Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Първият дипломат на Техеран: Нямаме никакво доверие на Тръмп! Ормузкият проток остава затворен

Първият дипломат на Техеран: Нямаме никакво доверие на Тръмп! Ормузкият проток остава затворен

15 Май, 2026 16:33 1 748 49

  • иран-
  • техеран-
  • ормузки проток-
  • абас арагчи-
  • доналд тръмп-
  • персийски залив-
  • петрол

Иран на практика затвори Ормузкия проток за голяма част от корабоплаването след избухването на войната със САЩ и Израел през февруари

Първият дипломат на Техеран: Нямаме никакво доверие на Тръмп! Ормузкият проток остава затворен - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Иран няма доверие на САЩ и би преговарял с Вашингтон само ако американската страна демонстрира сериозни намерения, заяви иранският външен министър Абас Арагчи на фона на блокираните преговори за окончателно прекратяване на войната между двете страни, предава "Ройтерс".

От Ню Делхи, където Арагчи участва в срещата на външните министри на БРИКС той заяви, че всички кораби могат да преминават през Ормузки проток, с изключение на държави, намиращи се във война с Техеран. Той добави, че плавателните съдове трябва да координират преминаването си с иранските военноморски сили.

Според него ситуацията около стратегическия проток остава "много сложна".

Иран на практика затвори Ормузкия проток за голяма част от корабоплаването след избухването на войната със САЩ и Израел през февруари. Преди конфликта през протока преминаваше около една пета от световните доставки на петрол и природен газ.

Макар Вашингтон и Техеран да обявиха примирие миналия месец, преговорите за трайно мирно споразумение остават в застой. Разговорите, посредничени от Пакистан, бяха прекратени, след като миналата седмица двете страни отхвърлиха последните си взаимни предложения.

"Противоречивите послания ни карат да се съмняваме в истинските намерения на американците по отношение на преговорите", заяви Арагчи. По думите му посредническите усилия на Пакистан не са се провалили, но се намират "в труден етап".

Иранският външен министър подчерта, че Техеран се стреми да запази примирието, за да даде шанс на дипломацията, но е готов и да възобнови бойните действия при необходимост.

Сред основните спорни въпроси между двете страни остават иранската ядрена програма и контролът върху Ормузкия проток.

Изявленията на Арагчи дойдоха часове след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че търпението му към Иран се изчерпва. Тръмп съобщи още, че е постигнал съгласие с китайския президент Си Дзинпин, че Техеран трябва да отвори отново Ормузкия проток.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 27 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    43 4 Отговор
    Ормуз беше отворен преди Израел е техните подлоги САЩ не нападнаха Иран.

    Коментиран от #12

    16:36 15.05.2026

  • 2 Сатана Z

    35 5 Отговор
    Бай Димчо загуби и тази война.А уж смени режима в Техеран за 48 часа като изби 168 ученички с 48 ракети Томахавки за да е сигурен

    Коментиран от #5

    16:38 15.05.2026

  • 3 Град Лом

    12 4 Отговор
    Те сега , оня "борунския" ше си купи колило ...🤭

    16:39 15.05.2026

  • 4 Последния Софиянец

    16 7 Отговор
    Вчера по Фокс нюз Марко Рубио благодари на България за голямата помощ срещу Иран.

    Коментиран от #7, #10, #32

    16:42 15.05.2026

  • 5 Сатаниzирания ,

    11 5 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    Наблягаме на бившият ви фаворит , Дончо ... А Украйна някак си остана на втори план , а

    Коментиран от #29

    16:43 15.05.2026

  • 6 Путин

    23 5 Отговор
    Защо свободният свят не нападне еврейския диктаторски режим в САЩ?

    Коментиран от #14

    16:43 15.05.2026

  • 7 Дрътия Софианец

    7 6 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Изми ли чиниите , бе ?!🤭😁

    16:44 15.05.2026

  • 8 Симо

    27 5 Отговор
    Американската администрация и президента им в частност, са доказали хиляди пъти, че са паталогични лъжци!!!
    Естествено никой нормален човек, изключвам администрацията на ЕС, не би се хванал повече на това.
    За това персите си зареждат ракетите и дроновете и с едната ръка на спусъка, с другата държаща химикалката, могат да изчакат колкото е необходимо. Те държат картите, американците държат .... ми янко.

    Коментиран от #16

    16:45 15.05.2026

  • 9 хехе

    22 4 Отговор
    Па то "миротвореца" сам си нЕма доверие какво остава за другите.

    16:45 15.05.2026

  • 10 Ресторантьора ,

    6 4 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Кажи ми поне един от 17-те ресторанта , локацията ,да го посетя ..

