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Тръмп обяви решителен пробив в преговорите с Иран. Техеран твърди, че нищо не е финализирано

Тръмп обяви решителен пробив в преговорите с Иран. Техеран твърди, че нищо не е финализирано

12 Юни, 2026 11:05 1 489 30

  • иран-
  • сащ-
  • доналд тръмп-
  • хизбула-
  • израел-
  • война

Някои републиканци открито изказват притеснения, че войната с Иран може да им коства контрола над Конгреса

Тръмп обяви решителен пробив в преговорите с Иран. Техеран твърди, че нищо не е финализирано - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп твърди, че сделката за прекратяване на войната с Иран е близо, докато Техеран казва, че „нищо“ не е финализирано, предаде Би Би Си.

Надеждите за дипломатическо уреждане на конфликта между САЩ нарастват, след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че споразумение може да бъде подписано още през уикенда. Въпреки това Техеран подчерта, че все още не е взел окончателно решение по предложените условия, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Ако бъде постигнато, споразумението би представлявало най-значимия дипломатически пробив от началото на тримесечния конфликт, който доведе до хиляди жертви и сериозни сътресения на световните енергийни пазари след ограниченията върху корабоплаването през Ормузкия проток.

"Току-що постигнахме чудесно споразумение за края на войната с Иран", заяви Тръмп пред журналисти в Белия дом, като обясни, че проливът ще бъде официално отворен за международно корабоплаване веднага след подписването на документа, което според него може да стане "много скоро, може би през уикенда".

Президентът добави, че вицепрезидентът Джей Ди Ванс ще присъства на церемонията по подписването. На въпрос дали върховният лидер на Иран е дал одобрение, Тръмп отговори, че според неговата информация отговорът е положителен.

От средата на март Тръмп многократно казваше, че сделката с Иран за край на войната е близо. Двете страни размениха удари тази седмица, което застраши примирието, обявено през април.

В същото време говорителят на иранското Външно министерство Есмаил Багаи заяви, че голяма част от текста е финализирана, но подчерта, че Техеран няма да прави компромиси по своите "червени линии".

"Не сме стигнали до окончателно заключение по този въпрос. Това е много важен въпрос, който в момента се разглежда от съответните органи", каза той.

Новините за възможно споразумение доведоха до ръст на азиатските фондови пазари и спад на цените на петрола до най-ниските им нива за последните два месеца.

В същото време напрежението в района на Ормузкия проток остава високо. Американски представители съобщиха, че са били свалени два ирански дрона, след като Техеран е направил опит да атакува търговски кораби. Ирански медии съобщиха също за спиране на танкер и за експлозии край южното крайбрежие на Ислямската република.

Вчера Тръмп заяви, че САЩ ще ударят Иран "много тежко" и в крайна сметка ще превземат ключовия за иранската петролна индустрия остров Харг.

Конфликтът се превърна в политическо главоболие за Белия дом, като проучванията показват, че рейтингът на одобрение на Тръмп спада на фона, тъй като избирателите са недоволни заради високите цени на горивата.

Някои републиканци открито изказват притеснения, че войната с Иран може да им коства контрола над Конгреса на САЩ на междинните избори през ноември.

В същото време обаче Тръмп трябва да удовлетворява и "военните ястреби" в партията си, които настояват евентуално споразумение да блокира възможностите на Техеран да разработи ядрено оръжие.

Реакцията на други сили от Близкия изток също ще бъде решаваща. Тръмп заяви в социалните мрежи, че споразумението е одобрено от страни като Израел, Саудитска Арабия, Катар и Обединените арабски емирства.

Според изявление на кабинета на израелския премиер Бенямин Нетаняху Израел не е страна по подготвяния меморандум за разбирателство, но подкрепя цели като ограничаване на иранската ядрена програма, демонтиране на инфраструктурата за обогатяване на уран, ограничения върху ракетните програми и прекратяване на подкрепата за регионални въоръжени групировки.

Сред исканията на Техеран е и прекратяване на израелските военни действия в Ливан, където продължават сблъсъците между Израел и "Хизбула".


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    28 3 Отговор
    А Иран знае ли!?

    11:07 12.06.2026

  • 2 Путин таксиджията

    5 14 Отговор
    От нас съветските старшини и пагони НИЩО не зависи. Никой не ни брои за живи в страните, където отделят децата ни.

    Коментиран от #13

    11:09 12.06.2026

  • 3 Смях

    29 2 Отговор
    Тръмп си приказва, Иран не знае. Да се смееш ли да плачеш ли.

    Коментиран от #11

    11:10 12.06.2026

  • 4 Долу Путин бакшиша

    4 10 Отговор
    Слава на запада, к за съветските милиционери, олигарси, бакшиши, одеколонаджии и грузаджии.

    Коментиран от #14, #18

    11:11 12.06.2026

  • 5 Гост

    15 1 Отговор
    Хм. Много е вероятно да е истина това, че Америка отново ще е на демократите

    11:12 12.06.2026

  • 6 Мелания

    19 0 Отговор
    - Дончо се оказа въздухар! И на мен ми обещава решителен пробив, ще стане десета година вече...

