Новини
Свят »
Молдова (Република) »
Кая Калас: Готови сме да предоставим пълна подкрепа на България при гарантирането на сигурността
  Тема: Украйна

Кая Калас: Готови сме да предоставим пълна подкрепа на България при гарантирането на сигурността

23 Март, 2026 18:02

Ако говорим за сигурност и център за сигурност, това ще бъде първата система за ранно предупреждение в Черно море, каза Кая Калас

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

На Конференцията за сигурност в Черно море, проведена днес в Кишинев, върховният представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Европейската комисия Кая Калас, очерта приоритетите на ЕС за сигурност в региона, предаде молдовската новинарска агенция МОЛДПРЕС, цитирана от БТА.

Калас заяви, че Черноморският регион е бойно поле за Русия, като „агресията на Русия се прояви чрез нахлуването в Грузия през 2008 г., анексирането на Крим през 2014 г. и пълномащабното нахлуване в Украйна“.

„Милиони украинци се нуждаят от сериозна сигурност в Черноморския регион. Приоритетите са ясни. Трябва да защитим сигурността и свободата на корабоплаване в този жизненоважен регион, да подобрим защитните механизми срещу заплахи, да поддържаме транспортните пътища отворени и да развиваме мобилността, свързаността и готовността“, заяви вицепрезидентът на Европейската комисия във видео обръщение.

Тя също така подчерта необходимостта от създаване на център за сигурност в региона.

„Ако говорим за сигурност и център за сигурност, това ще бъде първата система за ранно предупреждение в Черно море. Тя ще помогне и за укрепване на инфраструктурата и осигуряване на всички необходими съоръжения. Готови сме да предоставим цялата необходима подкрепа на Румъния и България. Това е и принос за регионалната сигурност в Украйна, Турция и Молдова и те също трябва да бъдат включени“, каза Калас.

Тя спомена опитите за манипулация и външна намеса в контекста на парламентарните избори в страната, отбелязвайки, че „можем да станем по-силни чрез извлечените поуки“.

Калас подчерта усилията, които се полагат за постигане на мир в региона.

„Решени сме да изградим мир в региона и Европейският съюз е номер едно в тази подкрепа. Русия не се интересува от мир в Украйна или в Черноморския регион. Европейското внимание е насочено към европейската отбрана, включително новата стратегия за сигурност за регионите, където сме изправени пред заплахи. Разбираме, че това е дългосрочна заплаха в Черноморския регион и ще се борим за мир в региона“, заключи вицепрезидентът на Европейската комисия.

Молдова е домакин на Конференцията за сигурност в Черно море под егидата на Международната платформа за Крим. Срещата е организирана съвместно от министерствата на външните работи и отбраната на Молдова и Украйна, с подкрепата на Европейския съюз.

Това е третото издание на Конференцията. Събитието е продължение на диалога, започнат в Букурещ през 2023 г. и в София през 2024 г., в контекста на агресията на Русия срещу Украйна.


Молдова (Република)
Поставете оценка:
Оценка 2 от 44 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    52 6 Отговор
    Щом другарката Кая ви гарантира сигурността, то по-добре записвайте ускорен курс по-руccкий язик.

    Коментиран от #11

    18:05 23.03.2026

  • 2 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ

    14 29 Отговор
    И никой не смей да ни барне

    18:05 23.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Каяка Лас

    45 5 Отговор
    Готова съм да ви предоставя една вмирисана изгтъркана от ползване скумрия.

    18:05 23.03.2026

  • 5 Някой

    49 4 Отговор
    Много трогателно. Обаче, от вас нищо не зависи и вие не можете да гарантирате собствената си сиурност, камо ли на някой друг. Тъй че, по-добре си мълчи, че всички наем колко ти е акъла.

    18:05 23.03.2026

  • 6 Така де

    12 10 Отговор
    36 години под крилото на САЩ...

