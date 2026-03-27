Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Техеран все още разполага със солиден ракетен потенциал! САЩ са унищожили едва около една трета от арсенала на Иран

27 Март, 2026 18:42 2 958 67

  • сащ-
  • иран-
  • ракети-
  • дронове-
  • ормузки проток-
  • персийски залив-
  • пентагон-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция-
  • доналд тръмп

Aдминистрацията във Вашингтон обмисля и възможността за разширяване на операцията, включително разполагане на американски войски в крайбрежни райони на Иран с цел защита на ключовия енергиен коридор

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Съединените щати могат със сигурност да потвърдят унищожаването на около една трета от ракетния арсенал на Иран, въпреки близо едномесечните съвместни удари на САЩ и Израел срещу страната, съобщава "Ройтерс", позовавайки се на източници от американското разузнаване.

Според петима запознати със ситуацията, съдбата на друга една трета от ракетите остава неясна, като се предполага, че част от тях са повредени, унищожени или затрупани в подземни тунели и бункери. Подобна е и оценката за иранските безпилотни способности, където също има сигурност за унищожаването на приблизително една трета от наличностите.

Разузнавателните данни показват, че макар значителна част от арсенала да е унищожена или временно недостъпна, Техеран продължава да разполага със съществен ракетен потенциал и може да възстанови част от повредените или затрупани оръжия след края на бойните действия.

Тази оценка контрастира с изявленията на президента Доналд Тръмп, който заяви, че Иран разполага с "много малко ракети". В същото време той призна, че дори минимален остатъчен потенциал представлява сериозна заплаха, особено за корабоплаването в Ормузкия проток.

Според "Ройтерс" администрацията във Вашингтон обмисля и възможността за разширяване на операцията, включително разполагане на американски войски в крайбрежни райони на Иран с цел защита на ключовия енергиен коридор.

Американското Централно командване, което ръководи операцията "Epic Fury", съобщава, че кампанията върви по план или дори пред него. До момента са нанесени удари по над 10 000 военни цели, като по официални данни са унищожени 92% от големите кораби на иранския флот.

Въпреки това Пентагонът не дава точна оценка за оставащите ракетни и дронови способности на Иран. Една от причините е липсата на ясна информация за първоначалния размер на арсенала, който според различни оценки варира между 2500 и 6000 ракети.

Междувременно Иран демонстрира, че продължава да разполага с активни бойни способности. Само в четвъртък страната е изстреляла 15 балистични ракети и 11 дрона по цели в Обединените арабски емирства, а по-рано е нанесла удар и по базата Диего Гарсия в Индийския океан.

Анализатори предупреждават, че подземната инфраструктура на Иран - мрежа от тунели и бункери - значително затруднява оценката и унищожаването на реалните му военни възможности. Според експерти страната вероятно е запазила около 30% от ракетния си потенциал, което продължава да представлява сериозен фактор в конфликта.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 33 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 сраел плаче

    49 36 Отговор
    На 26 март Израелските отбранителни сили понесоха най-тежките загуби на военна техника през последните 40 години. Това е съобщено от списание Military Watch Magazine (MWM). Изданието отбелязва, че в рамките на 24 часа специалните части на ливанското движение Хизбула са унищожили 21 танка Меркава.

    18:43 27.03.2026

  • 2 Сталин

    49 37 Отговор
    Чакай малко нали оранжевия Шломо клоун ни обясняваше колко е велика американската армия,супер -дупер яка,с сега рават на другите негодници да им помагат ,след като Иран им начупи играчките във залива и разби мутрите на кошерните плъхове,НАТО са страхливи кучета които никога не се бият като мъже а само бомбят жени и деца

    Коментиран от #24

    18:46 27.03.2026

  • 3 авантгард

    45 31 Отговор
    Ама те нова ли война ще почват?
    Нали гръмко обявиха вече победата си??
    Смешници опозорени....

    18:46 27.03.2026

  • 4 Дън Бай

    34 31 Отговор
    Изобщо не знаят какво са унищожили.

    18:46 27.03.2026

  • 5 Последния Софиянец

    35 6 Отговор
    Подземия в Иран дълги с километри са пълни с дронове и ракети.

