Министърът на здравеопазването се срещна с РЗИ-тата в страната заради комарите

15 Май, 2026 18:40 922 16

"Вие сте нашите посланици на областно ниво. Това не са просто думи. Наистина много ценим Вашата работа и днес отново се обръщаме към Вас в извънредна ситуация", заяви министър Ивкова

Снимка: МЗ
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Министърът на здравеопазването Катя Ивкова и директорът на дирекция „Обществено здраве“ Илия Тасев проведоха среща с регионалните здравни инспекции (РЗИ) в страната за извършване на извънредна обработка срещу комари. Това съобщават от пресцентъра на ведомството.

„Вие сте нашите посланици на областно ниво. Това не са просто думи. Наистина много ценим Вашата работа и днес отново се обръщаме към Вас в извънредна ситуация“, заяви министър Ивкова.
„Поводът за днешната среща е необходимостта от предприемане на временни аварийни мерки за защита на общественото здраве от векторно-предавани заболявания, пренасяни чрез комари“, посочи на свой ред г-н Тасев.

В началото на следващата седмица РЗИ следва да стартират организацията на дейностите по дезинсекция на терени, извън урбанизираните територии. За целта Министерството на здравеопазването ще им предостави съответния финансов ресурс.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тази

    7 3 Отговор
    с премяна като от руската басма ли е министър ? Много шарена и неспокойна дреха !

    18:42 15.05.2026

  • 2 Сталин

    8 2 Отговор
    Тая що ми прилича на психопатна вещица

    18:43 15.05.2026

  • 3 Некои си

    11 5 Отговор
    Всичко останало оправиха че до комарите стигнаха

    Коментиран от #5

    18:47 15.05.2026

  • 4 ДрайвингПлежър

    2 0 Отговор
    2 въпроса като не е лекар ...
    а пчелите?!!!

    и като сме на темата за общественото здраве, за комари може да пръскате, а за кучетата които разнасят десетки болести... ше си мълчим!!!

    18:49 15.05.2026

  • 5 Бай Ламби

    9 1 Отговор

    До коментар #3 от "Некои си":

    Нашто момче, ела да те вържа на Дунава за една топола да постоиш час два и тогава да те видя пак ли така ще говориш за комарите.

    18:53 15.05.2026

  • 6 кой мy дpeмe

    3 3 Отговор
    мьрсулътъ дава по 5 ойро за всеки преброен комар

    18:56 15.05.2026

  • 7 така така

    9 3 Отговор
    Редки некадърници! Това управление ни връща в каменния вект.

    19:02 15.05.2026

  • 8 Ггенерал Румен

    7 5 Отговор
    Аз ви обещавам, че ще арестувам комарите и ще върнат всичката кръв, която са изпили. Вервайте ми милион и половина шаранчета мои.

    19:40 15.05.2026

  • 9 Шопинг

    2 0 Отговор
    И какво от това!?Елате по дунавския регион и ги усетете!

    20:06 15.05.2026

  • 10 Шопинг

    2 0 Отговор
    И какво от това!?Елате по дунавския регион и ги усетете!

    Коментиран от #11

    20:06 15.05.2026

  • 11 Новичок

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Шопинг":

    "Ша та хапят Комари ,много си добра.Плащам само в Евро за добра игра"

    20:41 15.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Факт

    4 1 Отговор
    Обществените поръчки се дават на ромулски фирми, които разреждат химикалите и резултатите от пръскането срещу комари са нулеви.
    Но пък парите са усвоени и бай Мюмюн кара ново БМВ.

    20:52 15.05.2026

  • 14 Моооля

    2 0 Отговор
    Какъв лекар е гопожата?
    Може ли да бие инжекции?

    21:09 15.05.2026

  • 15 Без име

    3 0 Отговор
    Този Илия Тасев е пълно недоразумение.Години наред се занимава с специалистите по здравни грижи,с всякакви измислици и членският им внос.Дори не разбирам кой стои зад гърба му и измислената му длъжност!!!!

    21:50 15.05.2026

  • 16 Задача

    2 0 Отговор
    Тази госпожа да се вземе "в ръце" и да види КОЙ краде от нас всяка година по 11 милиарда и мрем като мухи заради мафията в бели престилки. Тази мафия е по-страшна от всичките мафии в България.

    22:12 15.05.2026

