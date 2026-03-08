Двама загинали след падане на снаряд в саудитския град Хардж

Двама души са загинали, а други 12 са ранени, след като снаряд е паднал върху жилищен район в саудитския град Хардж, съобщи местната служба за гражданска защита, цитирана от ДПА, предава БТА.
Според информацията загиналите са граждани на Индия и Бангладеш. Съобщението бе публикувано от службата в социалната мрежа „Екс“.
По-рано днес иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция обяви, че е нанесъл удари по радарни системи на различни места, включително и в Хардж.
Междувременно Обединените арабски емирства категорично отхвърлиха твърдения на израелски медии, че са участвали в атаки срещу Иран на фона на ескалацията в Близкия изток.
От външното министерство на ОАЕ заявиха, че страната се намира в „състояние на самоотбрана“ спрямо иранските нападения. Според ведомството противовъздушната отбрана на Емирствата е реагирала на повече от 1400 ракети и дрона.
Официалната позиция на страната е, че тя не желае да бъде въвличана в конфликт, но ще защитава своя суверенитет.
Пред изданието „Джерусалем пост“ представител на правителството на ОАЕ също заяви, че страната не е участвала в удари срещу Иран в рамките на военната кампания на Израел и САЩ срещу Ислямската република и последвалите ирански действия.
Той отправи критики към представители на израелското правителство, които според него разпространяват подобни „слухове“ за ролята на други държави.
Ануар Гаргаш, съветник на президента на ОАЕ Мохамед бин Зайед ал Нахян, подчерта, че всякакви мерки за защита на държавата ще бъдат оповестявани „ясно и публично“, а не чрез медийни публикации.
Реакциите на Емирствата дойдоха след съобщения в израелски медии, позоваващи се на високопоставени правителствени източници, според които ОАЕ са участвали в нападение срещу централа за обезсоляване на морска вода в Иран.
Ако подобна информация бъде потвърдена, това би било първото нападение на държава от Персийския залив срещу Ислямската република от началото на конфликта.
ОАЕ се намират на няколкостотин километра от иранското крайбрежие и само на около 20 километра от стратегическия Ормузки проток. Страната също се превърна в една от целите на иранските ответни действия срещу операцията на САЩ и Израел, тъй като е съюзник на Вашингтон и на нейна територия има американски военни обекти.
1 Карго 200
Лека нощ Иран!!!
19:46 08.03.2026
2 Само питам
Коментиран от #11, #13, #15
19:47 08.03.2026
3 За размисъл
Коментиран от #4
19:47 08.03.2026
4 Карго 200
До коментар #3 от "За размисъл":Слава Америка!
Коментиран от #8, #22
19:48 08.03.2026
5 Атома фъргай бай Дончо!
Коментиран от #23
19:48 08.03.2026
6 Кухите
19:49 08.03.2026
7 Шопо
Коментиран от #14
19:49 08.03.2026
8 За размисъл
До коментар #4 от "Карго 200":Тъпо, тъпо ,та вдлъбнато !
Не заслужаваш даже и този коментар.
19:50 08.03.2026
9 Новини от последните минути
19:51 08.03.2026
10 Ей Ай🤖
Ето защо комплексът е толкова труден за потапяне и толкова опасен за крайцери:
1. Игра на криеница (Невъзможна мишена)
За разлика от кораба „Храбри“, който е голямо парче желязо насред морето, комплексът NSM е камион.
Той може да се скрие в гора, в хангар или под мост.
След изстрелване камионът тръгва веднага и сменя позицията си. Руският крайцер може да изстреля ракета по мястото, откъдето е дошъл огънят, но там вече ще има само пушек.
За да го унищожиш, трябва да имаш постоянно дронове над цялото крайбрежие – нещо, което в условия на война е почти невъзможно.
2. Ракетата NSM е „стелт“ и „умна“
Самата ракета е много по-хитра от старите съветски ракети:
Ниска видимост: Тя е направена от композитни материали и е почти невидима за радарите на крайцера.
Траектория: Лети буквално на метър-два над вълните (sea-skimming), което я прави невидима до последната секунда заради кривината на земята.
Пасивно насочване: Тя не излъчва радарен сигнал, който крайцерът да засече. Използва инфрачервена камера, за да „види“ кораба. Тя разпознава силуета му и сама избира къде да удари (например в склада за муниции или в машинното).