    18:06 23.03.2026

  • 7 Иредзуми

    14 5 Отговор
    Глупака знае всичко
    Гледа небето
    Вижда слънцето
    Но куца опипом като в тъмното

    18:06 23.03.2026

  • 8 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ

    8 21 Отговор
    Кво повече да искаме

    18:07 23.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Българин

    27 4 Отговор
    Защо ми се струва че на Кайчето нослето става все по голямо . :)

    18:08 23.03.2026

  • 11 Европеец

    23 3 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Не искаме от това недоразумение подкрепа ей гаранция за сигурност.... По твоя коментар, е по-добре да си живеем живота и да си носим новите дрехи, защото като гледам улавото Дончо нещата отиват на терсене...

    18:08 23.03.2026

  • 12 ООрана държава

    24 3 Отговор
    Ох успокоен съм вече.... На тая приказките струват колкото на трифонов въздуха над главата

    18:09 23.03.2026

  • 13 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    2 13 Отговор
    Сигурно ли е че младите българки комунистки толкова много искат да ме сготвят и изядат цял и гол изпечен мръвка по мръвка затворен чисто гол и упоен в топлата фурна сгънат на две като пиле
    Само при появата ми тук или на публични места започват да се дразнят толкова много че им текат лигите при вида ми младите българки комунистки и сега ще ми сложат само червени минуси за смърт понеже съм много вкусен като десерт и съм от онези различните джендъри Обамовите

    18:09 23.03.2026

  • 14 Дориана

    31 4 Отговор
    Много е умна в кавички Кая Калас да въвлече България във война пък после щели да ни защитават след като убият невинни косвени жертви и разрушения в мирно време. ЕС вече не е мирен съюз и се готви за война.

    18:09 23.03.2026

  • 15 az СВО Победа 80

    28 1 Отговор
    Бла, бла, бла!

    ЕС не може да гарантира нищо на никого!

    Просто не е такъв фактор в съвременния свят.... Факт!

    Коментиран от #41

    18:10 23.03.2026

  • 16 1488

    9 7 Отговор
    яко ше се мре

    18:11 23.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    0 16 Отговор
    Да Живее Самотата и Сатанизма
    а българите са комплексирано и просташко племе
    Всичко вече е Суета и Гонене на Вятъра

    18:12 23.03.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Да,бе

    26 2 Отговор
    За Украйна излаза на Черно море скоро ще е,като нашия на Бяло море...

    18:15 23.03.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Нас Русия ще

    3 13 Отговор
    ни пази, ако оцелее в Украйна.

    Коментиран от #32

    18:17 23.03.2026

  • 23 Мдаааа

    11 1 Отговор
    На 100% е сигурно това.... Ще се съберът и ще изгласуват една яка декларация колко много ни подкрепят....

    18:17 23.03.2026

  • 24 Улаф Шморц

    14 1 Отговор
    Моме не до клате… само подкрепа не стига! С като знаем вашата подкрепа предложете я на Естония, тя има мощна армия готова да воюва с Русия!!!!!

    18:19 23.03.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 ДрайвингПлежър

    16 1 Отговор
    Абсолютно безумна патица - и от кого ще ни пази?
    Русия претенции към нас няма - все още, а ние им даваме основание
    Другите съседи са членове на НАТО - демек кухата патица ще ни пази от НАТО?!

    18:21 23.03.2026

  • 27 ГОЛЯМ СМЯХ

    14 1 Отговор
    тая патка може да обещае единствено че ще продължи успешно да срива помийната яма наречена ес

    Коментиран от #29

    18:21 23.03.2026

  • 28 Нема са плашите

    3 3 Отговор
    Комшиите ни пазят със система Хаймърс, специално за нас. Пък и две ефки от комшиите ни помагат.

    18:22 23.03.2026

  • 29 Я пъ тоа

    1 9 Отговор

    До коментар #27 от "ГОЛЯМ СМЯХ":

    Подпис на Кая и ракетите политват към ...Путин.

