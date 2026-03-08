Двама загинали след падане на снаряд в саудитския град Хардж

Двама души са загинали, а други 12 са ранени, след като снаряд е паднал върху жилищен район в саудитския град Хардж, съобщи местната служба за гражданска защита, цитирана от ДПА, предава БТА.

Според информацията загиналите са граждани на Индия и Бангладеш. Съобщението бе публикувано от службата в социалната мрежа „Екс“.

По-рано днес иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция обяви, че е нанесъл удари по радарни системи на различни места, включително и в Хардж.

Междувременно Обединените арабски емирства категорично отхвърлиха твърдения на израелски медии, че са участвали в атаки срещу Иран на фона на ескалацията в Близкия изток.

От външното министерство на ОАЕ заявиха, че страната се намира в „състояние на самоотбрана“ спрямо иранските нападения. Според ведомството противовъздушната отбрана на Емирствата е реагирала на повече от 1400 ракети и дрона.

Официалната позиция на страната е, че тя не желае да бъде въвличана в конфликт, но ще защитава своя суверенитет.

Пред изданието „Джерусалем пост“ представител на правителството на ОАЕ също заяви, че страната не е участвала в удари срещу Иран в рамките на военната кампания на Израел и САЩ срещу Ислямската република и последвалите ирански действия.

Той отправи критики към представители на израелското правителство, които според него разпространяват подобни „слухове“ за ролята на други държави.

Ануар Гаргаш, съветник на президента на ОАЕ Мохамед бин Зайед ал Нахян, подчерта, че всякакви мерки за защита на държавата ще бъдат оповестявани „ясно и публично“, а не чрез медийни публикации.

Реакциите на Емирствата дойдоха след съобщения в израелски медии, позоваващи се на високопоставени правителствени източници, според които ОАЕ са участвали в нападение срещу централа за обезсоляване на морска вода в Иран.

Ако подобна информация бъде потвърдена, това би било първото нападение на държава от Персийския залив срещу Ислямската република от началото на конфликта.

ОАЕ се намират на няколкостотин километра от иранското крайбрежие и само на около 20 километра от стратегическия Ормузки проток. Страната също се превърна в една от целите на иранските ответни действия срещу операцията на САЩ и Израел, тъй като е съюзник на Вашингтон и на нейна територия има американски военни обекти.