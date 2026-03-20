Поредният ден от войната в Иран! Новият върховен лидер Моджтаба Хаменей обяви победа над враговете

Новият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей обяви победа над враговете на Ислямската република във войната срещу САЩ и Израел, в писмено послание по случай персийската Нова година Новруз. „В този момент, благодарение на особеното единство, което се създаде между вас, нашите сънародници, въпреки всички различия – религиозни, интелектуални, културни и политически – врагът беше победен“, заяви аятолахът, който все още не се е появявал публично, откакто беше определен за наследник на своя баща Али Хаменей, убит при въздушен удар в първия ден от войната. Моджтаба Хаменей заяви освен това в посланието си по повод Новруз, че Иран не е отговорен за неотдавнашните атаки срещу Оман и Турция. „Искам да акцентирам върху факта, че атаките, които бяха извършени в Турция и в Оман, които и двете поддържат добри отношения с нас, по никакъв начин не са извършени от въоръжените сили на Ислямската република, нито от други сили на Фронта на съпротивата“, заяви той, обвинявайки Израел.“
Тръмп обвинява страните от НАТО, че са „страхливци“, защото не искат да помогнат за отваряне на Ормузкия проток
„Без САЩ НАТО Е ХАРТИЕН ТИГЪР. Те не пожелаха да се присъединят към битката, за да спрат Иран, притежаващ ядрено оръжие. Сега, когато военната битка е СПЕЧЕЛЕНА, с много малък риск за тях, те се оплакват от високите цени на петрола, които трябва да плащат, но не искат да помогнат за отварянето на Ормузкия проток“, написа американският президент в платформата си „Трут соушъл", добавяйки: „СТРАХЛИВЦИ, и ние ще го ЗАПОМНИМ!“
Още ликвидирани високопоставени ирански фигури
Израелската армия заяви днес, че е убила при удар в Техеран ръководителя на разузнаването на паравоенната милиция "Басидж". „Есмаил Ахмади, който заемаше поста ръководител на разузнавателното управление на "Басидж" беше ликвидиран през нощта на 16 срещу 17 март, при удар, насочен срещу среща на няколко командири на тази паравоенна организация, при който е бил убит и нейният ръководител генерал Голамреза Солеймани", става ясно от изявление на израелските сили.
Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) потвърди пък днес смъртта на своя говорител Али Мохамад Нани, загинал при американо-израелски удари днес сутринта, предаде Франс прес. Говорителят "е загинал като мъченик по време на подлата престъпна терористична атака, извършена от американско-ционистките сили в ранните часове на деня", посочи КГИР в изявление, публикувано на неговия информационен сайт "Сепах нюз".
Иран заплашва американските и израелските ръководители
Техеран заплаши американските и израелските ръководители, че ще ги преследва дори и на местата, на които те отдъхват. „Ние следим вашите страхливи ръководители и офицери, вашите дяволски пилоти и войници“, заяви говорителят на армията Аболфазъл Шекарчи, цитиран от иранската държавна телевизия. „Отсега нататък, според информацията, с която разполагаме за вас, морските курорти, туристическите и развлекателните обекти по целия свят вече няма да бъдат безопасни места за вас“, предупреди той
Лондон е предупредил Иран срещу всяка директна атака срещу негови бази или интереси
Британският министър на външните работи Ивет Купър предупреди Иран срещу всяка директна атака срещу британски бази или интереси. Предупреждението беше отправено по време на телефонен разговор на Купар с иранския ѝ колега Абас Арагчи. "Г-жа Купър е предупредила Иран срещу всяка директна атака срещу британски бази, територии или интереси и е потвърдила, че приоритетът на Обединеното кралство остава регионалната стабилност и сигурност“, заяви говорител на Купър.
Франция призовава Иран да направи значителни отстъпки
Френският външен министър Жан-Ноел Баро призова Техеран да направи значителни отстъпки. „Какъвто и да е резултатът от текущите военни операции, той трябва да бъде допълнен от политическо решение с траен ефект“, каза Баро по време на визита в Тел Авив. „В тази връзка иранският режим трябва да се реши на значителни отстъпки и на радикална промяна в поведението, позволяваща мирно съвместно съществуване на Иран с неговата регионална среда“, добави той.
