Русия: ЕС трябва да смени ръководството си, цунами скоро ще опустоши Европа
Русия: ЕС трябва да смени ръководството си, цунами скоро ще опустоши Европа

20 Март, 2026 09:31 4 284 187

Разрушително енергийно цунами скоро ще опустоши Европа, тя се нуждае от Русия, каза Дмитриев

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Европа трябва да признае миналите грешки в преценките си в енергийната и геополитическата сфера, да смени ръководството на Европейския съюз и да преразгледа политиката си по отношение на Русия, заяви Кирил Дмитриев, специалният представител на президента на Русия , предаде ТАСС, съобщи БТА.

"Аз го казах. Европа трябва да признае своите стратегически енергийни и геополитически грешки, да изкупи вината си, да смени ръководството на ЕС и да се откаже от русофобския подход. Както беше предсказано, разрушително енергийно цунами скоро ще опустоши Европа. Както вече многократно беше обяснявано, за да оцелее, Европа се нуждае от Русия", написа той в социалната мрежа "Екс" на английски език.

По този начин Дмитриев коментира публикацията на "Файненшъл Таймс", в която се отбелязва, че Европа трябва още сега да се подготви за продължителна енергийна криза, посочва ТАСС.

По-рано Дмитриев заяви, че над Европа се задава "цунами от енергиен шок“, свързано с отказа на ЕС да използва руски природен газ, и прогнозира по-нататъшно покачване на цените на природния газ в ЕС. В края на януари Съветът на ЕС окончателно одобри забраната за внос на руски втечнен природен газ (ВПГ) от 1 януари 2027 г., а на газ по тръбопроводи – от 30 септември 2027 г. При това ограниченията ще започнат да се въвеждат по-рано. Вносът на втечнен природен газ по краткосрочни договори ще бъде забранен от 25 април 2026 г., а краткосрочните договори за доставка на газ по газопроводи трябва да бъзант прекратени до 17 юни 2026 г.

Германският канцлер Фридрих Мерц изрази разочарованието си от курса на унгарския премиер Виктор Орбан, който блокира нов заем от 90 млрд. евро за Украйна, предаде ДПА, съобщи БТА. „Това е акт на груба нелоялност. Никога не е имало нещо подобно“, заяви Мерц след снощната среща на високо равнище на ЕС в Брюксел.

В Брюксел Орбан изключи възможността за отмяна на ветото на правителството си върху заема, както и върху нов пакет санкции срещу Москва, докато не се възобновят доставките за страната му на руски петрол през Украйна по петролопровода „Дружба“. Мерц също предупреди за дългосрочните последици от решението на Орбан: „Това ще остави дълбоки белези“.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Орбан

    120 47 Отговор
    Mурсула и Окая да се махат и да вземат Зелето с тях в затвора.

    Коментиран от #177

    09:33 20.03.2026

  • 3 Тцъ

    32 56 Отговор
    Няма да стане - огрее

    09:33 20.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ГОЛЕМ СМЕХ

    75 38 Отговор
    Русия казва кво да прай ЕС....

    Коментиран от #116, #121, #123

    09:36 20.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 честен ционист

    54 63 Отговор
    Ганчо ще слага льотчика, който 10 год нищо не направи като президент.

    Коментиран от #52

    09:38 20.03.2026

  • 10 Сийка

    89 96 Отговор
    Аз пък предлагам Путин да се хвърли от върха на кулата в Останкино, като преди това предаде всичките си милиарди на Фонда за възстановяване на Украйна.

    Коментиран от #53, #85

    09:38 20.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 не е гот

    52 48 Отговор
    да си наблюдател , да мълчиш и да гледаш, как едни малоумни хлебарки затриват всичко, но пък те оцеляват винаги.Невероятно но факт.

    09:39 20.03.2026

  • 14 000

    87 56 Отговор
    Масовия бензин вече е 3 лв. Как сте, хубавко ли ви е? Още по-приятно ще ви става в клуба на богаташите, много по-хубавко.

    Коментиран от #17, #62, #81, #184

    09:39 20.03.2026

  • 15 Българин

    56 39 Отговор
    Добре е, че руснаците мислят за нас!
    Те ще ни спасят отново, така че няма от какво да се притесняваме!

    09:40 20.03.2026

  • 16 Просто човек

    54 63 Отговор
    Вие Европа 🇪🇺не я мислете, вижте си Вашата загниваща кочина…

    09:41 20.03.2026

  • 17 Тото

    41 45 Отговор

    До коментар #14 от "000":

    Ходи в клуба на руснаците.

    Коментиран от #20

    09:41 20.03.2026

  • 18 руззззНаци

    29 49 Отговор
    Малеееее страх!! :))))))) дева и загубените рашисти дева

    09:41 20.03.2026

  • 19 Леле

    73 25 Отговор
    Мерц, не си спомням да сме те избирали за император на ЕС. Каква лоялност какви глупости, към кого. Има си договори и правила наследени от по умни от теб. Унгарците са в правото си да налагат вето за каквото им е изгодно. Ние също. Оставка.

    09:42 20.03.2026

  • 20 000

    38 15 Отговор

    До коментар #17 от "Тото":

    Хубавото тепърва предстои!

    09:43 20.03.2026

  • 21 Саша Грей

    20 25 Отговор
    Както казваше баба ми "Ако". Нека сме зле, важно е Русия да е добре.

    09:43 20.03.2026

  • 22 койдазнай

    23 17 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Ротшилд дълговете не го плашат. Щото той печата парите. И също така, като е видял накъде отива америка, е дал заповед на Кисинджър, да върне Китай на сцената. Така че, Ротшилд се подготвил за промените от преди 50 години.
    амакойдазнай!

    09:44 20.03.2026

  • 23 Дориана

    56 30 Отговор
    Да, това е абсолютно вярно. Урсула, Макрон, Мерц и СИЕ водят Европа към дъното. Те взеха грешната страна и грешни позиции , което я води към разпад. Европа върви към унищожение , точно натам се подреждат събитията и да, Русия наистина ще помогне на Европа и ще спре войната, на чак след като Европа вече е унищожена. Така, че щом не чува предупрежденията ще я оставим да падне на дъното. Жалко за народите , които трябва да понесат последствията.

