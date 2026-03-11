Цената на шофьорските курсове може да достигне 1000 евро само заради скъпите горива

Шофьорските курсове у нас са пред сериозни промени, включващи задължително нощно кормуване, нови технически изисквания и затягане на контрола. Заради новите правила и икономическата ситуация цената за категория „В” на места може да достигне около 1000 евро. Според Красимир Георгиев обаче тази сума е нереалистично ниска за качествено обучение. Той даде пример с Германия, където при същите разходи курсът струва над 4000 евро. По думите му фактът, че у нас цената все още е около 1000 евро, означава, че се пести от качеството – не се отработват всички упражнения и се икономисват километри.

В ефира на „Здравей, България” Красимир Георгиев от Асоциацията за квалификация на автомобилистите беше категоричен, че новите административни изисквания сами по себе си не са причина за по-висока цена. „Единствената причина, която би могло да има за известно поскъпване, е евентуално продължаващо покачване на цената на горивата”, заяви той. По думите му горивото е един от основните разходи при обучението на кандидат-шофьорите.

Георгиев изрази мнение, че за да има истинско качество и по-малко убити на пътя, цената на курса в България трябва да стане „по две” и да достигне 2000 евро, което пак би било двойно по-малко от нивата в Германия.

Относно въвеждането на задължително нощно каране, Георгиев разкри, че това не е новост в програмата. „Винаги управлението в тъмната част на денонощието – така нареченото нощно кормуване, е било задължително упражнение в учебната програма”, посочи експертът. Според него фактът, че „огромна част” от обучителите не са го изпълнявали, се дължи единствено на „липсата на какъвто и да е контрол от страна на „Автомобилна администрация”.

Експертът подкрепи предложената мярка курсът да се започва отначало, ако не бъде завършен в рамките на две години. Той посочи случаи, в които курсисти са започнали през 2009 г., а завършват през 2026 г., което е абсурдно предвид промените в правилата. От Асоциацията предлагат и въвеждането на задължително опреснително обучение за шофьори, които не са практикували 10 години, преди да подновят книжката си. Георгиев мотивира това с факта, че за едно десетилетие в Закона за движение по пътищата се правят средно по 20 поправки, които активните шофьори не познават.

Красимир Георгиев изрази сериозно съмнение, че новите електронни приложения и GPS контрол ще решат проблема, ако данните продължат да се нанасят ръчно. Той заяви, че в момента се оставя „вратичка” – теорията да е задължителна за присъствие от преподавателя, но не и от курсиста. Така инструкторът може да отбелязва в електронното приложение, че часът е проведен, докато кабинетът е празен.

Експертът отправи остри критики към Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, посочвайки „крещяща липса на компетентност и най-вече - на желание за промени”. Той подчерта, че за истинска реформа е необходима система за „чекиране” на самите курсисти при идване и тръгване от часовете по теория, за да се гарантира, че те реално присъстват в кабинета.