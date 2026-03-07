Новини
Нинова: Никой в управлението на държавата не мисли с главата си. Поредният завод затваря врати

7 Март, 2026 14:47 1 959 70

  • корнелия нинова-
  • управление-
  • мислене-
  • глава-
  • завод-
  • затваряне на врати

Икономиката, индустрията, производството, технологиите, само те могат да ни измъкнат от блатото и да подобрят благосъстоянието на народа, коментира още лидерът на "Непокорна България"

Снимка: Евроком
Ани Ефремова

Никой в управлението на държавата не мисли с главата си. Поредният завод затваря врати. Пазарджишкият производител на акумулатори " Елхим Искра" спира на 23 март. 200 работници остават на улицата. Причината е липсата на държавна компенсация за високите цени на индустриалния ток. Трябва да се помогне на тези, които произвеждат, а не на онези, които си топлят басейните.

Това публикува на страницата си във фейсбук лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова. Ето и още от нейния коментар:

Преди това затвори МД"Електроник" Враца. Там бяха освободени 550 работници. Същото се случи с " Леони" в Плевен, в Русе, в Карнобат. Какво трябва да стане още, за да се вземат спасителни мерки за икономиката. По-рано алармирах за мащабен план за развитие на икономиката. Сега ви казвам: трябва ни спасителен план. Икономиката, индустрията, производството, технологиите, само те могат да ни измъкнат от блатото и да подобрят благосъстоянието на народа.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кури

    19 21 Отговор
    техноимпекс КОГА????????????????????

    Коментиран от #5, #15

    14:47 07.03.2026

  • 2 Дзак

    18 11 Отговор
    И тя за завода милее!

    14:48 07.03.2026

  • 3 Анонимен

    26 2 Отговор
    В България има три завода за акумулатори. Държавата похарчи милиарди за батерии за фотоволтаични централи.

    Коментиран от #60

    14:50 07.03.2026

  • 4 ....

    11 15 Отговор
    Корни ма, тва е нормално, ако са на загуба, ти кво искаш петилетки,🤣🤣

    14:52 07.03.2026

  • 5 нинова

    2 8 Отговор

    До коментар #1 от "кури":

    взех си поука повече няма да крадя гласувайте за мен!

    Коментиран от #12, #19

    14:54 07.03.2026

  • 6 Нннн

    4 6 Отговор
    Кво са ще изпълняваме ли петилетката?

    14:54 07.03.2026

  • 7 Последния Софиянец

    26 4 Отговор
    Всичкия малък бизнес фалира в еврозоната.Магазини и заведения затварят масово.Ще останат само чуждите вериги.

    Коментиран от #44, #55

    14:55 07.03.2026

  • 8 Майора

    7 12 Отговор
    И още нещо Корнелке , когато вие върнете реалните пари с които приватизирахте предприятията , с не да казвате че сте дали дължимото и ги върнете , изнесени в ошфорки , тогава ще се оправят нещата! И стига с тия социалистически разсъждения , не може обикновените хора да ви плащат масрафа!

    Коментиран от #10, #22, #23

    14:55 07.03.2026

  • 9 Бай Тошо

    25 2 Отговор
    Здравейте,пиша ви от отвъдното,и причината да ви пиша е че искам да се извиня на целокупния български народ че не можах да им осигуря банани за всичките години които управлявах България.Ние под мъдрото ръководство на социалистическата идея и трудовия народ на България изградихме една мощна и просперираща държава.Построихме АЕЦ Козлодуй,топлоцентрали ,водни централи ,електропреносна мрежа ,построихме язовири и напоителни канали ,построихме Нефтохим и Кремиковци и тежка и лека промишленост ,също и химическа промишленост ,текстилни фабрики ,завод за полупроводници,научни институти,електроника.Имахме най силната армия на Балканите и България имаше авторитет по целия свят.Осигурихме и безплатно здравеопазване и безплатно образование,култура и не на последно място изградихме развито селско стопанство,като хранехме великия СССР с плодове и зеленчуци и също изнасяхме месо за нашите приятели от Либия и Ирак.Построихме магистрали и тунели ,също болници,училища,университети и почивни станции ,изпратихме човек в Космоса и България стана космическа и ядрена държава и също оставих 50 тона злато в БНБ,и въпреки всичкото това построено не можах да осигуря банани на трудовия български народ,за което искам да приемете моите извинения ,но се надявам новата власт да ви е осигурила банани и също богат и щастлив живот.