    Коментиран от #48

    18:46 27.03.2026

  • 6 Първанов

    7 32 Отговор
    ега,нека си обясним за какво иде реч, веднъж завинаги:
    Окупираните от Русия територии в Украйна съдържат невъзобновяеми природни ресурси на стойност от над 12 до над 350 милиарда долара, включително въглища, природен газ, нефт и критични суровини като литий и титан. Русия контролира около 63% от находищата на въглища, значителна част от критичните минерали (литий, цезий, тантал, стронций) и над 20% от украинските газови полета.
    Ключови полезни изкопаеми и ресурси в окупираните територии:
    Въглеводороди (нефт и газ): Около 20% от украинските газови полета и 11% от нефтените полета са под руски контрол, главно в района на Донбас и в крайбрежните зони около Крим.
    ТОВА Е,ЕДИНСТВЕНАТА ЦЕЛ на Путин!
    Идеята беше да се вземат тези находища на Украйна,да държи Венецуела и Иран, като другите големи енергийни залежи в комбиназия с Китай и по този начин да доразвият олигархично тотолалитарната си система над света. Къде е грешката на Путин? Той не прецени ,,номера на китайката,,.Китай го изтласка,направи го зависим от себе си и превърна Русия в енергиен евтин доставчик. Пример! Отказа на Китай да се строи ,,Силата на Сибир-2,, Китайците казаха на Путин построй газопровода и ще ти плащаме жълти копейки. Подъл и премерен удар. За това на Путин му трябваше срещата с Тръмп, за да се опита да продава по- изгодно на американците в общи бизниси. Но тук Тръм се усети и за да разбие този енергиев капан взе Венецуела, а сега няма как да не се опита да контролира и Иран. Тов

    Коментиран от #13, #23, #49

    18:47 27.03.2026

  • 7 Сталин

    38 8 Отговор
    13 бази на краварите световни терористи са унищожени в района на залива ,40 000 американски войници са избягали като бити п€ераси като много от тях се крият по хотелите

    18:48 27.03.2026

  • 8 Пич

    32 7 Отговор
    Много тъпа преценка, ако е истинска преценка, а не фишек! Просто Иран икономисва! Защо ? Защото чака, и се готви за сухопътна инвазия!!! Тогава ще ги удари толкова масирано, че да ги погребе наведнъж, още първият ден!!! Аз така бих направил! В САЩ не се ли срещат, или са готови да жертват войниците си?!

    Коментиран от #17

    18:49 27.03.2026

  • 9 Шопо

    11 11 Отговор
    Иран имат атомна бомба, купили са я от Русия.

    18:49 27.03.2026

  • 10 БОЙЧЕ

    21 4 Отговор
    А ОНЯ ВЕСЕЛЯК ПРЕГОВАРЯЛ С ИРАН .....АБЕ ПАПУР ДОБРЕ Е ИНЕ ДА ЗНАЯТ ТОВА ТОЗИ Е ПО ЗЛЕ И ОТ БАЙ ДЪНЮ

    18:50 27.03.2026

  • 11 Тук трябва да се заложи и въпроса

    13 5 Отговор
    А колко произвежда на ден или примерно за една седмица дронове и крилати ракети и уравнението не може да бъде решено по логика или математически път. И така......
    Въпросът е дали ще се стигне до сухопътна операция защото без нея няма да има успех нито за съединените щати нито за Израел и колко ще продължи цялата операция. Много
    А до какви нива ще достигнат петрола и газта.
    Лично аз мисля че отлагането от една седмица за удари по ирански енергийни обекти е завоалиране на противника преди ударът който ще се случи много по-скоро. Дано не съм лош пророк защото след това нещата ще бъдат непредвидими

    18:50 27.03.2026

  • 12 козяшки центаджия

    33 7 Отговор
    долна иранска пропаганда! Рижият каза, че всичко им е унищожено и вече няма по какво да стрелят! Даже го молят да им стане аятолах, защото без аятолах нямало с кого да се преговаря. Аз на Дончо ли да вярвам или на някакъв "вестник"?

    18:51 27.03.2026

  • 13 крайна е Русия

    8 11 Отговор

    До коментар #6 от "Първанов":

    ходил ли си на училище ?

    Коментиран от #15

    18:51 27.03.2026

  • 14 Кочо

    15 21 Отговор
    Квото е останало ще бъде унищожено..САЩ не е военното посмешище русия.

