Първият дипломат на Техеран: Нямаме никакво доверие на Тръмп! Ормузкият проток остава затворен

Иран няма доверие на САЩ и би преговарял с Вашингтон само ако американската страна демонстрира сериозни намерения, заяви иранският външен министър Абас Арагчи на фона на блокираните преговори за окончателно прекратяване на войната между двете страни, предава "Ройтерс".
От Ню Делхи, където Арагчи участва в срещата на външните министри на БРИКС той заяви, че всички кораби могат да преминават през Ормузки проток, с изключение на държави, намиращи се във война с Техеран. Той добави, че плавателните съдове трябва да координират преминаването си с иранските военноморски сили.
Според него ситуацията около стратегическия проток остава "много сложна".
Иран на практика затвори Ормузкия проток за голяма част от корабоплаването след избухването на войната със САЩ и Израел през февруари. Преди конфликта през протока преминаваше около една пета от световните доставки на петрол и природен газ.
Макар Вашингтон и Техеран да обявиха примирие миналия месец, преговорите за трайно мирно споразумение остават в застой. Разговорите, посредничени от Пакистан, бяха прекратени, след като миналата седмица двете страни отхвърлиха последните си взаимни предложения.
"Противоречивите послания ни карат да се съмняваме в истинските намерения на американците по отношение на преговорите", заяви Арагчи. По думите му посредническите усилия на Пакистан не са се провалили, но се намират "в труден етап".
Иранският външен министър подчерта, че Техеран се стреми да запази примирието, за да даде шанс на дипломацията, но е готов и да възобнови бойните действия при необходимост.
Сред основните спорни въпроси между двете страни остават иранската ядрена програма и контролът върху Ормузкия проток.
Изявленията на Арагчи дойдоха часове след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че търпението му към Иран се изчерпва. Тръмп съобщи още, че е постигнал съгласие с китайския президент Си Дзинпин, че Техеран трябва да отвори отново Ормузкия проток.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
16:36 15.05.2026
2 Сатана Z
16:38 15.05.2026
3 Град Лом
16:39 15.05.2026
4 Последния Софиянец
16:42 15.05.2026
5 Сатаниzирания ,
До коментар #2 от "Сатана Z":Наблягаме на бившият ви фаворит , Дончо ... А Украйна някак си остана на втори план , а
16:43 15.05.2026
6 Путин
16:43 15.05.2026
7 Дрътия Софианец
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Изми ли чиниите , бе ?!🤭😁
16:44 15.05.2026
8 Симо
Естествено никой нормален човек, изключвам администрацията на ЕС, не би се хванал повече на това.
За това персите си зареждат ракетите и дроновете и с едната ръка на спусъка, с другата държаща химикалката, могат да изчакат колкото е необходимо. Те държат картите, американците държат .... ми янко.
16:45 15.05.2026
9 хехе
16:45 15.05.2026
10 Ресторантьора ,
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Кажи ми поне един от 17-те ресторанта , локацията ,да го посетя ..
16:48 15.05.2026
11 ТАПАТА ОТЗАД НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА
А на вас Аятолахчета.
16:48 15.05.2026
12 450 кг обогатен уран до 60% в Иран..
До коментар #1 от "Сатана Z":За кво ли е на аятоласите
16:49 15.05.2026
13 2234
16:49 15.05.2026
14 Путине, Путине...
До коментар #6 от "Путин":Кой е тоя Свободен свят бре.
16:50 15.05.2026
15 Джо
До коментар #12 от "450 кг обогатен уран до 60% в Иран..":Не им обяснявай, няма да разберат.
16:51 15.05.2026
16 САЩ И ИЗРАЕЛ СМЛЯХА ИРАН
До коментар #8 от "Симо":Не обратното.
Кой ли държи картите.
16:51 15.05.2026
17 450 кг обогатен уран до 60% в Иран..
До коментар #15 от "Джо":То затова САЩ бомбят аятоласите.
Заради урана. Промитите комунистическо мозъци вдяват но са праат на убити.
16:53 15.05.2026
18 ТРЪМП СТРАШНИИ
Ако му стиска де.
16:54 15.05.2026
19 Той
16:55 15.05.2026
20 Истинско обещание 🇮🇷
Така се действа срещу американските и еврейските терористи ... никакви компромиси с терористите чи.фути и с американските им подлоги
16:56 15.05.2026
21 Последния Софиянец
До коментар #10 от "Ресторантьора ,":Витошка 18.
16:57 15.05.2026
22 Kaлпазанин
16:57 15.05.2026
23 Дрътия Софианец
До коментар #21 от "Последния Софиянец":Отивам , ти строша гълъбарника .. Там ли си ?
16:59 15.05.2026
24 оня с коня
17:02 15.05.2026
25 Ае КИТАЙЧЕТА
Петрол от аятоласите да купите.
17:02 15.05.2026
26 Здравейте..
17:04 15.05.2026
27 ТАПАТА ОТЗАД НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА
Колкото повече шавате,толкова повече боли.
Къде ги СИто, да изгони янките от пролива.
17:05 15.05.2026
28 450 кг обогатен уран до 60% в Иран..
Иначе Биби ви подхваща.
17:06 15.05.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Ае КИТАЙЧЕТА
Явно Тръмп му е показал кой командва парада.
17:31 15.05.2026
31 Мишел
До коментар #12 от "450 кг обогатен уран до 60% в Иран..":Иранската конституция забранява производството и притежаването на ядрени оръжия
17:42 15.05.2026
32 Мишел
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Защото България е в обсега на иранските ракети, а САЩ не е.
17:45 15.05.2026
33 450 кг обогатен уран до 60% в Иран..
До коментар #31 от "Мишел":Тогава за кво им е тоя УРАН ????
17:52 15.05.2026
34 Мишел
До коментар #17 от "450 кг обогатен уран до 60% в Иран..":САЩ бомбардират Иран, само защото Иран (засега) не може да ги бомбардира. САЩ никога не бомбардират тези, които могат да бомбардират САЩ.
17:53 15.05.2026
35 АЕ ПУТИНИСТЧЕТА
До коментар #32 от "Мишел":То и Иран е в обсега на българските /натовските/ ракети.
17:53 15.05.2026
36 Надя Драганчева -Тутракан
Това е моят девис!
17:53 15.05.2026
37 Я пъ тоа
До коментар #34 от "Мишел":Американско оръжие бомби ПУТИН......
17:54 15.05.2026
38 Наско
18:05 15.05.2026
39 Мишел
До коментар #18 от "ТРЪМП СТРАШНИИ":За китайските кораби Ормузкия проток е отворен и не е бил затварян.
В началото на кризата, Китай предупреди САЩ да не му се месят в доставките на петрол от Иран и САЩ го послушаха.
18:07 15.05.2026
40 Горски
18:31 15.05.2026
41 ТРЪМП СТРАШНИИ
До коментар #39 от "Мишел":И колко китайчета от Иран, минаха през пролива, че нещо не са разбра.
18:33 15.05.2026
42 СИ клекна пред Тръмп
Тайван е...Тайвански.
Пролива затворен.
18:35 15.05.2026
43 Китайска ДЖОНГА
19:01 15.05.2026
44 Мишел
До коментар #41 от "ТРЪМП СТРАШНИИ":Всички китайски кораби, които отиват към Иран и се връщат, преминават без проблеми. САЩ опитаха да блокират протока, но се появи част от китайския военен флот и корабите на САЩ се отдръпнаха от пролива. Единият самолетоносач на САЩ със запушени тоалетни избяга на Крит за ремонт 18 месеца, другите два с ударните си групи се оттеглиха нейде в океана. Иран спечели войната.
19:16 15.05.2026
45 Мишел
До коментар #42 от "СИ клекна пред Тръмп":Прав си само за Тайван. САЩ не са признали Тайван за независима държава.
Проливът е затворен само за САЩ и техните съюзници.
19:25 15.05.2026
46 Мишел
До коментар #35 от "АЕ ПУТИНИСТЧЕТА":Всички такива български ракети бяха подарени на Украйна.
19:28 15.05.2026
47 Я пъ тоа
До коментар #44 от "Мишел":Къде го тоя военен китайски флот в залива бре.
Никой не го е виждал, нито чувал..
19:34 15.05.2026
48 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ
До коментар #46 от "Мишел":Гърция и Турция ни пазят, като пазят себе си.
От Иран де.
А там натовски ракети бол.
19:36 15.05.2026
49 Човека КоZа
До коментар #41 от "ТРЪМП СТРАШНИИ":Е, да... Все пак са по-малко от бройкатанама.йкати...🤭
19:37 15.05.2026