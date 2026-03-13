Брад Пит снима "Ездачите" в исторически хотел в Гърция, където е отсядал Аристотел Онасис

Холивудската звезда Брад Пит снима в исторически хотел в Гърция, в който е отсядал и Аристотел Онасис, съобщават гръцките медии. През февруари американският актьор пристигна в страната, където се снима международната филмова продукция "Ездачите", пише nova.bg.

Първоначално снимачният екип беше на остров Хидра в Егейско море, където детайлно беше пресъздадена обстановка от 80-те години на миналия век. След това снимките продължиха в град Халкида в централната част на Гърция, където снимачният процес беше уловен от гръцката телевизия "Скай". А в началото на март Брад Пит беше в Атина.

Следващата локация за продукцията е в Неа Макри, област Атика, където тези дни снимките продължават в хотел "Ниреус", избран заради автентичната атмосфера, която препраща към епохата на 80-те. Известно е, че в хотела е отсядал емблематичният гръцки корабособственик Аристотел Онасис и други популярни личности от края на миналия век. В момента комплексът, който се намира в близост до морето и е разположен на площ от 4500 квадратни метра, се продава за десет милиона евро. Хотелът е бил декор в стари гръцки филми и телевизионни сериали.

В Гърция е и приятелката на Брад Пит - Инес де Рамон, с която са плавали на яхта.