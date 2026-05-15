Кипър инвестира 1,18 млрд. евро в отбраната чрез европейския фонд SAFE

Кипър ще използва 1,18 милиарда евро от европейския инструмент за финансиране на отбраната SAFE (Security Action for Europe) в рамките на петгодишен период. Средствата са предназначени за покриване на отбранителни нужди и за укрепване на ролята на страната в архитектурата за сигурност на Европейския съюз, заяви кипърският министър на отбраната Василис Палмас, цитиран от „Сайпръс мейл“, предава БТА.

По време на церемония по дипломирането на военни водолази във военноморската база „Евангелос Флоракис“ той подчерта, че основен приоритет е укрепването на отбранителната дипломация чрез засилване на сътрудничеството с европейски партньори и съюзнически държави. Целта, по думите му, е защита на териториалната цялост и суверенните права на Кипър чрез модернизация на Националната гвардия и повишаване на нейния възпиращ капацитет.

„Като се има предвид ролята на Република Кипър като стълб на стабилността и сътрудничеството в Източното Средиземноморие, както и ангажиментите ни, произтичащи от участието в европейски програми и хуманитарни мисии, беше решено да модернизираме военноморската и военновъздушната инфраструктура“, заяви Палмас.

Той допълни, че планираните инвестиции ще засилят отбранителните способности на страната, като същевременно ще увеличат възможностите ѝ за участие в хуманитарни операции и управление на кризи.

Министърът посочи още, че кипърското министерство на отбраната предприема целенасочени действия за модернизация на сухопътните, морските, въздушните и специалните сили. Това включва подобрения в системата за военна служба и резерва, както и мерки, свързани с екологичната и енергийната политика, цифровизацията и зеления преход.

Обръщайки се към новодипломираните военни водолази, Палмас изрази увереност, че те ще изпълняват задълженията си в Националната гвардия с висока степен на професионализъм и отдаденост.