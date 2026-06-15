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След като удари форума му в Санкт Петербург, Зеленски протяга нова маслинова клонка към Путин

След като удари форума му в Санкт Петербург, Зеленски протяга нова маслинова клонка към Путин

15 Юни, 2026 23:00 1 204 42

  • русия-
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  • ракети-
  • дронове

В отворено писмо до руския си колега президентът Зеленски напомни, че за 26 години на власт Путин е прекарал почти половината във война срещу Украйна

След като удари форума му в Санкт Петербург, Зеленски протяга нова маслинова клонка към Путин - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Le Figaro Le Figaro

В Украйна руският президент е в отбранителна позиция. Но засега нищо не показва, че е готов за мир чрез преговори. Дали това е нов повратен момент във войната?, пита в свой материал за френския вестник Le Figaro политическият анализатор Изабел Ласер.

Замразени от непреклонността на Владимир Путин и в застой, откакто американският им покровител се ангажира с войната срещу Иран, преговорите бяха изведени отново на преден план, този път от Володимир Зеленски. В отворено писмо до Владимир Путин, което той изпрати и до няколко страни, включително Съединените щати, украинският президент предложи среща на четири очи с руския си колега, както и пълно прекратяване на огъня на фронтовата линия. Той придружи предложението си със следното изявление: "Това е исторически факт, който добре знаете: когато на Русия ѝ писне, идва промяната." Посланието е ясно: действайте, преди да е станало твърде късно за вас. В противен случай ще продължим тази "екзистенциална" война за Украйна.

На хартия наистина трябваше да е дошло времето Путин да се примири с факта, че мир може да бъде постигнат само чрез преговори. От началото на годината новините са лоши за Русия. Вълната се обърна и сега тя се блъска в стените на Кремъл. Дръзката атака на украински дронове срещу военноморската база и нефтения терминал в Санкт Петербург във вторник, когато се откри икономическият форум на града с делегации от цял свят, послужи като сурово напомняне: дълбоките удари, които сега редовно се извършват от украинската армия, пренесоха войната на руска земя. Дори Путин, който председателства тази среща на върха, с намерение да демонстрира силата и увереността на Русия на всички нейни съюзници в "Глобалния юг", беше принуден да признае слабостите в противовъздушната си отбрана.

Разширяването на обхвата на войната до Русия, за да се отворят очите на руските граждани, не е единствената цел на тези дълбоки удари. Като неутрализираха 2/5 от капацитета на Русия за износ на петрол и газ, те попречиха на Кремъл да се възползва от скока на цените на петрола, причинено от блокадата на Ормузкия проток. Ситуацията на място не е по-добра: украинците постепенно завземат територии. С 35 000 жертви на месец на фронтовата линия, Русия сега губи повече хора, отколкото може да набере. До такава степен, че въпросът за частична или обща мобилизация - неизбежно непопулярно решение - отново се обсъжда в Москва. Икономическите показатели също са лоши. Растежът е се забавя.

Съмнението и недоволството се разпространяват сред руското население, което за първи път от началото на войната изпитва нейните последици: горящи петролни рафинерии, покачващи се цени на бензина, прекъсвания на интернет. Разбира се, нищо не би могло да провокира въстание в страна под строг контрол и наблюдение, чийто народ се е адаптирал забележително добре към войната от февруари 2022 г. Но това е сигнал, който може да предвещава други. Въпреки че влиятелният ръководител на Съвета по външна и отбранителна политика, Сергей Караганов, близък съюзник на Путин, продължава да размахва заплахата от ядрена война със Запада, ако Украйна не се предаде, някои несъгласни гласове, както сред икономическия елит, така и сред хардлайнерите, се осмеляват да изразят противоположни мнения в медиите. Те предполагат, че целта за смяна на режима в Киев е непостижима и че може би е дошло времето да се мисли за мирни преговори.

Дори американците, които подкрепяха най-могъщия си противник, Владимир Путин, изглежда са загубили вяра в него. Осъждайки "риска от ескалация" след атаката с дронове в Санкт Петербург, външният министър Марко Рубио сега смята, че Русия няма да постигне целите си в Украйна. Междувременно Камарата на представителите прие законопроект, налагащ нови санкции срещу Русия и засилена подкрепа за Украйна. И накрая, новините са лоши за Путин и в Европа, където падането на неговия унгарски троянски кон, Виктор Орбан, създаде ново пространство за възобновяване на преговорите между ЕС и Украйна.

Но краят на войната зависи по-малко от променящия се баланс на силите на място, отколкото от волята на човека, който я е започнал - Владимир Путин. Точно както е липсвала в началото на войната, рационалността, която западните сили винаги са приписвали на руските лидери, вероятно ще липсва и тук. Дмитрий Песков, говорителят на Владимир Путин, отговори с полуусмивка на писмото на Володимир Зеленски, заявявайки, че "той може да дойде в Москва по всяко време". Украински дипломат коментира: "Да бъде арестуван или отровен..."

