Кипър инвестира 1,18 млрд. евро в отбраната чрез европейския фонд SAFE

15 Май, 2026 14:56 702 7

  • кипър-
  • европейски фонд-
  • safe-
  • отбрана

Средствата ще бъдат използвани за модернизация на армията, укрепване на отбранителните способности и засилване на ролята на страната в сигурността на Източното Средиземноморие

Кипър инвестира 1,18 млрд. евро в отбраната чрез европейския фонд SAFE
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Кипър ще използва 1,18 милиарда евро от европейския инструмент за финансиране на отбраната SAFE (Security Action for Europe) в рамките на петгодишен период. Средствата са предназначени за покриване на отбранителни нужди и за укрепване на ролята на страната в архитектурата за сигурност на Европейския съюз, заяви кипърският министър на отбраната Василис Палмас, цитиран от „Сайпръс мейл“, предава БТА.

По време на церемония по дипломирането на военни водолази във военноморската база „Евангелос Флоракис“ той подчерта, че основен приоритет е укрепването на отбранителната дипломация чрез засилване на сътрудничеството с европейски партньори и съюзнически държави. Целта, по думите му, е защита на териториалната цялост и суверенните права на Кипър чрез модернизация на Националната гвардия и повишаване на нейния възпиращ капацитет.

„Като се има предвид ролята на Република Кипър като стълб на стабилността и сътрудничеството в Източното Средиземноморие, както и ангажиментите ни, произтичащи от участието в европейски програми и хуманитарни мисии, беше решено да модернизираме военноморската и военновъздушната инфраструктура“, заяви Палмас.

Той допълни, че планираните инвестиции ще засилят отбранителните способности на страната, като същевременно ще увеличат възможностите ѝ за участие в хуманитарни операции и управление на кризи.

Министърът посочи още, че кипърското министерство на отбраната предприема целенасочени действия за модернизация на сухопътните, морските, въздушните и специалните сили. Това включва подобрения в системата за военна служба и резерва, както и мерки, свързани с екологичната и енергийната политика, цифровизацията и зеления преход.

Обръщайки се към новодипломираните военни водолази, Палмас изрази увереност, че те ще изпълняват задълженията си в Националната гвардия с висока степен на професионализъм и отдаденост.


Кипър
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 честен ционист

    0 0 Отговор
    Радев ще пазари ли Грипените?

    Коментиран от #6

    14:58 15.05.2026

  • 2 Овчар

    4 1 Отговор
    От както е ЕС Кипър затъва и отива към дъното , няма нищо общо с преди..!

    Коментиран от #5

    15:08 15.05.2026

  • 3 Маалий

    2 1 Отговор
    И като направят кипросците една мощна армия, чак Турция ще затрепери.

    15:10 15.05.2026

  • 4 Обаче

    0 0 Отговор
    България дреме не усвоява никакви средства от програмата SAFE

    16:12 15.05.2026

  • 5 Да бе

    0 3 Отговор

    До коментар #2 от "Овчар":

    Затова Кипър е на първо място в ЕС по Брутен вътрешен продукт, България на второ място

    16:14 15.05.2026

  • 6 Ха ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Ще пазари комисионни като от Боташ

    16:15 15.05.2026

  • 7 Такаа

    2 0 Отговор
    Гърция и Кипър са слуги и ратаи на ционистите има да платят,еврейски заселници са купили цяло село в гръцката част на Кипър и са забранили жителите кипърци останали останали в селото да посещават църквата

    19:20 15.05.2026