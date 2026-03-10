Гуцанов: Колкото може повече добавки - толкова по-добре

Трябва да направим така, че животът на хората да бъде по-добър. Няма причина да не бъде подкрепен удължителния бюджет. Колкото може повече добавки - толкова по-добре. Това заяви Борислав Гуцанов.

По думите му е важно да се направи Великденските и Коледните добавки да бъдат част от закона, а не „когато наближат, хората да чакат милостинята – независимо кой управлява“. „Имахме разговори с г-жа Сачева и се учудвам защо мултифондовете минаха толкова бързо в пленарна зала, а този закон, който пряко касае хората, все още не намира място за неговото разглеждане в дневния ред“, коментира Гуцанов.

„По никакъв начин социалната политика не трябва да бъде ползвана за предизборни кампании. Хората и без това живеят тежко“, допълни той.

Според него хората трябва да получат „подкрепа в тези безкрайно тежки месеци“.