    Коментиран от #43

    18:23 23.03.2026

  • 30 Tётя Мyтpaфановна

    3 16 Отговор
    Другари русофили!
    Не мога да разбера, защо все още се мъчите в тази европейска България.
    Путин ви покани в Русия! Издаде множество укази за да облекчи приемането ви в родината на сърцето и душата ви.
    Обещава ви високи заплати, ниски цени, качествено образование и достъпна медицина.
    Лесно и бързо получаване на гражданство. Защита от джендъри и всякакви западни сатанински течения..
    Какво чакате още? Насладете се на руския мир.
    Или може би не сте искрени в любовта си и признателността си към майка Росия.
    Очаквам не само коментари, а с реални действия да засвидетелствате признателността и обичта си към Русия .
    Стига вече с вашето лицемерно поведение.
    Ако не вие, поне децата и внуците си пратете, защото както вие самите твърдите Русия ви е е "освободила" и имате кръвен дан да плащате.

    Веднага изпращам необходимите документи и запазвам час в руското посолство.

    Коментиран от #46

    18:23 23.03.2026

  • 31 цирк

    12 1 Отговор
    хи хи хи, брюкселските мажоретки ще ни пазят.....хи хи хи

    18:23 23.03.2026

  • 32 Я пъ тоа

    2 12 Отговор

    До коментар #22 от "Нас Русия ще":

    Видехме Русия колко ни опази.....

    18:23 23.03.2026

  • 33 Щом Върховната ще ни осигурява

    8 1 Отговор
    сигурността и спокойствието, нямаме нужда от врагове! Няма нужда да се хабят

    18:24 23.03.2026

  • 34 Възpожденец 🇧🇬

    2 11 Отговор
    Защо русофилите, Пyтинonитеците, са национални предатели, в истинския смисъл на думата?

    Единствената любов, която Пyтинonитеka изпитва е към Русия, и той много пъти го е казвал. Но не към Русия като земя, народ, култура, а към Русия като сила, власт, бомби, танкове и така нататък.
    Най-просто казано той обича Русия, защото я мисли за силна, и мрази България, защото я мисли за слаба.
    Той също мрази и Европа, за която постоянно разправя как е в упадък. А Европа е слаба, защото не е устроена съгласно неговите национал-социалистически принципи, за разлика от Русия.
    Според Пyтинonитеka интересът на нацията е да сме угодни на Русия. Буквално.

    18:25 23.03.2026

  • 35 Патриот

    2 13 Отговор
    Омръзнаха ми споровете за това колко "зле" бил Европейският съюз.
    Нека говорим с факти:

    БВП (икономическа мощ):
    1. САЩ: 31.0 трлн. долара
    2. ЕС + UK: 26.7 трлн. долара
    3. Китай: 20.6 трлн. долара
    ...
    Русия: 2.5 трлн. долара (10 пъти по-малка от ЕС)
    Активни военнослужещи:
    1. Китай: 1.9 млн.
    2. ЕС + Великобритания: 1.5 млн.
    3. Русия: 1.2 млн.
    4. Украйна: 1.1 млн.
    Военни разходи (годишно):
    1. САЩ: 900 млрд. долара
    2. ЕС + UK: 500 млрд. долара
    3. Китай: 300 млрд. долара
    4. Русия: 120 млрд. долара

    Коментиран от #37, #44

    18:27 23.03.2026

  • 36 стоян георгиев

    11 0 Отговор
    Тая тъпанарка знае ли къде е България?

    18:27 23.03.2026

  • 37 Стойко

    13 1 Отговор

    До коментар #35 от "Патриот":

    Това са кухи цифри, особено без анализ! ЕС е тотално зависим от петрол и газ, зависим от военна сигурност и вече не е център на иновации, което е най-големия проблем!

    18:30 23.03.2026

  • 38 хихи

    8 0 Отговор
    Кая и кекс в кухнята да прави с мъжа си, мисле за миксера на Путин...

    18:31 23.03.2026

  • 39 пешо

    10 0 Отговор
    боклук , нищо не става от тебе и вещицата урсула

    18:32 23.03.2026

  • 40 Украинец

    10 0 Отговор
    Обещания и кураж тия дават без ограничения.

    Коментиран от #55

    18:32 23.03.2026

  • 41 Съвсем

    9 0 Отговор

    До коментар #15 от "az СВО Победа 80":

    ясно е че е така. Просто лека, полека ни подготвят за първа линия. Докато се усетим и вече ще сме сготвени за съжаление - ефекта на сварената жаба. С тия управляващи няма въобще да се усетим.

