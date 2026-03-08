Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Саудитска Арабия »
Двама загинали след падане на снаряд в саудитския град Хардж

Двама загинали след падане на снаряд в саудитския град Хардж

8 Март, 2026 19:39, обновена 8 Март, 2026 19:45 1 121 35

  • саудитска арабия-
  • загинали-
  • снаряд

ОАЕ отрекоха участие в атаки срещу Иран и заявиха, че действат само в самоотбрана

Двама загинали след падане на снаряд в саудитския град Хардж - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Двама души са загинали, а други 12 са ранени, след като снаряд е паднал върху жилищен район в саудитския град Хардж, съобщи местната служба за гражданска защита, цитирана от ДПА, предава БТА.

Според информацията загиналите са граждани на Индия и Бангладеш. Съобщението бе публикувано от службата в социалната мрежа „Екс“.

По-рано днес иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция обяви, че е нанесъл удари по радарни системи на различни места, включително и в Хардж.

Междувременно Обединените арабски емирства категорично отхвърлиха твърдения на израелски медии, че са участвали в атаки срещу Иран на фона на ескалацията в Близкия изток.

От външното министерство на ОАЕ заявиха, че страната се намира в „състояние на самоотбрана“ спрямо иранските нападения. Според ведомството противовъздушната отбрана на Емирствата е реагирала на повече от 1400 ракети и дрона.

Официалната позиция на страната е, че тя не желае да бъде въвличана в конфликт, но ще защитава своя суверенитет.

Пред изданието „Джерусалем пост“ представител на правителството на ОАЕ също заяви, че страната не е участвала в удари срещу Иран в рамките на военната кампания на Израел и САЩ срещу Ислямската република и последвалите ирански действия.

Той отправи критики към представители на израелското правителство, които според него разпространяват подобни „слухове“ за ролята на други държави.

Ануар Гаргаш, съветник на президента на ОАЕ Мохамед бин Зайед ал Нахян, подчерта, че всякакви мерки за защита на държавата ще бъдат оповестявани „ясно и публично“, а не чрез медийни публикации.

Реакциите на Емирствата дойдоха след съобщения в израелски медии, позоваващи се на високопоставени правителствени източници, според които ОАЕ са участвали в нападение срещу централа за обезсоляване на морска вода в Иран.

Ако подобна информация бъде потвърдена, това би било първото нападение на държава от Персийския залив срещу Ислямската република от началото на конфликта.

ОАЕ се намират на няколкостотин километра от иранското крайбрежие и само на около 20 километра от стратегическия Ормузки проток. Страната също се превърна в една от целите на иранските ответни действия срещу операцията на САЩ и Израел, тъй като е съюзник на Вашингтон и на нейна територия има американски военни обекти.


Саудитска Арабия
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Карго 200

    7 13 Отговор
    Тепърва парада!

    Лека нощ Иран!!!

    19:46 08.03.2026

  • 2 Само питам

    19 8 Отговор
    Какво стана с Техеран за 3 дни?

    Коментиран от #11, #13, #15

    19:47 08.03.2026

  • 3 За размисъл

    3 12 Отговор
    Хора, американците удариха ядрен обект в Асфахан в Иран.

    Коментиран от #4

    19:47 08.03.2026

  • 4 Карго 200

    6 21 Отговор

    До коментар #3 от "За размисъл":

    Слава Америка!

    Коментиран от #8, #22

    19:48 08.03.2026

  • 5 Атома фъргай бай Дончо!

    2 20 Отговор
    Атома!!!

    Коментиран от #23

    19:48 08.03.2026

  • 6 Кухите

    3 15 Отговор
    аятоляси, като ги забомбят утре други ден, още по-здраво, и се разбягат.... няма да ги искат и комшиите даже.

    19:49 08.03.2026

  • 7 Шопо

    16 6 Отговор
    Бой по главите на сунитите

    Коментиран от #14

    19:49 08.03.2026

  • 8 За размисъл

    12 3 Отговор

    До коментар #4 от "Карго 200":

    Тъпо, тъпо ,та вдлъбнато !
    Не заслужаваш даже и този коментар.

    19:50 08.03.2026

  • 9 Новини от последните минути

    1 1 Отговор
    Върховната рада на Украйна и президента Зеленски взеха решение да изпратят 4000 войници от най елитните подразделения на ВСУ в подкрепа на Американо -Израелската коалиция срещу Иран. Зеленски заяви пред радата - "Ислямска джамахирия Иран активно участваше в агресията срещу нашата държава. Руския нашественик получи от ислямистите над 40 хиляди дрона "Шахед" и над 500 хиляди артилерийски снаряди. Този акт е пряко участие във войната срещу нас. Решението беше взето лично от убития върховен лидер на джамахирията аятолах Али Хаменей който си получи това което заслужаваше. Затова наше морално и военно право е да помогнем за пълното унищожение на един от агресорите срещу суверенна Украйна"

    19:51 08.03.2026

  • 10 Ей Ай🤖

    6 6 Отговор
    Американският брегови комплекс NSM (Naval Strike Missile) всъщност е много по-голяма заплаха за руски крайцер от самия кораб „Храбри“. Ако трябва да заложиш на някого в битка срещу голям кораб, заложи на бреговите ракети.
    Ето защо комплексът е толкова труден за потапяне и толкова опасен за крайцери:
    1. Игра на криеница (Невъзможна мишена)
    За разлика от кораба „Храбри“, който е голямо парче желязо насред морето, комплексът NSM е камион.
    Той може да се скрие в гора, в хангар или под мост.
    След изстрелване камионът тръгва веднага и сменя позицията си. Руският крайцер може да изстреля ракета по мястото, откъдето е дошъл огънят, но там вече ще има само пушек.
    За да го унищожиш, трябва да имаш постоянно дронове над цялото крайбрежие – нещо, което в условия на война е почти невъзможно.
    2. Ракетата NSM е „стелт“ и „умна“
    Самата ракета е много по-хитра от старите съветски ракети:
    Ниска видимост: Тя е направена от композитни материали и е почти невидима за радарите на крайцера.
    Траектория: Лети буквално на метър-два над вълните (sea-skimming), което я прави невидима до последната секунда заради кривината на земята.
    Пасивно насочване: Тя не излъчва радарен сигнал, който крайцерът да засече. Използва инфрачервена камера, за да „види“ кораба. Тя разпознава силуета му и сама избира къде да удари (например в склада за муниции или в машинното).

    Коментиран от #12

    19:51 08.03.2026

  • 11 Ще има много" клетки "

    11 2 Отговор

    До коментар #2 от "Само питам":

    Значителни групи перси живеят и извън страната си, като най-големите групи са в САЩ, Германия, Великобритания, Израел, Канада, Кувейт, Франция, Италия, Турция.

    19:51 08.03.2026

  • 12 Ей Ай🤖

    2 11 Отговор

    До коментар #10 от "Ей Ай🤖":

    Крайцерът е в капан
    В Черно море крайцерът е като слон в стъкларски магазин. Той е голям, бавен и лесен за проследяване от спътници и самолети на НАТО.
    Ако България разположи NSM край Варна и Бургас, ние създаваме т.нар. зона за забранен достъп (A2/AD).
    Никой руски капитан няма да рискува да приближи брега на по-малко от 200 км, защото знае, че от някой храст край брега може да излети ракета, която радарът му ще види едва когато остават 5 секунди до удара.
    Извод:
    Бреговият комплекс е „убиецът на крайцери“. Той е много по-защитен от кораба ни, защото земята му е щит. Ако „Храбри“ и NSM работят заедно – корабът да открива целите, а камионите от брега да стрелят – руският флот ще трябва да стои по-близо до Новоросийск, отколкото до Варна.

    19:52 08.03.2026

  • 13 Пригожин

    4 9 Отговор

    До коментар #2 от "Само питам":

    Не всеки може Киев за два дня.

    19:52 08.03.2026

  • 14 За размисъл

    4 9 Отговор

    До коментар #7 от "Шопо":

    Боже, прибери си версиите, моля! Иранците са в голямата си част шиити, а не сунити. Обратно на КСА. Ама чукча плямпало, чукча не читател.

    Коментиран от #18

    19:52 08.03.2026

  • 15 Евгени

    1 4 Отговор

    До коментар #2 от "Само питам":

    Рижака, не каза ли 4 седмици?

    19:53 08.03.2026

  • 16 Здравейте руски sвине

    4 11 Отговор
    Взехте ли Купянск на петата година?

    19:53 08.03.2026

  • 17 Дърт путин

    4 12 Отговор
    Честит ден на жената на всички мои верни дами. Трябва да ми създадете няколко бебета, които да превърна в трупове в името на традиционните ценности.

    Аз си оставам майстор стратег.

    19:55 08.03.2026

  • 18 Без мисъл

    5 5 Отговор

    До коментар #14 от "За размисъл":

    А саудитците какви са, шиити или сунити? И дали Шопо няма предвид саудитците?

    Коментиран от #26

    19:57 08.03.2026

  • 19 ицо

    10 3 Отговор
    и израел гори

    19:57 08.03.2026

  • 20 Гръмнала кипа

    8 1 Отговор
    Френдки файър фром и3сраел.

    20:01 08.03.2026

  • 21 Карго 200 дърт Путин

    3 10 Отговор
    Иранците искат противовъздушна отбрана, за да спрат бомбардировките на САЩ и Израел. Казах им, че това само ще удължи войната и че трябва да разменят земя за мир.

    20:02 08.03.2026

  • 22 шопо

    9 1 Отговор

    До коментар #4 от "Карго 200":

    ма ти че дишаш атомо не американецо

    20:02 08.03.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 хаха

    5 1 Отговор
    Още двама арапи тоест.
    След тези двата арапа:

    "Двама израелски войници загинаха при сблъсъци в Южен Ливан"

    20:04 08.03.2026

  • 25 Е чакай

    2 9 Отговор
    Нали бай персиец каза, че няма да има атаки повече по братските арабски народи?

    Коментиран от #30

    20:05 08.03.2026

  • 26 Шопо

    8 0 Отговор

    До коментар #18 от "Без мисъл":

    Така де, всички бази на САЩ са легитимна цел за Иран.
    Жертвите от цивилно население са съпътстваща щета.

    20:06 08.03.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Запознат

    7 0 Отговор
    "Официалната позиция на страната е, че тя не желае да бъде въвличана в конфликт, но ще защитава своя суверенитет"

    Хайдее и тези дадоха назад - ако не желаехте да бъдете въвличани в конфликт защо разрешихте на краварите да нападат Иран от бази на ваша територия. Май всички ще изоставят краварите и евреите.

    20:11 08.03.2026

  • 29 фоко

    6 0 Отговор
    сащ молят Русия да не помага на Иран, а Украйна...

    Коментиран от #32

    20:12 08.03.2026

  • 30 Запознат

    3 0 Отговор

    До коментар #25 от "Е чакай":

    "че няма да има атаки повече по братските арабски народи?"

    Че някои не са братски - такива са СА, Катар и ОАЕ. Колкото католиците са "братя" на православните толкова и шиите и сунитите са братя.

    Коментиран от #31

    20:16 08.03.2026

  • 31 Интересно

    0 4 Отговор

    До коментар #30 от "Запознат":

    Запознатия, а кои са братски? Или си биеш камшика?!?

    Коментиран от #33, #34

    20:23 08.03.2026

  • 32 Възмутен

    5 0 Отговор

    До коментар #29 от "фоко":

    "сащ молят Русия да не помага на Иран"

    Смятай колко са закъсали краварите - те и Китай молят да не помагали на Иран ама сега с техните камъни по техните глави - те колко години помагаха на укрите срещу руснаците.

    20:25 08.03.2026

  • 33 Запознат

    3 0 Отговор

    До коментар #31 от "Интересно":

    Всички православни християни са ми братски - за теб католиците и евреите ако са ти братски е друга работа

    20:27 08.03.2026

  • 34 Запознат

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "Интересно":

    Ако питаш кои са братски на Иран това са Ирак, Бахрейн и Азербайджан.

    20:33 08.03.2026

  • 35 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор
    Абе, къв тоя снаряд, бе? Иранците да не би да имат " Дебелата Берта" , която да фърля на такова разстояние.

    21:16 08.03.2026