Атанас Караиванов: Не може отбор с четири фена да казва малко са ми парите от правата

12 Март, 2026 19:20 923 12

Президентът на Професионалната футболна лига говори пред медиите

Атанас Караиванов: Не може отбор с четири фена да казва малко са ми парите от правата - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

София се превърна в арена на европейския футбол, след като за първи път в историята столицата ни бе домакин на Асамблеята на Европейските лиги. Над 40 професионални първенства от Стария континент изпратиха свои представители, за да обменят опит и идеи, а президентът на Професионалната футболна лига у нас – Атанас Караиванов, не скри задоволството си от събитието.

"Подобно събитие се случва за първи път у нас. В асоциацията членуват над 40 лиги. Това е организацията, която представлява интересите на клубовете им. Убеден съм, че това домакинство ще бъде полезно за българските клубове, защото ние имаме нужда от техния опит и съдействие във всяко едно отношение. Доволен съм, че и те харесаха престоя в София и са впечатлени от нас", сподели Караиванов.

Той подчерта, че българският футбол има сериозен потенциал за развитие, но за да се увеличат приходите от телевизионни права и спонсорства, е необходимо клубовете да работят по-усърдно за подобряване на продукта, който предлагат.

"Целта е да се доближим до това, което са направили лигите в Централна Европа, защото за Англия, Германия и тн е научна фантастика вече. Те доскоро бяха на нашето ниво, но се развиха изключително бързо. Всички имат договори с футболните федерации. Без такъв не става, както съм казвал и преди. Те са се концентрирали в организацията, като изключим съдийство и дисциплинарни проблеми и се справят много добре. Правата в Словакия са 12 милиона евро, а ние мисля сме по-сериозен пазар. Но трябва да се подобри и качеството на нашия продукт", категоричен е Караиванов.

Президентът на Професионалната лига не пропусна да отбележи, че ангажираността на родните клубове все още не е на нужното ниво.

"Ние имаме готовност, но ангажираността на клубовете не е толкова голяма. Няма особена заинтересованост от тяхна страна. Имаме добро взаимодействие с футболния съюз. Клубовете искат по-голям приход и ние сме готови да им съдействаме. Нашата задача е, когато искаш да продадеш един продукт, трябва да го пакетираш, да го лъснеш, а не само да искаш. Не може отбор с четири фена да казва малко са ми парите от правата", заяви Караиванов.


