Поредният ден от войната в Иран! Новият върховен лидер Моджтаба Хаменей обяви победа над враговете

20 Март, 2026 20:40 2 181 66

Техеран заплаши американските и израелските ръководители, че ще ги преследва дори и на местата, на които те отдъхват

Новият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей обяви победа над враговете на Ислямската република във войната срещу САЩ и Израел, в писмено послание по случай персийската Нова година Новруз. „В този момент, благодарение на особеното единство, което се създаде между вас, нашите сънародници, въпреки всички различия – религиозни, интелектуални, културни и политически – врагът беше победен“, заяви аятолахът, който все още не се е появявал публично, откакто беше определен за наследник на своя баща Али Хаменей, убит при въздушен удар в първия ден от войната. Моджтаба Хаменей заяви освен това в посланието си по повод Новруз, че Иран не е отговорен за неотдавнашните атаки срещу Оман и Турция. „Искам да акцентирам върху факта, че атаките, които бяха извършени в Турция и в Оман, които и двете поддържат добри отношения с нас, по никакъв начин не са извършени от въоръжените сили на Ислямската република, нито от други сили на Фронта на съпротивата“, заяви той, обвинявайки Израел.“

Тръмп обвинява страните от НАТО, че са „страхливци“, защото не искат да помогнат за отваряне на Ормузкия проток

„Без САЩ НАТО Е ХАРТИЕН ТИГЪР. Те не пожелаха да се присъединят към битката, за да спрат Иран, притежаващ ядрено оръжие. Сега, когато военната битка е СПЕЧЕЛЕНА, с много малък риск за тях, те се оплакват от високите цени на петрола, които трябва да плащат, но не искат да помогнат за отварянето на Ормузкия проток“, написа американският президент в платформата си „Трут соушъл", добавяйки: „СТРАХЛИВЦИ, и ние ще го ЗАПОМНИМ!“

Още ликвидирани високопоставени ирански фигури

Израелската армия заяви днес, че е убила при удар в Техеран ръководителя на разузнаването на паравоенната милиция "Басидж". „Есмаил Ахмади, който заемаше поста ръководител на разузнавателното управление на "Басидж" беше ликвидиран през нощта на 16 срещу 17 март, при удар, насочен срещу среща на няколко командири на тази паравоенна организация, при който е бил убит и нейният ръководител генерал Голамреза Солеймани", става ясно от изявление на израелските сили.

Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) потвърди пък днес смъртта на своя говорител Али Мохамад Нани, загинал при американо-израелски удари днес сутринта, предаде Франс прес. Говорителят "е загинал като мъченик по време на подлата престъпна терористична атака, извършена от американско-ционистките сили в ранните часове на деня", посочи КГИР в изявление, публикувано на неговия информационен сайт "Сепах нюз".

Иран заплашва американските и израелските ръководители

Техеран заплаши американските и израелските ръководители, че ще ги преследва дори и на местата, на които те отдъхват. „Ние следим вашите страхливи ръководители и офицери, вашите дяволски пилоти и войници“, заяви говорителят на армията Аболфазъл Шекарчи, цитиран от иранската държавна телевизия. „Отсега нататък, според информацията, с която разполагаме за вас, морските курорти, туристическите и развлекателните обекти по целия свят вече няма да бъдат безопасни места за вас“, предупреди той

Лондон е предупредил Иран срещу всяка директна атака срещу негови бази или интереси

Британският министър на външните работи Ивет Купър предупреди Иран срещу всяка директна атака срещу британски бази или интереси. Предупреждението беше отправено по време на телефонен разговор на Купар с иранския ѝ колега Абас Арагчи. "Г-жа Купър е предупредила Иран срещу всяка директна атака срещу британски бази, територии или интереси и е потвърдила, че приоритетът на Обединеното кралство остава регионалната стабилност и сигурност“, заяви говорител на Купър.

Франция призовава Иран да направи значителни отстъпки

Френският външен министър Жан-Ноел Баро призова Техеран да направи значителни отстъпки. „Какъвто и да е резултатът от текущите военни операции, той трябва да бъде допълнен от политическо решение с траен ефект“, каза Баро по време на визита в Тел Авив. „В тази връзка иранският режим трябва да се реши на значителни отстъпки и на радикална промяна в поведението, позволяваща мирно съвместно съществуване на Иран с неговата регионална среда“, добави той.

Китай призовава Франция да работят заедно за решение на конфликта

Китайският министър на външните работи призова Париж да работят заедно за решение на конфликта. „Въпреки трудностите, правилният път за излизане от кризата остава диалогът и преговорите. Китай и Франция трябва да работят заедно в тази насока“, заяви китайският външен министър Ван И пред Еманюел Бон, дипломатически съветник на френския президент Еманюел Макрон, по време на телефонен разговор.

НАТО временно изтегля мисията си от Ирак

НАТО обяви, че „временно“ изтегля мисията си от Ирак. Говорител на НАТО поясни, че Алиансът „адаптира“ разполагането на мисията си в Ирак.

Израел каза, че е поразил над 2000 цели, свързани с „Хизбула“ в Ливан

Израелската армия обяви, че е нанесла удари по над 2000 „терористични“ цели в Ливан от началото на операцията си срещу проиранското ислямистко движение „Хизбула“.

„Хизбула“ отрича всякакво присъствие в ОАЕ

Проиранската ливанска групировка „Хизбула“ отхвърли „неверните“ обвинения на Обединените арабски емирства, които обявиха разкриването на терористична мрежа, свързана с Иран и „Хизбула“ на територията си. „Хизбула" няма никакво присъствие в емирствата, нито в която и да е друга страна под прикритието на търговска или друга дейност“, заяви тя в съобщение.

Над 100 ареста в Абу Даби на хора, които са разпространявали "подвеждаща информация" за войната

Полицията на емирството Абу Даби съобщи за ареста на 109 души „от различни националности“ заради това, че са заснемали и разпространявали „подвеждаща информация“ за войната.