    Коментиран от #28, #30, #73, #153

    09:44 20.03.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Фори

    30 57 Отговор
    Русия е непредсказуема и агресивна. Плащаш и , а тя прави с парите ракети и иска да те нападне.Медвдев го казва постоянно.
    Не спазва договорите и вдига цената или спира доставките.

    09:46 20.03.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Дориана

    32 25 Отговор

    До коментар #5 от "Мразя до гроб Русия безплатно":

    Много тъп и абсолютно грешен коментар. Наблюдавайте как се развиват събитията в реално време , а не да пишете коментари какво на вас ви се иска или не ви се иска.

    09:47 20.03.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Даскал Петко

    29 46 Отговор
    Първо рашистите трябва да изчистят своята кочина в Кремъл и тогава да дават съвети на Европа.

    09:49 20.03.2026

  • 30 Хм Хм

    19 33 Отговор

    До коментар #23 от "Дориана":

    "Русия наистина ще помогне на Европа"

    Това е все едно да карам Порше и да чакам Асан да ме спонсорира.

    Коментиран от #55, #84, #87

    09:49 20.03.2026

  • 31 Kaлпазанин

    24 16 Отговор
    Германците разбират от натс само по трудния начин ,с тяхното перверзно разбиране на истината

    09:49 20.03.2026

  • 32 Дмитриев, чадо

    19 20 Отговор
    ЕС бомби Русия....кво ша каиш....

    09:50 20.03.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Ха ха

    22 37 Отговор
    Руски ненормалници.

    09:50 20.03.2026

  • 35 Боко

    25 9 Отговор

    До коментар #5 от "Мразя до гроб Русия безплатно":

    Как да се случи като те не са преставали да купуват Руски газ

    Коментиран от #88

    09:51 20.03.2026

  • 36 аритметика, 3 клас

    9 24 Отговор
    ес видя, че не може да се оправи с всички прошляци дето събра последните години. За това на практика от Брюксел подкрепят всякакви измислени местни "националисти", които доброволно да изкарат пропадналите си държавички от ЕС, за да може западните държави да се отърват от бремето на разни румънии и българии и да се върнат към благоденствието си.

    09:51 20.03.2026

  • 37 Даун.

    28 12 Отговор

    До коментар #5 от "Мразя до гроб Русия безплатно":

    Ало, малограмотния ипобъркан на темата Русия, чак ти се привиждат кошмари, а защо фалирал Фолксваген и стотици други предприятия фалирали или избягали със свои производства в САЩ?

    09:51 20.03.2026

  • 38 Д.Финландов

    19 16 Отговор
    Много сме загрижени за Европа ,не ни купуват газта

    09:51 20.03.2026

  • 39 Я пъ тоа

    17 17 Отговор
    Бомбят Путин, тоя тръгнал акъл на ЕС.

    09:52 20.03.2026

  • 40 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    22 19 Отговор
    Как пък един клепар не замина за руският рай?

    09:52 20.03.2026

  • 41 Много им се иска на москалите

    19 37 Отговор
    пак да се върнат меркелските времена!
    Да продават суровини на Европа по тръби, лесно и евтино.
    Сигурни приходи в хазната за въоръжаване , с което да нападат съседите си.
    Свърши се тая.
    Нека реват!

    Европа вече не зависи от руския нефт и газ. Нито от ядрено гориво.

    Коментиран от #163

    09:52 20.03.2026

  • 42 Дмитриев, чадо

    21 24 Отговор
    Войната са пренесе в Русия. Разруха и мизерия грози руснаците. Гледай си първо своята кочинка.

    09:54 20.03.2026

  • 43 Не е ли ясно вече

    20 4 Отговор
    На всички, че нереалният, измислен свят, в който ни внушаваха че живеем, свърши??? Зайчето вече не е равно на вълка, “щото такъв е законът” и може всеки момент да бъде изядено, а не то да плаши вълка, че ще го изяде!

    09:55 20.03.2026

  • 44 Няма да стане

    16 20 Отговор
    Това да не са му унгарските роми, че да му се връзват.

    09:55 20.03.2026

  • 45 Наблюдател

    27 17 Отговор
    Мале как ги троли Димитриев.....газ пикаят буквално еврофашистите защото друг няма.

    09:57 20.03.2026

  • 46 Доктора

    14 34 Отговор
    Щом руснаци казват нещо ( каквото и да е), то правилния ход е да се прави точно обратното. Така, че никакво цунами не ни заплашва и ръководството на ЕС си е ОК.
    Тяхното ръководство начело с Путин -в Сибир, в лагер със стаж режим. А, да не забравят да вземат и Митрофанова с шайката български русофили.

    Коментиран от #54, #111

    09:59 20.03.2026

  • 47 Анджо

    12 26 Отговор
    Пак се молят пак предупреждават ,че каквото щели да стане. Тоя мърльо да ходи да се моли на китайците, какво ми занимава с глупости. Едно време Хитлер ги нападна за ресурси, а сега русия ще ни напада да купуваме от тях.
    Сега ще връщаме фашизма в нова форма и то руска, няма не искаш ще купуваш иначе ще работят оръжията. Това ако не е майтап на науката здраве му каже.

    Коментиран от #92, #119

    09:59 20.03.2026

  • 48 Българин

    10 11 Отговор
    Еми ще опустуши цунамито Европа. Тоя какво се е притеснил?!?

    10:02 20.03.2026

  • 49 Българин

    21 8 Отговор
    Семплата корумпирана кривокрака многодетна старица трябва да се махне заедно с всички подобни на идиота от Банкя.

