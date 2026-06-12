Тръмп обяви решителен пробив в преговорите с Иран. Техеран твърди, че нищо не е финализирано

Американският президент Доналд Тръмп твърди, че сделката за прекратяване на войната с Иран е близо, докато Техеран казва, че „нищо“ не е финализирано, предаде Би Би Си.

Надеждите за дипломатическо уреждане на конфликта между САЩ нарастват, след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че споразумение може да бъде подписано още през уикенда. Въпреки това Техеран подчерта, че все още не е взел окончателно решение по предложените условия, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Ако бъде постигнато, споразумението би представлявало най-значимия дипломатически пробив от началото на тримесечния конфликт, който доведе до хиляди жертви и сериозни сътресения на световните енергийни пазари след ограниченията върху корабоплаването през Ормузкия проток.

"Току-що постигнахме чудесно споразумение за края на войната с Иран", заяви Тръмп пред журналисти в Белия дом, като обясни, че проливът ще бъде официално отворен за международно корабоплаване веднага след подписването на документа, което според него може да стане "много скоро, може би през уикенда".

Президентът добави, че вицепрезидентът Джей Ди Ванс ще присъства на церемонията по подписването. На въпрос дали върховният лидер на Иран е дал одобрение, Тръмп отговори, че според неговата информация отговорът е положителен.

От средата на март Тръмп многократно казваше, че сделката с Иран за край на войната е близо. Двете страни размениха удари тази седмица, което застраши примирието, обявено през април.

В същото време говорителят на иранското Външно министерство Есмаил Багаи заяви, че голяма част от текста е финализирана, но подчерта, че Техеран няма да прави компромиси по своите "червени линии".

"Не сме стигнали до окончателно заключение по този въпрос. Това е много важен въпрос, който в момента се разглежда от съответните органи", каза той.

Новините за възможно споразумение доведоха до ръст на азиатските фондови пазари и спад на цените на петрола до най-ниските им нива за последните два месеца.

В същото време напрежението в района на Ормузкия проток остава високо. Американски представители съобщиха, че са били свалени два ирански дрона, след като Техеран е направил опит да атакува търговски кораби. Ирански медии съобщиха също за спиране на танкер и за експлозии край южното крайбрежие на Ислямската република.

Вчера Тръмп заяви, че САЩ ще ударят Иран "много тежко" и в крайна сметка ще превземат ключовия за иранската петролна индустрия остров Харг.

Конфликтът се превърна в политическо главоболие за Белия дом, като проучванията показват, че рейтингът на одобрение на Тръмп спада на фона, тъй като избирателите са недоволни заради високите цени на горивата.



Някои републиканци открито изказват притеснения, че войната с Иран може да им коства контрола над Конгреса на САЩ на междинните избори през ноември.

В същото време обаче Тръмп трябва да удовлетворява и "военните ястреби" в партията си, които настояват евентуално споразумение да блокира възможностите на Техеран да разработи ядрено оръжие.

Реакцията на други сили от Близкия изток също ще бъде решаваща. Тръмп заяви в социалните мрежи, че споразумението е одобрено от страни като Израел, Саудитска Арабия, Катар и Обединените арабски емирства.

Според изявление на кабинета на израелския премиер Бенямин Нетаняху Израел не е страна по подготвяния меморандум за разбирателство, но подкрепя цели като ограничаване на иранската ядрена програма, демонтиране на инфраструктурата за обогатяване на уран, ограничения върху ракетните програми и прекратяване на подкрепата за регионални въоръжени групировки.

Сред исканията на Техеран е и прекратяване на израелските военни действия в Ливан, където продължават сблъсъците между Израел и "Хизбула".