Леки атакуващи подводници! Може ли иранският боен флот да потопи ударна група американски самолетоносачи

15 Май, 2026 18:33 2 413 29

  • самолетоносач-
  • пентагон-
  • иран-
  • персийски залив-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция-
  • ракети-
  • дронове

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

След като иранският флот предупреди, че е разположил своите леки атакуващи подводници от севернокорейски произход за операции в Ормузкия проток, най-вече клас "Гадир“, който е произведен по лиценз въз основа на корейски проекти и технологии, бяха повдигнати въпроси относно способността на корабите да застрашават ценните активи на ВМС на САЩ в морето.

Данни от симулирани сражения с подобни дизелово-електрически машини разкриват, че малките подводници често успяват да изненадат американската отбрана чрез специфични тактики за маскировка по морското дъно, съобщава Military Watch Magazine.

Поради високата честота на ученията между Кралския австралийски флот и ВМС на САЩ, австралийските дизелово-електрически атакуващи подводници клас Collins са били особено често тествани срещу американски военни кораби и е съобщено по време на ученията RIMPAC 2000, че са потопили две американски ядрени подводници и са се приближили опасно близо до USS Abraham Lincoln (най-големият самолетоносач в света). Въпреки че ученията са били планирани и американската група самолетоносачи е знаела, че австралийският кораб се намира в определената целева зона, те все още не са успели да го локализират.

Впоследствие, през 2001 г., по време на операция "Тандемна тяга“, анализаторът Дерек Улнър съобщава, че кораб клас Collins е потопил "два американски десантни кораба във води с дълбочина между 70 и 80 метра, малко повече от дължината на самата подводница“. През октомври 2002 г. подводници клас Collins "преследват и убиват“ американската ядрена подводница USS Olympia по време на учения близо до Хавай. Командирът на австралийската подводница отбелязва, че по-голямата скорост и ускорение на по-големия американски кораб не са били предимство, защото "това просто означава, че вдигате повече шум, когато се движите по-бързо“.

През 2003 г. се съобщава, че кораби от клас Collins са унищожили две ядрени подводници на ВМС на САЩ и самолетоносач по време на симулирани сражения.

Десетилетната бойна история на ВМС на САЩ срещу дизелово-електрически подводници показва, че корабите, доставени на Иран от Северна Корея, биха могли да представляват много сериозна заплаха за американските самолетоносачи, включително десантни кораби, ядрени атакуващи подводници и самолетоносачи.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

  • 1 всички се надяваме

    25 13 Отговор
    да могат

    18:34 15.05.2026

  • 2 Плаващите летища

    32 12 Отговор
    са отживелица от ВСВ. С тия отпаднели от необходимост гемии могат да уплашат единствено гладните сомалийци.

    Коментиран от #6

    18:36 15.05.2026

  • 3 Ъъъъ

    6 20 Отговор
    Какво стана, присъединихме ли се към международният трибунал срещу Русия?😂😂😂🤣🤣🤣🇧🇬🇧🇬🇧🇬

    Коментиран от #16

    18:36 15.05.2026

  • 4 Шопо

    34 10 Отговор
    САЩ победиха Иран, смениха Хаменей с Хаменей и затвориха затворения проток.

    Коментиран от #25

    18:37 15.05.2026

  • 5 Сталин

    33 10 Отговор
    Лодките на Дони Епщайн стоят на 2000км разстояние от Иран ,щото иначе отиват на гости при рибите

    18:38 15.05.2026

  • 6 Ъъъъ не!

    23 10 Отговор

    До коментар #2 от "Плаващите летища":

    Много са успешни и срещу карибските рибари, особено ако не са въоръжени!😂

    18:38 15.05.2026

  • 7 Горски

    31 8 Отговор
    За Иран незнам ,ама Северна Корея има на въоръжение до 1000 подводници от всякакъв клас.Може да са куча марка ,ама се движат под водата.Ако Ким добара 5ти американски ще създаде работа на корабостроителите в Обора за 20 години напред. Освен малки подводници имат и подводни дронове, които са още по-трудни за откриване, а нанасят сериозни щети на витловата задвижваща система. Самолетоносача е практически здрав, но не може да се движи и управлява нормално. Бъдещето във военните действия е на малките дронове по земя, въздух и вода.

    18:41 15.05.2026

  • 8 Олеле майко!

    24 4 Отговор
    Помооощ , бият другарят Мирчев!😂😂😂

    18:44 15.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 6135

    19 5 Отговор
    Какво е новото на тази новина?

    Всеизвестно е, че дизелово-електрическите подводници са далеч по-тихи от атомните.

    Все пак ядрения реактор винаги работи и дори да е на най-ниска мощност това изисква да работят и поддържащи системи като помпи за охлаждане, а всичко това създава шум.