    ПС.И не се тревожете за мен, аз съм добре ,намирам се в рая и се чувствам добре.

    -Ваш Бай Тошо

    Коментиран от #16, #57

    14:56 07.03.2026

  • 10 Нгдфхб

    1 4 Отговор

    До коментар #8 от "Майора":

    Да бе, изкрадохаа петилетките на народа,🤣🤣

    14:57 07.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 връщай парите

    2 4 Отговор

    До коментар #5 от "нинова":

    тогава айде!

    14:58 07.03.2026

  • 13 ФАКТ

    9 0 Отговор
    Тя държавата затвори врати и няма никой кви ти заводи

    14:58 07.03.2026

  • 14 пешо

    5 6 Отговор
    корни и колкото да се напинеш парламент през крив макарон

    14:58 07.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Атлантиците

    8 0 Отговор
    Никога не са мислили с главата си.

    15:00 07.03.2026

  • 19 връщай

    1 6 Отговор

    До коментар #5 от "нинова":

    парите!

    15:00 07.03.2026

  • 20 СЗО

    8 1 Отговор
    Гласувайте за Радев. Ще отвори завод ма Москвич в Панчарево.

    15:01 07.03.2026

  • 21 Мнение

    3 2 Отговор
    А отрпката Нинова когато бе коалиционен партньор на кирчовците от ппдб и се кълнеше, че и 1 патрон не пращала за укрия, а Урсула заяви, че България предоставила 30% от оръжията за укрия, кво да я правим бспарката???

    Моментално в ЦСЗ всички управляващи и управлявали България през последните 36г!
    Доведоха страната ни до минути преди закриване!!!

    Коментиран от #62

    15:01 07.03.2026

  • 22 Справедливост

    2 3 Отговор

    До коментар #8 от "Майора":

    Корни, връщай парите с 10% лихва.

    Коментиран от #26

    15:01 07.03.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Сталин

    5 0 Отговор

    До коментар #16 от "От долната земя":

    Тая "крепостна работна ръка" им беше осигурена безплатни апартаменти ,вили и всичко безплатно

    Коментиран от #28, #32

    15:03 07.03.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Тези

    3 2 Отговор
    Ами вижте кои са собственици и колко са.Ако бяха истински частници и бяха платли да го купят дали щяха да се оставят да фалират.И тази го знае ама неспира да лае и на вас ви харесва.

    Коментиран от #35

    15:04 07.03.2026

  • 28 ....

    1 3 Отговор

    До коментар #24 от "Сталин":

    Ааа не си прав, не бяха собственици на панелките🤣🤣

    15:05 07.03.2026

  • 29 Пълен погром следва

    7 2 Отговор
    Вижте как безработицата в Северна Европа за 3 месеца мина 11,6%. Скандинавия гони 12% Кризата ще ни помете. Европа се декапитализира и деиндустриализира с невиждани от ВСВ темпове

    15:05 07.03.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Гюро кюмюро

    5 1 Отговор
    Важното е да има за зеленски,аз съм ин се талиран с тази задача

    15:07 07.03.2026

  • 32 ....

    0 3 Отговор

    До коментар #24 от "Сталин":

    Крепостно селячество имаше бе,,,🤣🤣

    15:07 07.03.2026

  • 33 Ще работим в барутника

    6 0 Отговор
    на Бою и Радев. По 14 часа на ден за 600 евро. Трябва да сме твърдо атлантически олигофрени

    15:08 07.03.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 корни

    2 5 Отговор

    До коментар #27 от "Тези":

    обясни на хората че ти най добре знаеш как се фалират предприятия и затова си сигурна че всичко е измама

    Коментиран от #37

    15:08 07.03.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Ограбеният народ

    3 1 Отговор

    До коментар #35 от "корни":

