащабен план за развитие на икономиката. Сега ви казвам: трябва ни спасителен план. Икономиката, индустрията, производството, технологиите, само те могат да ни измъкнат от блатото и да подобрят благосъстоянието на народа.