    Коментиран от #21

    16:48 15.05.2026

  • 11 ТАПАТА ОТЗАД НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА

    7 15 Отговор
    На Тръмп не му дреме.
    А на вас Аятолахчета.

    16:48 15.05.2026

  • 12 450 кг обогатен уран до 60% в Иран..

    10 7 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    За кво ли е на аятоласите

    Коментиран от #15, #31

    16:49 15.05.2026

  • 13 2234

    7 15 Отговор
    Бай Дончо не ги слушай тия тука, бой по аятоласите.

    16:49 15.05.2026

  • 14 Путине, Путине...

    5 9 Отговор

    До коментар #6 от "Путин":

    Кой е тоя Свободен свят бре.

    16:50 15.05.2026

  • 15 Джо

    8 6 Отговор

    До коментар #12 от "450 кг обогатен уран до 60% в Иран..":

    Не им обяснявай, няма да разберат.

    Коментиран от #17

    16:51 15.05.2026

  • 16 САЩ И ИЗРАЕЛ СМЛЯХА ИРАН

    5 19 Отговор

    До коментар #8 от "Симо":

    Не обратното.
    Кой ли държи картите.

    16:51 15.05.2026

  • 17 450 кг обогатен уран до 60% в Иран..

    7 12 Отговор

    До коментар #15 от "Джо":

    То затова САЩ бомбят аятоласите.
    Заради урана. Промитите комунистическо мозъци вдяват но са праат на убити.

    Коментиран от #34

    16:53 15.05.2026

  • 18 ТРЪМП СТРАШНИИ

    7 5 Отговор
    Да дойде СИ да отвори пролива.
    Ако му стиска де.

    Коментиран от #39

    16:54 15.05.2026

  • 19 Той

    8 1 Отговор
    Това казал първия дипломат а втория и третия кво са казали неразбрах.

    16:55 15.05.2026

  • 20 Истинско обещание 🇮🇷

    16 5 Отговор
    Браво на Иран
    Така се действа срещу американските и еврейските терористи ... никакви компромиси с терористите чи.фути и с американските им подлоги

    16:56 15.05.2026

  • 21 Последния Софиянец

    4 5 Отговор

    До коментар #10 от "Ресторантьора ,":

    Витошка 18.

    Коментиран от #23

    16:57 15.05.2026

  • 22 Kaлпазанин

    9 4 Отговор
    Само глупак би им имаш доверие ,тези които им се довериха изчезнаха или им станаха роби

    16:57 15.05.2026

  • 23 Дрътия Софианец

    8 2 Отговор

    До коментар #21 от "Последния Софиянец":

    Отивам , ти строша гълъбарника .. Там ли си ?

    16:59 15.05.2026

  • 24 оня с коня

    7 15 Отговор
    След като Тръмп има Китай за Съмишленик че Протокът трябва да се отвори БЕЗ ТАКСИ и Уранът да се предаде на САЩ БЕЗ УСЛОВИЯ,Иран ако продължава да бави нещата ще хапне много Бомби.А е казано:"Да би мирно седяло,не би чудо видяло",ама оде такива Знания в Аятолска тиква...

    17:02 15.05.2026

  • 25 Ае КИТАЙЧЕТА

    6 8 Отговор
    Що не отворите пролива.
    Петрол от аятоласите да купите.

    17:02 15.05.2026

  • 26 Здравейте..

    6 10 Отговор
    Всички аятолахчета и чалмалийчита в коментарите.Ейй много сте бре.Само дето български патриоти няма.Жалко.

    17:04 15.05.2026

  • 27 ТАПАТА ОТЗАД НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА

    6 11 Отговор
    Нема мърдане.
    Колкото повече шавате,толкова повече боли.
    Къде ги СИто, да изгони янките от пролива.

    17:05 15.05.2026

  • 28 450 кг обогатен уран до 60% в Иран..

    7 14 Отговор
    Давайте урана.
    Иначе Биби ви подхваща.

    17:06 15.05.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Ае КИТАЙЧЕТА

    7 7 Отговор
    Що СИ не ви отвори пролива.
    Явно Тръмп му е показал кой командва парада.

    17:31 15.05.2026

  • 31 Мишел

    5 5 Отговор

    До коментар #12 от "450 кг обогатен уран до 60% в Иран..":

    Иранската конституция забранява производството и притежаването на ядрени оръжия

    Коментиран от #33

    17:42 15.05.2026

  • 32 Мишел

    6 5 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Защото България е в обсега на иранските ракети, а САЩ не е.

    Коментиран от #35

    17:45 15.05.2026

  • 33 450 кг обогатен уран до 60% в Иран..

    8 1 Отговор

    До коментар #31 от "Мишел":

    Тогава за кво им е тоя УРАН ????

