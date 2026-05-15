Министърът на здравеопазването се срещна с РЗИ-тата в страната заради комарите

Министърът на здравеопазването Катя Ивкова и директорът на дирекция „Обществено здраве“ Илия Тасев проведоха среща с регионалните здравни инспекции (РЗИ) в страната за извършване на извънредна обработка срещу комари. Това съобщават от пресцентъра на ведомството.
„Вие сте нашите посланици на областно ниво. Това не са просто думи. Наистина много ценим Вашата работа и днес отново се обръщаме към Вас в извънредна ситуация“, заяви министър Ивкова.
„Поводът за днешната среща е необходимостта от предприемане на временни аварийни мерки за защита на общественото здраве от векторно-предавани заболявания, пренасяни чрез комари“, посочи на свой ред г-н Тасев.
В началото на следващата седмица РЗИ следва да стартират организацията на дейностите по дезинсекция на терени, извън урбанизираните територии. За целта Министерството на здравеопазването ще им предостави съответния финансов ресурс.
4 ДрайвингПлежър
а пчелите?!!!
и като сме на темата за общественото здраве, за комари може да пръскате, а за кучетата които разнасят десетки болести... ше си мълчим!!!
5 Бай Ламби
До коментар #3 от "Некои си":Нашто момче, ела да те вържа на Дунава за една топола да постоиш час два и тогава да те видя пак ли така ще говориш за комарите.
6 кой мy дpeмe
7 така така
8 Ггенерал Румен
11 Новичок
До коментар #10 от "Шопинг":"Ша та хапят Комари ,много си добра.Плащам само в Евро за добра игра"
13 Факт
Но пък парите са усвоени и бай Мюмюн кара ново БМВ.
14 Моооля
Може ли да бие инжекции?