Китай призовава Франция да работят заедно за решение на конфликта
Китайският министър на външните работи призова Париж да работят заедно за решение на конфликта. „Въпреки трудностите, правилният път за излизане от кризата остава диалогът и преговорите. Китай и Франция трябва да работят заедно в тази насока“, заяви китайският външен министър Ван И пред Еманюел Бон, дипломатически съветник на френския президент Еманюел Макрон, по време на телефонен разговор.
НАТО временно изтегля мисията си от Ирак
НАТО обяви, че „временно“ изтегля мисията си от Ирак. Говорител на НАТО поясни, че Алиансът „адаптира“ разполагането на мисията си в Ирак.
Израел каза, че е поразил над 2000 цели, свързани с „Хизбула“ в Ливан
Израелската армия обяви, че е нанесла удари по над 2000 „терористични“ цели в Ливан от началото на операцията си срещу проиранското ислямистко движение „Хизбула“.
„Хизбула“ отрича всякакво присъствие в ОАЕ
Проиранската ливанска групировка „Хизбула“ отхвърли „неверните“ обвинения на Обединените арабски емирства, които обявиха разкриването на терористична мрежа, свързана с Иран и „Хизбула“ на територията си. „Хизбула" няма никакво присъствие в емирствата, нито в която и да е друга страна под прикритието на търговска или друга дейност“, заяви тя в съобщение.
Над 100 ареста в Абу Даби на хора, които са разпространявали "подвеждаща информация" за войната
Полицията на емирството Абу Даби съобщи за ареста на 109 души „от различни националности“ заради това, че са заснемали и разпространявали „подвеждаща информация“ за войната.
1 Ку-ку
20:42 20.03.2026
2 МОДЖТАБА
20:42 20.03.2026
3 Българин
20:43 20.03.2026
4 Виц на деня
20:44 20.03.2026
5 Варненец
20:44 20.03.2026
6 МОДЖТАБА
20:45 20.03.2026
7 Поредните,
20:45 20.03.2026
8 ДрайвингПлежър
20:46 20.03.2026
12 Бум
Според изтекли данни, цитирани от Ал-Джахур, президентът на САЩ Доналд Тръмп изисква или 5 трилиона долара от държавите от Близкия изток за продължаване на войната, или 2,5 трилиона долара като плащане за нейното прекратяване, представяйки това като плащане за „постигнатото“.
Салем Ал-Джахур коментира съобщенията за финансовите искания на Вашингтон към регионалните му съюзници. Ал-Джахур определи политиката на САЩ като „голяма измама“, твърдейки, че администрацията на Тръмп принуждава монархиите от Персийския залив да плащат за „сигурност“ и регионална стабилност.
20:49 20.03.2026
13 МОДЖТАБА
14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
А ЧЕ МЮСЮЛМАНИТЕ ИМАТ УСПЕХИ
.......
И ДЕЙСТВИТЕЛНО ИМАТ - ШЕВРОН , ШЕЛ , ЕКСОН МОБИЛ И ТОТАЛ СА ОБЯВИЛИ 10 МИЛИОНА ДОЛАРА НАГРАДА ЗА БИБИ И ДОНИ - ЗАРАДИ ТЯХ ИМ ГОРЯТ ИНВЕСТИЦИИТЕ И БИЗНЕСА :)
20:50 20.03.2026
15 Джеф Епстийн
17 ЧНГ на Иран!
ти сам си докара това на главата... 🍸🍾🍷🎉🎆
18 оферта
До коментар #1 от "Ку-ку":Ако аятоласите се възползват от помощта на ИИ, ще го видим и чуем автентично.
19 Последния Софиянец
20 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
До коментар #12 от "Бум":Не иска нищо....той само дава...правосъдие в залива. На всекиму според заслуженото.
21 Ъъъ
22 САЩ И ИЗРАЕЛ МАЧКАТ ИРАН
До коментар #14 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Сринаха им държавата, тоя за някаква победа споменава.
Кастинга за Аятоласи не е приключил още.
23 БългАРИЯ и Иран = Братя завинаги!
До коментар #1 от "Ку-ку":Иран има достатъчно синове, достатъчно Мъже и достатъчно подготвени за лидерска позиция, хора. Няма страшно, даже и да не е жив, мястото му няма да изстине!
24 Тъй,тъй
До коментар #21 от "Ъъъ":И един да остане,пак ще е зле за цялото човечество.
25 Смешките
26 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #22 от "САЩ И ИЗРАЕЛ МАЧКАТ ИРАН":ТЕ САЩ И ИЗРАЕЛ СРИНАХА
И ШЕВРОН, ШЕЛ , ЕКСОН МОБИЛ И ТОАТАЛ
КОУТО ИМАТ 500 МИЛИАРДА ДОЛАРА ИНВЕСТИЦИИ В ЗАЛИВА :)
..... ТЕКСАС НЯМА ДА ИМ ПРОСТИ:)
27 Гейзак Червен
До коментар #14 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Какви 10 милиона
Ти се привиждат ?
28 Кога
До коментар #23 от "БългАРИЯ и Иран = Братя завинаги!":Се напорка бре
29 дядо дръмпи-знае!
30 ЩЕКА 🤡🤩🐐
До коментар #8 от "ДрайвингПлежър":Ще ще ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ
34 Тоя Хаменей
Време е Вече да търсят новия АЯТОЛАХ.
35 Баба Дона и Меланчо
До коментар #22 от "САЩ И ИЗРАЕЛ МАЧКАТ ИРАН":Препоръчвам ти да прекратиш гледането на Нова, бтв, евронюз и прочие пропагандни източници на дезинформация! Не ти се отразяват добре на психиката и преценката за реалността!
36 То май
До коментар #7 от "Поредните,":С вас чобаните се гаврят кремълските фашисти, ама как да го разберете,няма с какво
37 Гост
38 От ПОСОЛЯ
39 А где
До коментар #1 от "Ку-ку":шестпръстото Хитлеряху?
42 Атина Палада
До коментар #19 от "Последния Софиянец":Той затова отиде,защото знаеше,че ще я изгуби . .Ето как Тръмп се изправи срещу ФЕД..А много техни анализатори още преди месеци се питаха дали Тръмп ще се осмели да се изправи срещу Джекил Айлънд;)
43 Я пъ тоа
До коментар #35 от "Баба Дона и Меланчо":Аз гледам само...БСТВ бре
44 От амбасадата
До коментар #38 от "От ПОСОЛЯ":Израел е в руини, САЩ губи, шекели и центове няма!
45 От ПОСОЛЯ
46 ОТ АМБАСАДА
До коментар #44 от "От амбасадата":Бомбиме Иран, нас никой не ни бомби..
47 Атина Палада
До коментар #37 от "Гост":Без Лондонсити..САЩ е само пионка...Затова в САЩ фразата:"Лондонсити е ръката а САЩ оръжието" е широко разпространена.
48 Цък
До коментар #4 от "Виц на деня":Тръмп обяви победа и Натаняху обяви победа Но. Най скъпите военни бази са в историята, самолетоносачите избягаха, а Иран си стреля в която част на Израел си поиска.
49 Извинете
До коментар #27 от "Гейзак Червен":Вие ми свирихте за десет цента! Моя грешка!
50 Путине
51 Я пъ тоа
До коментар #48 от "Цък":Ква победа бре.....Иран е в нокдаун...още.малко требе за нокаут.
52 БАНко
53 Васил
54 От ПОСОЛЯ
55 Учат са от
До коментар #52 от "БАНко":От Путин.
56 Путине, Путине...
57 Атина Палада
До коментар #50 от "Путине":Тръмп всеки ден обявява победа :)))) а самолетоносачите му избЕгаха,базите му за милиарди са съборени ха ха ха ама той продължава да си обявява победа ...
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Атина Палада
До коментар #51 от "Я пъ тоа":Колко още малко трЕбе?:))))
60 Бирбенди
61 Гост
До коментар #51 от "Я пъ тоа":Два издънени самолетоносача казват друго.
62 Сега
До коментар #59 от "Атина Палада":Тва ,че си некомпетентна то знаят всички. Ама ти съвсем откачи душко
64 АЯТОЛАХ ЧАЛМА
Този какъв беше
Нещо като Захарова
Песков
Или Кукушинков?
Говорител ли беше
Или Лаладжия на Аятолаха ?
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Русофилос Булгарикос
Ще раздаваме КУРаните.
Личен подарък
От Кадиров .