    18:52 27.03.2026

  • 15 Русия е кочина

    22 15 Отговор

    До коментар #13 от "крайна е Русия":

    Ходил ли си на даскало?

    Коментиран от #35

    18:53 27.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Ганчев

    21 14 Отговор

    До коментар #8 от "Пич":

    Казах одеве.Никой не казва истината по време на война.Русия превзе 7 ,8 пъти Купянск,пък там няма жив руснак.

    18:57 27.03.2026

  • 18 Сатана Z

    26 8 Отговор
    САЩ унищожиха иранските ракети с техните военни бази пръснати из монархиите в залива.Така ги унищожиха,че и техните материални активи са 100% тотал щета.Да не говорим за самолети и самолетоносачи ,които само пропагандата показва по телевизията,а на практика първата армия не смее да лети на по-малко от 150 километра от Иран.
    Израел колко ирански ракети унищожи,след като кадрите от Тел Авив показват ,че се е превърнала в кариера за чакъл и строителни отпадъци.

    18:57 27.03.2026

  • 19 Бохемска горичка

    19 38 Отговор
    Руснаците първо унищожават позиции с кабове, след това работят дроновете, а след това влиза пехотата“, обяснява Вячеслав Володин, говорител на Южната група на въоръжените сили на Украйна.
    Само това изречение ра3бива на пухх и прахх твърдението на ууррккууппииттееццииттее за руските загуби

    Коментиран от #26

    18:58 27.03.2026

  • 20 Бохемска горичка

    17 33 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #27, #43

    18:58 27.03.2026

  • 21 Бохемска горичка

    13 30 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #29, #45

    18:58 27.03.2026

  • 22 Бохемска горичка

    11 30 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    Коментиран от #60

    18:58 27.03.2026

  • 23 Точно

    22 20 Отговор

    До коментар #6 от "Първанов":

    И Си и Дончо го загглавиха без вазелин на Путлер.Сега си поделят Русия.

    Коментиран от #44

    19:00 27.03.2026

  • 24 Мишел

    23 23 Отговор

    До коментар #2 от "Сталин":

    Иран още не е започнал да ползва новите си ракети.
    Съюзници на Иран са Китай, Русия и Северна Корея. Всяка тревога, че Иран ще остане без ракети е напразна .
    Китай даде на Иран противокорабни ракети. Сега самолетоносачите на САЩ са на 1600км. от Иран и ползата от тях е малка. С тези ракети е затворен Ормузкия проток за неприятелски кораби.
    С помощта на съюза Китай, Русия и Северна Корея, Иран блокира възможностите на САЩ за успех в обявената от тях война.

    Коментиран от #30

    19:02 27.03.2026

  • 25 Иван Иванов

    28 9 Отговор
    ПОЖЕЛАВАМ УСПЕХ НА ГОРДИТЕ И СМЕЛИ ИРАНЦИ В БОРБАТА ИМ СРЕЩУ СВЕТОВНИЯ КРАДЕЦ И ЖАНДАРМ
    СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ С ПРЕЗИДЕНТ ПЕДОФИЛА ДОНАЛД ТРЪМП

    19:03 27.03.2026

  • 26 Това е безспорен

    2 4 Отговор

    До коментар #19 от "Бохемска горичка":

    Факт

    Коментиран от #61

    19:04 27.03.2026

  • 27 Лука

    2 5 Отговор

    До коментар #20 от "Бохемска горичка":

    Това е безспорен ФАКТ

    19:04 27.03.2026

  • 28 Русенец

    17 7 Отговор
    Тръмп каза, че е унищожил всичко. Сега се оказва, че е само една трета.
    Утре ще излезете с нов рефрен, че май нищо не е успял да унищожи, ами си намери белята.

    19:05 27.03.2026

  • 29 Анджо

    3 4 Отговор

    До коментар #21 от "Бохемска горичка":

    Безспорен ФАКТ е

    19:05 27.03.2026

  • 30 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    8 7 Отговор

    До коментар #24 от "Мишел":

    Намериха ли главата на аятолаха?

    Коментиран от #34, #50

    19:06 27.03.2026

  • 31 Бай Дън

    9 3 Отговор
    А САЩ си издуха всичкия!

