Няколко от похитените в Нигерия 14 души са спасени

Няколко от похитените в сряда в Нигерия 14 души са спасени, заяви снощи нигерийската полиция, цитирана от Франс прес, предаде БТА.

Седем души са арестувани във връзка с отвличането. Полицията поясни, че похитените всъщност не са били младежи, пътуващи, за да положат приемен изход в университета, както бе съобщено по-рано, а пътници в автобус, пътуващи за град Макурди.

Силите на реда казаха още, че се провеждат операция по спасяването на похитените в гората Амла и съседни райони. В рамките на операцията са спасени няколко отвлечени, на които понастоящем се оказва медицинска помощ. Отвличанията срещу откуп са често срещано явление в Нигерия, но от няколко месеца се наблюдава голямо увеличение на броя на тези престъпни прояви.