    17:52 15.05.2026

  • 34 Мишел

    5 5 Отговор

    До коментар #17 от "450 кг обогатен уран до 60% в Иран..":

    САЩ бомбардират Иран, само защото Иран (засега) не може да ги бомбардира. САЩ никога не бомбардират тези, които могат да бомбардират САЩ.

    Коментиран от #37

    17:53 15.05.2026

  • 35 АЕ ПУТИНИСТЧЕТА

    7 7 Отговор

    До коментар #32 от "Мишел":

    То и Иран е в обсега на българските /натовските/ ракети.

    Коментиран от #46

    17:53 15.05.2026

  • 36 Надя Драганчева -Тутракан

    1 1 Отговор
    остойнство, ракия, цигари!!
    Това е моят девис!

    17:53 15.05.2026

  • 37 Я пъ тоа

    6 4 Отговор

    До коментар #34 от "Мишел":

    Американско оръжие бомби ПУТИН......

    17:54 15.05.2026

  • 38 Наско

    3 4 Отговор
    Доверие като няма,оръжия няма ли!Тръмпито е непредсказуем отвсякъде!

    18:05 15.05.2026

  • 39 Мишел

    5 5 Отговор

    До коментар #18 от "ТРЪМП СТРАШНИИ":

    За китайските кораби Ормузкия проток е отворен и не е бил затварян.
    В началото на кризата, Китай предупреди САЩ да не му се месят в доставките на петрол от Иран и САЩ го послушаха.

    Коментиран от #41

    18:07 15.05.2026

  • 40 Горски

    4 5 Отговор
    Китайците не са вчерашния. Няма да загърбят Русия, а и знаят че Тръмп си отива. Като Тръмп иска мир защо докара самолетоносачите и бомбите и снабдява Израел с оръжие, с което те избиват мирни граждани в съседните страни. Пак си опекоха нещата китайците ! 😁 Така е, когато в държавния апарат има селекция на кадри, а не на калинки. Ми те китайските кораби никога не са имали каквито и да било проблеми с преминаването през Ормуз. Е, по едно време се чу, че плащали на Иран по десетина юана на танкер такса за преминаване. Същата работа и с руските и пакистанските кораби. Всички останали или цакат по $2 млн в юани или риали и си минават по живо, по здраво, или също не преминават. Това е.

    18:31 15.05.2026

  • 41 ТРЪМП СТРАШНИИ

    7 1 Отговор

    До коментар #39 от "Мишел":

    И колко китайчета от Иран, минаха през пролива, че нещо не са разбра.

    Коментиран от #44, #49

    18:33 15.05.2026

  • 42 СИ клекна пред Тръмп

    6 3 Отговор
    За Тайван и Иран.
    Тайван е...Тайвански.
    Пролива затворен.

    Коментиран от #45

    18:35 15.05.2026

  • 43 Китайска ДЖОНГА

    5 2 Отговор
    Ша изгнием блокирани в тоя залив.

    19:01 15.05.2026

  • 44 Мишел

    3 5 Отговор

    До коментар #41 от "ТРЪМП СТРАШНИИ":

    Всички китайски кораби, които отиват към Иран и се връщат, преминават без проблеми. САЩ опитаха да блокират протока, но се появи част от китайския военен флот и корабите на САЩ се отдръпнаха от пролива. Единият самолетоносач на САЩ със запушени тоалетни избяга на Крит за ремонт 18 месеца, другите два с ударните си групи се оттеглиха нейде в океана. Иран спечели войната.

    Коментиран от #47

    19:16 15.05.2026

  • 45 Мишел

    2 5 Отговор

    До коментар #42 от "СИ клекна пред Тръмп":

    Прав си само за Тайван. САЩ не са признали Тайван за независима държава.
    Проливът е затворен само за САЩ и техните съюзници.

    19:25 15.05.2026

  • 46 Мишел

    2 4 Отговор

    До коментар #35 от "АЕ ПУТИНИСТЧЕТА":

    Всички такива български ракети бяха подарени на Украйна.

    Коментиран от #48

    19:28 15.05.2026

  • 47 Я пъ тоа

    3 1 Отговор

    До коментар #44 от "Мишел":

    Къде го тоя военен китайски флот в залива бре.
    Никой не го е виждал, нито чувал..

    19:34 15.05.2026

  • 48 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ

    2 2 Отговор

    До коментар #46 от "Мишел":

    Гърция и Турция ни пазят, като пазят себе си.
    От Иран де.
    А там натовски ракети бол.

    19:36 15.05.2026

  • 49 Човека КоZа

    2 2 Отговор

    До коментар #41 от "ТРЪМП СТРАШНИИ":

    Е, да... Все пак са по-малко от бройкатанама.йкати...🤭

    19:37 15.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания