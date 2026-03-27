Техеран все още разполага със солиден ракетен потенциал! САЩ са унищожили едва около една трета от арсенала на Иран

Съединените щати могат със сигурност да потвърдят унищожаването на около една трета от ракетния арсенал на Иран, въпреки близо едномесечните съвместни удари на САЩ и Израел срещу страната, съобщава "Ройтерс", позовавайки се на източници от американското разузнаване.
Според петима запознати със ситуацията, съдбата на друга една трета от ракетите остава неясна, като се предполага, че част от тях са повредени, унищожени или затрупани в подземни тунели и бункери. Подобна е и оценката за иранските безпилотни способности, където също има сигурност за унищожаването на приблизително една трета от наличностите.
Разузнавателните данни показват, че макар значителна част от арсенала да е унищожена или временно недостъпна, Техеран продължава да разполага със съществен ракетен потенциал и може да възстанови част от повредените или затрупани оръжия след края на бойните действия.
Тази оценка контрастира с изявленията на президента Доналд Тръмп, който заяви, че Иран разполага с "много малко ракети". В същото време той призна, че дори минимален остатъчен потенциал представлява сериозна заплаха, особено за корабоплаването в Ормузкия проток.
Според "Ройтерс" администрацията във Вашингтон обмисля и възможността за разширяване на операцията, включително разполагане на американски войски в крайбрежни райони на Иран с цел защита на ключовия енергиен коридор.
Американското Централно командване, което ръководи операцията "Epic Fury", съобщава, че кампанията върви по план или дори пред него. До момента са нанесени удари по над 10 000 военни цели, като по официални данни са унищожени 92% от големите кораби на иранския флот.
Въпреки това Пентагонът не дава точна оценка за оставащите ракетни и дронови способности на Иран. Една от причините е липсата на ясна информация за първоначалния размер на арсенала, който според различни оценки варира между 2500 и 6000 ракети.
Междувременно Иран демонстрира, че продължава да разполага с активни бойни способности. Само в четвъртък страната е изстреляла 15 балистични ракети и 11 дрона по цели в Обединените арабски емирства, а по-рано е нанесла удар и по базата Диего Гарсия в Индийския океан.
Анализатори предупреждават, че подземната инфраструктура на Иран - мрежа от тунели и бункери - значително затруднява оценката и унищожаването на реалните му военни възможности. Според експерти страната вероятно е запазила около 30% от ракетния си потенциал, което продължава да представлява сериозен фактор в конфликта.
1 сраел плаче
18:43 27.03.2026
2 Сталин
Коментиран от #24
18:46 27.03.2026
3 авантгард
Нали гръмко обявиха вече победата си??
Смешници опозорени....
4 Дън Бай
18:46 27.03.2026
5 Последния Софиянец
Коментиран от #48
18:46 27.03.2026
6 Първанов
Окупираните от Русия територии в Украйна съдържат невъзобновяеми природни ресурси на стойност от над 12 до над 350 милиарда долара, включително въглища, природен газ, нефт и критични суровини като литий и титан. Русия контролира около 63% от находищата на въглища, значителна част от критичните минерали (литий, цезий, тантал, стронций) и над 20% от украинските газови полета.
Ключови полезни изкопаеми и ресурси в окупираните територии:
Въглеводороди (нефт и газ): Около 20% от украинските газови полета и 11% от нефтените полета са под руски контрол, главно в района на Донбас и в крайбрежните зони около Крим.
ТОВА Е,ЕДИНСТВЕНАТА ЦЕЛ на Путин!
Идеята беше да се вземат тези находища на Украйна,да държи Венецуела и Иран, като другите големи енергийни залежи в комбиназия с Китай и по този начин да доразвият олигархично тотолалитарната си система над света. Къде е грешката на Путин? Той не прецени ,,номера на китайката,,.Китай го изтласка,направи го зависим от себе си и превърна Русия в енергиен евтин доставчик. Пример! Отказа на Китай да се строи ,,Силата на Сибир-2,, Китайците казаха на Путин построй газопровода и ще ти плащаме жълти копейки. Подъл и премерен удар. За това на Путин му трябваше срещата с Тръмп, за да се опита да продава по- изгодно на американците в общи бизниси. Но тук Тръм се усети и за да разбие този енергиев капан взе Венецуела, а сега няма как да не се опита да контролира и Иран. Тов
18:47 27.03.2026
18:47 27.03.2026
7 Сталин
18:48 27.03.2026
8 Пич
18:49 27.03.2026
18:49 27.03.2026
9 Шопо
18:49 27.03.2026
10 БОЙЧЕ
18:50 27.03.2026
11 Тук трябва да се заложи и въпроса
Въпросът е дали ще се стигне до сухопътна операция защото без нея няма да има успех нито за съединените щати нито за Израел и колко ще продължи цялата операция. Много
А до какви нива ще достигнат петрола и газта.
Лично аз мисля че отлагането от една седмица за удари по ирански енергийни обекти е завоалиране на противника преди ударът който ще се случи много по-скоро. Дано не съм лош пророк защото след това нещата ще бъдат непредвидими
18:50 27.03.2026
12 козяшки центаджия
18:51 27.03.2026
13 крайна е Русия
До коментар #6 от "Първанов":ходил ли си на училище ?
18:51 27.03.2026
18:51 27.03.2026
14 Кочо
18:52 27.03.2026
15 Русия е кочина
До коментар #13 от "крайна е Русия":Ходил ли си на даскало?
18:53 27.03.2026
18:53 27.03.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Ганчев
До коментар #8 от "Пич":Казах одеве.Никой не казва истината по време на война.Русия превзе 7 ,8 пъти Купянск,пък там няма жив руснак.
18:57 27.03.2026
18 Сатана Z
Израел колко ирански ракети унищожи,след като кадрите от Тел Авив показват ,че се е превърнала в кариера за чакъл и строителни отпадъци.
18:57 27.03.2026
19 Бохемска горичка
Само това изречение ра3бива на пухх и прахх твърдението на ууррккууппииттееццииттее за руските загуби
18:58 27.03.2026
18:58 27.03.2026
20 Бохемска горичка
Фидел Кастро 1992 г.
18:58 27.03.2026
18:58 27.03.2026
21 Бохемска горичка
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
18:58 27.03.2026
18:58 27.03.2026
22 Бохемска горичка
Коментиран от #60
18:58 27.03.2026
23 Точно
До коментар #6 от "Първанов":И Си и Дончо го загглавиха без вазелин на Путлер.Сега си поделят Русия.
19:00 27.03.2026
19:00 27.03.2026
24 Мишел
До коментар #2 от "Сталин":Иран още не е започнал да ползва новите си ракети.
Съюзници на Иран са Китай, Русия и Северна Корея. Всяка тревога, че Иран ще остане без ракети е напразна .
Китай даде на Иран противокорабни ракети. Сега самолетоносачите на САЩ са на 1600км. от Иран и ползата от тях е малка. С тези ракети е затворен Ормузкия проток за неприятелски кораби.
С помощта на съюза Китай, Русия и Северна Корея, Иран блокира възможностите на САЩ за успех в обявената от тях война.
19:02 27.03.2026
19:02 27.03.2026
25 Иван Иванов
СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ С ПРЕЗИДЕНТ ПЕДОФИЛА ДОНАЛД ТРЪМП
19:03 27.03.2026
26 Това е безспорен
До коментар #19 от "Бохемска горичка":Факт
19:04 27.03.2026
19:04 27.03.2026
27 Лука
До коментар #20 от "Бохемска горичка":Това е безспорен ФАКТ
19:04 27.03.2026
28 Русенец
Утре ще излезете с нов рефрен, че май нищо не е успял да унищожи, ами си намери белята.
19:05 27.03.2026
29 Анджо
До коментар #21 от "Бохемска горичка":Безспорен ФАКТ е
19:05 27.03.2026
30 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #24 от "Мишел":Намериха ли главата на аятолаха?
19:06 27.03.2026
19:06 27.03.2026
31 Бай Дън
19:06 27.03.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Изрод
19:07 27.03.2026
34 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #30 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Аз съм Веган
19:08 27.03.2026
35 тъй ли...
До коментар #15 от "Русия е кочина":Ние, българите, сме ходили на училище.
На даскало ходят гъркоманчетата.
19:09 27.03.2026
36 Критик
Все едно чета за халюцинациите на Тръмп или фашиста Путлер.
