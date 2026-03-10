Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Гуцанов: Колкото може повече добавки - толкова по-добре

Гуцанов: Колкото може повече добавки - толкова по-добре

10 Март, 2026 15:05 843 29

  • борислав гуцанов-
  • добавки-
  • пенсионери

По никакъв начин социалната политика не трябва да бъде ползвана за предизборни кампании. Хората и без това живеят тежко

Гуцанов: Колкото може повече добавки - толкова по-добре - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Трябва да направим така, че животът на хората да бъде по-добър. Няма причина да не бъде подкрепен удължителния бюджет. Колкото може повече добавки - толкова по-добре. Това заяви Борислав Гуцанов.

По думите му е важно да се направи Великденските и Коледните добавки да бъдат част от закона, а не „когато наближат, хората да чакат милостинята – независимо кой управлява“. „Имахме разговори с г-жа Сачева и се учудвам защо мултифондовете минаха толкова бързо в пленарна зала, а този закон, който пряко касае хората, все още не намира място за неговото разглеждане в дневния ред“, коментира Гуцанов.

„По никакъв начин социалната политика не трябва да бъде ползвана за предизборни кампании. Хората и без това живеят тежко“, допълни той.

Според него хората трябва да получат „подкрепа в тези безкрайно тежки месеци“.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тома

    12 0 Отговор
    Няма по смешен от гуци

    Коментиран от #11

    15:07 10.03.2026

  • 2 Див селянин

    11 0 Отговор
    Яла та издрънча и тебе с аннъ лопата.

    Коментиран от #4

    15:10 10.03.2026

  • 3 007 /агент/

    12 1 Отговор
    Колкото по-бързо комунистите зачезнете - "толкова по-добре".!

    15:11 10.03.2026

  • 4 Звездоброец

    10 0 Отговор

    До коментар #2 от "Див селянин":

    Всеки отговорен към родината българин трябва да се снабди с права лопата , ако няма . Скоро ще ни потрябва

    15:14 10.03.2026

  • 5 Питане

    9 0 Отговор
    А бе, ти пита ли "товариш" Заркоf може ли се изказваш ?
    Да нема Белене после....

    15:16 10.03.2026

  • 6 Този

    9 0 Отговор
    има предвид себе си, колкото повече, толкова по-добре. Цяла Варна си го познаваме, затова Урода се се кандидатира от Шумен. Малко лежа в атеста, трябваше да вземе затвор поне 10 календара.

    15:16 10.03.2026

  • 7 Ззззз

    7 0 Отговор
    Колкото може повече добавки , толкова повече инфлация !

    15:17 10.03.2026

  • 8 Колкото

    7 0 Отговор
    Повече фен...та..нил,толкова повече мил..ини в сметката......как е Ди.до дън..ката......

    15:17 10.03.2026

  • 9 Oня с коня

    7 0 Отговор
    До болка позната и изтъркана практика- колкото повече една Партия е заплашена да не влезе в НС,толкова повече иска да се раздават Щедро пари от хазната на Народа за да спечелят симпатии на Изборите.А когато в даден Момент Правителството обяви че Хазната е празна и взема Заем,още по-добре,защото същите тия "доброжелатели народни" ще гракнат в един глас:"Да изметем сегашните Некадърни Управници,след като не могат да си правят сметката"!

    15:22 10.03.2026

  • 10 Сзо

    4 0 Отговор
    Тоя да не се изживява като Мечо Пух.

    15:23 10.03.2026

  • 11 Гласоподавател

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тома":

    Идват избори. Предлагам всички популисти да се наричат ГУЦИ.

    15:24 10.03.2026

  • 12 Колкото

    4 0 Отговор
    Повече фен...та..нил,толкова повече мили..они в сметката......как е Ди.до дън..ката......

    15:24 10.03.2026

  • 13 ЧИЧО

    8 0 Отговор
    Хората живеят тежко. А вие , които не се числите към хората как живеете!

    15:27 10.03.2026

  • 14 Софийски селянин,Пенсионер

    4 0 Отговор
    Колко тежко да живеят в хипермаркетите пълно с набори особено наборки,защото на повечето от тях мъжете и са гушнали букета..
    И сега им харчат 30%% от вдовишките пенсийки...

    15:28 10.03.2026

  • 15 Айде чао

    4 0 Отговор
    ДругарЕ, дайте да дадем! Съюз между раб. класа и селяните! Абе др. гуци, докога ще ви траем изтърканите лафове?! И докога ще ви търпим вас, крадливите на държавната трапеза, бе мушмурок?!

    15:29 10.03.2026

  • 16 ОЛГА

    3 1 Отговор
    Колко щедри към едни,а към бедните ни пенсионери жестоки от ранни младини!Със тези много пари,ще бричат комари до лятото,Гуцанов!

    15:30 10.03.2026

  • 17 КОЛКОТО ПОВЕЧЕ

    2 4 Отговор
    Наближават изборите, започвам все повече
    да се чудя дали да гласувам.
    Първо се чудя за кого да гласувам
    и като установя, че за същите не си струва
    направо се отказвам.

    15:32 10.03.2026

  • 18 "Нашата голяма отговорност" е...

