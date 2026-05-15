Новини
Свят »
САЩ »
Доналд Тръмп: Може да продам, а може и да не продам оръжия на Тайван

Доналд Тръмп: Може да продам, а може и да не продам оръжия на Тайван

15 Май, 2026 15:33 1 770 25

  • доналд тръмп-
  • сащ-
  • тайван-
  • китай-
  • си дзинпин-
  • иран

Вашингтон официално не заема позиция по въпроса за суверенитета на Тайван, но признава позицията на Пекин, че островът е част от Китай

Доналд Тръмп: Може да продам, а може и да не продам оръжия на Тайван - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Fox news Fox news

САЩ все още не са разрешили продажбите на оръжия на Тайван, заяви президентът на Съединените щати Доналд Тръмп в интервю за "Фокс нюз".

"Може да го направя. Може и да не го направя", отбеляза той и подчерта, че политиката на САЩ по отношение на Тайван не се е променила.

Американският държавен глава посочи, че е говорил "много" за Тайван по време на посещението си в Китай.

По негови думи китайският президент Си Дзинпин не иска да "види битка" за Тайван, тъй като това би било "силна конфронтация", след като Си предупреди, че тайванският въпрос може да тласне Вашингтон и Пекин в "опасна ситуация".

Тръмп обаче заяви, че смята, че "ще се справим" по отношение на тайванския въпрос.

Вашингтон официално не заема позиция по въпроса за суверенитета на Тайван, но признава позицията на Пекин, че островът е част от Китай.

Китай не се е отказвал от възможността да използва сила за поставяне на Тайван под свой контрол, макар да определя "мирното обединение" като предпочитан вариант.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    20 2 Отговор
    Така ще вика и за останалите Еф-ки, дето трябва да достави.

    15:35 15.05.2026

  • 2 ЗеленияНаркос

    19 4 Отговор
    То затова за 404 вече няма.

    Коментиран от #7

    15:38 15.05.2026

  • 3 гост

    23 0 Отговор
    Царят на тангото...две напред едно назад...

    15:38 15.05.2026

  • 4 Както винаги

    2 17 Отговор
    Правиш ги разногледи!
    Успех!

    15:39 15.05.2026

  • 5 5678

    19 1 Отговор
    По-добре се погрижи за бъдещата Вдовица Мелания

    15:39 15.05.2026

  • 6 хехе

    24 0 Отговор
    Другаря Си му е казал, че няма карти и миротвореца е започнал да пелтечи, че може да продаде и може да не продаде оръжие на китайските македонци.

    15:42 15.05.2026

  • 7 Хахахаха

    2 24 Отговор

    До коментар #2 от "ЗеленияНаркос":

    Украйна си произвежда сама. Отдавна не чака на тръмп. Но тръмп скоро може и да не управлява.

    Коментиран от #10

    15:42 15.05.2026

  • 8 Лост

    19 0 Отговор
    Синоптикът Тръмп -или ще вали или няма да вали.

    15:43 15.05.2026

  • 9 Вуте от Бусманци

    16 0 Отговор
    Тръмп мое две работи-мое да копа , мое и да не копа

    Коментиран от #11

    15:43 15.05.2026

  • 10 Откачена работа

    15 1 Отговор

    До коментар #7 от "Хахахаха":

    откачен човек. Откачен коментар.

    15:44 15.05.2026

  • 11 газо

    19 0 Отговор

    До коментар #9 от "Вуте от Бусманци":

    Играе си на тука има, тука нема с целия свят, този перушан.

    15:49 15.05.2026

  • 12 Питам

    19 0 Отговор
    Тръмпоча защо не каза това до като беше в Пекин , а след като излетя ? А сега по стар негов обичай: МОГА, ПЪК МОЖЕ И ДА НЕ МОГА!

    15:50 15.05.2026

  • 13 ще продадем ма друг път

    14 0 Отговор
    дядо Дони свърши патроните.Няма и за своите момчета.Всички рамбовци чакат мунициите кръжейки с кораби около Иран.

    15:50 15.05.2026

  • 14 Зеля

    12 1 Отговор
    Моля,моля на мен ми обеща преди Тайван.Ще има за всички,скоро до някоя друга година производството ще започне само Китай да се съгласи на редкоземните.

    15:53 15.05.2026

  • 15 ха ха хааа

    6 2 Отговор
    Таваришчи , как обърнахте плочата ... 🤭

    15:55 15.05.2026

  • 16 Луд

    16 0 Отговор
    Може да влезеш в лудницата , а може и да не излезеш .

    15:56 15.05.2026

  • 17 Баба Гошка

    11 0 Отговор
    Защо всеки ден трябва да пускате глупотевините на тоз ТрЪмП? Може и да закуся днес а може и да не закуся. А има много хора, които нямат нищо и за тях тази опция да закусят отсъства докат 3000 милиардера се хилят от яхтите си с размер на круйзен кораб и частните си совалки. Светът не отива на хубаво

    Коментиран от #22

    16:06 15.05.2026

  • 18 бай Си

    11 1 Отговор
    Може да дам още оръжия на Иран , а може и да не дам .

    16:06 15.05.2026

  • 19 УдоМача

    2 0 Отговор
    Ами продайте г на китайците. Те ще и, ги дадЪт :D :D :D

    16:12 15.05.2026

  • 20 Хаха

    5 0 Отговор
    ЕГАТИ МИСЪЛТА "МОГА ДА ПРОДАМ, МОГА И ДА НЕ ПРОДАМ".АМИ "МОГАТ ДА ТЕ УТРЕПЯТ, МОГАТ И ДА НЕ ТЕ УТРЕПЯТ".

    16:13 15.05.2026

  • 21 Ами

    7 1 Отговор
    Обещаните самальоти на Тайван? - Си стисна рижия за врата, и оня омекна.

    16:15 15.05.2026

  • 22 Пуста деменция

    4 0 Отговор

    До коментар #17 от "Баба Гошка":

    Нарича се истински свят, добре дошъл

    16:19 15.05.2026

  • 23 НА ТЕЗИ КОИТО ИМ

    2 1 Отговор
    ОСТАВА МАЛКО ЖИВОТ ВИНАГИ ГОВОРЯТ ВЪВ ЕДИНСТВЕНО ЧИСЛО АЗ ТОВА АЗ ОНОВА И ТАКА ДО КРАЯ. СТАРИ ХОРА МНОГО СТАРИ СА.

    16:24 15.05.2026

  • 24 ДОНИ Е ЦИОНСКА ПОДЛОГА

    3 0 Отговор
    Всеки го гледа с пренебрежение.

    16:43 15.05.2026

  • 25 оня с коня

    2 0 Отговор
    Естествено че Ще продаде Оръжие на Тайван,но по Начина на Нинова която не продаде нито един Патрон на Украйна.

    16:53 15.05.2026