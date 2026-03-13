Спряно назначаване в "Пирогов" на лекари от Детската болница

Медиците, които от миналата седмица са безработни, след като напуснаха Клиниката по пулмология на столичната Детска болница, са били в процес на назначаване на работа в болница "Пирогов", което впоследствие е прекратено. Това разказа пред БНР д-р Наталия Габровска, една от напусналите.

Директорът на "Пирогов" д-р Валентин Димитров отрече да е канил екипа на работа в спешната болница, а здравният министър доц. Михаил Околийски заяви, че не може да каже кой и защо е спрял това назначаване.

През януари началникът на клиниката по пулмология д-р Габровска получава покана от директора на "Пирогов" да се срещнат и обсъдят възможностите нейният екип от 17 души да се присъедини към екипа на педиатрията в спешната болница. Срещите са четири, като на тях се обсъждат изисквания, възнаграждения, цели.

"На четвъртата среща с д-р Димитров му представих целия лекарски екип. Той стисна ръката на всеки един от нас. Каза, че ни очаква. Сподели с нас, че има чудесни виждания за развитието на педиатричната помощ в ръководената от него болница", каза д-р Габровска.

Пред БНР д-р Валентин Димитров обясни, че е разговарял с медиците, но отрече да ги е канил на работа.

Друг лекар от "Пирогов", участвал в една от срещите – проф. Христо Шивачев потвърди, че е имало разпореждане за назначаването на екипа.

А здравният министър, като представител на принципала, даде следното обяснение на въпрос дали знае, че е имало покана да започнат работа и кой е спрял това назначаване:

"Аз не мога да кажа кой е спрял това назначаване и защо е било спряно. Това, което знам, е, че клиниката по педиатрия, където е трябвало да бъдат назначени, няма капацитета да приеме толкова много хора, защото щатът ѝ е малък и финансирането на подобни дейности не предполага поемането на такъв голям екип."

Четирима от медиците са специализанти, които следва да продължат обучението си. Един от тях се е отказал да работи като лекар.