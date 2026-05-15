България е на финал на „Евровизия“!

15 Май, 2026 06:03, обновена 15 Май, 2026 05:11 2 607 26

DARA с песента „Bangaranga“ се класира за решаващия етап на 16 май

Снимка: БНТ
DARA с песента „Bangaranga“ се класира и отива на финала на „Евровизия“ на 16 май.

Изпълнителката откри втория полуфинал на песенния конкурс, който БНТ 1 излъчи на живо от Виена. Българската песен беше първа на сцената в концерта, който определи последните финалисти за голямото шоу в събота.

В песенния конкурс тази вечер се съревноваваха 15 изпълнители.

Отпаднаха петима от участниците, като 10 държави продължават към финала след гласуване на зрители и професионално жури. Франция и Великобритания автоматично се класират за големия финал като част от тазгодишната „Голяма петорка“, заедно с домакина Австрия.

"Залата експлодира! Това е много силна песен. Изпълнителката е също, много, много добра“ - така реагира по втори канал на обществената медия РАИ известната поп и регетон певица Елетра Ламборгини на изпълнението на "Бангаранга" от Дара.

Според Rainews България е дала началото „на втория полуфинал на Евровизия 2026 с едно от най-визуално зашеметяващите изпълнения на вечерта“.

Медията описва как Дара пее „Бангаранга“ във въртяща се зала изпълнена с танцьори, носещи маски и червени столове в синхронизирана хореография и как камерите следват движенията им, създавайки непрекъснати оптични ефекти“. Представя песента „Бангаранга“ , която говори за вътрешна сила и лична свобода и чието заглавие е вдъхновено от образите на „Изгубените момчета“ от филма Hook и от ямайския жаргон за „бунт“.

На финала на конкурса в събота -16-ти май, сред конкурентите на Дара ще е италианецът Сал Да Винчи. Според медиите, песента му Per sempre Si е вече европейски хит.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Браво

    12 17 Отговор
    Момиче ❤️❤️❤️

    05:31 15.05.2026

  • 2 Aлфа Вълкът

    18 12 Отговор
    Комплексът на малкия народ, била класирана нагоре и цял ден сутрешните блокове, предиобедните, обедните, следобедните предавания, новините и по радиото, навсякъде. Децата тъй я пеели, тъй я играели тая песен.
    Део се пръкна по БГ радио, Дара заслужавала да бъде звезда от ранга на Бионсе, Тейлър Суифт, Риана...
    А бе нашата има чар, харизма горе-долу, има сексапил, а бе има магнетизъм, но да не се лъжем, Дара е най-слабият вокален изпълнител който сме изпращали досега.

    05:41 15.05.2026

  • 3 Направо остай

    22 9 Отговор
    Бангаранга бананова репуплика , не знам как и по медиите не ги е срам

    05:52 15.05.2026

  • 4 Дедо,

    13 8 Отговор
    кво туй скачане чекнене, бре ? Заболеме глъвъта ,бре.

    05:56 15.05.2026

  • 5 Офанзивен дефанзив

    18 5 Отговор
    Вчера гледах Дара и останах меко казано объркан... Първата поява на песента беше супер - Дара в бяло, танцьорите в черно, червен фон, динамични и секси танци, добър ритъм. След това се появи някакъв официален клип - Дара в черно, актьорите и те, някакви шарени декори.
    И накрая вчера това нещо, което за мен е напълно неразбираемо - някакви омазани хора, седнали на столове и се клатят, а накрая си сложиха столовете на главите. Сериозно?! Това ли ви е разбирането за бунт?! За забавление, за бангаранга?! Къде останаха приятните за окото танци и движения на Дара? Май нещо не се разбирам с модерното изкуство, но за мен това представяне беше много зле, съжалявам!

    06:01 15.05.2026

  • 6 направо остави

    21 6 Отговор
    Клипа е потресаващ , в духа на ширещия се шизофренизъм по тез конкурси. Страшна излагация

    06:06 15.05.2026

  • 7 Будител

    4 17 Отговор
    Браво на Дара ! Респект !

