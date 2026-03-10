Гуцанов: Колкото може повече добавки - толкова по-добре

Трябва да направим така, че животът на хората да бъде по-добър. Няма причина да не бъде подкрепен удължителния бюджет. Колкото може повече добавки - толкова по-добре. Това заяви Борислав Гуцанов.
По думите му е важно да се направи Великденските и Коледните добавки да бъдат част от закона, а не „когато наближат, хората да чакат милостинята – независимо кой управлява“. „Имахме разговори с г-жа Сачева и се учудвам защо мултифондовете минаха толкова бързо в пленарна зала, а този закон, който пряко касае хората, все още не намира място за неговото разглеждане в дневния ред“, коментира Гуцанов.
„По никакъв начин социалната политика не трябва да бъде ползвана за предизборни кампании. Хората и без това живеят тежко“, допълни той.
Според него хората трябва да получат „подкрепа в тези безкрайно тежки месеци“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тома
Коментиран от #11
15:07 10.03.2026
2 Див селянин
Коментиран от #4
15:10 10.03.2026
3 007 /агент/
15:11 10.03.2026
4 Звездоброец
До коментар #2 от "Див селянин":Всеки отговорен към родината българин трябва да се снабди с права лопата , ако няма . Скоро ще ни потрябва
15:14 10.03.2026
5 Питане
Да нема Белене после....
15:16 10.03.2026
6 Този
15:16 10.03.2026
7 Ззззз
15:17 10.03.2026
8 Колкото
15:17 10.03.2026
9 Oня с коня
15:22 10.03.2026
10 Сзо
15:23 10.03.2026
11 Гласоподавател
До коментар #1 от "Тома":Идват избори. Предлагам всички популисти да се наричат ГУЦИ.
15:24 10.03.2026
12 Колкото
15:24 10.03.2026
13 ЧИЧО
15:27 10.03.2026
14 Софийски селянин,Пенсионер
И сега им харчат 30%% от вдовишките пенсийки...
15:28 10.03.2026
15 Айде чао
15:29 10.03.2026
16 ОЛГА
15:30 10.03.2026
17 КОЛКОТО ПОВЕЧЕ
да се чудя дали да гласувам.
Първо се чудя за кого да гласувам
и като установя, че за същите не си струва
направо се отказвам.
15:32 10.03.2026
18 "Нашата голяма отговорност" е...
А не атлантическа подлога и мижитурка ! Това иска българина
15:34 10.03.2026
19 Трудно ли е "другарю" Гуцанов ?
Да поканете лектори от WSWS и да им подсигурите зала 1 на НДК и зали по университетите. Поне това можете да направите подлоги жалки и страхливи ! Трудно е нали... даже невъзможно за вас. А дали и до колко
Въобще са леви БСП-ОЛ може да разберете като посетите сайта на WSWS ! Друго за тази прокси фалшива измамна партия няма какво да се каже. Тя е 36 годишен позор за лявото ! Мамник който руши лявото в България !
15:35 10.03.2026
20 Никой
15:35 10.03.2026
21 добавки а?
15:37 10.03.2026
22 Иван
Владимир Иванов от комисията за...! За него и за теб, колкото повече е равно на многото... малко!
Инфлацията в България през март ще е 30%!!!
15:40 10.03.2026
23 Гуцанов, мишкоооо
15:43 10.03.2026
24 Хммм,
15:45 10.03.2026
25 4567
15:55 10.03.2026
26 Даниел Немитов
15:57 10.03.2026
27 Фют
16:07 10.03.2026
28 Михаил
Лесно се раздава парички особенно когато не са мойте....
Колко години ви храним ?
Първо спечелете нещо после печалба я раздавайте....
А не обратно...
Не стига че ги няма ама още ги раздава!
Ще пласират пък дуржавни книжа а инфлация расте!
Товя е основно правило!!!
16:11 10.03.2026
29 Напомнящ
16:23 10.03.2026