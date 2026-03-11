Новини
Цената на шофьорските курсове може да достигне 1000 евро само заради скъпите горива

Цената на шофьорските курсове може да достигне 1000 евро само заради скъпите горива

11 Март, 2026 16:18

  • цена-
  • шофьорски курсове

Според експерти нощното каране и в момента е задължително, но липсва контрол от „Автомобилна администрация”

Цената на шофьорските курсове може да достигне 1000 евро само заради скъпите горива - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Шофьорските курсове у нас са пред сериозни промени, включващи задължително нощно кормуване, нови технически изисквания и затягане на контрола. Заради новите правила и икономическата ситуация цената за категория „В” на места може да достигне около 1000 евро. Според Красимир Георгиев обаче тази сума е нереалистично ниска за качествено обучение. Той даде пример с Германия, където при същите разходи курсът струва над 4000 евро. По думите му фактът, че у нас цената все още е около 1000 евро, означава, че се пести от качеството – не се отработват всички упражнения и се икономисват километри.

В ефира на „Здравей, България” Красимир Георгиев от Асоциацията за квалификация на автомобилистите беше категоричен, че новите административни изисквания сами по себе си не са причина за по-висока цена. „Единствената причина, която би могло да има за известно поскъпване, е евентуално продължаващо покачване на цената на горивата”, заяви той. По думите му горивото е един от основните разходи при обучението на кандидат-шофьорите.

Георгиев изрази мнение, че за да има истинско качество и по-малко убити на пътя, цената на курса в България трябва да стане „по две” и да достигне 2000 евро, което пак би било двойно по-малко от нивата в Германия.

Относно въвеждането на задължително нощно каране, Георгиев разкри, че това не е новост в програмата. „Винаги управлението в тъмната част на денонощието – така нареченото нощно кормуване, е било задължително упражнение в учебната програма”, посочи експертът. Според него фактът, че „огромна част” от обучителите не са го изпълнявали, се дължи единствено на „липсата на какъвто и да е контрол от страна на „Автомобилна администрация”.

Експертът подкрепи предложената мярка курсът да се започва отначало, ако не бъде завършен в рамките на две години. Той посочи случаи, в които курсисти са започнали през 2009 г., а завършват през 2026 г., което е абсурдно предвид промените в правилата. От Асоциацията предлагат и въвеждането на задължително опреснително обучение за шофьори, които не са практикували 10 години, преди да подновят книжката си. Георгиев мотивира това с факта, че за едно десетилетие в Закона за движение по пътищата се правят средно по 20 поправки, които активните шофьори не познават.

Красимир Георгиев изрази сериозно съмнение, че новите електронни приложения и GPS контрол ще решат проблема, ако данните продължат да се нанасят ръчно. Той заяви, че в момента се оставя „вратичка” – теорията да е задължителна за присъствие от преподавателя, но не и от курсиста. Така инструкторът може да отбелязва в електронното приложение, че часът е проведен, докато кабинетът е празен.

Експертът отправи остри критики към Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, посочвайки „крещяща липса на компетентност и най-вече - на желание за промени”. Той подчерта, че за истинска реформа е необходима система за „чекиране” на самите курсисти при идване и тръгване от часовете по теория, за да се гарантира, че те реално присъстват в кабинета.


България
  • 1 оня с питон.я

    3 3 Отговор
    Аре бегай от липса на шофьорска книжка не се умира.

    16:20 11.03.2026

  • 2 Фончо

    4 1 Отговор
    Е, те и сега са толкова!

    16:20 11.03.2026

  • 3 Ивелин Михайлов

    1 1 Отговор
    СУПЕР! ПО МАЛКО ДЖИГИТИ УБИЙЦИ НА ПЪТЯ!

    16:22 11.03.2026

  • 4 незнайко

    3 1 Отговор
    Пишете , пишете те инструкторите само това чакат , но никой не ги контролира !!!

    Коментиран от #7

    16:22 11.03.2026

  • 5 Исторически парк

    2 1 Отговор
    трябва поне 2000 евро, че галите от остров ман да не могат да си ги позволят!

    16:23 11.03.2026

  • 6 Изменкяри

    4 0 Отговор
    Е колко км шофира един курсист на ден ? 10 - 15 ? Ако поскъпне горивото с 50 цента, това за 2 литра (8/100 км) са 1 евро поскъпване на каране. По две да е - 2 евро на каране.... събирайте ги от хората на ръка.

    16:24 11.03.2026

  • 7 незнайко

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "незнайко":

    А това, че може в средните училища да има задължителни курсове за любители шофьори никой не смее да предложи !!!

    16:24 11.03.2026

  • 8 Ааааа........

    2 0 Отговор
    А ако се отчете рекетът на ДАИ над школите, шафьорския курс може да достигне дори над 2000Е. Съкращението "ДАИ" ясно показва, каква е дейността на тази паразитна структура!
    Управляващите се сменят, но рекетът на ДАИ-ажиите не изчезва. Нещо повече - нараства!

    16:29 11.03.2026

  • 9 факт

    2 0 Отговор
    В Германия курса струва точно 2800 евра , но там като го караш излизаш истински шофьор , а не пунтьор като тук !!

    16:36 11.03.2026

  • 10 Пенсионерка

    0 0 Отговор
    Големите заплатаджии-бълха ги ухапала! По мое време, карахме курс от 3 месеца. Лекции, полигон, кормуване… получавах 135 лв основна заплата, цената на курса беше 320 лв. И се чакаше на опашка, да те приемат в строго лицензираната школа. Правоспособните инструктори се брояха на пръсти. Нямаше частно-1 кола, един собственик и хоп-инструктор! Как си реди работата с КАТ, знаят само помежду си.

    16:49 11.03.2026

  • 11 Някой

    0 0 Отговор
    Кога най-сетне ще направят автономни колите и да няма шофьори? Ще трябва да почакаме още и тези да стават безработни.

    17:00 11.03.2026

