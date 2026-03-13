Шофьор блъсна велосипедист, навлязъл в насрещното

Велосипедист загина при катастрофа на път II-23, между град Исперих и село Малък Поровец, съобщиха от полицията.
Сигналът за катастрофата е получен на тел.112 около 19 часа на 12 март. На прав участък автомобил, управляван от 49-годишен мъж, блъска внезапно навлезлия в насрещното платно 64-годишен велосипедист от Малък Поровец.
Пристигналите на място екипи на ЦСМП и РУ-Исперих констатирали смъртта на възрастния мъж. Пробите на водача за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни. Откаран е в болница с попаднали в областта на очите парченца от счупеното при удара панорамно стъкло на автомобила.
Тялото на загиналия е транспортирано за аутопсия в МБАЛ-Търговище. По случая се води разследване.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Уха
Коментиран от #5, #7
10:13 13.03.2026
2 Реално
10:15 13.03.2026
3 не е успял да избегне удара
10:19 13.03.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 молба за справедливост
10:29 13.03.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 ДРТ ПРЧ
10:31 13.03.2026
9 Мнение
И великденските пропуска
10:41 13.03.2026
10 ИВАН
10:41 13.03.2026