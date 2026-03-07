Новини
Павела Митова: Цената на петрола ще се вдига. Противоречивите послания на институциите създават напрежение

7 Март, 2026 20:27 407 14

България не трябва да се намесва в конфликта около Иран и трябва внимателно да преценява рисковете за страната, коментира депутатът от ИТН

Павела Митова: Цената на петрола ще се вдига. Противоречивите послания на институциите създават напрежение - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова

България не трябва да се намесва в конфликта около Иран и трябва внимателно да преценява рисковете за страната. Това заяви в предаването „Говори сега“ по БНТ депутатът от "Има такъв народ" Павела Митова.

По думите ѝ към момента липсва обща европейска позиция по темата, а държавите от ЕС изразяват различни мнения за действията на Съединените американски щати и Израел.

Тя подчерта, че конфликтът може да създаде рискове за България в няколко направления – сигурността, енергетиката и миграционния натиск.

"От гледна точка на България ние по никакъв начин не бива да се замесваме в този конфликт“, каза още депутатът.

Според нея противоречивите послания на институциите и липсата на координация между служебното правителство, парламента и президентството създават напрежение и несигурност сред обществото. Павела Митова заяви, че изказването на премиера Гюров за цените на горивата у нас е или откровена лъжа, или просто некомпетентност.

В енергийния сектор Митова предупреди, че евентуална ескалация на конфликта може да доведе до сериозни икономически последствия.

"Или се касае за некомпетентност, или се касае за пряка лъжа към българските граждани, за да успокои напрежението в обществото. Аз не съм от хората, които смятат, че трябва да крием истината от обществото, колкото и тя да е сурова. Цената на петрола ще се вдига, защото Венецуела вече е аут. Имаме Ормузки проток, който е затворен, от там преминава 16 милиона барела на ден суров петрол. Естествено, доставките на суровия петрол ще бъдат опорочени за "Лукойл", ще се вдигнат цените на петрола. Между другото ще се вдигнат цените и на газа, защото имаме затваряне на един от основните производители и износители на LNG, и това е Катар."

Случващото се ще окаже влияние върху горивата, земеделската продукция и цените на електроенергията, категорична е Митова.

По думите ѝ България трябва да бъде подготвена и за възможна нова миграционна вълна, тъй като страната е външна граница на Европейския съюз.


България
  • 1 Пич

    6 3 Отговор
    Ще се вдига, защото умственото развитие на Урсулианците спада !!! Ако си имаха както преди време дългосрочни договори с твърда цена с Русия, сага нямаше да го мислят!!!

    20:33 07.03.2026

  • 2 000

    4 3 Отговор
    Как е хубавко ли ви е, рая? Важното путлер да страда.

    20:34 07.03.2026

  • 3 Гост

    12 0 Отговор
    И тази много кyрвишони е строшила да се докопа до депутат.

    Коментиран от #9

    20:35 07.03.2026

  • 4 И Киев е Руски

    5 2 Отговор
    Тиквониййй от Банкя: Ние сме дезерсифицицирани.Не ни пука.Да му мисли Путин

    20:35 07.03.2026

  • 5 Поредната спецка

    12 0 Отговор
    Спецка за пилон !
    Защо бре на подобни им давате трибуно !?
    Те си остават чалгари !!!

    20:36 07.03.2026

  • 6 За пръв път Зулуска

    10 0 Отговор
    И тя разсъждава бре

    20:36 07.03.2026

  • 7 ООрана държава

    7 0 Отговор
    Кога ще пускате на тая снимките от стята на жриците?

    20:38 07.03.2026

  • 8 Гост

    8 0 Отговор
    Тая кво работи?

    20:38 07.03.2026

  • 9 Така е

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    Ако бяха колове с тях можеше да оградим киноцентъра ! 😀

    20:38 07.03.2026

  • 10 Яшар

    6 0 Отговор
    Поредния ланкаджия е правела ...нищо не разбира и разбунва духове и страх в хората

    20:39 07.03.2026

  • 11 ШЕФА

    2 0 Отговор
    Приказките на тази куха лей... са върховна степен на наглост и простотия.Защо взимаш заплата куха лей.. при положение че от вас нищо не зависи за цената,а обвиняваш сл.правителство след като сме парламентарна република,на всичко отгоре сте свалени от власт преди пет месеца за корупция и некадърност,но стоите там крадете и лъжете ежеминутно.Гьонсурат си като учиндолският .род.

    20:42 07.03.2026

  • 12 Жоро Пачата от бе не те

    0 0 Отговор
    Не ги показвайте такива по телевизията!

    20:42 07.03.2026

  • 13 Ивелин Михайлов

    1 0 Отговор
    Палава павела на палуба плавала

    20:42 07.03.2026

  • 14 Връщай

    0 0 Отговор
    Часовника!

    20:43 07.03.2026

