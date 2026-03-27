Техеран все още разполага със солиден ракетен потенциал! САЩ са унищожили едва около една трета от арсенала на Иран

Съединените щати могат със сигурност да потвърдят унищожаването на около една трета от ракетния арсенал на Иран, въпреки близо едномесечните съвместни удари на САЩ и Израел срещу страната, съобщава "Ройтерс", позовавайки се на източници от американското разузнаване.

Според петима запознати със ситуацията, съдбата на друга една трета от ракетите остава неясна, като се предполага, че част от тях са повредени, унищожени или затрупани в подземни тунели и бункери. Подобна е и оценката за иранските безпилотни способности, където също има сигурност за унищожаването на приблизително една трета от наличностите.

Разузнавателните данни показват, че макар значителна част от арсенала да е унищожена или временно недостъпна, Техеран продължава да разполага със съществен ракетен потенциал и може да възстанови част от повредените или затрупани оръжия след края на бойните действия.

Тази оценка контрастира с изявленията на президента Доналд Тръмп, който заяви, че Иран разполага с "много малко ракети". В същото време той призна, че дори минимален остатъчен потенциал представлява сериозна заплаха, особено за корабоплаването в Ормузкия проток.

Според "Ройтерс" администрацията във Вашингтон обмисля и възможността за разширяване на операцията, включително разполагане на американски войски в крайбрежни райони на Иран с цел защита на ключовия енергиен коридор.

Американското Централно командване, което ръководи операцията "Epic Fury", съобщава, че кампанията върви по план или дори пред него. До момента са нанесени удари по над 10 000 военни цели, като по официални данни са унищожени 92% от големите кораби на иранския флот.

Въпреки това Пентагонът не дава точна оценка за оставащите ракетни и дронови способности на Иран. Една от причините е липсата на ясна информация за първоначалния размер на арсенала, който според различни оценки варира между 2500 и 6000 ракети.

Междувременно Иран демонстрира, че продължава да разполага с активни бойни способности. Само в четвъртък страната е изстреляла 15 балистични ракети и 11 дрона по цели в Обединените арабски емирства, а по-рано е нанесла удар и по базата Диего Гарсия в Индийския океан.

Анализатори предупреждават, че подземната инфраструктура на Иран - мрежа от тунели и бункери - значително затруднява оценката и унищожаването на реалните му военни възможности. Според експерти страната вероятно е запазила около 30% от ракетния си потенциал, което продължава да представлява сериозен фактор в конфликта.