Въпреки че обективните факти би трябвало да тласнат руския президент към преговори, няма признаци, че е променил решението си. Той все още изисква капитулацията на Украйна. В твърдолинейните кръгове на властта се обсъжда възможността за разширяване на войната в балтийските държави. Може ли Путин да оцелее без война, след като в крайна сметка сам я въплъщава? Това е един от ключовите въпроси. В Русия цялата държава, включително икономиката, обществото и политиката, е реорганизирана около войната. "Ако балансът бъде нарушен, съществува риск от политически и икономически разпад на страната. Путин се е вкарал в капана на войната. Независимо дали напредва, отстъпва или поддържа статуквото, тя рискува да го погълне", коментира дипломат, близък до ситуацията. През 1989 г. Михаил Горбачов изтегли съветските войски от Афганистан след десет години война. С разпадането на комунистическия икономически модел афганистанското блато ускори края на СССР.

Уморен от войната в Иран, Володимир Зеленски се стреми да превърне Украйна в стратегически играч. Въпреки промяната в надеждите за подобрение от началото на годината, слабостите на Украйна остават. Недостатъчна противовъздушна отбрана, недостиг на боеприпаси, недостатъчни войски за разполагане на фронта и недостатъчна западна подкрепа. Що се отнася до Русия, тя все още има предимства/: по-голям резерв от войски за разполагане, в случай на мобилизация и подкрепа на съюзниците в "Глобалния юг", особено Китай, с който връзките са се засилили. Дипломатът заключава: "Вместо да молим Путин да възобнови преговорите, би било по-добре да предоставим повече помощ на украинците и да увеличим натиска върху Русия. Това окончателно ще промени баланса на силите във войната."


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Майор Деянов, на всеки километър

    15 37 Отговор
    Русняците са лeкeта ☝️

    23:03 15.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Абе

    35 11 Отговор
    разбрахме вече, че наркомана не е добре с главата.

    23:05 15.06.2026

  • 4 Пич

    32 11 Отговор
    Тълковен речник:
    Украинец- индивид, който когато му помагаш с пари, стоки и подкрепа, или го приемеш в държавата си, той ти отвръща като убива сънародниците ти, и завзема земята ти!!!

    23:05 15.06.2026

  • 5 Гост

    12 28 Отговор
    А дано се разберат вече, че тия хора избягаха по цяла Европа и много от тях са по черноморието, може и да нямат къде да се приберат... Абе не им е лесно. А това дето викат, че били нагли е нещо като защитна реакция от тяхна страна. Поставете се на тяхно място, не е лесно никак.

    23:05 15.06.2026

  • 6 С ЛАВА УКРАИНЕ

    12 30 Отговор
    Пи ЗДА МОСКАЛЯМ

    Коментиран от #7, #8, #30

    23:06 15.06.2026

  • 7 Сатана Z

    10 28 Отговор

    До коментар #6 от "С ЛАВА УКРАИНЕ":

    Еваларка на Зеленски

    23:07 15.06.2026

  • 8 Шопо

    28 10 Отговор

    До коментар #6 от "С ЛАВА УКРАИНЕ":

    Украйна не е държава а територия, руска територия

    Коментиран от #31

    23:08 15.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 РЕАЛИСТ

    23 10 Отговор

    До коментар #2 от "Монголяк":

    Картите на Зеленски са: с маслиновата клонка в уста пълзешком, като кученце по килима пред Кремъл. Има опит. Като участваше в шоуто на Филип Киркоров, така му набиваха тъпото канче на клоуна Зеленски. Има видео, ако си любопитен.

    Коментиран от #17, #25

    23:11 15.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ударил

    14 9 Отговор
    с епилираните си розови бузки, хахаха

    Коментиран от #34

    23:12 15.06.2026

  • 14 Тъй де

    8 12 Отговор

    До коментар #9 от "Ъъъъ не!":

    Само 2 корабли и 14 резервоара с бензин!
    Всички гости се кефеха и си правеха Селфита
    Ха-ха-ха

    23:12 15.06.2026

  • 15 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ

    21 10 Отговор
    Изключително примитивна и просташка пропаганда за олигофрени.

    23:12 15.06.2026

  • 16 Пълни глупости

    12 19 Отговор
    Путин да благодари на Земенски, че му даде разрешение да си проверя парада за 9-ти май.

    23:13 15.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 И какво

    21 11 Отговор
    Зелената амеба се прави на печеливш. Невероятен клоун загубил 20% от територията си и продължава да я губи.

    Коментиран от #23

    23:14 15.06.2026

  • 19 Чемоданчик

    11 15 Отговор
    Путин да си дига гaщите и да си оди дома!

    23:16 15.06.2026

  • 20 Минувач

    15 9 Отговор
    Лъжи , манипулации и фантазии - всеки ден и всяка нощ ….

