В Германия се води разгорещен спор дали украинците да получават социални помощи и какви точно. Много от тях имат трудности с езика и намирането на работа

Защо украинците трудно намират работа в Германия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Александра Федоша, която живее в град Остфилдерн в германската провинция Баден-Вюртемберг, преди три години бяга от войната в Украйна заедно със семейството си. Днес работи в офиса на фирма за производство на подправки. Продукцията се изнася, включително за Източна Европа, Федоша е полезна, тъй като говори украински.

Тя е доволна от работата си, разказва АРД. В Украйна имала собствена фирма за търговия на едро с пясък и чакъл. В Германия обаче трябвало да започне отначало – работила първо като продавачка. Но – както казва самата тя – определено е по-добре да работиш, отколкото да получаваш социални помощи. Дипломата ѝ на икономистка била призната без големи проблеми.

Още новини от Украйна

Съпругът ѝ Руслан обаче нямал такъв късмет. Той бил в Украйна зъболекар, а в Германия получил възможността да работи само като дентален асистент, защото дипломата му така и не е била призната. Той не спира да се бори и се надява на съдействието на експерт, който да направи сравнение между учебните планове в Германия и в Украйна.

Някои не могат да работят, други не искат

През юли т.г. в провинция Баден-Вюртемберг е имало 68 200 работоспособни украинци, получаващи социални помощи (т.нар. Bürgergeld). Повечето от тях обаче – над две трети – не са на пазара на труда, защото се обучават, посещават интеграционни курсове или пък са заети с грижите за деца или за възрастни хора.

През май квотата на заетост при украинците в Баден-Вюртемберг е била 36,5 процента, информира АРД, т.е. работещите са били повече от една трета. По този показател Германия заема средна позиция в сравнение с другите европейски страни. В Дания например украинците много по-бързо започват работа.

Както обяснява пред германската обществена медия Юлия Косякова от Федералната агенция по труда, в Дания обаче става дума за нископлатени работни места и лоши условия на труд. „Има държави като Швейцария или Норвегия, където квотата на работещите украинци не е висока. Но те, както и Германия, залагат на устойчивостта, т.е. първо на усвояването на езика, което в дългосрочен план се отразява положително и води до трайно по-високи квоти на работещите.“

Александра Федоша и съпругът ѝ Руслан смятат, че е напълно нормално и двамата в семейството да работят. Но те знаят за случаи, в които украински бежанци ясно заявявали, че предпочитат да получават социални помощи, вместо да си търсят работа. Според тях обаче, подобни хора са по-скоро изключения, пише АРД.

Помощи за убежище вместо социални помощи

Бежанците от Украйна, които са пристигнали в Германия от април насам, в бъдеще няма да получават повече социални помощи, а ще получават т.нар. помощи за убежище. За човек без семейство това означава, че в бъдеще ще получава 441 евро на месец, вместо досегашните 563 евро. Идеята е – по-ниските помощи да мотивират украинските бежанци по-бързо да започват работа.

Според Косякова няма пряка връзка между размера на помощите и това дали украинците в Германия работят – други причини играели по-голяма роля. „Това естествено са индивидуалните фактори – като например дали знаят езика, дали са признати удостоверенията за професионална квалификация, за жените – възможностите да разчитат на грижи за децата, а от общоикономическа перспектива е важно и икономиката да оказва съдействие. Просто в момента положението с конюнктурата е лошо и това естествено води до по-лоши шансове за новопристигналите за интеграция на пазара на труда“, казва тя.

Да търсиш работа напразно

В Щутгарт Наталия Бриненко така и не е намерила работа на пазара на труда. Тя пристига в Германия през април 2022 година. Била е учителка по украински в продължение на 24 години и би искала и в Германия да работи с деца – например в някоя детска градина или като асистентка в училище.

Бриненко вече има нужния опит, разказва АРД: тя е работила безплатно месеци наред в едно основно училище и в една детска градина – доброволно и като стажантка. Но изглежда почти невъзможно да си намери истинска работа със съответното заплащане.

Написала е безброй молби за работа, но е получила само откази или изобщо никакъв отговор. А би предпочела да работи и да не разчита на помощи. „Има голяма разлика между това да получаваш пари и да изкарваш пари. Бих искала да печеля парите си“, казва Бриненко, цитирана от АРД. Тя още не е изгубила надежда да си намери работно място и в бъдеще да не зависи от държавните помощи.

Автор: Томас Ебердинг ARD


Германия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    61 5 Отговор
    Защото всички мразят украинците които източват социалните системи на всички европейски държави !!!

    08:38 20.08.2025

  • 2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    53 4 Отговор
    Че те търсят ли работа❓

    08:38 20.08.2025

  • 3 Тома

    58 4 Отговор
    Украинците са мързеливи хора и им е по добре на социални помощи като циганите

    08:38 20.08.2025

  • 4 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    51 5 Отговор
    Защото те са на предната линия в борбата с Русия и всички са длъжни!!! да ги хранят и да им дават всичко което поискат.Бандеровеца може да яде и да пие с тебе и после да Ти плюе в супата

    Коментиран от #10

    08:39 20.08.2025

  • 5 Порно

    48 4 Отговор
    От една страна, повечето укри са използвачи. От друга, дойчовците са още по големи използвачи, свикнали че на източноевропейските работници се плаща малко ,и без да ползват трудови права като тях.

    08:40 20.08.2025

  • 6 Последния Софиянец

    45 6 Отговор
    На Черноморието 2 млн украинци пълнят хотелите и ресторантите и плащат с карти издадени от нашето правителство от вашите пари.Не мога да си намеря свободна маса и в най скъпите ресторанти.

    08:41 20.08.2025

  • 7 Лято е

    47 5 Отговор
    Курортите на по–южните дестинации
    из Европа са пълни
    със страдащи у КраИнца !
    Мъкаааа...

    08:41 20.08.2025

  • 8 пешо

    40 5 Отговор
    укрите са калпави не стават за нищо

    Коментиран от #29

    08:41 20.08.2025

  • 9 Защо

    42 3 Отговор
    отиват в Германия или въобще в чужбина ? В Западната част на Украйна няма война и могат да се преместят там. Така ще бъдат полезни за икономиката на собствената си страна, вместо да подяждат други.

    08:42 20.08.2025

  • 10 Последния Софиянец

    35 5 Отговор

    До коментар #4 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    На Централна гара им раздават безплатно закуска и обяд а те изхвърлят храната в кофите понеже не им харесват сандвичите.

    08:42 20.08.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Механик

    41 4 Отговор
    "Защо украинците трудно намират работа в Германия"
    Ами, по същата причина поради която не намират работа и в България.
    Не търся работа, съответно не намират.
    Те не желаят да работят. Кой ще работи, когато баламурниците му плащат всичко???

    08:46 20.08.2025

  • 13 Сапата

    36 2 Отговор
    Голямото предимство в ГЕРМАНИЯ ,че говорела украински.На този ли език си мислят,че ще учат германчетата.Тук в България всички си говорят руски,Украинският го неразбираме.

    08:47 20.08.2025

  • 14 Фен

    34 1 Отговор
    Ми да си отиват в Украйна. Че там, не останаха много. А Урсула иска кръв.

    08:50 20.08.2025

  • 15 дядо поп

    30 1 Отговор
    Защото са калтабани и на работата викат кака! Двадесет години съм работил с тях и много добре ги знам. Ако някой си мисли че от сайтовете ще научи какво представляват украинците , дълбоко се лъже. Пиша за работа която цял живот съм работил , а това е не лекия моряшки живот. Качват се на кораба с купени документи за правоспособност и с купен морски стаж и гледат кораба като бебе лампа. На кораба твоята работа няма кой друг да я свърши и е просто нелепо и жалко да гледаш как някакъв укро лаик се опитва да шикалкави. Че толкова за това защо намират трудно работа.

    Коментиран от #18

    08:51 20.08.2025

  • 16 В България

    26 1 Отговор
    въобще не работят.

    08:53 20.08.2025

  • 17 Ррррррррррр

    29 1 Отговор
    Нали съм тук в Германия и ги гледам мързеливите украинци. Получават по 1000 евро на глава на месец, 4 членно семейство 4000 евро,отделно им плащат наема,отделно пазаруват от магазините за социално слаби.Само пазаруват дрехи денонощно по магазините и се молят войната да не свършва за да не ги изсулят обратно в Украйна

    08:54 20.08.2025

  • 18 Последния Софиянец

    31 1 Отговор

    До коментар #15 от "дядо поп":

    Фенове на украинците са само тези които не са виждали украинци на живо.Всички които имаме досег с тях знаем що за стока са.

    08:54 20.08.2025

  • 19 Дедо

    21 2 Отговор
    Работих в Германия в голяма фирма с камиони и монтаж с много служители германци и поляци основно. Имаше много работа и то тежка в истински смисъл. От 200 служителя имаше само двама араби с перфектен немски ,които бачкаха здраво . А из целия град навсякъде беше пълно с тумби от млади араби с качулки пред блоковете,които денонощно само се хилят , гонят и крещят. Никой от тях не бачка и няма такова намерение, но забелязах че германците хем ги мразят ,хем се страхуват от тях.

    08:56 20.08.2025

  • 20 злобни копейки

    2 32 Отговор
    Украинците бяха двигателя на СССР!!!

