Tasnim: Масивен пожар е избухнал в американската военна база Шейх Иса в Бахрейн след иранска атака

Иранските сили са извършили ракетна атака срещу американска база в Бахрейн.
Информационната агенция Tasnim, която съобщи за атаката, твърди, че в базата е избухнал масивен пожар.
Според агенцията иранските сили са атакували американската военновъздушна база Шейх Иса в Бахрейн, причинявайки пожар след бомбардировката.
Tasnim съобщава, че целта на атаката е било общежитие за американски военни.
Все още няма съобщения за щети или жертви в резултат на атаката.
Според изявление на Кувейтската национална гвардия, противовъздушната отбрана на страната е свалила шест дрона, изстреляни от Иран срещу емирството.
„Противовъздушната отбрана на страната откри и унищожи шест атакуващи дрона, изстреляни от иранска територия“, се казва в изявлението.
Националната гвардия уточни, че безпилотните апарати са били унищожени в северната и южната част на страната.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ДдддД
Коментиран от #19
06:17 10.03.2026
2 Пловдив
06:20 10.03.2026
3 дончо
06:20 10.03.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Шопо
След убииството на Хаменей всички тези 200 милиона имат една цел в живота - да убиват Американци.
Коментиран от #8
06:25 10.03.2026
6 Бонев
06:25 10.03.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 И Киев е Руски
До коментар #5 от "Шопо":Не само те а и всеки нормален човек на планетата иска прочистването на земята от американци и евреи.Това са тумори с много метастази
06:30 10.03.2026
9 Грозната истина
06:31 10.03.2026
10 Чичи Дони
Нямаха Нищо,
Всичко бях унищожил ..и ся Ко стана?
...Бря да му са не види.
Начи тоя Сатаняхо и още една шепа, къде хвърлиха милиардите за Предизборната ми кампания , ша излезнат голяма Сатана ,
то й Яз и Яз покрай тях се!
Ква а Мислихме , Тя ква стана ?
фу .ша вземе стане 2-ри 11 септември
и то.гази, ша си Е П.М.
отиде та са Не ви да я
06:32 10.03.2026
11 Стоянчо Пуканката
06:33 10.03.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Само здрав кютек
06:41 10.03.2026
14 Гертруд
06:46 10.03.2026
15 Ники
Не знае как да се измъкне от унижението.
Скоро ще обяви победа и ще избяга като попарен.
Толкова за най-силната армия в света.
06:46 10.03.2026
16 Дякон Унуфрий Араллампиев
06:53 10.03.2026
17 Мишел
07:20 10.03.2026
18 А ве Ко стана с Куба?!
08:04 10.03.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 хихи
08:28 10.03.2026
21 Бай Доне
08:34 10.03.2026
22 Засрамете се
Не са били насочени срещу емирството, а срещу американските бази и центрове.
А ако кувейтските военни ги бранят, значи са участници във воЙната, която подло започнаха Израел и САЩ!
При това нали базите са там за да бранят кувейтците, а не обратното???
08:44 10.03.2026