България е на финал на „Евровизия“!

DARA с песента „Bangaranga“ се класира и отива на финала на „Евровизия“ на 16 май.
Изпълнителката откри втория полуфинал на песенния конкурс, който БНТ 1 излъчи на живо от Виена. Българската песен беше първа на сцената в концерта, който определи последните финалисти за голямото шоу в събота.
В песенния конкурс тази вечер се съревноваваха 15 изпълнители.
Отпаднаха петима от участниците, като 10 държави продължават към финала след гласуване на зрители и професионално жури. Франция и Великобритания автоматично се класират за големия финал като част от тазгодишната „Голяма петорка“, заедно с домакина Австрия.
"Залата експлодира! Това е много силна песен. Изпълнителката е също, много, много добра“ - така реагира по втори канал на обществената медия РАИ известната поп и регетон певица Елетра Ламборгини на изпълнението на "Бангаранга" от Дара.
Според Rainews България е дала началото „на втория полуфинал на Евровизия 2026 с едно от най-визуално зашеметяващите изпълнения на вечерта“.
Медията описва как Дара пее „Бангаранга“ във въртяща се зала изпълнена с танцьори, носещи маски и червени столове в синхронизирана хореография и как камерите следват движенията им, създавайки непрекъснати оптични ефекти“. Представя песента „Бангаранга“ , която говори за вътрешна сила и лична свобода и чието заглавие е вдъхновено от образите на „Изгубените момчета“ от филма Hook и от ямайския жаргон за „бунт“.
На финала на конкурса в събота -16-ти май, сред конкурентите на Дара ще е италианецът Сал Да Винчи. Според медиите, песента му Per sempre Si е вече европейски хит.
2 Aлфа Вълкът
Део се пръкна по БГ радио, Дара заслужавала да бъде звезда от ранга на Бионсе, Тейлър Суифт, Риана...
А бе нашата има чар, харизма горе-долу, има сексапил, а бе има магнетизъм, но да не се лъжем, Дара е най-слабият вокален изпълнител който сме изпращали досега.
5 Офанзивен дефанзив
И накрая вчера това нещо, което за мен е напълно неразбираемо - някакви омазани хора, седнали на столове и се клатят, а накрая си сложиха столовете на главите. Сериозно?! Това ли ви е разбирането за бунт?! За забавление, за бангаранга?! Къде останаха приятните за окото танци и движения на Дара? Май нещо не се разбирам с модерното изкуство, но за мен това представяне беше много зле, съжалявам!
До коментар #7 от "Будител":За кое браво ,че се чудя за "хубавия текст и музика" или за шантавата визия . Или че пак участваме в " най великия конкурс на земята" .
18 И защо браво?
До коментар #7 от "Будител":Някаква закръглена женица се съблякла като жрица и мърмори нещо неразбираемо..................
21 Да ти го.....фърфоля!
До коментар #20 от "Моля":Не може всички да сме геюви "високоинтелигентни" бъркащи изхода с вход.