    10:03 20.03.2026

  • 50 Така Така

    22 5 Отговор
    С тези кухини в брюксел и стазбург лесно ще бъде унищожена европа най некачественият материал управлява ес. Това е трагедията.Феминизма разруши планетата

    10:04 20.03.2026

  • 51 Факти

    13 28 Отговор
    Интересно ми е какво ще стане с Русия когато Китай и Европа дружно завършат зеления преход, което е абсолютно неизбежно. Ние може да не го видим, но децата ни ще го видят. Русия как ще влезе в новата ера без нефт и газ? Като я гледам няма никаква политика за диверсификация на икономиката и инвестиции в цивилни технологии. По принцип тези неща отнемат десетилетия, а тя нито е почнала, нито има намерение да почва. Прекалено е заета с безсмислената война срещу Украйна. Май Русия ще влезе в новия свят гола и боса. То и в момента влиянието й на световната сцена е слабо, а тогава вече няма да е никакво. Норвегия е ярък пример за диверсификация на икономика, разчитаща на износ на нефт и газ, но арабите също работят много активно в тази посока и се готвят за бъдещето. Само Русия спи, защото цар Путин иска да превземе Украйна и да я вкарва отново в разпадналата се империя. Жал ми е за руснаците. И в този век няма да се оправят.

    10:04 20.03.2026

  • 52 Хохо Бохо

    18 14 Отговор

    До коментар #9 от "честен ционист":

    Най-добрият президент, който сме имали някога!!! Желю кво направи? Продаде ни. Първанов и той, пастирката беше тотал щета. Кажи бе, кой е пи-добър от Радев? Ще помете престъпната сган веднъж завинаги.

    Коментиран от #160, #179

    10:04 20.03.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 абе, да

    20 9 Отговор

    До коментар #30 от "Хм Хм":

    Като ти изпуши поршето насред пътя в нищото, като мине Асан с каруцата ще му се молиш да те транспортира до най-близкото населено място. Ама, ако преди това си ритал бай Асан и си го обиждал, бай Асан може да те подмине с достойнство и да те остави да си кесиш в обездвиженото порше. А да сравняваш ЕС с порше, а Русия с Асан, говори за сериозно психично разстройство.

    Коментиран от #60, #72

    10:05 20.03.2026

  • 56 Ха ха ха

    13 17 Отговор
    Цунами ще опустоши руското блато

    10:07 20.03.2026

  • 57 Хахаха

    15 16 Отговор
    Кой го казва! Путин! Който съсипа,изора Русия, изтрапа собствения си народ, помля икономиката. Няма такъв наглец!!!

    10:07 20.03.2026

  • 58 Хаха

    12 15 Отговор
    Този сфинкс няма думата за Европа. А и щом сфинкса казва това, значи Европа има много хубаво ръководство.

    10:07 20.03.2026

  • 59 Дмитриев, чадо

    10 18 Отговор
    Дай съвети на Путин, че скоро ша бомбят и....Кремъл.

    10:07 20.03.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Бай Араб

    10 16 Отговор
    Е нали БРИКС туй онуй ,нали санкциите не работят ,какво пак жадно към Еропа гледат ушанките . Индия Миндия ,туй онуй .

    Коментиран от #78, #86

    10:09 20.03.2026

  • 62 Бай Араб

    8 2 Отговор

    До коментар #14 от "000":

    На теб да ти е гадно,нас ни остави .

    10:11 20.03.2026

  • 63 Престъпници Крадци

    11 16 Отговор
    Убийци Изнасилвачи

    Новия Елит на Русия

    Създаден от Путин.

    На Тях ще остави Русия

    Бункерния

    След Края на Обосрацията.
    Ще бъде голяма Веселба

    10:11 20.03.2026

  • 64 Прав е Дмитриев

    17 11 Отговор
    Разрушително но не само енергийно цунами скоро ще опустоши Европа ...... социално икономическо и финансово ще е. Голямата депресия ще е нищо с това което се задава в тунела на атлантическият режим

    Коментиран от #69

    10:12 20.03.2026

  • 65 Онзи ден

    9 16 Отговор
    Викаха

    Спираме тотално Газта за Европа

    Сега пак се натягат.

    Тив Кремълските Ашлаци
    Верно са много Издухани .

    10:13 20.03.2026

  • 66 Путин

    8 15 Отговор
    Убиецът,вика дръжте убеца-Путин! Кродецът- Путин,вика дръжте крадеца- Путин. Свръх комунистическо-фашистка наглост!

    10:13 20.03.2026

  • 67 Баш Хайдутин и действащ комунист

    9 15 Отговор
    Русия е толкова хубава ! Депутати ,олигарси всякакъв вид богата ватенка ,накупилси имоти в Лондон ,Маями ,Кан ,Ница ,Париж ,Монако и т.н. Децата им учат в прогнилия запад Кеймбридж, Оксфорд и т.н. Копейките да отиват във Русия !.!..!...

    10:14 20.03.2026

  • 68 Ха-ха

    10 16 Отговор
    Русийката е под вода, удави се, но продължава да дава съвети на другите.!

    10:14 20.03.2026

  • 69 А Тя Русия

    10 15 Отговор

    До коментар #64 от "Прав е Дмитриев":

    Цъфнала.

    Хахаха хахаха хахаха

    Още живеят в 19 Век Крепостните

    Коментиран от #76

    10:14 20.03.2026

  • 70 Аква

    10 6 Отговор
    Ние не можем да го сменим сами. Елате вие! Знаете пътя и начина!

    10:16 20.03.2026

  • 71 от 1 януари 2027 г.

    18 8 Отговор
    ЕС просто няма да съществува. Няма и икономики да има на бившата му територия. Дано поне хората да са разумни и да се запасят с пари в брой защото пластините им и акаунтите им в телефончетата и часовниците ще са абсолютно безполезни след 1 януари 2027 г.

    Коментиран от #80, #164

    10:16 20.03.2026

  • 72 Хм Хм

    4 15 Отговор

    До коментар #55 от "абе, да":

    Понеже се разстоих психически, та чак се разплаках реших да проверя БВП на Русия - 1 630 659 (в милиони долари) и на ЕС - 18 750 052 (в милиони долари). Т.е. 11,5 ПЪТИ по-голям БВП.

    Коментиран от #113

    10:17 20.03.2026

  • 73 уффф

    7 14 Отговор

    До коментар #23 от "Дориана":

    то пък руските пудели Меркел, Орбан и Фицо са много добре. Унгария с най-високата инфлация в ЕС и с най-скъпите горива.

