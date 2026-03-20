Русия: ЕС трябва да смени ръководството си, цунами скоро ще опустоши Европа

Европа трябва да признае миналите грешки в преценките си в енергийната и геополитическата сфера, да смени ръководството на Европейския съюз и да преразгледа политиката си по отношение на Русия, заяви Кирил Дмитриев, специалният представител на президента на Русия , предаде ТАСС, съобщи БТА.

"Аз го казах. Европа трябва да признае своите стратегически енергийни и геополитически грешки, да изкупи вината си, да смени ръководството на ЕС и да се откаже от русофобския подход. Както беше предсказано, разрушително енергийно цунами скоро ще опустоши Европа. Както вече многократно беше обяснявано, за да оцелее, Европа се нуждае от Русия", написа той в социалната мрежа "Екс" на английски език.

По този начин Дмитриев коментира публикацията на "Файненшъл Таймс", в която се отбелязва, че Европа трябва още сега да се подготви за продължителна енергийна криза, посочва ТАСС.

По-рано Дмитриев заяви, че над Европа се задава "цунами от енергиен шок“, свързано с отказа на ЕС да използва руски природен газ, и прогнозира по-нататъшно покачване на цените на природния газ в ЕС. В края на януари Съветът на ЕС окончателно одобри забраната за внос на руски втечнен природен газ (ВПГ) от 1 януари 2027 г., а на газ по тръбопроводи – от 30 септември 2027 г. При това ограниченията ще започнат да се въвеждат по-рано. Вносът на втечнен природен газ по краткосрочни договори ще бъде забранен от 25 април 2026 г., а краткосрочните договори за доставка на газ по газопроводи трябва да бъзант прекратени до 17 юни 2026 г.

Германският канцлер Фридрих Мерц изрази разочарованието си от курса на унгарския премиер Виктор Орбан, който блокира нов заем от 90 млрд. евро за Украйна, предаде ДПА, съобщи БТА. „Това е акт на груба нелоялност. Никога не е имало нещо подобно“, заяви Мерц след снощната среща на високо равнище на ЕС в Брюксел.

В Брюксел Орбан изключи възможността за отмяна на ветото на правителството си върху заема, както и върху нов пакет санкции срещу Москва, докато не се възобновят доставките за страната му на руски петрол през Украйна по петролопровода „Дружба“. Мерц също предупреди за дългосрочните последици от решението на Орбан: „Това ще остави дълбоки белези“.