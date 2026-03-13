Новини
България »
Шофьор блъсна велосипедист, навлязъл в насрещното

Шофьор блъсна велосипедист, навлязъл в насрещното

13 Март, 2026 10:10 694 10

  • загинал-
  • велосипедист-
  • малък поровец

Пробите на водача за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни

Шофьор блъсна велосипедист, навлязъл в насрещното - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Велосипедист загина при катастрофа на път II-23, между град Исперих и село Малък Поровец, съобщиха от полицията.

Сигналът за катастрофата е получен на тел.112 около 19 часа на 12 март. На прав участък автомобил, управляван от 49-годишен мъж, блъска внезапно навлезлия в насрещното платно 64-годишен велосипедист от Малък Поровец.

Пристигналите на място екипи на ЦСМП и РУ-Исперих констатирали смъртта на възрастния мъж. Пробите на водача за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни. Откаран е в болница с попаднали в областта на очите парченца от счупеното при удара панорамно стъкло на автомобила.

Тялото на загиналия е транспортирано за аутопсия в МБАЛ-Търговище. По случая се води разследване.


България
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Уха

    7 2 Отговор
    Поредният пиян Цървул на колело. Как трябва да си пиян че с колело да влезеш в насрещното

    Коментиран от #5, #7

    10:13 13.03.2026

  • 2 Реално

    9 2 Отговор
    велосипедиста блъска автомобила. Автомобила е там къде трябва!

    10:15 13.03.2026

  • 3 не е успял да избегне удара

    2 3 Отговор
    колетата са опасни . а и пътя не е за колела . сега заслужено ще влезне в статистиката . измрел на пътя под номер . веднага ще вдигат глобите и годините затвор за наказаните нарушители . който бърза е така . внезапно, рязко, а дали е с тротонетка, кемпер, пеша . същия уар както с малена . тряс и блъс . калушев се епилирал с александър да им дарят повече . 300 бона кой ти дава ей така да си ги харчиш . ходели голи в базите . смех .

    10:19 13.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 молба за справедливост

    3 1 Отговор
    Дано е някой пъпъдебеец с раничка.

    10:29 13.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ДРТ ПРЧ

    3 0 Отговор
    СЪС СЪЩИЯ РЕЗУЛТАТ Е МОЖЕЛ КАРА ПО ЖП ЛИНИЯТА СРЕЩУ ВЛАКА

    10:31 13.03.2026

  • 9 Мнение

    0 0 Отговор
    Аха да се добере до пенсия, и сам се е изтрил от списъците.
    И великденските пропуска

    10:41 13.03.2026

  • 10 ИВАН

    0 0 Отговор
    Споко, сега с тия войни, всички ще станем велосипедисти и няма да има кой да ни бута, щото колите ще са с празни резервоари.

    10:41 13.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове