Леки атакуващи подводници! Може ли иранският боен флот да потопи ударна група американски самолетоносачи

След като иранският флот предупреди, че е разположил своите леки атакуващи подводници от севернокорейски произход за операции в Ормузкия проток, най-вече клас "Гадир“, който е произведен по лиценз въз основа на корейски проекти и технологии, бяха повдигнати въпроси относно способността на корабите да застрашават ценните активи на ВМС на САЩ в морето.

Данни от симулирани сражения с подобни дизелово-електрически машини разкриват, че малките подводници често успяват да изненадат американската отбрана чрез специфични тактики за маскировка по морското дъно, съобщава Military Watch Magazine.

Поради високата честота на ученията между Кралския австралийски флот и ВМС на САЩ, австралийските дизелово-електрически атакуващи подводници клас Collins са били особено често тествани срещу американски военни кораби и е съобщено по време на ученията RIMPAC 2000, че са потопили две американски ядрени подводници и са се приближили опасно близо до USS Abraham Lincoln (най-големият самолетоносач в света). Въпреки че ученията са били планирани и американската група самолетоносачи е знаела, че австралийският кораб се намира в определената целева зона, те все още не са успели да го локализират.

Впоследствие, през 2001 г., по време на операция "Тандемна тяга“, анализаторът Дерек Улнър съобщава, че кораб клас Collins е потопил "два американски десантни кораба във води с дълбочина между 70 и 80 метра, малко повече от дължината на самата подводница“. През октомври 2002 г. подводници клас Collins "преследват и убиват“ американската ядрена подводница USS Olympia по време на учения близо до Хавай. Командирът на австралийската подводница отбелязва, че по-голямата скорост и ускорение на по-големия американски кораб не са били предимство, защото "това просто означава, че вдигате повече шум, когато се движите по-бързо“.

През 2003 г. се съобщава, че кораби от клас Collins са унищожили две ядрени подводници на ВМС на САЩ и самолетоносач по време на симулирани сражения.

Десетилетната бойна история на ВМС на САЩ срещу дизелово-електрически подводници показва, че корабите, доставени на Иран от Северна Корея, биха могли да представляват много сериозна заплаха за американските самолетоносачи, включително десантни кораби, ядрени атакуващи подводници и самолетоносачи.