19:11 27.03.2026
37 Едно ниско
19:12 27.03.2026
19:12 27.03.2026
38 1111
19:12 27.03.2026
39 Гост
Сащ, отново, за кой ли път вече, ще занимава цялото човечество с проблемите си, един от които е, че вече никой не дава и пет пари за Сащ, защото никой не вярва на тази "държава"- Пирамида...😊 Да си събира доларите и да се оправя, ай с...!😁
19:15 27.03.2026
40 нннн
19:16 27.03.2026
41 ТЕХЕРАН ЗА ТРИ ДЕЙС
19:20 27.03.2026
42 А У КИТАЙ
19:27 27.03.2026
43 Ха-ха
До коментар #20 от "Бохемска горичка":Следващата война ще бъде между теб и Наполеон, султан Сюлейман Великолепни, Александър Македонски и Гай Юлий Цезар.
19:29 27.03.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Ха-ха
До коментар #21 от "Бохемска горичка":Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 12 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !
19:30 27.03.2026
46 МАЙ МАЙ
19:30 27.03.2026
47 поручик Христо Иванов
До коментар #37 от "Едно ниско":Хизбула пръскат прославените 4фтттски Меркави от засада с руски Корнети като презрели дини 🤣🤣🤣 .
19:32 27.03.2026
48 Европеец
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Дано да си прав, дано и да стигнат силите на Иран в неравната борба, би било справедливо.... Но ще видим какво ще стане накрая, много хора са на страната на Иран, даже и американци, много определено силите са не равни и вероятността Иран да счупи носовете на агресорите не е много голяма..... Яко кравите направят сухопътна операция, шансовете на Иран са по-големи.....
19:33 27.03.2026
19:33 27.03.2026
49 койдазнай
До коментар #6 от "Първанов":Войната срещу Украйна си е грабеж. Това го знае всеки. Подземните богатства за стотици милиарди, но сега Русия продава на Европа суровини за 50 милиарда, вместо за 450. Колко прави 400 милиарда по 4 аз не се наемам да кажа, но предполагам, че е много.
19:37 27.03.2026
19:37 27.03.2026
50 Парс
До коментар #30 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Нали трамп е поканен на ролята
19:37 27.03.2026
51 Парс
До коментар #49 от "койдазнай":И за какво и на европа суровини? Там е пълна деиндустриализация
19:43 27.03.2026
52 Гост
19:46 27.03.2026
53 Чичи
До коментар #48 от "Европеец":Дано китайците ме го оставят,малко вероятно е. Освен това имат и договор двете държави,да си помагат в подобни ситуации. За Ким да не говорим пък.Толкова много мрази САЩ,че и ядрена бомба може да даде на Иран,ако стане напечено(не за да я ползват толкова,а за да възпре Израел и США занапред ако Иран да на колене в даден момент и пред истински крах).
19:59 27.03.2026
54 604
20:06 27.03.2026
55 Ха ха ха ха
20:08 27.03.2026
56 1111
До коментар #49 от "койдазнай":Ъм то, кой да знай, че преди началото на войната, руснаците предлагаха автономия за Донбас и не им трябваха територии, ама като съществуват безпаметни. Къв грабеж, кви пет левро?
20:09 27.03.2026
57 000
20:10 27.03.2026
20:10 27.03.2026
58 az СВО Победа 80
20:28 27.03.2026
59 Дудов
20:29 27.03.2026
20:29 27.03.2026
60 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #22 от "Бохемска горичка":Това е безспорен ФАКТ
20:35 27.03.2026
61 глупости
До коментар #26 от "Това е безспорен":какъв факт, не виждаш ли, че нещо не е адекватен човека 😂
20:40 27.03.2026
62 Коста
20:42 27.03.2026
63 Фалшиви кадри и информация
20:43 27.03.2026
64 Чичи
До коментар #59 от "Дудов":И аз все си мисля че след миналогодишната размяна на удари с Израел,иранците са взели мерки. Айде, корабите и самолетите им са аут,но с ракетите,както става ясно,не е така. Взели са много сериозни мерки. И не само самите ракети и остановки,голяма част от производствения процес определено не е на тези места,на които е бил миналата година.
Как им надуха шушоните само....КЕФ!!!😀
21:28 27.03.2026
65 Евлоги
Казват,че обикновено са под цели планини.
02:44 28.03.2026
66 Дон Турболенто
11:01 28.03.2026
67 Дон Турболенто
До коментар #57 от "000":Би било чудесно. Но що ще чини Израел без американска подкрепа? Що ли ми се струва, че това би било началото на обратното броене?
11:06 28.03.2026