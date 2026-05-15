Леки атакуващи подводници! Може ли иранският боен флот да потопи ударна група американски самолетоносачи

След като иранският флот предупреди, че е разположил своите леки атакуващи подводници от севернокорейски произход за операции в Ормузкия проток, най-вече клас "Гадир“, който е произведен по лиценз въз основа на корейски проекти и технологии, бяха повдигнати въпроси относно способността на корабите да застрашават ценните активи на ВМС на САЩ в морето.
Данни от симулирани сражения с подобни дизелово-електрически машини разкриват, че малките подводници често успяват да изненадат американската отбрана чрез специфични тактики за маскировка по морското дъно, съобщава Military Watch Magazine.
Поради високата честота на ученията между Кралския австралийски флот и ВМС на САЩ, австралийските дизелово-електрически атакуващи подводници клас Collins са били особено често тествани срещу американски военни кораби и е съобщено по време на ученията RIMPAC 2000, че са потопили две американски ядрени подводници и са се приближили опасно близо до USS Abraham Lincoln (най-големият самолетоносач в света). Въпреки че ученията са били планирани и американската група самолетоносачи е знаела, че австралийският кораб се намира в определената целева зона, те все още не са успели да го локализират.
Впоследствие, през 2001 г., по време на операция "Тандемна тяга“, анализаторът Дерек Улнър съобщава, че кораб клас Collins е потопил "два американски десантни кораба във води с дълбочина между 70 и 80 метра, малко повече от дължината на самата подводница“. През октомври 2002 г. подводници клас Collins "преследват и убиват“ американската ядрена подводница USS Olympia по време на учения близо до Хавай. Командирът на австралийската подводница отбелязва, че по-голямата скорост и ускорение на по-големия американски кораб не са били предимство, защото "това просто означава, че вдигате повече шум, когато се движите по-бързо“.
През 2003 г. се съобщава, че кораби от клас Collins са унищожили две ядрени подводници на ВМС на САЩ и самолетоносач по време на симулирани сражения.
Десетилетната бойна история на ВМС на САЩ срещу дизелово-електрически подводници показва, че корабите, доставени на Иран от Северна Корея, биха могли да представляват много сериозна заплаха за американските самолетоносачи, включително десантни кораби, ядрени атакуващи подводници и самолетоносачи.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 всички се надяваме
18:34 15.05.2026
2 Плаващите летища
Коментиран от #6
18:36 15.05.2026
3 Ъъъъ
Коментиран от #16
18:36 15.05.2026
4 Шопо
Коментиран от #25
18:37 15.05.2026
5 Сталин
18:38 15.05.2026
6 Ъъъъ не!
До коментар #2 от "Плаващите летища":Много са успешни и срещу карибските рибари, особено ако не са въоръжени!😂
18:38 15.05.2026
7 Горски
18:41 15.05.2026
8 Олеле майко!
18:44 15.05.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 6135
Всеизвестно е, че дизелово-електрическите подводници са далеч по-тихи от атомните.
Все пак ядрения реактор винаги работи и дори да е на най-ниска мощност това изисква да работят и поддържащи системи като помпи за охлаждане, а всичко това създава шум.
Проблемът на дизелово-електрическите е, по-малък обсег и необходимостта да излизат често на шнорхелска дълбочина, което увеличава риска от засичане.
18:50 15.05.2026
12 Ами зает съм другаде!
До коментар #10 от "амет чобанина с голямата гега":Ще чакаш ред, няма начин!🤭
18:50 15.05.2026
13 Фактолог
20 от тях са модели с по 10 души екипаж, два торпедни апарата и 4 противокорабни ракети и са единствения модел подводници, които могат да се движат незабелязано в плиткия персийски залив дълбок на доста места до 30-40 метра.
Коментиран от #17
18:50 15.05.2026
14 Те северните кориици спечелиха в СВО-то
-;-
Данни от симулирани сражения с подобни дизелово-електрически машини разкриват, че малките подводници често успяват да изненадат американската отбрана чрез специфични тактики за маскировка по морското дъно
-;-
Остава и в Тайван да се намесят да подпомогнат и Третата армия на Светот!
Абе докъде стигна победата на Рашмахта?!
19:02 15.05.2026
15 Надяваме се да може
19:02 15.05.2026
16 Надяваме се на преки излъчвания от Хага
До коментар #3 от "Ъъъъ":Ъъъъ:
Какво стана, присъединихме ли се към международният трибунал срещу Русия?
-;-
А къде са сборните пунктове на проруските интербригадисти , та да ви пращат на Фронта!!
Как пък досега консолидираните комунисти да не са организирали един батальон пропутлеристи?!?!
Пращахме в Кербала, защо да не отидат и червените!!!!
Коментиран от #20
19:05 15.05.2026
17 Какъв интелект имат пропутлеристите
До коментар #13 от "Фактолог":Фактолог
10ОТГОВОР
Иран все още има 30 подводници, които действат безпрепятствено!
20 от тях са модели с по 10 души екипаж, два торпедни апарата и 4 противокорабни ракети и са единствения модел
-;-
Дали нашите пропутлеристи не знаят и въоръжените сили на Чили и при другите държави как са нещата?!?!
19:07 15.05.2026
18 "Северно корейски произход" :)
Също както американските автомобили са с "германски произход"(Carl Benz) :)
19:07 15.05.2026
19 604
19:15 15.05.2026
20 604
До коментар #16 от "Надяваме се на преки излъчвания от Хага":В рашя няма комунизъм..ударения от петолъчка в крътуната...спри са
19:17 15.05.2026
21 Нещо не се връзва в статията
До коментар #10 от "амет чобанина с голямата гега":Каша в главата - или просто това е модерната журналистика?
Как така първо "произведени по лиценз въз основа на корейски проекти и технологии",
пък в края на статията "корабите, доставени на Иран от Северна Корея,"???
19:25 15.05.2026
22 Гражданин
19:37 15.05.2026
23 НЯМА ПО ЛЕСНА МИШЕНА
19:39 15.05.2026
24 К ПЕЙКИ с чалми
19:46 15.05.2026
25 хихи
До коментар #4 от "Шопо":хи хи хи
19:55 15.05.2026
26 Смешки
20:35 15.05.2026
27 Кренвиршите , Леки
20:57 15.05.2026
28 накуцващ самолетоносач
21:43 15.05.2026
29 От както
22:02 15.05.2026