    2 3 Отговор
    Е ясно да се заявим. НЕ на Ционизма, НЕ на Атлантизма, НЕ на Нацизма ! ... Не на израелско-американският холокост ! Искаме турбо Орбан на стероиди
    А не атлантическа подлога и мижитурка ! Това иска българина

    15:34 10.03.2026

  • 19 Трудно ли е "другарю" Гуцанов ?

    3 0 Отговор
    Трудно ли е мишлета? А? Питам !
    Да поканете лектори от WSWS и да им подсигурите зала 1 на НДК и зали по университетите. Поне това можете да направите подлоги жалки и страхливи ! Трудно е нали... даже невъзможно за вас. А дали и до колко
    Въобще са леви БСП-ОЛ може да разберете като посетите сайта на WSWS ! Друго за тази прокси фалшива измамна партия няма какво да се каже. Тя е 36 годишен позор за лявото ! Мамник който руши лявото в България !

    15:35 10.03.2026

  • 20 Никой

    7 0 Отговор
    До скоро инвалидните пенсии му бяха трън в очите и много умуваше по темата из студиата. Били 800 хиляди . Да де ,ама реалните телкове с право на пенсия са много,много по- малко. Вярно е, има фалшиви и с тази простотия която сътвориха със ,,случайното разпределение" сигурно още повече ще са неистинските . Преди пациента поне го виждаха, сега виждат само диагнози на хартия .А Гуцанов сега преди извънредните избори , рязко обърна плочата. Давайте да дадем, ама откъде да дадем не става ясно.

    15:35 10.03.2026

  • 21 добавки а?

    4 0 Отговор
    Към мизерията да добавим мизерни добавки ? А? Еврозонци....

    15:37 10.03.2026

  • 22 Иван

    1 0 Отговор
    Гуцанов, Гуцанов, тази твоя практика и изказвания е точно същата, както онзи Мечо Пух,
    Владимир Иванов от комисията за...! За него и за теб, колкото повече е равно на многото... малко!
    Инфлацията в България през март ще е 30%!!!

    15:40 10.03.2026

  • 23 Гуцанов, мишкоооо

    2 0 Отговор
    Поканете лектори от WSWS и им подсигурете зала 1 на НДК и зали по университетите. Поне това можете да направите подлоги жалки и страхливи !

    15:43 10.03.2026

  • 24 Хммм,

    0 0 Отговор
    Някой замислил ли се е защо в държави където цените са значително по високи от нашите, народа е с по високи доходи и живее по добре? Кокото разликите са по големи, толкова по доволни са гражданите и по нормално живеят защото доходите им съответстват на цените. У нас всички правят сезифофски усилия да дърпат цените възможно най долу, което съответства логично и на най ниски доходи, а никой не прави дори опит да синхронзира доходите да съответстват на цените, които са пазарни, а не като през социализма единни и регламентирани от правителството. По този начин поддържаме една икономика с икуствено занижени цени за труд, а съседите ни от пограничните райони ни изпразват магазините и бензиностанциите защото няма гранични препятствия и нямат проблем да пазаруват и зареждат горива от България. Така на практика стимулираме съседите си, като им продаваме труда си сериозно под себестойността на техния, каквато стойнаст те получават в собственита си държави за същата извършена работа. Напоследък в Гърция например, в пограничните райони масово се затварят магазини и бензиностанции защото никой не пазарува от тях, а собствениците им протестират за облекчения в данъци и други държавни такси за да могат да продължат дейността си.

    15:45 10.03.2026

  • 25 4567

    0 0 Отговор
    Гуцанов, колко добавки си произвел, или само гуцаш?

    15:55 10.03.2026

  • 26 Даниел Немитов

    0 0 Отговор
    Както казваше великата Маргарет Тачър: "Комунистите много обичат да правят добрини, ама с чужди пари"!

    15:57 10.03.2026

  • 27 Фют

    0 0 Отговор
    Браво, Гуцанче! Трябват си всякакви витамини. Пък те с пари.

    16:07 10.03.2026

  • 28 Михаил

    1 0 Отговор
    Г-ин Гуцанов
    Лесно се раздава парички особенно когато не са мойте....
    Колко години ви храним ?
    Първо спечелете нещо после печалба я раздавайте....
    А не обратно...
    Не стига че ги няма ама още ги раздава!
    Ще пласират пък дуржавни книжа а инфлация расте!
    Товя е основно правило!!!

    16:11 10.03.2026

  • 29 Напомнящ

    1 0 Отговор
    Аман от предизборните демагогии и на червените лъжци!!! Този да отговори защо народа ни живее тежко,след като ни натресоха насилствено в умиращата еврозона! Нали като част от сатанинската сглобка червените с готовност гласуваха за еврозоната,въпреки че бяха обещали на избирателите си,че това няма да се случи! Плюха на Конституцията,като позволиха на онази тяхната красотница натала да забрани Референдума за скапаното евро! Нали твърдяха,че "стадото"не можело да решава?! Сега отново се опитват да подмамят някои заблудени,гладнички душици с някакви мижави евра,които щели да ѝм харижат! Безсрамниците да обяснят къде са медените потоци,които щяха да ни заливат след приемането на шийткона!!! БОГ да накаже всички продажници,които предадоха суверинитета на РОДИНАТА ни и ни обрекоха на глад,мизерия и нищета! Да бъдат проклети навеки!!!

    16:23 10.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове