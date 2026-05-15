България е на финал на „Евровизия“!

DARA с песента „Bangaranga“ се класира и отива на финала на „Евровизия“ на 16 май.

Изпълнителката откри втория полуфинал на песенния конкурс, който БНТ 1 излъчи на живо от Виена. Българската песен беше първа на сцената в концерта, който определи последните финалисти за голямото шоу в събота.

В песенния конкурс тази вечер се съревноваваха 15 изпълнители.

Отпаднаха петима от участниците, като 10 държави продължават към финала след гласуване на зрители и професионално жури. Франция и Великобритания автоматично се класират за големия финал като част от тазгодишната „Голяма петорка“, заедно с домакина Австрия.

"Залата експлодира! Това е много силна песен. Изпълнителката е също, много, много добра“ - така реагира по втори канал на обществената медия РАИ известната поп и регетон певица Елетра Ламборгини на изпълнението на "Бангаранга" от Дара.



Според Rainews България е дала началото „на втория полуфинал на Евровизия 2026 с едно от най-визуално зашеметяващите изпълнения на вечерта“.



Медията описва как Дара пее „Бангаранга“ във въртяща се зала изпълнена с танцьори, носещи маски и червени столове в синхронизирана хореография и как камерите следват движенията им, създавайки непрекъснати оптични ефекти“. Представя песента „Бангаранга“ , която говори за вътрешна сила и лична свобода и чието заглавие е вдъхновено от образите на „Изгубените момчета“ от филма Hook и от ямайския жаргон за „бунт“.



На финала на конкурса в събота -16-ти май, сред конкурентите на Дара ще е италианецът Сал Да Винчи. Според медиите, песента му Per sempre Si е вече европейски хит.