Коментиран от #12
19:51 08.03.2026
11 Ще има много" клетки "
До коментар #2 от "Само питам":Значителни групи перси живеят и извън страната си, като най-големите групи са в САЩ, Германия, Великобритания, Израел, Канада, Кувейт, Франция, Италия, Турция.
19:51 08.03.2026
12 Ей Ай🤖
До коментар #10 от "Ей Ай🤖":Крайцерът е в капан
В Черно море крайцерът е като слон в стъкларски магазин. Той е голям, бавен и лесен за проследяване от спътници и самолети на НАТО.
Ако България разположи NSM край Варна и Бургас, ние създаваме т.нар. зона за забранен достъп (A2/AD).
Никой руски капитан няма да рискува да приближи брега на по-малко от 200 км, защото знае, че от някой храст край брега може да излети ракета, която радарът му ще види едва когато остават 5 секунди до удара.
Извод:
Бреговият комплекс е „убиецът на крайцери“. Той е много по-защитен от кораба ни, защото земята му е щит. Ако „Храбри“ и NSM работят заедно – корабът да открива целите, а камионите от брега да стрелят – руският флот ще трябва да стои по-близо до Новоросийск, отколкото до Варна.
19:52 08.03.2026
13 Пригожин
До коментар #2 от "Само питам":Не всеки може Киев за два дня.
19:52 08.03.2026
14 За размисъл
До коментар #7 от "Шопо":Боже, прибери си версиите, моля! Иранците са в голямата си част шиити, а не сунити. Обратно на КСА. Ама чукча плямпало, чукча не читател.
Коментиран от #18
19:52 08.03.2026
15 Евгени
До коментар #2 от "Само питам":Рижака, не каза ли 4 седмици?
19:53 08.03.2026
16 Здравейте руски sвине
19:53 08.03.2026
17 Дърт путин
Аз си оставам майстор стратег.
19:55 08.03.2026
18 Без мисъл
До коментар #14 от "За размисъл":А саудитците какви са, шиити или сунити? И дали Шопо няма предвид саудитците?
Коментиран от #26
19:57 08.03.2026
19 ицо
19:57 08.03.2026
20 Гръмнала кипа
20:01 08.03.2026
21 Карго 200 дърт Путин
20:02 08.03.2026
22 шопо
До коментар #4 от "Карго 200":ма ти че дишаш атомо не американецо
20:02 08.03.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 хаха
След тези двата арапа:
"Двама израелски войници загинаха при сблъсъци в Южен Ливан"
20:04 08.03.2026
25 Е чакай
Коментиран от #30
20:05 08.03.2026
26 Шопо
До коментар #18 от "Без мисъл":Така де, всички бази на САЩ са легитимна цел за Иран.
Жертвите от цивилно население са съпътстваща щета.
20:06 08.03.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Запознат
Хайдее и тези дадоха назад - ако не желаехте да бъдете въвличани в конфликт защо разрешихте на краварите да нападат Иран от бази на ваша територия. Май всички ще изоставят краварите и евреите.
20:11 08.03.2026
29 фоко
Коментиран от #32
20:12 08.03.2026
30 Запознат
До коментар #25 от "Е чакай":"че няма да има атаки повече по братските арабски народи?"
Че някои не са братски - такива са СА, Катар и ОАЕ. Колкото католиците са "братя" на православните толкова и шиите и сунитите са братя.
Коментиран от #31
20:16 08.03.2026
31 Интересно
До коментар #30 от "Запознат":Запознатия, а кои са братски? Или си биеш камшика?!?
Коментиран от #33, #34
20:23 08.03.2026
32 Възмутен
До коментар #29 от "фоко":"сащ молят Русия да не помага на Иран"
Смятай колко са закъсали краварите - те и Китай молят да не помагали на Иран ама сега с техните камъни по техните глави - те колко години помагаха на укрите срещу руснаците.
20:25 08.03.2026
33 Запознат
До коментар #31 от "Интересно":Всички православни християни са ми братски - за теб католиците и евреите ако са ти братски е друга работа
20:27 08.03.2026
34 Запознат
До коментар #31 от "Интересно":Ако питаш кои са братски на Иран това са Ирак, Бахрейн и Азербайджан.
20:33 08.03.2026
35 РЕАЛИСТ
21:16 08.03.2026