    Коментиран от #89

    10:18 20.03.2026

  • 74 ИВАН

    11 3 Отговор
    Всички цивилизации преди нас са съществували по 2000 год. и от самолет се вижда, че идва края и на нашата ... жалкото е, че унищожаваме и природата.

    10:19 20.03.2026

  • 75 Здрасти

    5 7 Отговор
    1 евро отново е 100 рубли. Ахахахахахахахахахаха

    10:19 20.03.2026

  • 76 Тя дали е "Цъфнала" Русия

    13 3 Отговор

    До коментар #69 от "А Тя Русия":

    Не знам и малко ме интересува ама на теб и на мен ще ни цъфнат розичките определено ! ....

    10:20 20.03.2026

  • 77 лусия Терорист

    5 8 Отговор
    Слава на ЕС!!!

    10:20 20.03.2026

  • 78 хихи

    6 8 Отговор

    До коментар #61 от "Бай Араб":

    гледат защото няма на кой да продават газ, пробваха на африканците, ама те им казаха, че не искат, не им трябва 😂😂😂

    Коментиран от #96

    10:22 20.03.2026

  • 79 Соваж бейби

    4 0 Отговор
    Защо не си гледат държавата и войната а Европа сама да се оправя най добре ,стига !Да се изнасят и САЩ с базите си от Европа.

    10:22 20.03.2026

  • 80 плашурници от Израждане

    7 12 Отговор

    До коментар #71 от "от 1 януари 2027 г.":

    Стига сте плашили хората русофили смотани! ЕС е велик и Ерото е Супер яко!

    Коментиран от #101, #114, #127

    10:22 20.03.2026

  • 81 Ще се вдигат още

    11 3 Отговор

    До коментар #14 от "000":

    а това ще доведе и до вдигане на цените но това явно не ни интересува важно е да пишем глупости иначе разбирачи колкото искаш колкото са и дупките по пътищата ни

    Коментиран от #94

    10:23 20.03.2026

  • 82 Ха-ха

    2 4 Отговор
    Апчаата, дядка

    10:25 20.03.2026

  • 83 Италия и Дания призоваха ЕС

    11 3 Отговор
    да се готви за рязко нарастване на мигрантския поток
    Писмото на премиерите на двете страни е адресирано до ръководителите на Европейската комисия и Европейския съвет. Освен темата за мигрантския поток сериозни опасения са заявили относно реалната перспектива от трицифрена годишна инфлация в ЕС и безработица достигаща до 35% (за справка в държавите от Скандинавия официалната безработица вече е над 11,4%) .....

    Коментиран от #185

    10:25 20.03.2026

  • 84 Понеже говоримЕ за Порше

    9 5 Отговор

    До коментар #30 от "Хм Хм":

    оня ден казаха, че печалбата им е паднала с 93%, от около 4 милиарда на 390 милиона.

    10:25 20.03.2026

  • 85 Суксан докуз

    6 4 Отговор

    До коментар #10 от "Сийка":

    Отивай на фронта и търси, Путин. Не забравяй да си дариш вещите на Зеленият

    10:25 20.03.2026

  • 86 аритметика, 3 клас

    5 9 Отговор

    До коментар #61 от "Бай Араб":

    Русия получаваше по 500 млрд годишно от Европа. Сега получава 50. Колко прави 4 по 450 млрд, който може, нека смята. От това Русия се отказа, за да може да убие 2 млн украинеца. Средно се получава че главата на един украинец е струвал на руския бюджет почти милион евро.

    Коментиран от #97, #99

    10:26 20.03.2026

  • 87 Ами скоро

    11 4 Отговор

    До коментар #30 от "Хм Хм":

    Няма да имаш бензин за поршето и ще може само да си го гледаш, и да го буташ хахаха.

    10:26 20.03.2026

  • 88 А защо Газпром

    9 5 Отговор

    До коментар #35 от "Боко":

    фалира през 2023, приходите му за 2025 също са с 90% по-малко от тези през 2022 ? Подаряват ли го този газ или са затворили газови находища, май е второто :))))

    10:26 20.03.2026

  • 89 Ти кога беше там

    8 6 Отговор

    До коментар #73 от "уффф":

    Знаеш ли каква е социалната политика там колко пари дават за второ дете какви са им пътищата не като нашите кратери чул си нещо и ти важно е да лаеш

    10:27 20.03.2026

  • 90 Болен мозък

    9 8 Отговор
    Дмитриев, искаме да смените Путин и диктатурата му, че води Русия към разруха.

    Коментиран от #155

    10:27 20.03.2026

  • 91 Рублевка

    6 5 Отговор
    Ръководството може да остане същото, ако прояви гъвкавост по корем на червения килим в Кремъл. Путин е добър и ще им прости.

    10:27 20.03.2026

  • 92 Не знаех че има кухи и по-кухи

    11 5 Отговор

    До коментар #47 от "Анджо":

    лейки.
    Ти явно си от най-кухите.
    Русия вече си пренасочи икономиката към Азия.
    А ти продължавай да кънтиш на кухо.

    10:27 20.03.2026

  • 93 Гледайте си Вашата Кочина!

    8 9 Отговор
    Европа ще се оправи и без Вас!

    10:28 20.03.2026

  • 94 000

    6 2 Отговор

    До коментар #81 от "Ще се вдигат още":

    Жалвай се на урсула, а междувременно си приготви спестяванията да плащаш. Яко ще плащаш.

    Коментиран от #187

    10:28 20.03.2026

  • 95 Рублевка

    7 1 Отговор
    През предишната енергийна криза нефтът поскъпна 100 пъти и камиларите станаха шейхове. 200€ за дизел и бензин в ЕС се нарича Апокалипсис!

    10:30 20.03.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Виж сега колко получава

    8 2 Отговор

    До коментар #86 от "аритметика, 3 клас":

    от другаде.
    И иди се зАпиши в оня ПУЦ към Харвард, може и да научиш нещо, глей Киро колко е умен.

    Коментиран от #108

    10:30 20.03.2026

  • 98 Пак ли?

    3 3 Отговор
    Ама пак ли този глист! Глист с глист.

    10:32 20.03.2026

  • 99 Мдаа

    9 3 Отговор

    До коментар #86 от "аритметика, 3 клас":

    Ако следиш енергийния пазар щеше да знаеш, че Русия просто пренасочи/ва доставките си в други точки на планетата...Света не е само Европа, но тя ще го отнесе най-жестоко!

