Николай Денков: Участието в ЕС и НАТО е ключово за националната ни сигурност

11 Март, 2026 16:18 499 16

  • николай денков-
  • ес-
  • нато

Държавите, които си имат доверие, започват да се интегрират все по-тясно, подчерта той

Николай Денков: Участието в ЕС и НАТО е ключово за националната ни сигурност - 1
Снимка: ПП
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Войните в Украйна и Близкия Изток, хибридните атаки и новата надпревара в технологиите поставят Европа в различна реалност. Какво означава това за България? Този въпрос беше в центъра на дискусията „Силна България в сигурна Европа“, организирана от „Продължаваме Промяната – Бенелюкс“ и „Демократична България в Брюксел“. Пълна зала в Брюксел и десетки въпроси от публиката показаха ясно едно – българите искат да знаят как можем да развием силна България в силна Европа.

Академик Николай Денков предупреди, че един от най-големите рискове за България днес е вътрешното разделение и липсата на доверие както в обществото, така и към институциите. „Първата политическа задача на всички, които се интересуваме от бъдещето на България, е да намерим общите допирни точки, за да започне да се слепва обществото, което е фрагментирано, и това да бъде свързано с усещането, че нашата сигурност може да се осигури само през участие в тези два съюза - ЕС и НАТО,“ каза той.

По думите му парадоксално е, че на фона на нарастващата международна несигурност партии като „Възраждане“ едновременно предупреждават за опасната геополитическа ситуация, но настояват България да напусне ключовите си съюзи. Според Денков сигурността на България минава именно през ясна стратегическа ориентация към ЕС и НАТО, въпреки опитите на популистки сили да внушават обратното.

„Държавите, които си имат доверие, започват да се интегрират все по-тясно. България трябва да бъде част от този процес“, подчерта той.

Голяма част от разговора беше посветена на дезинформацията и хибридната война. Акад. Денков посочи как добре организирани онлайн мрежи разпространяват пропаганда, често прикрита зад привидно безобидни страници. „Инфраструктурата за влияние е налице и изглежда плашещо“, предупреди той, като отбеляза, че част от тези профили са ботове, но ефектът им върху обществените дебати остава значителен.

Кръстьо Преславски, заместник-началник на отдел „Европейски фонд за отбрана“ в Европейската комисия, очерта и по-широката европейска тенденция. Данните от социологическите проучвания показват, че държавите членки все по-ясно осъзнават необходимостта от по-големи инвестиции в отбрана. Според него обществената подкрепа за тези политики вече не идва само от нуждата от сигурност, а и от възможността за икономическо развитие – нови технологии, индустрии и работни места.

Бившият министър на отбраната проф. Тодор Тагарев подчерта, че България има потенциал да бъде част от тази трансформация. Силата на страната често е в малки, високотехнологични компании, особено в ИТ сектора, които успяват да се наложат на международните пазари. За да се развие този потенциал обаче, са нужни повече специалисти, знания и ясна политическа амбиция.

Днес изборът пред нас е дали България да бъде активен участник в европейските решения или да остане в периферията на новата архитектура на сигурността.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 15 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бесен - Язовец

    13 4 Отговор
    Явно са си мишена заради алчните ти господари от ФАЩ е част от нац сигурност според третополовите от НПО

    16:20 11.03.2026

  • 2 гост

    19 3 Отговор
    Това не са предатели! Това са БЕЗРОДНИ ПРОДАЖНИЦИ !

    16:21 11.03.2026

  • 3 оня с питон.я

    14 3 Отговор
    Такива дивотии може да плещи и цигане в първи клас. Не е нужно да си академик.

    16:21 11.03.2026

  • 4 Българин 🇧🇬

    19 3 Отговор
    Ако вкарат България във война тези двамата ще увиснат първи на стълбовете на Цариградско шосе.

    Коментиран от #15

    16:21 11.03.2026

  • 5 Дориана

    12 2 Отговор
    ЕС се разпада натам се подреждат събитията. А, НАТО е военен съюз не само за отбрана, а и за нападение. Така, че българските политици трябва да понесат всички тези последици като вкарат България във война , Вместо тя да бъде неутрална, тя трябва да изпълнява ангажиментите си към НАТО. А, НАТО е във война.

    16:23 11.03.2026

  • 6 иван костов

    12 1 Отговор
    Колкото по бързо бъдете обесени, толкова по сигурна ще е България!🇧🇬

    16:23 11.03.2026

  • 7 Трол

    1 1 Отговор
    Дано поне да е имало готини мадами на събитието.

    16:23 11.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Зеления

    9 1 Отговор
    Напълно одобрявам тази снимка с тези двамата да бъде включена в учебниците в графата: "Национални предатели на България", да може младите поколения да ги помнят как предадоха ракетите ни на Украйна и накупиха всичкия стар ненужен военен боклук от САЩ на баснословни цени

    16:23 11.03.2026

  • 10 честен ционист

    7 1 Отговор
    Тагаренко загрява за мястото на Запрянката.

    16:24 11.03.2026

  • 11 Веднага

    6 0 Отговор
    Двамата в затвора да обдухват младите ромчета!

    16:30 11.03.2026

  • 12 хаха

    3 0 Отговор
    С или без ЕС и НАТО бездарните байганьовци си остават същата измет.

    Единствената сигурност която получават хората е възможноста да изчезнат надалече от тези двукраки ориенталски хуманоиди.

    16:36 11.03.2026

  • 13 КЛАСИЧЕСКИ КИРЯКСТЕФЧОВЦИ

    10 0 Отговор
    ЗАВЪРШИЛИ С ОТЛИЧИ ИНСТИТУТА ЗА ПОДЛОГИ И ПРЕДАТЕЛИ.

    16:45 11.03.2026

  • 14 ПЛЮНКИ

    3 0 Отговор
    С МНЕНИЕ.

    16:50 11.03.2026

  • 15 Те трябва

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Българин 🇧🇬":

    Да увиснат преди да са ни вкарали във война.

    16:52 11.03.2026

  • 16 Прокси

    0 0 Отговор
    Тези двамата от снимката по добре да седнат един в друг,а не да изказват мнения....

    16:59 11.03.2026

