Кая Калас: Готови сме да предоставим пълна подкрепа на България при гарантирането на сигурността

На Конференцията за сигурност в Черно море, проведена днес в Кишинев, върховният представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Европейската комисия Кая Калас, очерта приоритетите на ЕС за сигурност в региона, предаде молдовската новинарска агенция МОЛДПРЕС, цитирана от БТА.
Калас заяви, че Черноморският регион е бойно поле за Русия, като „агресията на Русия се прояви чрез нахлуването в Грузия през 2008 г., анексирането на Крим през 2014 г. и пълномащабното нахлуване в Украйна“.
„Милиони украинци се нуждаят от сериозна сигурност в Черноморския регион. Приоритетите са ясни. Трябва да защитим сигурността и свободата на корабоплаване в този жизненоважен регион, да подобрим защитните механизми срещу заплахи, да поддържаме транспортните пътища отворени и да развиваме мобилността, свързаността и готовността“, заяви вицепрезидентът на Европейската комисия във видео обръщение.
Тя също така подчерта необходимостта от създаване на център за сигурност в региона.
„Ако говорим за сигурност и център за сигурност, това ще бъде първата система за ранно предупреждение в Черно море. Тя ще помогне и за укрепване на инфраструктурата и осигуряване на всички необходими съоръжения. Готови сме да предоставим цялата необходима подкрепа на Румъния и България. Това е и принос за регионалната сигурност в Украйна, Турция и Молдова и те също трябва да бъдат включени“, каза Калас.
Тя спомена опитите за манипулация и външна намеса в контекста на парламентарните избори в страната, отбелязвайки, че „можем да станем по-силни чрез извлечените поуки“.
Калас подчерта усилията, които се полагат за постигане на мир в региона.
„Решени сме да изградим мир в региона и Европейският съюз е номер едно в тази подкрепа. Русия не се интересува от мир в Украйна или в Черноморския регион. Европейското внимание е насочено към европейската отбрана, включително новата стратегия за сигурност за регионите, където сме изправени пред заплахи. Разбираме, че това е дългосрочна заплаха в Черноморския регион и ще се борим за мир в региона“, заключи вицепрезидентът на Европейската комисия.
Молдова е домакин на Конференцията за сигурност в Черно море под егидата на Международната платформа за Крим. Срещата е организирана съвместно от министерствата на външните работи и отбраната на Молдова и Украйна, с подкрепата на Европейския съюз.
Това е третото издание на Конференцията. Събитието е продължение на диалога, започнат в Букурещ през 2023 г. и в София през 2024 г., в контекста на агресията на Русия срещу Украйна.
7 Иредзуми
Гледа небето
Вижда слънцето
Но куца опипом като в тъмното
18:06 23.03.2026
11 Европеец
До коментар #1 от "честен ционист":Не искаме от това недоразумение подкрепа ей гаранция за сигурност.... По твоя коментар, е по-добре да си живеем живота и да си носим новите дрехи, защото като гледам улавото Дончо нещата отиват на терсене...
18:08 23.03.2026
13 Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈
Само при появата ми тук или на публични места започват да се дразнят толкова много че им текат лигите при вида ми младите българки комунистки и сега ще ми сложат само червени минуси за смърт понеже съм много вкусен като десерт и съм от онези различните джендъри Обамовите
18:09 23.03.2026
15 az СВО Победа 80
ЕС не може да гарантира нищо на никого!
Просто не е такъв фактор в съвременния свят.... Факт!
Коментиран от #41
18:10 23.03.2026
18 Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈
а българите са комплексирано и просташко племе
Всичко вече е Суета и Гонене на Вятъра
18:12 23.03.2026
20 Да,бе
18:15 23.03.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Нас Русия ще
Коментиран от #32
18:17 23.03.2026
26 ДрайвингПлежър
Русия претенции към нас няма - все още, а ние им даваме основание
Другите съседи са членове на НАТО - демек кухата патица ще ни пази от НАТО?!
18:21 23.03.2026
29 Я пъ тоа
До коментар #27 от "ГОЛЯМ СМЯХ":Подпис на Кая и ракетите политват към ...Путин.
Коментиран от #43
18:23 23.03.2026
30 Tётя Мyтpaфановна
Не мога да разбера, защо все още се мъчите в тази европейска България.
Путин ви покани в Русия! Издаде множество укази за да облекчи приемането ви в родината на сърцето и душата ви.
Обещава ви високи заплати, ниски цени, качествено образование и достъпна медицина.
Лесно и бързо получаване на гражданство. Защита от джендъри и всякакви западни сатанински течения..
Какво чакате още? Насладете се на руския мир.
Или може би не сте искрени в любовта си и признателността си към майка Росия.
Очаквам не само коментари, а с реални действия да засвидетелствате признателността и обичта си към Русия .
Стига вече с вашето лицемерно поведение.
Ако не вие, поне децата и внуците си пратете, защото както вие самите твърдите Русия ви е е "освободила" и имате кръвен дан да плащате.
Веднага изпращам необходимите документи и запазвам час в руското посолство.
Коментиран от #46
18:23 23.03.2026
32 Я пъ тоа
До коментар #22 от "Нас Русия ще":Видехме Русия колко ни опази.....
18:23 23.03.2026
34 Възpожденец 🇧🇬
Единствената любов, която Пyтинonитеka изпитва е към Русия, и той много пъти го е казвал. Но не към Русия като земя, народ, култура, а към Русия като сила, власт, бомби, танкове и така нататък.
Най-просто казано той обича Русия, защото я мисли за силна, и мрази България, защото я мисли за слаба.
Той също мрази и Европа, за която постоянно разправя как е в упадък. А Европа е слаба, защото не е устроена съгласно неговите национал-социалистически принципи, за разлика от Русия.
Според Пyтинonитеka интересът на нацията е да сме угодни на Русия. Буквално.
18:25 23.03.2026
35 Патриот
Нека говорим с факти:
БВП (икономическа мощ):
1. САЩ: 31.0 трлн. долара
2. ЕС + UK: 26.7 трлн. долара
3. Китай: 20.6 трлн. долара
...
Русия: 2.5 трлн. долара (10 пъти по-малка от ЕС)
Активни военнослужещи:
1. Китай: 1.9 млн.
2. ЕС + Великобритания: 1.5 млн.
3. Русия: 1.2 млн.
4. Украйна: 1.1 млн.
Военни разходи (годишно):
1. САЩ: 900 млрд. долара
2. ЕС + UK: 500 млрд. долара
3. Китай: 300 млрд. долара
4. Русия: 120 млрд. долара
Коментиран от #37, #44
18:27 23.03.2026
37 Стойко
До коментар #35 от "Патриот":Това са кухи цифри, особено без анализ! ЕС е тотално зависим от петрол и газ, зависим от военна сигурност и вече не е център на иновации, което е най-големия проблем!
18:30 23.03.2026
41 Съвсем
До коментар #15 от "az СВО Победа 80":ясно е че е така. Просто лека, полека ни подготвят за първа линия. Докато се усетим и вече ще сме сготвени за съжаление - ефекта на сварената жаба. С тия управляващи няма въобще да се усетим.
18:32 23.03.2026
43 ГОЛЯМ СМЯХ
До коментар #29 от "Я пъ тоа":един подпис и кая и урсулите стават на тор
18:36 23.03.2026
44 Форумни драckaчи 🥳
До коментар #35 от "Патриот":Няма нужда да търсите мнението на международно признати специалисти, достатъчно е да поставите темата в заглавието и форумните професори ще обяснят всичко по темата с необходимата компетентност. Понеже са неудачници и никой не ги иска на работа имат цялото свободно време да се запознаят и станат експерти по всички въпроси. 🤣🤣🤣🤣🤣
Ето стойко е подходящ. 🤣🤣
18:37 23.03.2026
46 Българският народ подкрепя Украйна !
До коментар #30 от "Tётя Мyтpaфановна":Тьотке, да вземеш да ги товариш тия копейки с фадромата по конските вагони и да си ги прибираш, че не се диша от смpaд, която се носи около тях.
Коментиран от #48
18:40 23.03.2026
48 Българският народ подкрепя Русия
До коментар #46 от "Българският народ подкрепя Украйна !":само слабоумни платени подлоги се пенят тука на Русия
Коментиран от #53
18:42 23.03.2026
50 Ех Кая,ех Калас...!
Нашият дЕдко ЗапрЕнов гордо заяви :
Нема се пуАшите,имаме ПВО,флот,авиация...армия ...
Всичко необходимо,достойно да се защитим от каквото и да е нападение над нашата държава...!
18:45 23.03.2026
53 Ква Русия
До коментар #48 от "Българският народ подкрепя Русия":те гони.
На умрело куче кво даваш? В случая - мечка.
18:49 23.03.2026
54 защо
Да се пукат руснаците.
18:49 23.03.2026
55 И вие пък?!
До коментар #40 от "Украинец":Ако се оплачете-съвест нямате!
Целият ЕС работи за вас и постоянно наливаме в бездънният ви и продънен бюджет и пак рИветИ,като президента си...!
18:49 23.03.2026
58 Не искаме помощ от...
До коментар #49 от "Справедлив":...внучка на хитлерист-нацист...!
18:52 23.03.2026