    11:16 12.06.2026

  • 7 Тръмп

    18 1 Отговор
    Напълно се е побъркал!

    11:16 12.06.2026

  • 8 Кобра Кай 🥋

    10 0 Отговор
    Тръмпоча 🇮🇱🇺🇲 лъже като цоганнин със автокъща на Дупница.

    11:20 12.06.2026

  • 9 Бакалският президент

    19 1 Отговор
    През цялото време Тръмпона пуска противоречиви партенки с цел манипулиране на борсите, за да богатеят синчетата и зет му.

    Няма нищо вярно в приказките му!

    Но...накрая ще бъде принуден да бомбардира Иран, понеже стана за смях

    11:21 12.06.2026

  • 10 стоян георгиев

    16 1 Отговор
    Тоя какъв смешник е...как може сащ да изберат подобен и то два пъти?постигнал е само смях при иранците.

    Коментиран от #28

    11:22 12.06.2026

  • 11 Хаха хаха ха

    20 1 Отговор

    До коментар #3 от "Смях":

    Тръмп тотално е изперкал. Каже едно, а след малко точно обратното. Също като Борисов.

    11:26 12.06.2026

  • 12 Нострадамус

    14 1 Отговор
    Тромпета е опасен за света. Спешно да го импийчнат между ушите.

    11:29 12.06.2026

  • 13 Умчо

    11 3 Отговор

    До коментар #2 от "Путин таксиджията":

    По-добре таксиджия от колкото петроханец и аджамия.

    11:29 12.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Читател

    10 2 Отговор
    Печатницата за зелени хартий работи денонощно и пак не смогва.

    11:37 12.06.2026

  • 16 Да,бе

    13 2 Отговор
    Отвратителни са тия коварни иранци,ей!На стари години го наведоха тръмпбунакис под дъгата...Няколко пъти.

    11:46 12.06.2026

  • 17 Мишел

    3 1 Отговор
    Празноглав самохвалко.
    Не само Иран не знае нищо за такова споразумение, с и Израел не знае нищо.

    12:02 12.06.2026

  • 18 честен трол

    5 2 Отговор

    До коментар #4 от "Долу Путин бакшиша":

    Събирам стотинки за кафе от машината на ъгъла. Пиша злобни коментари срещу Русия с помощта на ефтин ИИ.

    12:02 12.06.2026

  • 19 Мдаа...

    5 1 Отговор
    Инфантилния идиот тръмп плещи глупост връз глупост и се надява някоя да се окаже вярна. Инфантилен идиот, кво да го прайш... беше смешен, после досаден, сега е жалък. Откакто Иран го срита в стафидките циври като малка улична kyчka ту на рамото на другаря Си, ту на евнусите от ЕсеС да го спасяват от лошите аятоласи.

    12:02 12.06.2026

  • 20 КУКУ КУКУ КУКУКУ

    9 0 Отговор
    Ние това го слушаме от месеци. И така се изложи Тръмп та чатка на ръждива тенекия. ИЗЛАГАЦИЯ ГОЛЯМА.

    12:04 12.06.2026

  • 21 Четвърти километър

    7 1 Отговор
    Имаме избягъл пациент . Мисли се за президент на САЩ

    12:08 12.06.2026

  • 22 Българин

    1 4 Отговор
    Решителният пробив ще дойде, като ядрените заряди пробият бункера на чалмите.

    12:13 12.06.2026

  • 23 БоюЦинаина

    6 0 Отговор
    Аз си сменям мнението по 3 пъти на ден, ама бай Тръмпоч го сменя през 30 минути според борсовите индекси. Хората на Мунчо Боташа са същите.

    Коментиран от #26

    12:28 12.06.2026

  • 24 Гориил

    4 0 Отговор
    Няма да има мир, докато Иран не получи съгласието на Москва и Пекин.

    Коментиран от #29

    12:31 12.06.2026

  • 25 Паааааак ли, ве...?!

    6 0 Отговор
    За кой път...
    Тръмп обявява...-
    ,, решителен пробив в преговорите с Иран"...?!?!?!

    Коментиран от #30

    12:32 12.06.2026

  • 26 Наистина,твоята е сиинанска работа!

    5 0 Отговор

    До коментар #23 от "БоюЦинаина":

    Откъде тръгна-от Тръпягата,къде стигна-...до Радев...?!

    12:34 12.06.2026

  • 27 Механик

    10 0 Отговор
    Тръмпака за пореден път "победи окончателно". Вече дори не е смешен.
    Жалка работа. Кретини управляват тоя свят.

    12:38 12.06.2026

  • 28 Така е

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "стоян георгиев":

    250 години демокрация в САЩ, и накрая - Тръмп! Смешници!

    12:52 12.06.2026

  • 29 Само че

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Гориил":

    Тръмп чака винаги съгласието и на Путин. Постоянно му звъни да го пита за мнението му.

    12:55 12.06.2026

  • 30 Ъъъ

    3 0 Отговор

    До коментар #25 от "Паааааак ли, ве...?!":

    "За кой път...
    Тръмп обявява...-
    ,, решителен пробив в преговорите с Иран"...?!?!?!"

    Този е 38-мия път.... 🤔

    13:03 12.06.2026