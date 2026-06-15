След като удари форума му в Санкт Петербург, Зеленски протяга нова маслинова клонка към Путин

В Украйна руският президент е в отбранителна позиция. Но засега нищо не показва, че е готов за мир чрез преговори. Дали това е нов повратен момент във войната?, пита в свой материал за френския вестник Le Figaro политическият анализатор Изабел Ласер.

Замразени от непреклонността на Владимир Путин и в застой, откакто американският им покровител се ангажира с войната срещу Иран, преговорите бяха изведени отново на преден план, този път от Володимир Зеленски. В отворено писмо до Владимир Путин, което той изпрати и до няколко страни, включително Съединените щати, украинският президент предложи среща на четири очи с руския си колега, както и пълно прекратяване на огъня на фронтовата линия. Той придружи предложението си със следното изявление: "Това е исторически факт, който добре знаете: когато на Русия ѝ писне, идва промяната." Посланието е ясно: действайте, преди да е станало твърде късно за вас. В противен случай ще продължим тази "екзистенциална" война за Украйна.

На хартия наистина трябваше да е дошло времето Путин да се примири с факта, че мир може да бъде постигнат само чрез преговори. От началото на годината новините са лоши за Русия. Вълната се обърна и сега тя се блъска в стените на Кремъл. Дръзката атака на украински дронове срещу военноморската база и нефтения терминал в Санкт Петербург във вторник, когато се откри икономическият форум на града с делегации от цял свят, послужи като сурово напомняне: дълбоките удари, които сега редовно се извършват от украинската армия, пренесоха войната на руска земя. Дори Путин, който председателства тази среща на върха, с намерение да демонстрира силата и увереността на Русия на всички нейни съюзници в "Глобалния юг", беше принуден да признае слабостите в противовъздушната си отбрана.

Разширяването на обхвата на войната до Русия, за да се отворят очите на руските граждани, не е единствената цел на тези дълбоки удари. Като неутрализираха 2/5 от капацитета на Русия за износ на петрол и газ, те попречиха на Кремъл да се възползва от скока на цените на петрола, причинено от блокадата на Ормузкия проток. Ситуацията на място не е по-добра: украинците постепенно завземат територии. С 35 000 жертви на месец на фронтовата линия, Русия сега губи повече хора, отколкото може да набере. До такава степен, че въпросът за частична или обща мобилизация - неизбежно непопулярно решение - отново се обсъжда в Москва. Икономическите показатели също са лоши. Растежът е се забавя.

Съмнението и недоволството се разпространяват сред руското население, което за първи път от началото на войната изпитва нейните последици: горящи петролни рафинерии, покачващи се цени на бензина, прекъсвания на интернет. Разбира се, нищо не би могло да провокира въстание в страна под строг контрол и наблюдение, чийто народ се е адаптирал забележително добре към войната от февруари 2022 г. Но това е сигнал, който може да предвещава други. Въпреки че влиятелният ръководител на Съвета по външна и отбранителна политика, Сергей Караганов, близък съюзник на Путин, продължава да размахва заплахата от ядрена война със Запада, ако Украйна не се предаде, някои несъгласни гласове, както сред икономическия елит, така и сред хардлайнерите, се осмеляват да изразят противоположни мнения в медиите. Те предполагат, че целта за смяна на режима в Киев е непостижима и че може би е дошло времето да се мисли за мирни преговори.

Дори американците, които подкрепяха най-могъщия си противник, Владимир Путин, изглежда са загубили вяра в него. Осъждайки "риска от ескалация" след атаката с дронове в Санкт Петербург, външният министър Марко Рубио сега смята, че Русия няма да постигне целите си в Украйна. Междувременно Камарата на представителите прие законопроект, налагащ нови санкции срещу Русия и засилена подкрепа за Украйна. И накрая, новините са лоши за Путин и в Европа, където падането на неговия унгарски троянски кон, Виктор Орбан, създаде ново пространство за възобновяване на преговорите между ЕС и Украйна.

Но краят на войната зависи по-малко от променящия се баланс на силите на място, отколкото от волята на човека, който я е започнал - Владимир Путин. Точно както е липсвала в началото на войната, рационалността, която западните сили винаги са приписвали на руските лидери, вероятно ще липсва и тук. Дмитрий Песков, говорителят на Владимир Путин, отговори с полуусмивка на писмото на Володимир Зеленски, заявявайки, че "той може да дойде в Москва по всяко време". Украински дипломат коментира: "Да бъде арестуван или отровен..."

Въпреки че обективните факти би трябвало да тласнат руския президент към преговори, няма признаци, че е променил решението си. Той все още изисква капитулацията на Украйна. В твърдолинейните кръгове на властта се обсъжда възможността за разширяване на войната в балтийските държави. Може ли Путин да оцелее без война, след като в крайна сметка сам я въплъщава? Това е един от ключовите въпроси. В Русия цялата държава, включително икономиката, обществото и политиката, е реорганизирана около войната. "Ако балансът бъде нарушен, съществува риск от политически и икономически разпад на страната. Путин се е вкарал в капана на войната. Независимо дали напредва, отстъпва или поддържа статуквото, тя рискува да го погълне", коментира дипломат, близък до ситуацията. През 1989 г. Михаил Горбачов изтегли съветските войски от Афганистан след десет години война. С разпадането на комунистическия икономически модел афганистанското блато ускори края на СССР.

Уморен от войната в Иран, Володимир Зеленски се стреми да превърне Украйна в стратегически играч. Въпреки промяната в надеждите за подобрение от началото на годината, слабостите на Украйна остават. Недостатъчна противовъздушна отбрана, недостиг на боеприпаси, недостатъчни войски за разполагане на фронта и недостатъчна западна подкрепа. Що се отнася до Русия, тя все още има предимства/: по-голям резерв от войски за разполагане, в случай на мобилизация и подкрепа на съюзниците в "Глобалния юг", особено Китай, с който връзките са се засилили. Дипломатът заключава: "Вместо да молим Путин да възобнови преговорите, би било по-добре да предоставим повече помощ на украинците и да увеличим натиска върху Русия. Това окончателно ще промени баланса на силите във войната."