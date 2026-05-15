Първият дипломат на Техеран: Нямаме никакво доверие на Тръмп! Ормузкият проток остава затворен

Иран няма доверие на САЩ и би преговарял с Вашингтон само ако американската страна демонстрира сериозни намерения, заяви иранският външен министър Абас Арагчи на фона на блокираните преговори за окончателно прекратяване на войната между двете страни, предава "Ройтерс".

От Ню Делхи, където Арагчи участва в срещата на външните министри на БРИКС той заяви, че всички кораби могат да преминават през Ормузки проток, с изключение на държави, намиращи се във война с Техеран. Той добави, че плавателните съдове трябва да координират преминаването си с иранските военноморски сили.

Според него ситуацията около стратегическия проток остава "много сложна".

Иран на практика затвори Ормузкия проток за голяма част от корабоплаването след избухването на войната със САЩ и Израел през февруари. Преди конфликта през протока преминаваше около една пета от световните доставки на петрол и природен газ.

Макар Вашингтон и Техеран да обявиха примирие миналия месец, преговорите за трайно мирно споразумение остават в застой. Разговорите, посредничени от Пакистан, бяха прекратени, след като миналата седмица двете страни отхвърлиха последните си взаимни предложения.

"Противоречивите послания ни карат да се съмняваме в истинските намерения на американците по отношение на преговорите", заяви Арагчи. По думите му посредническите усилия на Пакистан не са се провалили, но се намират "в труден етап".

Иранският външен министър подчерта, че Техеран се стреми да запази примирието, за да даде шанс на дипломацията, но е готов и да възобнови бойните действия при необходимост.

Сред основните спорни въпроси между двете страни остават иранската ядрена програма и контролът върху Ормузкия проток.

Изявленията на Арагчи дойдоха часове след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че търпението му към Иран се изчерпва. Тръмп съобщи още, че е постигнал съгласие с китайския президент Си Дзинпин, че Техеран трябва да отвори отново Ормузкия проток.