    18:32 23.03.2026

  • 42 Тома

    10 0 Отговор
    Не знам кой вярва че тези ще дойдат и помогнат на българите след като говорят само за война

    18:35 23.03.2026

  • 43 ГОЛЯМ СМЯХ

    8 0 Отговор

    До коментар #29 от "Я пъ тоа":

    един подпис и кая и урсулите стават на тор

    18:36 23.03.2026

  • 44 Форумни драckaчи 🥳

    0 3 Отговор

    До коментар #35 от "Патриот":

    Няма нужда да търсите мнението на международно признати специалисти, достатъчно е да поставите темата в заглавието и форумните професори ще обяснят всичко по темата с необходимата компетентност. Понеже са неудачници и никой не ги иска на работа имат цялото свободно време да се запознаят и станат експерти по всички въпроси. 🤣🤣🤣🤣🤣
    Ето стойко е подходящ. 🤣🤣

    18:37 23.03.2026

  • 45 Бойлер

    6 0 Отговор
    тая е ПКП ра дрънка..

    18:39 23.03.2026

  • 46 Българският народ подкрепя Украйна !

    0 7 Отговор

    До коментар #30 от "Tётя Мyтpaфановна":

    Тьотке, да вземеш да ги товариш тия копейки с фадромата по конските вагони и да си ги прибираш, че не се диша от смpaд, която се носи около тях.

    Коментиран от #48

    18:40 23.03.2026

  • 47 Айде за те видим

    7 0 Отговор
    Как и т кво ще ни подкрепите? С по едно кафе на един до обед: "Конференция за защита на България "? Опазил ни Господ и от вас, шушумиги...

    18:41 23.03.2026

  • 48 Българският народ подкрепя Русия

    7 0 Отговор

    До коментар #46 от "Българският народ подкрепя Украйна !":

    само слабоумни платени подлоги се пенят тука на Русия

    Коментиран от #53

    18:42 23.03.2026

  • 49 Справедлив

    7 0 Отговор
    Ти ли ма чирос

    Коментиран от #58

    18:44 23.03.2026

  • 50 Ех Кая,ех Калас...!

    6 0 Отговор
    Не се хаби!
    Нашият дЕдко ЗапрЕнов гордо заяви :
    Нема се пуАшите,имаме ПВО,флот,авиация...армия ...
    Всичко необходимо,достойно да се защитим от каквото и да е нападение над нашата държава...!

    18:45 23.03.2026

  • 51 Лон дон

    3 0 Отговор
    Тая сбърканата пак не си е пила хапчетата

    18:46 23.03.2026

  • 52 фен на сидеров

    1 0 Отговор
    💩💩💩💩💩 !

    18:49 23.03.2026

  • 53 Ква Русия

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "Българският народ подкрепя Русия":

    те гони.
    На умрело куче кво даваш? В случая - мечка.

    18:49 23.03.2026

  • 54 защо

    2 0 Отговор
    Даа!! Кая ще ни прати два от молдовските самолетоносача и три от молдовските подводници.
    Да се пукат руснаците.

    18:49 23.03.2026

  • 55 И вие пък?!

    3 0 Отговор

    До коментар #40 от "Украинец":

    Ако се оплачете-съвест нямате!
    Целият ЕС работи за вас и постоянно наливаме в бездънният ви и продънен бюджет и пак рИветИ,като президента си...!

    18:49 23.03.2026

  • 56 Зурлев

    0 0 Отговор
    Тая не ми е симпатична.Бих я пълнил само изотзад да не ми се налагам да и гледам физиономията

    18:50 23.03.2026

  • 57 Арии от вси страни

    1 0 Отговор
    Какво може да ни даде Кайрата? Акъл не може, оръжие не може, пари не може, само от две до три дупки и то не в първа свежест.

    18:50 23.03.2026

  • 58 Не искаме помощ от...

    1 0 Отговор

    До коментар #49 от "Справедлив":

    ...внучка на хитлерист-нацист...!

    18:52 23.03.2026