    Коментиран от #117, #142

    10:32 20.03.2026

  • 100 Ааа

    2 6 Отговор
    Някой да обясни на ватите, че ръководството на ЕС се сменя непрекъснато, за разлика от тяхното.

    Коментиран от #107, #115

    10:33 20.03.2026

  • 101 Ъхъъъ, Ерото е Супер яко!

    5 2 Отговор

    До коментар #80 от "плашурници от Израждане":

    Зъбно колело на Бош ф62 на което гледам етикетче 3 евро и 20 евроцента сега е точно 41 евро едрова цена ! А за планетарен редуктор на който гледам етикетче 38 евро сега е точно 426 евро .....Ерото е Супер яко!

    10:33 20.03.2026

  • 102 незнайко

    7 1 Отговор

    До коментар #24 от "Всяка сутрин милиарди хора се събуждат":

    Много ли си щастлив с новите цени на горива и стоки ? Това ли е разбирането ТИ за ЩАСТИЕ ? Явно не си много умен щом се радваш !

    10:33 20.03.2026

  • 103 Дудов

    6 0 Отговор
    Ръководството на ЕС и на НАТО да същите като нашите управници.Не стават за грездей

    10:34 20.03.2026

  • 104 Дмитриев, чадо

    2 5 Отговор
    ЕС ИСКА да смените Путин и всички изкуфели дъртаци в Кремъл. Иначе бомбенето на Русия от ЕС нема да спре....

    10:34 20.03.2026

  • 105 Владимир Путин, президент

    2 4 Отговор
    Киев Два дня таварищи ☝️😁

    Коментиран от #129, #157

    10:34 20.03.2026

  • 106 Рублевка

    7 1 Отговор
    В Залива консервират сондите и дизелът в Европа мина 2€. Другия месец 5€. Наесен 10€. Може и 100€. Кая и Урсула ще пълзят по червения килим в Кремъл и ще се молят на Путин за нефт.

    10:35 20.03.2026

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 аритметика, 3 клас

    3 2 Отговор

    До коментар #97 от "Виж сега колко получава":

    Няма как да видя, колко получават от другаде, тъй като газпромци и Роснефт засекретиха данните за доставките и приходите си.
    Очевидно, за да не им завиждаме.

    10:36 20.03.2026

  • 109 Българин

    2 2 Отговор
    Златото изкуствено пада, сега е момента да купувате-след половин година ви гарантирам 100% печалба!

    10:37 20.03.2026

  • 110 Историк

    2 2 Отговор
    Заплахата не е средство за управление на света. Тя е признак на слабост и безсилие в управлението, което предизвиква насилие. Това е доказано в света. Насилието и войните са най-разрушителните сили и ако цивилизования свят иска да продължи да съществува трябва да ги победи.

    10:37 20.03.2026

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Рублевка

    3 1 Отговор
    За производство на взривни вещества е нужен толуол, който се получава от нефт. При $500 долара за барел няма и бомби.

    10:38 20.03.2026

  • 113 абе, да

    10 2 Отговор

    До коментар #72 от "Хм Хм":

    Рано ти е да плачеш, изчакай още малко и да видиш какъв рев ще падне. Егати успешния и богат ЕС, в който гражданите не могат да си плащат сметките за ток и стоят на тъмно и студено. Душ за най-много 5 минути, нали такива бяха инструкциите на ЕК? Е, скоро душът ще е един път седмично за максимум 2 минути. Колите ще се превърнат в недвижимо имущество, а ти ще се прибереш на село да си произвеждаш сам домати, лук и чесън. И тогава ще те питам колко е БВП на ЕС и колко на Русия. И колко държави има в ЕС, че заедно общо имат по-голям БВП от една единствена Русия. Дай поотделно - сравнявай БВП на Германия и Русия, на Франция и Русия и т.н. При това ползваш данни за БВП преди войната в Украйна, която до момента рязко промени картинката, защото ЕС интензивно се деиндустриализира без руските горива. Очертава се скоро БВП на всички държави в ЕС да е по-нисък от този на една Русия.

    Коментиран от #173

    10:38 20.03.2026

  • 114 Ъхъъъ, Ерото е Супер яко!

    9 1 Отговор

    До коментар #80 от "плашурници от Израждане":

    Малка пратка от Великобритания доставка 54 евро.... Ерото е Супер яко!.... Беше 9 евро

    10:38 20.03.2026

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Ха ХаХа

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Спокойно, скоро ще усетите жълтопаветни, че тя ще казва.
    Въшкари Сър Джон

    Коментиран от #150

    10:40 20.03.2026

  • 117 аритметика, 3 клас

    1 2 Отговор

    До коментар #99 от "Мдаа":

    Аха. Точно така. Той за това тоя рептил риве като вдовица за. , без никой да се интересува от него.

    10:41 20.03.2026

  • 118 тоя явно

    1 3 Отговор
    се е притеснил от наплив на бежанци от Европа към степите

    Коментиран от #130

    10:42 20.03.2026

  • 119 незнайко

    2 1 Отговор

    До коментар #47 от "Анджо":

    Това което сте написал за САЩ ли се отнася, защото точно те искат да им купуваме втечнения газ и ядренно гориво !!! Нещо бъркаш в разсъжденията си !

    10:42 20.03.2026

  • 120 Испанският премиер Педро Санчес

    4 1 Отговор
    нарече в четвъртък конфликта в Иран „трансцендентален момент“ за Европа, подчертавайки необходимостта от споделени решения. Говорейки при пристигането си в Европейския съвет в Брюксел, той подчерта, че това е „незаконна война“ без оправдание, която „за съжаление“ се използва от някои, „за да отслабят климатичните политики, които насърчават възобновяемите енергийни източници и енергийната трансформация“. Санчес подчерта човешките и икономическите жертви, отбелязвайки нарастващите разходи за енергия и посочвайки Испания като пример за намаляване на зависимостта от петрола, където електроенергията е 14 евро за мегаватчас в сравнение с над 100 евро в Италия. Той подчерта, че енергията на Европа трябва да идва от „слънцето, вятъра, и Русия "...

    10:42 20.03.2026

  • 121 СМЕХ ГОЛЕМ

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    болгаристанскоят центове пишат кво "Нямало да стане"
    Му Ха Ха ..
    Най бедните и жалки центове в цялото евро гейзер затъващо Блатно тресавище.
    До 20 години, ще са има няма два милиона всичко на всичко ,а друго в гробе то.
    Тва са Резултатите от евро либералната им демо Но крация.
    Така , Така..38 Години - Не стигат.!

    Времето е Наше..

    Коментиран от #126

    10:43 20.03.2026

  • 122 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ

    1 2 Отговор
    Сменете управата в Кремъл....иначе бомбенето на Путин нема да спре....

    Коментиран от #131

    10:43 20.03.2026

  • 123 Я у лево

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Я у лево бе,смехурко.Той не казва ,какво да прави акушерката,а посочва жестоката реалност.Но и там,има същите зомбирани русофоби,като теб.Само равнището им на решение е друго.Д,ва и примитивните чехълчета,дето се размножихте в това блато.Дори нямаш бегла представа,какви опустошителни последици ще има за нашата държава.За Европа ми е през десния крачол.Но тук,цените на всичко,без изключение,ще ударят тавана ,още в началото на лятото.При нашенската система " Всичко в името на търговеца" ще плащаш хляба по 3 евро за опаковка от 500 гр,а дъргела ти,секънд хенд ще виси пред панелката със седмици.Идеална среда за всички лакоми г,зз ове по веригата да се оправдават с дублиране на цените,със " енергийната криза"

    Коментиран от #132, #139, #162

    10:43 20.03.2026

  • 124 Рублевка

    3 3 Отговор
    По-добре бензиностанция с ядрени ракети, отколкото магазин за лъскави коли, за които няма бензин и дизел.

    10:44 20.03.2026

  • 125 По-скоро е обратното

    2 6 Отговор
    Русия се нуждае от ЕС! В Русия все още се топлят със спомена за големите обеми и гарантираните тлъсти печалби от Европа.Е, всяко начало все някога си има и край! Освен това нещата може и някога да се подобрят, но не когато ЕС си смени ръководството, а когато в Русия изритат Путин и на власт дойдат отговорни и нормални хора!

    10:44 20.03.2026

  • 126 Я пъ тоа

    1 2 Отговор

    До коментар #121 от "СМЕХ ГОЛЕМ":

    Чии го крепиш в това европейско блато...Путин ъ готов да та приеме.

    10:44 20.03.2026

  • 127 Голям шегаджия си. Браво!

    1 3 Отговор

    До коментар #80 от "плашурници от Израждане":

    ( ЕС е велик и Ерото е Супер яко! ).....хахахаха....

    10:45 20.03.2026

  • 128 Глав

    0 3 Отговор
    Не може да се разбере тия дали са смотани милонери инфантили или има някакви други зависимусти.
    Толкова години не могат да се справят с една Унгария,която играе неприкрито за руските интереси.Даже Евронюз е била фирма на Орбан и прави проруска агитация в Бг.А продължават да инвестират и да дават милиарди както и на Сърбия и Словакия.Сърбите си подновиха пътищата ,магистрали открай до край,дават им всички екстри и пари за машини и погранично сътрудничество милиони,а те първи приятели на Путин.За Бг да не говорим колко се изкраде-мълчат като ф?ки.

    Коментиран от #135

    10:46 20.03.2026

  • 129 Алексей Арестович

    4 3 Отговор

    До коментар #105 от "Владимир Путин, президент":

    Ако Русия не ни смяташе за свои, тогава не за 3 дни а за 1 ден радахме като гнил орех

    10:46 20.03.2026

  • 130 тоя първо трябва

    3 3 Отговор

    До коментар #118 от "тоя явно":

    да се притесни от милионите талибани, които вече пристигат в Русия да попълват недостига на хора 😂

    10:46 20.03.2026

  • 131 Рублевка

    1 2 Отговор

    До коментар #122 от "НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ":

    Бомбите се правят от нефт.

    Коментиран от #134

    10:46 20.03.2026

  • 132 Голем смех

    1 5 Отговор

    До коментар #123 от "Я у лево":

    И ЕС показва на Путин жестоката реалност, че го бомбят нон стоп.

    10:46 20.03.2026

  • 133 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 134 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ

    1 1 Отговор

    До коментар #131 от "Рублевка":

    И кво от това....нефт за бомби винаги има...Вервай ми.

    Коментиран от #136, #158

    10:47 20.03.2026

  • 135 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 136 Рублевка

    0 1 Отговор

    До коментар #134 от "НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ":

    Имаше нефт за бомби, но Русия има 100 пъти повече и нефт и бомби.

    Коментиран от #143

    10:49 20.03.2026

  • 137 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 138 Тиририм тирирам

    2 2 Отговор
    ЕС ши изяде голям салам. Ей в тва може да сте сигурни зетърчета милички ......

    10:50 20.03.2026

  • 139 Дмитриев, чадо

    2 0 Отговор

    До коментар #123 от "Я у лево":

    Посочи на Путин жестоката реалност за Русия. Остави ЕС да си бомби Путин...

    Коментиран от #140

    10:50 20.03.2026

  • 140 Ха ХаХа

    1 1 Отговор

    До коментар #139 от "Дмитриев, чадо":

    Тъпак 210%

    Коментиран от #146

    10:51 20.03.2026

  • 141 Рублевка

    1 2 Отговор
    Бомбите на Германия през ВСВ са произведени от съветски нефт. Горивата и бомбите стигат до Москва и свършват. Хитлер обръща към Сталинград за нефт, получава по мутрата и бяга обратно до Берлин.

    10:52 20.03.2026

  • 142 Нищо не пренасочва

    4 1 Отговор

    До коментар #99 от "Мдаа":

    Русия изгаря недоставения газ за Европа, 10 млн. долара ѝ струва на ден, това на всичко отгоре води до замърсяване на атмосферата. Газовото находище се изгаря, преди да се затвори. Всичко това е свързано с огромни разходи, а Русия няма пари и изгаря непродадения газ. Прочети как се прави, има информация.