    Коментиран от #37, #38, #39

    23:17 15.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Пан Зеленк сега пак ще прецака

    14 8 Отговор
    Путин като обяви, че Константиновка няма стратегическо значение.

    23:23 15.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Забрави да напишеш

    8 10 Отговор

    До коментар #11 от "РЕАЛИСТ":

    Колко готин е Путлето.

    23:35 15.06.2026

  • 26 Зеленски ги попиля!

    7 12 Отговор
    Слава ВСУ!

    23:38 15.06.2026

  • 27 Зеленски

    8 14 Отговор
    направи Русия за посмешище пред всички. Загадка е как Путин понася такива унижения и подигравки.

    Коментиран от #28, #32

    23:38 15.06.2026

  • 28 Това са

    7 12 Отговор

    До коментар #27 от "Зеленски":

    Безспорни факти.

    23:41 15.06.2026

  • 29 Малкото зелено човече

    14 6 Отговор
    Зелен ски е прекалено нагъл. Ходи и се разпорежда кой какво трябва да направи . Зеления има Козове , успява да си върне много територии , Западът го подкрепя по всякакъв възможен начин , убива по 50 000 руснаци на месец, ..... Въобще печели войната. И с цялото нахалство цвинкя за среща с Путин но именно той да определя правилата. Истината е друга , Бандерите и глупците които воюват за у крайна привършват , както и наемниците. Няма.
    Даже и срещу обявеното голямо заплащане.
    Достоен за съжаление прокси на Западът , който воюва срещу Русия .
    Глупак , който скоро ще бъде излишен.

    23:41 15.06.2026

  • 30 Слава на Русия 🇷🇺🇷🇺🇷🇺

    11 6 Отговор

    До коментар #6 от "С ЛАВА УКРАИНЕ":

    долу уср@йна и поддръжниците им!!!

    23:46 15.06.2026

  • 31 Град Козлодуй

    9 12 Отговор

    До коментар #8 от "Шопо":

    Грешиш приятел. Русия не е държава, а територия. Китайска територия.

    23:46 15.06.2026

  • 32 Безспорен факт

    11 6 Отговор

    До коментар #27 от "Зеленски":

    Е че Путин направи за смях урсули,каласи мерцове и тем подобни фашаги пред целия свят,5та година финансират терористите от киев и не можаха да спрат Путин

    23:50 15.06.2026

  • 33 Град Козлодуй

    7 11 Отговор
    Русия е един полумъртъв васал на Китай.

    23:53 15.06.2026

  • 34 Розовото пони Путин 🦄

    6 11 Отговор

    До коментар #13 от "ударил":

    И аз съм с епилирани розови бузки, но ме избраха за президент 🌈 🦄 🤣

    23:55 15.06.2026

  • 35 дори

    10 6 Отговор
    не ми се коментират писанията на тая особа. Обаче, трябва да призная, че положението хич не е добро за ЕС и неговите политици. Щом прибягват до номерата на Тръмп да представят желаното за релано, то съвсем са го закъсали - на Тръмп му се получава поне да изглежда комично, но това в тая публикация си е тотал щета и пълна трагедия.
    Наркомана май се усеща, че Тръмп ще го погне отново и е задействал целия арсенал за подкрепа, но резултата ще е нулев. Поне в едно Путин и Тръмп са солидарни - никой не харесва марионетки и презират наркоманчето. И..диота в Киев няма да бъде възнаграден с внимание от Путин, така че ще му се наложи да бъде унижаван от Тръмп и цирка ще си върви.
    Смешната форма на кризисния ПР показва, че наркомана е изгубил надежда и в ЕС - вероятно разбира, че днес вече всички са уморени от него и ще бързат да се отърват.

    Коментиран от #36

    23:57 15.06.2026

  • 36 Утре Молдова и Украйна

    4 7 Отговор

    До коментар #35 от "дори":

    Започват процедура и влизане в ЕС.

    Коментиран от #42

    23:59 15.06.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Ким Чен Ун

    1 4 Отговор

    До коментар #20 от "Минувач":

    Разбира се, щом не е от ТАСС, „Русия 1“, Песков или Захарова, нищо не е истина.

    00:18 16.06.2026

  • 40 Тинтири минтири

    2 0 Отговор
    Ала бала портокала....зеленият клоун вече не е смешен....даже и на пиано без ръце не може да свири вече....но клипът му от Червения площад преди години където си пее и говори на руски беше смешен.

    00:34 16.06.2026

  • 41 Ванков

    1 1 Отговор
    Е нека протяга де .. Путин е губи и ще се хване като удавник за сламка!....Чей ся да се загащим и Зеленски ще победи!

    00:40 16.06.2026

  • 42 хахахахха

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Утре Молдова и Украйна":

    че то ес утече в канала,дреме му на някой

    00:57 16.06.2026

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