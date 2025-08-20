"Защо украинците трудно намират работа в Германия"

Александра Федоша, която живее в град Остфилдерн в германската провинция Баден-Вюртемберг, преди три години бяга от войната в Украйна заедно със семейството си. Днес работи в офиса на фирма за производство на подправки. Продукцията се изнася, включително за Източна Европа, Федоша е полезна, тъй като говори украински.
Тя е доволна от работата си, разказва АРД. В Украйна имала собствена фирма за търговия на едро с пясък и чакъл. В Германия обаче трябвало да започне отначало – работила първо като продавачка. Но – както казва самата тя – определено е по-добре да работиш, отколкото да получаваш социални помощи. Дипломата ѝ на икономистка била призната без големи проблеми.
Съпругът ѝ Руслан обаче нямал такъв късмет. Той бил в Украйна зъболекар, а в Германия получил възможността да работи само като дентален асистент, защото дипломата му така и не е била призната. Той не спира да се бори и се надява на съдействието на експерт, който да направи сравнение между учебните планове в Германия и в Украйна.
Някои не могат да работят, други не искат
През юли т.г. в провинция Баден-Вюртемберг е имало 68 200 работоспособни украинци, получаващи социални помощи (т.нар. Bürgergeld). Повечето от тях обаче – над две трети – не са на пазара на труда, защото се обучават, посещават интеграционни курсове или пък са заети с грижите за деца или за възрастни хора.
През май квотата на заетост при украинците в Баден-Вюртемберг е била 36,5 процента, информира АРД, т.е. работещите са били повече от една трета. По този показател Германия заема средна позиция в сравнение с другите европейски страни. В Дания например украинците много по-бързо започват работа.
Както обяснява пред германската обществена медия Юлия Косякова от Федералната агенция по труда, в Дания обаче става дума за нископлатени работни места и лоши условия на труд. „Има държави като Швейцария или Норвегия, където квотата на работещите украинци не е висока. Но те, както и Германия, залагат на устойчивостта, т.е. първо на усвояването на езика, което в дългосрочен план се отразява положително и води до трайно по-високи квоти на работещите.“
Александра Федоша и съпругът ѝ Руслан смятат, че е напълно нормално и двамата в семейството да работят. Но те знаят за случаи, в които украински бежанци ясно заявявали, че предпочитат да получават социални помощи, вместо да си търсят работа. Според тях обаче, подобни хора са по-скоро изключения, пише АРД.
Помощи за убежище вместо социални помощи
Бежанците от Украйна, които са пристигнали в Германия от април насам, в бъдеще няма да получават повече социални помощи, а ще получават т.нар. помощи за убежище. За човек без семейство това означава, че в бъдеще ще получава 441 евро на месец, вместо досегашните 563 евро. Идеята е – по-ниските помощи да мотивират украинските бежанци по-бързо да започват работа.
Според Косякова няма пряка връзка между размера на помощите и това дали украинците в Германия работят – други причини играели по-голяма роля. „Това естествено са индивидуалните фактори – като например дали знаят езика, дали са признати удостоверенията за професионална квалификация, за жените – възможностите да разчитат на грижи за децата, а от общоикономическа перспектива е важно и икономиката да оказва съдействие. Просто в момента положението с конюнктурата е лошо и това естествено води до по-лоши шансове за новопристигналите за интеграция на пазара на труда“, казва тя.
Да търсиш работа напразно
В Щутгарт Наталия Бриненко така и не е намерила работа на пазара на труда. Тя пристига в Германия през април 2022 година. Била е учителка по украински в продължение на 24 години и би искала и в Германия да работи с деца – например в някоя детска градина или като асистентка в училище.
Бриненко вече има нужния опит, разказва АРД: тя е работила безплатно месеци наред в едно основно училище и в една детска градина – доброволно и като стажантка. Но изглежда почти невъзможно да си намери истинска работа със съответното заплащане.
