Министърът на здравеопазването се срещна с РЗИ-тата в страната заради комарите

Министърът на здравеопазването Катя Ивкова и директорът на дирекция „Обществено здраве“ Илия Тасев проведоха среща с регионалните здравни инспекции (РЗИ) в страната за извършване на извънредна обработка срещу комари. Това съобщават от пресцентъра на ведомството.

„Вие сте нашите посланици на областно ниво. Това не са просто думи. Наистина много ценим Вашата работа и днес отново се обръщаме към Вас в извънредна ситуация“, заяви министър Ивкова.

„Поводът за днешната среща е необходимостта от предприемане на временни аварийни мерки за защита на общественото здраве от векторно-предавани заболявания, пренасяни чрез комари“, посочи на свой ред г-н Тасев.

В началото на следващата седмица РЗИ следва да стартират организацията на дейностите по дезинсекция на терени, извън урбанизираните територии. За целта Министерството на здравеопазването ще им предостави съответния финансов ресурс.