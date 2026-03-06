Бейрут под прицел! Израелската армия разшири войната с Иран с масирани удари по ливанската столица

Израел извърши масирани въздушни удари по южните предградия на Бейрут в петък, след като нареди безпрецедентна евакуация на целия район. Това представлява значително разширяване на конфликта срещу Иран, започнат преди седмица съвместно със Съединени щати, предава "Ройтерс".

Израелската армия съобщи, че е нанесла 26 вълни от въздушни удари през нощта срещу командни центрове и складове за оръжие на Хизбула - шиитската организация, съюзник на Иран и ключов фактор в политиката на Ливан от 80-те години насам.

Експлозии осветиха небето над южните квартали на Бейрут, където живеят стотици хиляди хора. Много жители напуснаха домовете си и прекараха нощта на улицата или на плажа. "Спим на улицата - някои в колите си, други направо на земята. Никой дори не ни донесе одеяло", разказа местният жител Джамал Сейфедин.

Паралелно с операцията в Ливан Израел започна и нова серия въздушни удари срещу цели в Иран. Израелските военни съобщиха, че около 50 бойни самолета са атакували бункер под комплекса в Техеран на убития върховен лидер Али Хаменей, който според тях продължавал да се използва от иранското ръководство.

В самия Израел през нощта се чуха експлозии, след като системите за противовъздушна отбрана се активираха срещу нови ирански атаки. Междувременно ирански дронове са атакували американската база Ал Удейд в Катар - най-голямото военно съоръжение на САЩ в Близкия изток. Според катарските власти няма жертви.

На дипломатическия фронт президентът на Иран Масуд Пезешкиан заяви, че няколко държави са започнали посреднически усилия за прекратяване на конфликта. "Ние сме ангажирани с траен мир в региона, но няма да се поколебаем да защитим достойнството и суверенитета на страната", написа той в социалната мрежа X.

Същевременно президентът на САЩ Доналд Тръмп направи едно от най-острите си изявления от началото на войната, като заяви, че Вашингтон трябва да има право да участва в избора на наследник на Хаменей. "Ще трябва да изберем този човек заедно с Иран", каза Тръмп в интервю за "Ройтерс".

Израел открито заявява, че целта му е да свали настоящото управление в Техеран. Вашингтон формално заявява, че основната му цел е да ограничи способността на Иран да проектира военна сила извън границите си, като същевременно призовава иранците да се надигнат срещу властта.

Според иранския Червен полумесец от началото на бойните действия преди седмица в Иран са загинали най-малко 1230 души. В Ливан властите съобщават за 123 убити и 683 ранени при израелските удари, а иранските атаки са причинили смъртта на поне 10 души в Израел.

Иранският заместник-външен министър Саид Хатибзаде определи конфликта като "екзистенциална война" за страната и заяви, че Техеран ще атакува всички места, от които се извършват удари срещу него.

Тръмп също така насърчи кюрдски сили, базирани в Ирак, да предприемат атаки срещу Иран - ход, който може да отвори нов сухопътен фронт в конфликта. Според източници ирански кюрдски групировки вече са обсъждали с американски представители възможността за подобни действия.

Израел нанесе поредица от удари по южни предградия на Бейрут, след като "Хизбула" съобщи, че е изстреляла ракети към северната част на Израел, съобщи ДПА, пише БТА.

По данни на ливанските служби за сигурност петима души са загинали, а седем са ранени при израелски удар по жилищна сграда в южния ливански пристанищен град Сидон. Според същите източници един от загиналите вероятно е бил член на "Хамас".

Междувременно гъсти облаци дим се издигнаха над бейрутското предградие Дахие - гъсто населен район, смятан за основен бастион на "Хизбула". Малко преди последната поредица от удари, израелската армия заяви, че ще атакува инфраструктура на "Хизбула".

Временните сили на ООН в Ливан (ЮНИФИЛ) съобщиха, че от понеделник насам към Израел от Ливан са били изстреляни около 250 ракети и други снаряди. До момента няма информация за жертви от страна на Израел.

Според кризисния щаб на ливанското правителство близо 100 000 души са се настанили във временни убежища. Истинският брой на разселените вероятно е по-голям, тъй като много жители, които не са намерили място в убежищата, са се преместили в други райони на Бейрут, като част от тях са отседнали в хотели или в жилища под наем.

Междувременно "Хизбула" отправи спешен призив към жителите на Северен Израел, призовавайки ги да се евакуират от райони в радиус до 5 километра от ливанската граница. Организацията обосновава призива си с разполагането в този район на еврейската държава на "военни превозни средства и бронетранспортьори". Това предупреждение последва подобен призив от страна на Израел към жители на големи части от Ливан, допълни Франс прес.

Ливанското шиитско движение „Хизбула“ отново подчерта готовността си да продължи бойните си действия на фона на продължаващите израелски атаки срещу обекти в Ливан, предаде ДПА.

„Няма да сложим оръжията си и няма да напуснем бойното поле“, каза „Хизбула“ в изявление.

Според съобщения на ливански медии от днес през нощта е била предложено да се прибегне до френска инициатива, която включва идеята за пълна капитулация на шиитското въоръжено движение в замяна на прекратяване на войната в Ливан.

Правителствен източник обаче заяви, че „Хизбула“ продължава да отхвърля всякакви преговори за прекратяване на огъня, водени от ливанското правителство, като групировката настоява, че само нейни представители могат да участват в подобни преговори.

Десетки хиляди жители са напуснали гъсто населените квартали на Бейрут.

Междувременно „Хизбула“ пое отговорност за няколко въздушни атаки срещу Израел.