Написала е безброй молби за работа, но е получила само откази или изобщо никакъв отговор. А би предпочела да работи и да не разчита на помощи. „Има голяма разлика между това да получаваш пари и да изкарваш пари. Бих искала да печеля парите си“, казва Бриненко, цитирана от АРД. Тя още не е изгубила надежда да си намери работно място и в бъдеще да не зависи от държавните помощи.
Автор: Томас Ебердинг ARD
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
08:38 20.08.2025
2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
08:38 20.08.2025
3 Тома
08:38 20.08.2025
4 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Коментиран от #10
08:39 20.08.2025
5 Порно
08:40 20.08.2025
6 Последния Софиянец
08:41 20.08.2025
7 Лято е
из Европа са пълни
със страдащи у КраИнца !
Мъкаааа...
08:41 20.08.2025
8 пешо
Коментиран от #29
08:41 20.08.2025
9 Защо
08:42 20.08.2025
10 Последния Софиянец
До коментар #4 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":На Централна гара им раздават безплатно закуска и обяд а те изхвърлят храната в кофите понеже не им харесват сандвичите.
08:42 20.08.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Механик
Ами, по същата причина поради която не намират работа и в България.
Не търся работа, съответно не намират.
Те не желаят да работят. Кой ще работи, когато баламурниците му плащат всичко???
08:46 20.08.2025
13 Сапата
08:47 20.08.2025
14 Фен
08:50 20.08.2025
15 дядо поп
Коментиран от #18
08:51 20.08.2025
16 В България
08:53 20.08.2025
17 Ррррррррррр
08:54 20.08.2025
18 Последния Софиянец
До коментар #15 от "дядо поп":Фенове на украинците са само тези които не са виждали украинци на живо.Всички които имаме досег с тях знаем що за стока са.
08:54 20.08.2025
19 Дедо
08:56 20.08.2025
20 злобни копейки
Коментиран от #38
08:56 20.08.2025
21 мошЕто
08:59 20.08.2025
22 Перо
09:02 20.08.2025
23 Политкоректен
Коментиран от #33
09:06 20.08.2025
24 Петър Попов
09:07 20.08.2025
25 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
А У НАС КОГА❓❓❓❓❓
Коментиран от #27, #39
09:07 20.08.2025
26 Петър Попов
Коментиран от #28
09:07 20.08.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 минаващ
До коментар #26 от "Петър Попов":А джиповете им пред магазините с украинска регистрация , дали са руснаци според теб ?!
09:09 20.08.2025
29 Стенли
До коментар #8 от "пешо":А не е вярно говори се че украинките били много добри в упражняването на най древната професия 😁
Коментиран от #32
09:12 20.08.2025
30 стоян георгиев
09:12 20.08.2025
31 Петър Попов
09:12 20.08.2025
32 Путин
До коментар #29 от "Стенли":Щом украинките и рускините са един народ, както каза Путин, няма защо да се чудиш.
09:13 20.08.2025
33 Ха ха
До коментар #23 от "Политкоректен":А ти познаваше ли го този познат?
Коментиран от #36
09:14 20.08.2025
34 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #27 от "Грък":Не си научил български, но си научил укроисторията❗
Те укрите са основали и Франция,
галите са отишли там от Галичина 🤣🤣🤣🤣
09:18 20.08.2025
35 е как защо
09:19 20.08.2025
36 А ти
До коментар #33 от "Ха ха":като четеш, разбираш ли какво четеш ?
09:20 20.08.2025
37 Логично
09:27 20.08.2025
38 Орк
До коментар #20 от "злобни копейки":Това са пълни глупости. пропаганда за промити мозъци . Затова на това дереже че били уж "двигатели".
09:34 20.08.2025
39 злобна копейка
До коментар #25 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":У нас първо ще депортират всички руски емигранти , злобните русофили и чак тогава Украинците!
Коментиран от #42
09:58 20.08.2025
40 Сердюков
10:13 20.08.2025
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.