    Коментиран от #148

    10:52 20.03.2026

  • 143 Я пъ тоа

    2 0 Отговор

    До коментар #136 от "Рублевка":

    Ами да си яде нефта и бомбите Путин, кой го спира....
    и не забравяй че най големият производител на петрол в света са...САЩ

    10:52 20.03.2026

  • 144 Махнете Евро урсул и те

    2 3 Отговор
    Европейските лидери, които не се съобразяват с индивидуалните потребности на страните членки и тяхното мнение и интереси са вредни ьа съюза като цяло и е пагубно да ги търпим . Заради собствени интереси ни тикат към пропастта .

    10:53 20.03.2026

  • 145 Няма край

    4 0 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ, няма...😂

    10:53 20.03.2026

  • 146 Дмитриев, чадо

    2 0 Отговор

    До коментар #140 от "Ха ХаХа":

    Мен не ме мисли...май тъпака е тоя дето поучава ЕС....но тва не пречи на ЕС да бомби Путин.

    Коментиран от #176

    10:54 20.03.2026

  • 147 Дмитриев, чадо

    1 1 Отговор
    Ти ли ша даваш акъл на тия дето та бомбят нон стоп...покай са чадо, покай са.

    10:56 20.03.2026

  • 148 Рублевка

    0 1 Отговор

    До коментар #142 от "Нищо не пренасочва":

    Какви разходи? Изгарят го и толкоз. За Китай добиват от други находища. Имат природен газ за 1000 години напред.

    10:56 20.03.2026

  • 149 Ъъъъ

    1 1 Отговор
    Оставете Дмитриев и прочетете какво пишат арабите по темата за кризата, която се задава....Забравете за Путин, за Дмитриев, за Русия и за всичко руско.

    Впера премиерът на Катар произнесе едно изречение, което ще разбие архитектурата на алианса в Персийския залив за цяло поколение:
    "Всички знаят кой е основният бенефициент от тази война.“

    Той не назова страната, но не беше нужно. Арабският дипломатически речник има кодове за това. Когато лидер от Персийския залив каже "всички знаят“, без да конкретизира, анализаторите запълват празнината много бързо. Шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани, който е и външен министър, призова за незабавно спиране на войната. Пълното му изявление:

    "Тази война трябва да спре незабавно. Агресията трябва да спре незабавно....Защото всички знаят кой е основният бенефициент от тази война и въвличането на целия регион в този конфликт е опасно."

    Той определи иранските удари срещу Катар като "грешка в преценката“ и "предателство“. Призова за сдържаност от всички страни.

    Помислете за позицията, която заема този човек. Катар е домакин на военновъздушната база Ал Удейд, предния щаб на CENTCOM, нервния център на операция "Епична ярост“. Американските бомбардировачи излетяха от катарска земя. Иран отмъсти на съоръжението за втечнен природен газ . Същото правителство, което осигури писти за войната, сега поема икономическите последици. Рас Лафан претърпя катастрофални щети. Седемнадесет процента от капацитета на Катар от 7

    Коментиран от #172

    10:58 20.03.2026

  • 150 ЩЕКА 🤡🤩

    0 1 Отговор

    До коментар #116 от "Ха ХаХа":

    Ще ще ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ 🤩🤡🍌

    10:59 20.03.2026

  • 151 Рублевка

    1 2 Отговор
    Пригответе се за бензин и дизел 200€ за литър, ръждясали коли по улиците, черна борса и бой за хляб.

    10:59 20.03.2026

  • 152 Че то остана ли още нещо

    3 1 Отговор
    за опустошаване в Европа ? Май само пенсионните фондове останаха

    10:59 20.03.2026

  • 153 Запада загина мож би почти сигурно скоро

    2 3 Отговор

    До коментар #23 от "Дориана":

    клетите капейкии...вече толкова десетилетия само рециклират ЩЕ ЩЕ ЩЕ загине запада докато всъщност се случва точно обратното

    11:00 20.03.2026

  • 154 .....

    2 0 Отговор
    тази реторика е 100% во доказателство, че в русия ножът е опрял до кокал, положението е трагично.

    11:00 20.03.2026

  • 155 Януари 2022

    2 1 Отговор

    До коментар #90 от "Болен мозък":

    Само луд би си помислил че путлера ще затрие матушката

    11:01 20.03.2026

  • 156 Архимандрисандрит Бибиян

    1 1 Отговор
    Путилифона бати Пунди каза да им го дам в човките на сички фатмашки пембеняци,ей тъй од филантропия каза!

    11:01 20.03.2026

  • 157 Бай Дончо Тръмп Президент

    2 2 Отговор

    До коментар #105 от "Владимир Путин, президент":

    Иран и Техеран
    за Три Дейс джентълмяни ☝️😁

    Коментиран от #168

    11:02 20.03.2026

  • 158 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 159 Рублевка

    1 2 Отговор
    Когато бензинът и дизелът станат 200€ за литър, Путин ще го обявят за спасител и жив Бог, който ходи по земята.

    11:03 20.03.2026

  • 160 2554

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "Хохо Бохо":

    Ще помете престъпната сган и ще сложи своя още по-гладна и ненаситна сган.

    Това с месиите сме го гледали няколко пъти вече.

    11:03 20.03.2026

  • 161 УдоМача

    4 2 Отговор
    Русия може да е всякаква, но казаното е напълно обективно и актуално! Един съвет - ако имате заделени ресурси на страна НЕ ги дръжте в Евро за да не плачете скоро!

    Коментиран от #165

    11:03 20.03.2026

  • 162 Я пъ тоа

    2 4 Отговор

    До коментар #123 от "Я у лево":

    Така ни плашехте с Шенген, еврото, сега и с петрола......
    А кога Путин нахлу в Украйна, мълчахте като д.у.п.е.т.а.

    11:03 20.03.2026

  • 163 скучно и точка.