    19:06 27.03.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Изрод

    10 6 Отговор
    Бацай щатските кратуни с ядрени ракети.

    19:07 27.03.2026

  • 34 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    2 3 Отговор

    До коментар #30 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Аз съм Веган

    19:08 27.03.2026

  • 35 тъй ли...

    3 7 Отговор

    До коментар #15 от "Русия е кочина":

    Ние, българите, сме ходили на училище.
    На даскало ходят гъркоманчетата.

    19:09 27.03.2026

  • 36 Критик

    13 8 Отговор
    Поредните, свободни съчинения на "журналистите" от Ройтерс.
    Все едно чета за халюцинациите на Тръмп или фашиста Путлер.

    19:11 27.03.2026

  • 37 Едно ниско

    14 11 Отговор
    Интелигентно същество в този сайт писа , че вече няма Хизбула , да го осведомя снощи Хизбула са разсипали израелците особено северната част , има жертви и за дененощие са унищожи 21 израелски танка .

    Коментиран от #47

    19:12 27.03.2026

  • 38 1111

    15 5 Отговор
    Е па нали, още първия ден, Лудият обяви, че е унищожил всичко. Май, Лудият и Смотаняху (ако са му намерили Ушите) са в огромна паника и не са очаквали такива ответни действия от Иран?!

    19:12 27.03.2026

  • 39 Гост

    11 6 Отговор
    "Aдминистрацията във Вашингтон обмисля..."- нищо не обмисля, защото тези хора не могат да мислят, забравили са какво е това...
    Сащ, отново, за кой ли път вече, ще занимава цялото човечество с проблемите си, един от които е, че вече никой не дава и пет пари за Сащ, защото никой не вярва на тази "държава"- Пирамида...😊 Да си събира доларите и да се оправя, ай с...!😁

    19:15 27.03.2026

  • 40 нннн

    8 4 Отговор
    Китайските ракети броят ли ги?

    19:16 27.03.2026

  • 41 ТЕХЕРАН ЗА ТРИ ДЕЙС

    6 7 Отговор
    Пак се отлага.

    19:20 27.03.2026

  • 42 А У КИТАЙ

    6 4 Отговор
    Роботите сглобяват по 10 000 ракети на ден.

    19:27 27.03.2026

  • 43 Ха-ха

    9 1 Отговор

    До коментар #20 от "Бохемска горичка":

    Следващата война ще бъде между теб и Наполеон, султан Сюлейман Великолепни, Александър Македонски и Гай Юлий Цезар.

    19:29 27.03.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Ха-ха

    11 2 Отговор

    До коментар #21 от "Бохемска горичка":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 12 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    19:30 27.03.2026

  • 46 МАЙ МАЙ

    7 4 Отговор
    Йовреите настъпиха мотиката този път.

    19:30 27.03.2026

  • 47 поручик Христо Иванов

    10 3 Отговор

    До коментар #37 от "Едно ниско":

    Хизбула пръскат прославените 4фтттски Меркави от засада с руски Корнети като презрели дини 🤣🤣🤣 .

    19:32 27.03.2026

  • 48 Европеец

    7 8 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Дано да си прав, дано и да стигнат силите на Иран в неравната борба, би било справедливо.... Но ще видим какво ще стане накрая, много хора са на страната на Иран, даже и американци, много определено силите са не равни и вероятността Иран да счупи носовете на агресорите не е много голяма..... Яко кравите направят сухопътна операция, шансовете на Иран са по-големи.....

    Коментиран от #53

    19:33 27.03.2026

  • 49 койдазнай

    3 10 Отговор

    До коментар #6 от "Първанов":

    Войната срещу Украйна си е грабеж. Това го знае всеки. Подземните богатства за стотици милиарди, но сега Русия продава на Европа суровини за 50 милиарда, вместо за 450. Колко прави 400 милиарда по 4 аз не се наемам да кажа, но предполагам, че е много.