    Ааа то нарочно, за да ги вземат на безценица.🤣🤣

    15:10 07.03.2026

  • 38 БСП да мълчи! Виновни са

    6 4 Отговор
    Поредният завод има чуждестранни собственици. Как биха могли насила да ги заставят да не затварят собствения си завод?
    А твоята партия, Корнелийо, колко пъти управлява държавата ни през последните 36 години? В периодите на вашето управление създадохте ли нови заводи? Попречихте ли на чужденци да прекратят техни производства, локализирани тук? Не, нищо такова не направихте.
    Но когато дойде време за приватизация се договорихте със СДС и още преди да започне приватизирането, във всеки район на България сините и червените се бяха сразумели кои предприятия ще са за едните и кои - за другите. И после? Защо не закрихте само онези заводи, които работеха на загуба? Защо нарязахте за скраб и тези, които бяха на печалба?

    Коментиран от #40

    15:11 07.03.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 корнелия

    1 2 Отговор

    До коментар #38 от "БСП да мълчи! Виновни са":

    защото ни мързи да се занимаваме а и с тия дипломи от мацква по добре не.

    15:14 07.03.2026

  • 41 Егати

    1 1 Отговор
    Няма отървахне от тази наглост.Както винаги Ана се явява пиара на ,,непокорната"...

    15:15 07.03.2026

  • 42 Еми при

    1 1 Отговор
    "демонстрацията" държавата не се намесва в предпринимачеството и в бизнеса. Тя има обаче задачата само да предостави макроикономическата рамка в която да се развиват индустрия, производства, селско стопанство и каквато и да е икономическа дейност на хората, фирмите, корпорациите...
    Ако държавата не умее да създаде благоприятни условия за развитие, страната пропада. Точно това наблюдаваме. Неуметници и подчинени на чужди страни и на "съюзници" уж "избирани" "наши" напълно задушават всякаква икономическа дейност. С това отиваме в трета глуха и скоро ще сме по-зле и от страните на третият свят!

    15:15 07.03.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Няма страшно

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    Ти не се безпокой...Няма какво да ти затворят.
    Моли се само сайта да не спусне кепенци...

    15:17 07.03.2026

  • 45 хаха

    2 0 Отговор
    Ама тоооо ... "Ганьо глЪвЪ имаше ли ба?"

    Ми май нямаше. 15 + години избира Тиква и Шопар та сега да си ете-ете дирника миризлив.

    15:18 07.03.2026

  • 46 Ограбването и оплакването върви

    3 2 Отговор
    Тиквата и Свинята унищожават всичко. Без дългове държавата не може да изплати заплатите, пенсиите и социалните помощи. 23 милиарда лева дълг за 2025г, сега само 0,600 милиарда

    15:18 07.03.2026

  • 47 ЗАЩО

    2 3 Отговор
    Толкова злоба от ,,мъжете,,към Нинова.Не я харесвам,но злобата която хвърляте може би,че някои аспекти Ви превъзхожда Винаги си проличава Ганьоските страсти.

    15:24 07.03.2026

  • 48 С тея атлантически кухарници

    4 0 Отговор
    Вече не можем и в Коми да отидем достойно заплащане да получим. Трябва поне 4 пъти до Турция за виза да ходиш

    15:25 07.03.2026

  • 49 Права е Нинова

    3 2 Отговор
    Кво умувате? Да не би да не е истина? А?

    15:26 07.03.2026

  • 50 ужас

    1 3 Отговор
    руспия

    15:28 07.03.2026

  • 51 Деций

    1 1 Отговор
    Ти Курнелия с такъв акумулатор ли си на твоята кола?Ако стоката е качествена както Varta или Exide и други цената на тока няма да я обърка, тук все още цената ма труда е много ниска,ама като правят моломощни боклуци които дефектират как да стане тя.Аз не познавам хора които карат с Искра.1974 г баща ми караше на една Варшава с Искра още помня кръглата жълто оранжева лепенка.

    15:29 07.03.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Петър

    5 2 Отговор
    Евгений Василев Узунов е Председател на съвета на директорите на въпросното дружество - собственик на завода. Проверете автобиографията му - бивш шеф на Комсомола (ДКМС), впоследствие получил някои от червените куфарче та за да приватизира редица заводи в страната! Заедно с негови другари от ДС, бивши комунисти. Това са хората направили милиони за сметка на работещите в завода, които сега остават безработни!!

    15:31 07.03.2026

  • 54 Дзак

    0 1 Отговор
    Чудя се БСП защо не си я прибраха докато продължават да се люспят?

    Коментиран от #56

    15:31 07.03.2026

  • 55 Първия Перничанин

    1 2 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    Софиянецо, имаше статия как големите вериги Кауф. Лид. Бил. и подобни били пред фалит заради увеличени кражби и драстично намалял оборот. Нещо не ти се връзва твърдението, че само те щели да останат. Май ще останат само магазините, пардон, щандовете за хората (на Шиши).

    Коментиран от #66

    15:38 07.03.2026

  • 56 чакат

    2 1 Отговор

    До коментар #54 от "Дзак":

    хората да позабравят

    15:38 07.03.2026

  • 57 Ха,ха,ха

    2 4 Отговор

    До коментар #9 от "Бай Тошо":

    Готино беше щото се редяхме за банани на опашки по нова година🤣🤣 а лятото беряхме ябълки за норматив, не че е експлоатация на детски труд, да не си помислиш нещо, и в Белене беше готино.

    15:40 07.03.2026

  • 58 хихи

    2 2 Отговор
    За съжаление е права!?! но в България права е опозицията, след като вземе властта става крива...

    15:42 07.03.2026

  • 59 Анджо

    3 2 Отговор
    Нинова от тия акумулатори нищо не става, за това фалират. Така е в пазарната икономика, най доброто остава на пазара. Ако са качествени и имат поне 4 години живот тези батерии ще има печалба. Всеки който кара кола
    е патил от евтини такива боклуци. Даваш малко повече и така. Въпреки ,че и това не всеки път гаранция.

    15:42 07.03.2026

  • 60 1234

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Анонимен":

    Тези са други, но все пак помощ от държавата трябва да има...

    15:43 07.03.2026

  • 61 В ЕС

    3 0 Отговор
    цените на електричеството са високи навсякъде.
    Един пирон на конкурентна цена не може да се произведе, камо ли акумулатори.

    15:45 07.03.2026

  • 62 Глупендер

    4 0 Отговор

    До коментар #21 от "Мнение":

    Няма директен износ от оръжейните заводи за покрайнината и колкото да я кълнете, е права! Освен всичко друго, оръжието от армейските складове директно го дариха на 404 твоите евроатлантета от ППДБ, ГЕРБ, ДПС и ИТН. Не ви е крива Ниновица, колкото и да си е мекере и тя самата, ама да има по кого другиго да плюете заради вашите мизерии.

    Коментиран от #64

    15:45 07.03.2026

  • 63 кака кури

    0 2 Отговор
    ПАК лъже за копюри!

    15:45 07.03.2026

  • 64 като е мекере

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "Глупендер":

    и всички го знаят да се скрие и да си харчи крадените пари

    15:47 07.03.2026

  • 65 Нещо

    2 0 Отговор
    борсата за ток не връща добри цени, както се надяваха от европейската комисия. Да питат там фонд мениджърите и банките как става ценообразуването.

    15:48 07.03.2026

  • 66 Анджо

    2 1 Отговор

    До коментар #55 от "Първия Перничанин":

    Това е пълна лъжа. Те крадът от хората , колко пъти в тия магазини ми начисляват от горе по няколко пъти неща които не си купил и ако не си провериш касовата бележка няма да разбереш как те мамят. До сега само в Лидъл не съм ги хващал. Аз все се сърдех на жената ,че се мотае да ги чете и като ми покажеше за какво иде реч и аз вече гледам.

    15:50 07.03.2026

  • 67 Само

    0 3 Отговор
    Чисто луди се занимават с производство в ЕС. Финанси, здраве и търговия е бъдещето.

    15:51 07.03.2026

  • 68 В грешния

    0 1 Отговор
    сектор са. Търговията с финансови деривати е много по-переспективен бизнес.

    15:54 07.03.2026

  • 69 Разкарай се

    1 0 Отговор
    чучело

    16:01 07.03.2026

  • 70 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 0 Отговор
    ТАZИ ВЛАШКА ЦИГАНКА , ZAEДНО С ЧОРАПА ПРОКОБВА ZЛИНИТЕ НА БЪЛГАРИЯ ...................... ФАКТ !

    16:06 07.03.2026

