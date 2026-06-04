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Киселова за скандала "Невзоров": Документът съдържаше данни за служители на Държавна агенция "Национална сигурност“

Киселова за скандала "Невзоров": Документът съдържаше данни за служители на Държавна агенция "Национална сигурност“

4 Юни, 2026 22:23 481 8

  • александър невзоров-
  • наталия киселова

Тя поясни, че документът не е бил адресиран до никого конкретно, освен до председателя на парламента, и по закон тя е имала правото да ограничи достъпа до него

Киселова за скандала "Невзоров": Документът съдържаше данни за служители на Държавна агенция "Национална сигурност“ - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Наталия Киселова разясни хронологията около постъпването на спорния документ, касаещ казуса с руския журналист Александър Невзоров. Тя потвърди, че в деловодството на Народното събрание е постъпило писмо, подписано от тогавашния изпълняващ длъжността председател на ДАНС Деньо Денев.

След като се запознава с текста, доц. Киселова преценява, че той не трябва да бъде в явното деловодство, а е изпратен в секретното.

"Моето разбиране като юрист беше, че след като става дума за информация, която съдържа имена на служители на Държавна агенция "Национална сигурност“", тя не трябва да бъде по пощите на народните представители", обясни Киселова в студиото на "Денят ON AIR".

Тя уточни, че документите в явното деловодство се сканират и изпращат автоматично по имейлите на всички депутати, което в този случай би застрашило сигурността на служителите. На въпрос дали укриването на документа не е било нарочна провокация, доц. Киселова заяви, че причините за подобно изпращане от страна на ДАНС могат да бъдат както некомпетентност, така и провокация. Тя обаче подчерта, че целта ѝ е била единствено да защити държавния интерес.

"Когато става дума за защита на интересите на държавата, хората, които са работили по този случай, трябва да бъдат пазени", категорична бе тя в ефира на Bulgaria ON AIR. Доц. Киселова категорично отрече обвиненията, че съзнателно е укрила доклада от партийни лидери или от президента Румен Радев.

Тя поясни, че документът не е бил адресиран до никого конкретно, освен до председателя на парламента, и по закон тя е имала правото да ограничи достъпа до него.

Киселова добави, че тогавашният вицепремиер Атанас Зафиров (който тогава беше и в ръководството на БСП) е трябвало да бъде запознат от тогавашния министър-председател по реда на Закона за защита на класифицираната информация.

Тя посочи, че новата Комисия за контрол над службите има пълното право да изслуша настоящия председател на ДАНС и да даде достъп на депутатите до документа, ако те го поискат по официалния ред. В края на разговора беше повдигната и темата за арестувания в Сърбия Стоян Мавродиев и изтеклите негови показания.

Доц. Киселова изрази скептицизъм относно бързото му екстрадиране в България и направи паралел с дългогодишния казус с банкера Цветан Василев в Белград.

"Много е възможно да сме в ситуация, в която едва ли не всяко заседание на съда в Белград да очакваме да бъде предоставена възможност и да бъде върнат, но да има сходна ситуация с Цветан Василев. Хора, които имат вземане-даване с големите пари, обикновено имат и добри юридически съветници", коментира тя.

Тя завърши с надеждата, че както изчезналите пари, така и самият Мавродиев ще бъдат изправени пред българското правосъдие, макар и да призна, че не е оптимист за бърза развръзка.


България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Яшар

    7 0 Отговор
    Наталия Киселов се постави и все още е слуга на прасето и тиквата ,прасето директно я заплаши тя го каза но после млъкна ...явно две правете се разбират по свински

    22:26 04.06.2026

  • 3 МАРШ

    4 0 Отговор
    МА
    ПА....
    ЧА
    ГРОZ....НА ,ГАД...НА.

    ПРОДАЖНА
    ЗАЩО НЕ СИ ЗАД РЕШЕТКИТЕ!??

    22:27 04.06.2026

  • 4 Овчар

    4 0 Отговор
    След година или две народът вече ще осъзнае че : Промяна на системата в полза на обществото не се прави с избори, олигархични закони или молитви а с метални тръби, винкели и коктели Молотов..! Страхът на кърлежите предизвикан от народа е хапчето за промяна , останалото е илюзия в която вярват само глупаците...!

    22:28 04.06.2026

  • 5 ПОЖЕЛАНИЕ

    5 0 Отговор
    А сега с белезниците към ареста да я изведат !!! Та тя е прекрила престъпление !!

    22:30 04.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

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