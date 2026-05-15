Доналд Тръмп: Може да продам, а може и да не продам оръжия на Тайван

САЩ все още не са разрешили продажбите на оръжия на Тайван, заяви президентът на Съединените щати Доналд Тръмп в интервю за "Фокс нюз".
"Може да го направя. Може и да не го направя", отбеляза той и подчерта, че политиката на САЩ по отношение на Тайван не се е променила.
Американският държавен глава посочи, че е говорил "много" за Тайван по време на посещението си в Китай.
По негови думи китайският президент Си Дзинпин не иска да "види битка" за Тайван, тъй като това би било "силна конфронтация", след като Си предупреди, че тайванският въпрос може да тласне Вашингтон и Пекин в "опасна ситуация".
Тръмп обаче заяви, че смята, че "ще се справим" по отношение на тайванския въпрос.
Вашингтон официално не заема позиция по въпроса за суверенитета на Тайван, но признава позицията на Пекин, че островът е част от Китай.
Китай не се е отказвал от възможността да използва сила за поставяне на Тайван под свой контрол, макар да определя "мирното обединение" като предпочитан вариант.
До коментар #2 от "ЗеленияНаркос":Украйна си произвежда сама. Отдавна не чака на тръмп. Но тръмп скоро може и да не управлява.
До коментар #7 от "Хахахаха":откачен човек. Откачен коментар.
До коментар #9 от "Вуте от Бусманци":Играе си на тука има, тука нема с целия свят, този перушан.
До коментар #17 от "Баба Гошка":Нарича се истински свят, добре дошъл
