Брад Пит снима "Ездачите" в исторически хотел в Гърция, където е отсядал Аристотел Онасис

13 Март, 2026 07:10 1 073 5

Хотелът е бил декор в стари гръцки филми и телевизионни сериали

Брад Пит снима "Ездачите" в исторически хотел в Гърция, където е отсядал Аристотел Онасис - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Холивудската звезда Брад Пит снима в исторически хотел в Гърция, в който е отсядал и Аристотел Онасис, съобщават гръцките медии. През февруари американският актьор пристигна в страната, където се снима международната филмова продукция "Ездачите", пише nova.bg.

Първоначално снимачният екип беше на остров Хидра в Егейско море, където детайлно беше пресъздадена обстановка от 80-те години на миналия век. След това снимките продължиха в град Халкида в централната част на Гърция, където снимачният процес беше уловен от гръцката телевизия "Скай". А в началото на март Брад Пит беше в Атина.

Следващата локация за продукцията е в Неа Макри, област Атика, където тези дни снимките продължават в хотел "Ниреус", избран заради автентичната атмосфера, която препраща към епохата на 80-те. Известно е, че в хотела е отсядал емблематичният гръцки корабособственик Аристотел Онасис и други популярни личности от края на миналия век. В момента комплексът, който се намира в близост до морето и е разположен на площ от 4500 квадратни метра, се продава за десет милиона евро. Хотелът е бил декор в стари гръцки филми и телевизионни сериали.

В Гърция е и приятелката на Брад Пит - Инес де Рамон, с която са плавали на яхта.


  • 1 раз

    1 0 Отговор
    На Брат Пит брат му.

    07:13 13.03.2026

  • 2 Злоба

    4 3 Отговор
    Звезди има само на небето това е просто известен със не хубавите и стойност и филми Уйлям Брадли Пит . Един посредствен актьор .

    07:33 13.03.2026

  • 3 Някой

    0 1 Отговор
    И аз съм плавал на на яхта..., кво толкова?

    08:04 13.03.2026

  • 4 Готин Джендър

    2 1 Отговор
    Това е секси мъж. Жалко че се скараха с Анджелина. Сега му гледам филмите и съм на Мистър и Мисис Смит. Ех какви филми се правеха едно време преди Холувуд да се превърне в машина за нискокачествена пропаганда.

    08:24 13.03.2026

  • 5 Офффф

    0 0 Отговор
    Ми той на 62...значи си е почти пенсионер, за кво се пъне ?! Да се кротва вече и да си харчи паричките докато не са му ги гепили жените.

    08:47 13.03.2026