    Проблемът на дизелово-електрическите е, по-малък обсег и необходимостта да излизат често на шнорхелска дълбочина, което увеличава риска от засичане.

    18:50 15.05.2026

  • 12 Ами зает съм другаде!

    3 3 Отговор

    До коментар #10 от "амет чобанина с голямата гега":

    Ще чакаш ред, няма начин!🤭

    18:50 15.05.2026

  • 13 Фактолог

    16 7 Отговор
    Иран все още има 30 подводници, които действат безпрепятствено!
    20 от тях са модели с по 10 души екипаж, два торпедни апарата и 4 противокорабни ракети и са единствения модел подводници, които могат да се движат незабелязано в плиткия персийски залив дълбок на доста места до 30-40 метра.

    Коментиран от #17

    18:50 15.05.2026

  • 14 Те северните кориици спечелиха в СВО-то

    12 6 Отговор
    тасега щели в Ормезкия Проток
    -;-
    Данни от симулирани сражения с подобни дизелово-електрически машини разкриват, че малките подводници често успяват да изненадат американската отбрана чрез специфични тактики за маскировка по морското дъно
    -;-
    Остава и в Тайван да се намесят да подпомогнат и Третата армия на Светот!
    Абе докъде стигна победата на Рашмахта?!

    19:02 15.05.2026

  • 15 Надяваме се да може

    8 5 Отговор
    Все пак е при неизбежна самозащита

    19:02 15.05.2026

  • 16 Надяваме се на преки излъчвания от Хага

    9 12 Отговор

    До коментар #3 от "Ъъъъ":

    Ъъъъ:
    Какво стана, присъединихме ли се към международният трибунал срещу Русия?
    -;-
    А къде са сборните пунктове на проруските интербригадисти , та да ви пращат на Фронта!!
    Как пък досега консолидираните комунисти да не са организирали един батальон пропутлеристи?!?!
    Пращахме в Кербала, защо да не отидат и червените!!!!

    Коментиран от #20

    19:05 15.05.2026

  • 17 Какъв интелект имат пропутлеристите

    6 13 Отговор

    До коментар #13 от "Фактолог":

    Фактолог
    10ОТГОВОР
    Иран все още има 30 подводници, които действат безпрепятствено!
    20 от тях са модели с по 10 души екипаж, два торпедни апарата и 4 противокорабни ракети и са единствения модел
    -;-
    Дали нашите пропутлеристи не знаят и въоръжените сили на Чили и при другите държави как са нещата?!?!

    19:07 15.05.2026

  • 18 "Северно корейски произход" :)

    17 6 Отговор
    Сега пак ли са ви наредили да ни набивате в главите че иранските подводници били със "севернокорейски произход", както години наред ни пробутвахте, че руските дронове били "ирански Шахеди"???

    Също както американските автомобили са с "германски произход"(Carl Benz) :)

    19:07 15.05.2026

  • 19 604

    5 6 Отговор
    Могат, но не го правят защото ще получат атом! Но не пречи да ги удрят за да ги държат на разтояние, което и правят?

    19:15 15.05.2026

  • 20 604

    4 3 Отговор

    До коментар #16 от "Надяваме се на преки излъчвания от Хага":

    В рашя няма комунизъм..ударения от петолъчка в крътуната...спри са

    19:17 15.05.2026

  • 21 Нещо не се връзва в статията

    7 0 Отговор

    До коментар #10 от "амет чобанина с голямата гега":

    Каша в главата - или просто това е модерната журналистика?

    Как така първо "произведени по лиценз въз основа на корейски проекти и технологии",
    пък в края на статията "корабите, доставени на Иран от Северна Корея,"???

    19:25 15.05.2026

  • 22 Гражданин

    4 11 Отговор
    Могат ли чалми да плуват под вода? Могат, но удавени...

    19:37 15.05.2026

  • 23 НЯМА ПО ЛЕСНА МИШЕНА

    11 3 Отговор
    ОТ ТЕЗИ ЖЕЛЕЗНИ ТУЛУПИ.

    19:39 15.05.2026

  • 24 К ПЕЙКИ с чалми

    4 6 Отговор
    Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния

    19:46 15.05.2026

  • 25 хихи

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Шопо":

    хи хи хи

    19:55 15.05.2026

  • 26 Смешки ​

    2 5 Отговор
    Ако САЩ минират иранското крайбрежие, ще си носят пАдводниците на ръце до Каспийско мАре🤣🤣🤣

    20:35 15.05.2026

  • 27 Кренвиршите , Леки

    0 0 Отговор
    Вашият избор ... 🤭

    20:57 15.05.2026

  • 28 накуцващ самолетоносач

    2 0 Отговор
    Мога, могат.

    21:43 15.05.2026

  • 29 От както

    1 2 Отговор
    Путин целуна корана и нашите копеи сложиха чалмите и викат слава Хаменей

    22:02 15.05.2026