    2 3 Отговор

    До коментар #41 от "Много им се иска на москалите":

    Голяма грешка че Европа не се намеси силно с военни веднага след окупацията на Крим 2014 и не им спряха договорите още тогава, сега е малко след дъжд качулка

    11:03 20.03.2026

  • 164 гнилия капитализм умирга

    2 3 Отговор

    До коментар #71 от "от 1 януари 2027 г.":

    Още чакате гнилия капитализъм да умре..Ама СССР изчезна!

    11:04 20.03.2026

  • 165 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ

    2 3 Отговор

    До коментар #161 от "УдоМача":

    Нашите милиарди са в евро..
    Май требе да ги обърнем в рубли...смех, голем смех.

    11:04 20.03.2026

  • 166 Факт

    3 1 Отговор
    В момента Европа се опустошава от вълна нашественици от близък изток и африка!

    Коментиран от #182

    11:06 20.03.2026

  • 167 Рублевка

    0 1 Отговор
    Пълня хола с ориз и макарони, защото еврото се отича в ряката.

    11:06 20.03.2026

  • 168 Иран е на РЕШЕТО

    0 3 Отговор

    До коментар #157 от "Бай Дончо Тръмп Президент":

    И някаква Арабска коалиция да формира против аятоласите....ша видим...

    Коментиран от #175

    11:07 20.03.2026

  • 169 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 170 Дмитриев, чадо

    0 0 Отговор
    Тоя препоръки ги дай на своя вожд....той е проблема а не ЕС, дето бомби Русия.

    11:08 20.03.2026

  • 171 Опа

    0 0 Отговор
    Да, смешно е.!

    11:09 20.03.2026

  • 172 Ъъъъ

    0 0 Отговор

    До коментар #149 от "Ъъъъ":

    Рас Лафан претърпя катастрофални щети. Седемнадесет процента от капацитета на Катар от 77 милиона тона е структурно увреден. Главният изпълнителен директор Саад ал Кааби заяви пред Ройтерс, че ремонтите ще отнемат от три до пет години. Двадесет милиарда долара годишни приходи са офлайн! И има конкретен виновник за това.

    Министър-председателят на държава, която е позволила операцията, публично поставя под въпрос кой печели от нея, докато енергийната компания на страната му е изправена пред половин десетилетие на намалено производство.

    Това не е двусмислие. Това е счупване.

    Счупването преминава през цялата система на алианса в Персийския залив....Саудитска Арабия е домакин на военновъздушната база "Принц Султан“ и е пое иранските ракети срещу Рияд. ОАЕ е домакин на "Ал Дафра" и загуби Шах и Хабшан. Бахрейн е домакин на "Пети флот" и също го закъса. Кувейт е домакин на "Арифджан" и наблюдава как горят две рафинерии.....Всеки домакин е предоставил военната инфраструктура. Всеки домакин поема ответни мерки. А най-откровеният от всички току-що попита пред камера дали страната, която се възползва от унищожаването на Иран с нулеви преки разходи, е същата страна, чиито съюзници плащат пълната цена?

    11:09 20.03.2026

  • 173 Така ви облъчват с лъжи

    1 0 Отговор

    До коментар #113 от "абе, да":

    по пенсионерските клубове, а вие им вярвате :) Не се доверявайте на пропагандисти и конспиратори, проверявайте информацията и най-вече гледайте данните и цифрите, така няма да могат да ви излъжат :)

    11:10 20.03.2026

  • 174 Дмитриев, чадо

    0 0 Отговор
    Що не спреш Тръмп да бомби аятоласите, ми си тръгнал на ЕС да са обедняваш...

    Коментиран от #178, #180

    11:10 20.03.2026

  • 175 Рублевка

    1 0 Отговор

    До коментар #168 от "Иран е на РЕШЕТО":

    Преди енергийната криза през миналия век шейховете живееха в палатки и караха камили. След кризата живеят в дворци и имат стотици коли, самолети и яхти. Нас ни спаси Леонид Брежнев. Той спаси и ГФР. Германците слязоха от велосипедите и си подкараха колите.

    11:13 20.03.2026

  • 176 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 177 Ехааааа

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Орбан":

    Ти си първият,който ще се махне.Москва ще ти осигури ли убежище?

    11:13 20.03.2026

  • 178 Ха ХаХа

    1 0 Отговор

    До коментар #174 от "Дмитриев, чадо":

    Той с Тръмп се е договорили бе Лумпур....

    Коментиран от #181

    11:14 20.03.2026

  • 179 Така ли бе

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "Хохо Бохо":

    Че той е с нея!На какво се надяваш?

    11:15 20.03.2026

  • 180 Рублевка

    0 0 Отговор

    До коментар #174 от "Дмитриев, чадо":

    Тръмп защо не спре аятоласите да бомбят Израел и базите в залива? А где Натаняхо? Где его семья?

    Коментиран от #183

    11:15 20.03.2026

  • 181 Я пъ тоа

    0 0 Отговор

    До коментар #178 от "Ха ХаХа":

    Затова ЛИ ОРЪЖИЕ НА ТРЪМП, бомби Русия НОН СТОП.

    11:15 20.03.2026

  • 182 👑🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺👑

    0 0 Отговор

    До коментар #166 от "Факт":

    Е нали са нацисти и фашисти как става тая работа?? Апропо преди 2022 според същото ръководството.ру Европейския съюз не бяха нацисти и фашисти и им вземаха еврата(може би със скрито отвращение

    11:15 20.03.2026

  • 183 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    0 0 Отговор

    До коментар #180 от "Рублевка":

    Тръмп не ги спира...той направо ги избива...

    11:17 20.03.2026

  • 184 Пртъдлювче

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "000":

    Заминавай за Русия на по евтин.Но от там на фронта и знаеш какво те чака.

    11:17 20.03.2026

  • 185 Глупости

    0 0 Отговор

    До коментар #83 от "Италия и Дания призоваха ЕС":

    В момента безработицата в Норвегия е 4,6 %. Провери в нета преди да пишеш глупости. Или просто ти е платено за това?

    11:17 20.03.2026

  • 186 Хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #176 от "Ха ХаХа":

    ЕС не е нападал Русия, умнико. Русия е тази с агресивните уклони

    11:18 20.03.2026

  • 187 Бууухахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #94 от "000":

    Който може ще плаща,който не може няма да плаща.

    11:19 20.03.2026