    Коментиран от #38

    08:56 20.08.2025

  • 21 мошЕто

    27 1 Отговор
    Елате по морето да ги видите как ,,търсят ,, работа - по цял ден висят на капанчетата или се шляяят из Кауфланд и Джъмбо с пълни колички и самочувствие на лордове ....А баламите ги избиват като мухи на фронта ....

    08:59 20.08.2025

  • 22 Перо

    25 1 Отговор
    При 90% от случаите украинците са на държавна издръжка и са финансово бреме на държавата приемник! Най-много бенефити получават в БГ! Те нямат никаква предварителна подготовка, нужна за страната, в която отиват! Считат, че всички са задължени да ги отглеждат, защото били “жертва”, а не подстрекател и наглостта им няма край!

    09:02 20.08.2025

  • 23 Политкоректен

    15 1 Отговор
    Един мой познат буквално търсеше да наеме украински работници. Участваше в разните програми по интегриране на бежанци. Оплака ми се, че само 5% от тях искат да работят. Останалите или директно отказват, или напускат скоро след като постъпят на работа.

    Коментиран от #33

    09:06 20.08.2025

  • 24 Петър Попов

    3 13 Отговор
    Украинците са в Украйна. Тези в Германия и тук са руснаци и си говорят руски.

    09:07 20.08.2025

  • 25 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    17 1 Отговор
    "Първите украински бежанци са депортирани от САЩ, съобщава Имиграционната и митническа служба на страната. "

    А У НАС КОГА❓❓❓❓❓

    Коментиран от #27, #39

    09:07 20.08.2025

  • 26 Петър Попов

    2 14 Отговор
    Украинците са в Украйна. Тези в Германия и тук са руснаци и си говорят руски.

    Коментиран от #28

    09:07 20.08.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 минаващ

    15 1 Отговор

    До коментар #26 от "Петър Попов":

    А джиповете им пред магазините с украинска регистрация , дали са руснаци според теб ?!

    09:09 20.08.2025

  • 29 Стенли

    9 1 Отговор

    До коментар #8 от "пешо":

    А не е вярно говори се че украинките били много добри в упражняването на най древната професия 😁

    Коментиран от #32

    09:12 20.08.2025

  • 30 стоян георгиев

    11 1 Отговор
    Минаха вече три години и е нормално помощите да спират.украинците вече са адаптирани и тези в работоспособна възраст трябва да работят.

    09:12 20.08.2025

  • 31 Петър Попов

    1 10 Отговор
    Руснаци са. Нали това твърдяхте до сега, че украенци няма и всички са руснаци.

    09:12 20.08.2025

  • 32 Путин

    1 4 Отговор

    До коментар #29 от "Стенли":

    Щом украинките и рускините са един народ, както каза Путин, няма защо да се чудиш.

    09:13 20.08.2025

  • 33 Ха ха

    0 10 Отговор

    До коментар #23 от "Политкоректен":

    А ти познаваше ли го този познат?

    Коментиран от #36

    09:14 20.08.2025

  • 34 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    13 1 Отговор

    До коментар #27 от "Грък":

    Не си научил български, но си научил укроисторията❗
    Те укрите са основали и Франция,
    галите са отишли там от Галичина 🤣🤣🤣🤣

    09:18 20.08.2025

  • 35 е как защо

    9 4 Отговор
    защото не търсят !!! искат само помощи…инъче за украинките е деуго нещо пуфовете са пълни с труженички и за некомпетентните джендъри ще кажа че са украинки а не рускини това че говорвт руски не ги прави рускини …!

    09:19 20.08.2025

  • 36 А ти

    1 1 Отговор

    До коментар #33 от "Ха ха":

    като четеш, разбираш ли какво четеш ?

    09:20 20.08.2025

  • 37 Логично

    10 0 Отговор
    Проститутки и пияници, чакай нещо друго 🤣

    09:27 20.08.2025

  • 38 Орк

    5 1 Отговор

    До коментар #20 от "злобни копейки":

    Това са пълни глупости. пропаганда за промити мозъци . Затова на това дереже че били уж "двигатели".

    09:34 20.08.2025

  • 39 злобна копейка

    1 3 Отговор

    До коментар #25 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    У нас първо ще депортират всички руски емигранти , злобните русофили и чак тогава Украинците!

    Коментиран от #42

    09:58 20.08.2025

  • 40 Сердюков

    3 0 Отговор
    Милиони украински навлеци,като колорадски бръмбари хукнаха по света,най вече из европейските държави Нежният пол,включи в програмата си най стария занаят,мъжете се занимават с кражби,далавери,а не и с редовна работа изисквана от кодекса на труда в отделните държави.Паплач,която е нежелана във всяка държава, която уважава себе си и своя народ.

    10:13 20.08.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