    Коментиран от #11, #15, #18

    06:15 15.05.2026

  • 8 Бангаранга

    16 1 Отговор
    Прилича на тумбалумба. И пеемЕ на чужд език. Това представя България. Иначе песента се харесва, но е комерсиална, а не за представяне на страната и културата ни.

    06:18 15.05.2026

  • 9 Лорд Музика

    13 2 Отговор
    Незнам кой е казал ,че това е песен и музика и ,че била страхотна песен. Като за този конкурс става , то след като се появи онази Кончита се видя ,че това е пародия на конкурс. От любопитство чух някоя и друга песен на тази " певица" не става за слушане . Който си я харесва да и я слуша . Поп музика до 90 години след това тук там някой прави нещо хубаво. Продължавам да си слушам Рок ,Джаз и друга хубава музика . А това не е песен за мен и няма да бъде. Дано отпадне тая .

    06:21 15.05.2026

  • 10 Факт

    6 5 Отговор
    Цяла Бангаранга подкрепя!

    06:22 15.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Хейт

    11 1 Отговор
    След конкурса повечето песни се забравят или не се пускат или чуват някъде . Същото ще стане и с тази пародия на нашата " певица" направо да минава към чалгата ,с тази визия е за там .

    06:23 15.05.2026

  • 13 Злоба

    14 1 Отговор
    Голям праззз . С кич простотия и дебилна песен . То повечето песни в това нещо наречено конкурс не стават за нищо.

    06:25 15.05.2026

  • 14 35 години демокрация

    10 2 Отговор
    Хакуна Матата

    06:25 15.05.2026

  • 15 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    9 1 Отговор

    До коментар #7 от "Будител":

    За кое браво ,че се чудя за "хубавия текст и музика" или за шантавата визия . Или че пак участваме в " най великия конкурс на земята" .

    06:27 15.05.2026

  • 16 Розови понички

    3 2 Отговор
    Като се събудят експертите и музикалните критици ще има повече хейт, засега е доста мижав.

    06:38 15.05.2026

  • 17 Шака-лака

    7 1 Отговор
    Цинга-минга-шака-лака, дъното на една опростачена нация.

    06:41 15.05.2026

  • 18 И защо браво?

    7 1 Отговор

    До коментар #7 от "Будител":

    Някаква закръглена женица се съблякла като жрица и мърмори нещо неразбираемо..................

    06:43 15.05.2026

  • 19 Хмм

    3 3 Отговор
    не ми харесва нито песента, нито изпълнението, но с всички е така - англосаксонска музика, нищо идентично, в такъв случай по-добре да е нашата

    06:43 15.05.2026

  • 20 Моля

    2 5 Отговор
    простолюдието с нисък умствен капацитет (средностатистическия нашенец) да си гледа телевизия Планета и да не коментира Евровизия !!!

    Коментиран от #21

    06:44 15.05.2026

  • 21 Да ти го.....фърфоля!

    4 0 Отговор

    До коментар #20 от "Моля":

    Не може всички да сме геюви "високоинтелигентни" бъркащи изхода с вход.

    06:48 15.05.2026

  • 22 Хохо Бохо

    5 1 Отговор
    На фона на останалия шит тая бездарна песен си е топ. Нивото е потресаващо, явно е конкурс за некадърни наши хора

    06:49 15.05.2026

  • 23 Дали е така

    2 0 Отговор
    Песента става само за привличане на алкохолизирани и токсикирани туристи по черноморието , а може и това да е замисъла.

    06:53 15.05.2026

  • 24 Винкело

    2 0 Отговор
    Единствената що-годе свестна песновка отпадна - Латвия.

    06:53 15.05.2026

  • 25 Безсмислен конкурс

    3 0 Отговор
    Пазарът трябва да определя коя песен става и коя не. Да завъртят песента в Европа, ако направи пари и се качи в класациите - евала. Ако не? На звездите не им трябват такива конкурси.

    06:53 15.05.2026

  • 26 г@zuбара

    0 0 Отговор
    яку гангабанга

    06:59 15.05.2026