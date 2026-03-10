Новини
Tasnim: Масивен пожар е избухнал в американската военна база Шейх Иса в Бахрейн след иранска атака

10 Март, 2026 06:06, обновена 10 Март, 2026 08:27 2 401 22

Кувейтските военни свалиха шест дрона, насочени срещу емирството

Tasnim: Масивен пожар е избухнал в американската военна база Шейх Иса в Бахрейн след иранска атака - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Иранските сили са извършили ракетна атака срещу американска база в Бахрейн.

Информационната агенция Tasnim, която съобщи за атаката, твърди, че в базата е избухнал масивен пожар.

Според агенцията иранските сили са атакували американската военновъздушна база Шейх Иса в Бахрейн, причинявайки пожар след бомбардировката.

Tasnim съобщава, че целта на атаката е било общежитие за американски военни.

Все още няма съобщения за щети или жертви в резултат на атаката.

Според изявление на Кувейтската национална гвардия, противовъздушната отбрана на страната е свалила шест дрона, изстреляни от Иран срещу емирството.

„Противовъздушната отбрана на страната откри и унищожи шест атакуващи дрона, изстреляни от иранска територия“, се казва в изявлението.

Националната гвардия уточни, че безпилотните апарати са били унищожени в северната и южната част на страната.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДдддД

    80 3 Отговор
    Персите къдрави ги направиха -на бай Дончо му увисна перчема...Всички амерски бази в Персийският Залив пушат като сръбски скари-а най-големият му самолетоносачремонтира пистата за излитане....

    Коментиран от #19

    06:17 10.03.2026

  • 2 Пловдив

    73 0 Отговор
    Как така,има само жертви,от страна на Иран,а от другата,само пожари и, незначителни щети.,"Ейбрахам Линкълн",как е,пребоядисаха ли го вече?

    06:20 10.03.2026

  • 3 дончо

    53 1 Отговор
    Си Скуби косата

    06:20 10.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Шопо

    59 1 Отговор
    Към 2009 г. последователите на шиитския ислям наброяват над 200 милиона души.
    След убииството на Хаменей всички тези 200 милиона имат една цел в живота - да убиват Американци.

    Коментиран от #8

    06:25 10.03.2026

  • 6 Бонев

    60 0 Отговор
    Тез иранци,и те много чипове от перални са вадили.

    06:25 10.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 И Киев е Руски

    53 1 Отговор

    До коментар #5 от "Шопо":

    Не само те а и всеки нормален човек на планетата иска прочистването на земята от американци и евреи.Това са тумори с много метастази

    06:30 10.03.2026

  • 9 Грозната истина

    36 1 Отговор
    Браво браво браво

    06:31 10.03.2026

  • 10 Чичи Дони

    36 1 Отговор
    Ужким , ги Бях Ударил много Тежко, тва там Иран.
    Нямаха Нищо,
    Всичко бях унищожил ..и ся Ко стана?
    ...Бря да му са не види.
    Начи тоя Сатаняхо и още една шепа, къде хвърлиха милиардите за Предизборната ми кампания , ша излезнат голяма Сатана ,
    то й Яз и Яз покрай тях се!

    Ква а Мислихме , Тя ква стана ?

    фу .ша вземе стане 2-ри 11 септември
    и то.гази, ша си Е П.М.
    отиде та са Не ви да я

    06:32 10.03.2026

  • 11 Стоянчо Пуканката

    53 1 Отговор
    Едно много, ама наистина много голямо брависимо на иранците! Истински мъже, истински воини! Няма и как да бъде иначе- все пак са раждани и възпитанани в Земята на Арийците- древна и велика Персия!

    06:33 10.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Само здрав кютек

    31 3 Отговор
    и студено къдрене за ционетата! Апропо, персите направиха пиндосляка и гъзолизците им разногледи- миличките те, незнаят на кой свят се намират!

    06:41 10.03.2026

  • 14 Гертруд

    32 1 Отговор
    Не е вярно! Това беше заря по случай 8ми март.

    06:46 10.03.2026

  • 15 Ники

    40 1 Отговор
    Рижавия терорист, не знае къде се намира.
    Не знае как да се измъкне от унижението.
    Скоро ще обяви победа и ще избяга като попарен.
    Толкова за най-силната армия в света.

    06:46 10.03.2026

  • 16 Дякон Унуфрий Араллампиев

    32 1 Отговор
    Вече много трудно могат да се крият истинските загуби на коалицията Бизнесът на арабите потъна Скоро нефт от Залива няма да има Никой не вярва на щатите

    06:53 10.03.2026

  • 17 Мишел

    21 2 Отговор
    Големият проблем на САЩ е Иран са Китай, Русия и Северна Корея. Тези три ядрени сили гарантират, че САЩ не може да спечели тази война.

    07:20 10.03.2026

  • 18 А ве Ко стана с Куба?!

    7 0 Отговор
    Бай-Дончо зацикли в Иран и забрави за Куба...?!

    08:04 10.03.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 хихи

    3 0 Отговор
    чичо Дончо си счупи рогата...

    08:28 10.03.2026

  • 21 Бай Доне

    1 0 Отговор
    Яко го закъса каква я мислеше каква стана.Браво на иранците храбър народ бий педофилите

    08:34 10.03.2026

  • 22 Засрамете се

    0 0 Отговор
    "Кувейтските военни свалиха шест дрона, насочени срещу емирството"

    Не са били насочени срещу емирството, а срещу американските бази и центрове.
    А ако кувейтските военни ги бранят, значи са участници във воЙната, която подло започнаха Израел и САЩ!
    При това нали базите са там за да бранят кувейтците, а не обратното???

    08:44 10.03.2026

Новини по държави:
