Съкращаване на войските в Европа! Пентагонът се отказа от временно разполагане на 4000 американски бойци в Полша

Пентагонът е отменил плановете си за временно разполагане на 4000 американски войници в Полша, съобщиха двама американски представители - едно изненадващо решение, което отново повдига въпроси относно очакваното от президента Доналд Тръмп съкращаване на войските в Европа, предаде Ройтерс.

Говорител на Пентагона отказа коментар, а законодател заяви, че решението все още не е било съобщено на Конгреса. Не е направено официално съобщение.

Решението, за което първи съобщи „Арми таймс“, дойде само две седмици, след като Пентагонът обяви, че ще изтегли 5000 войници от членуващата в НАТО Германия, отчасти поради задълбочаващия се разрив между Тръмп и Европа по въпроса за войната с Иран.

Анонимен американски официален представител, който говори пред Ройтерс, предположи, че решението за Полша е част от краткосрочно решение, което в крайна сметка ще позволи предварително обявеното намаляване на войските в Германия, където са разположени 35 000 американски войници. Това би означавало, че войските, които трябваше временно да бъдат разположени в Полша, може вместо това да дойдат от другаде.

Полският премиер Доналд Туск заяви, че е получил уверения, че сигурността на Полша няма да бъде засегната от никакви решения относно присъствието на американски войски.

„Получих уверения, и това също е важно за мен, че тези решения са от логистичен характер и няма да засегнат пряко способностите за възпиране и нашата сигурност“, заяви днес Туск на пресконференция.

САЩ преразглеждат присъствието на войските си в Европа и се очакваше, че ще намалят военното си присъствие, след като Тръмп заяви, че иска НАТО да поеме по-голяма роля в отбраната на Европа. Пентагонът все още не е описал подробно как вижда бъдещото разполагане на войските на континента.

Тръмп също така беше разгневен, че европейските съюзници не се присъединиха към войната на САЩ срещу Иран, и влезе в спор с германския канцлер Фридрих Мерц. Впоследствие канцлерът миналия месец заяви, че иранците са унижили САЩ в преговорите.

Сенаторката Джийн Шахин, от Демократическата партия и член на Комитета по въоръжените сили на Сената, заяви пред репортери, че решението за Полша изглежда изненадващо. „Доколкото знам, не бяхме уведомени за това“, каза тя пред репортери.

След като беше обявено, че ще бъдат изтеглени и войници от Германия, високопоставен американски служител заяви, че това ще върне броя на американските войски в Европа приблизително до нивата отпреди 2022 г. - преди руската инвазия в Украйна да доведе до увеличаване на американското военно присъствие на континента по нареждане на тогавашния президент Джо Байдън.

Последните решения за изтегляне на войски дойдоха и на фона на нарастващия натиск от Вашингтон върху европейските страни да увеличат разходите си за отбрана, както и на обвиненията, че поради това, че разчитат на американските сили, те са пренебрегнали развитието на собствените си армии.

Миналия месец Ройтерс съобщи ексклузивно, че във вътрешен имейл на Пентагона са били обсъждани варианти за наказване на съюзници от НАТО, които според Вашингтон не са подкрепили американските действия във войната с Иран. Сред възможните мерки са временно изключване на Испания от НАТО и преразглеждане на позицията на САЩ относно британските претенции към Фолклендските острови.

Обезпокоени от предишната критика на Тръмп към НАТО, законодатели от Републиканската и Демократичната партия подкрепиха миналата година разпоредба в Закона за националната отбрана, която забранява броят на войските в Европа да падне под 76 000. Тръмп подписа закона през декември. Въпреки това администрацията има известна свобода на действие. Разпоредбата на закона позволява на президента да намали броя на войските под 76 000, ако президентът удостовери, че се е консултирал със съюзниците от НАТО и предостави независими оценки за това как това би се отразило на сигурността на САЩ, на алианса и на възпиращия ефект срещу руската агресия.

Висш военен служител на НАТО, коментирайки ролята на разполагането на съюзнически сили, заяви: „Ротационните сили не се вземат предвид в плановете за възпиране и отбрана на НАТО. Алиансът ще продължи да поддържа силно присъствие на източния си фланг, по-специално с канадските и германските войски там. НАТО продължава активно да се консултира с компетентните власти по този въпрос.“

В края на миналата година в Европа имаше около 85 000 американски войници.