    Коментиран от #51, #56

    19:37 27.03.2026

  • 50 Парс

    3 1 Отговор

    До коментар #30 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Нали трамп е поканен на ролята

    19:37 27.03.2026

  • 51 Парс

    8 2 Отговор

    До коментар #49 от "койдазнай":

    И за какво и на европа суровини? Там е пълна деиндустриализация

    19:43 27.03.2026

  • 52 Гост

    8 4 Отговор
    ЦРУ знае ли дали Техеран разполага с атомни бомби, все пак персийците, със сигурност, са по- уравновесени от американците, не мятат ядрени бомби по цивилно население, просто ей така...🤔

    19:46 27.03.2026

  • 53 Чичи

    4 3 Отговор

    До коментар #48 от "Европеец":

    Дано китайците ме го оставят,малко вероятно е. Освен това имат и договор двете държави,да си помагат в подобни ситуации. За Ким да не говорим пък.Толкова много мрази САЩ,че и ядрена бомба може да даде на Иран,ако стане напечено(не за да я ползват толкова,а за да възпре Израел и США занапред ако Иран да на колене в даден момент и пред истински крах).

    19:59 27.03.2026

  • 54 604

    1 2 Отговор
    оня ден преписвахте , че всичку било аут оф спейс, ся ..ко стана ПОСЛЕДНО?

    20:06 27.03.2026

  • 55 Ха ха ха ха

    7 2 Отговор
    Сащисаните взривиха празни бетонни бункери и нито един военен обект. Сега режия пуяк се дуе ама поражението е голямо.

    20:08 27.03.2026

  • 56 1111

    5 2 Отговор

    До коментар #49 от "койдазнай":

    Ъм то, кой да знай, че преди началото на войната, руснаците предлагаха автономия за Донбас и не им трябваха територии, ама като съществуват безпаметни. Къв грабеж, кви пет левро?

    20:09 27.03.2026

  • 57 000

    6 2 Отговор
    Сащ претърпяха поражение и ще загубят дългосрочно позиции в целия близък изток.

    Коментиран от #67

    20:10 27.03.2026

  • 58 az СВО Победа 80

    6 2 Отговор
    Още три американски самолета цистерни KC-135R Stratotanker са унищожени при снощния ирански ракетен удар по авиобаза "принц Султан" в Саудитска Арабия.

    20:28 27.03.2026

  • 59 Дудов

    5 1 Отговор
    Аз пък съм сигурен че и 1/5 не са им унищожили.Затова иранците им показват голям среден пръст

    Коментиран от #64

    20:29 27.03.2026

  • 60 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 2 Отговор

    До коментар #22 от "Бохемска горичка":

    Това е безспорен ФАКТ

    20:35 27.03.2026

  • 61 глупости

    3 0 Отговор

    До коментар #26 от "Това е безспорен":

    какъв факт, не виждаш ли, че нещо не е адекватен човека 😂

    20:40 27.03.2026

  • 62 Коста

    3 0 Отговор
    Израел и САЩ, Световни ерористи номер 1 и 2 .

    20:42 27.03.2026

  • 63 Фалшиви кадри и информация

    1 2 Отговор
    заляха социалните мрежи след атаките на Иран. Стари видеа, манипулирани изображения и съдържание, генерирано с изкуствен интелект, се разпространяват в социалните мрежи като кадри от предполагаеми ирански удари срещу Израел или САЩ.

    20:43 27.03.2026

  • 64 Чичи

    2 2 Отговор

    До коментар #59 от "Дудов":

    И аз все си мисля че след миналогодишната размяна на удари с Израел,иранците са взели мерки. Айде, корабите и самолетите им са аут,но с ракетите,както става ясно,не е така. Взели са много сериозни мерки. И не само самите ракети и остановки,голяма част от производствения процес определено не е на тези места,на които е бил миналата година.
    Как им надуха шушоните само....КЕФ!!!😀

    21:28 27.03.2026

  • 65 Евлоги

    3 1 Отговор
    Я унищожили я не 1/10 от ракетите на Иран.За това време Иран е произве 2 пъти повече в секретните си ,недосегаеми заводи,някъде дълбоко в земята.
    Казват,че обикновено са под цели планини.

    02:44 28.03.2026

  • 66 Дон Турболенто

    0 0 Отговор
    А казват, че само в Русия имало пропаганда, на запад виниха се говорело чистата истина...

    11:01 28.03.2026

  • 67 Дон Турболенто

    0 0 Отговор

    До коментар #57 от "000":

    Би било чудесно. Но що ще чини Израел без американска подкрепа? Що ли ми се струва, че това би било началото на обратното броене?

    11:06 28.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания