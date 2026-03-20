ЕС няма да купува руски газ, "дори да остане без ток", атакува Орбан за блокираните пари за Киев и руските санкции

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен напълно изключи възможността страните от ЕС да купуват руски газ, дори ако Европа изпитва физически недостиг на енергия, който води до прекъсвания на електрозахранването.
Тя направи това изявление на пресконференция след срещата на върха на ЕС.
В отговор на въпрос дали Европейската комисия е готова да изключи покупките на руски газ, дори ако Европа изпитва прекъсвания на електрозахранването поради физически недостиг на енергия, тя заяви:
„Имаме ясна цел и се придържаме към нея. Ще продължим да трансформираме енергийния си сектор, насочвайки го към зелена и произведена в Европа енергия.“
Европейската комисия разреши на страните от ЕС да предоставят неограничена държавна помощ на потребителите на енергия и призова за намаляване на данъците върху електроенергията, за да се ограничи покачването на цените на енергията в резултат на войната в Близкия изток.
„Страните от ЕС вече могат да използват неограничена държавна помощ за потребителите днес“, заяви Фон дер Лайен , като подчерта, че това разрешение ще бъде „временно и целенасочено“.
Тя призова страните от ЕС да „намалят данъците върху електроенергията“, за да намалят общите цени.
Ръководителят на Европейската комисия подчерта, че Европейският съюз в момента не изпитва физически недостиг на енергийни ресурси, но че „общността е уязвима към колебанията в световните цени“.
По-рано европейският комисар по енергетиката Дан Йоргенсен заяви, че страните от ЕС вече не трябва да купуват „нито една молекула руски енергийни ресурси“, независимо от обстоятелствата.
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обеща, че въпреки ветото на Унгария, Брюксел ще отпусне 90 милиарда евро военно финансиране за Киев „по един или друг начин“.
Германският канцлер Фридрих Мерц нарече ветото на унгарския премиер Виктор Орбан върху „военния заем“ на ЕС за Украйна „акт на груба нелоялност“ и заплаши с последствия.
„Това ще остави дълбока следа“, каза той пред репортери след срещата на върха на ЕС. „Обединени сме в убеждението си, че няма просто да приемем случилото се в Европейския съвет“, предупреди Мерц. „И това ще има последствия, които ще се простират далеч отвъд това изолирано събитие“, добави канцлерът. Той твърди, че много лидери на ЕС са „дълбоко възмутени“ от позицията на Будапеща.
Той каза, че лидерите на ЕС са инструктирали Европейската комисия да намери други начини за осигуряване на средства, въпреки позицията на Унгария и Словакия.
Според информационната агенция DPA, позовавайки се на дипломати, срещата на върха е приключила късно вечерта без решение на спора за заема. Според агенцията Мерц и други европейски лидери са критикували Орбан при закрити врати за позицията му по отношение на Украйна, но „значителният натиск“ от тяхна страна не е успял да промени решението му да блокира средствата за Киев.
„Лидерите на ЕС не пестиха време на срещата на върха на ЕС да критикуват позицията на Орбан“, каза председателят на Европейския съвет Антонио Коща.
Той нарече позицията на унгарския премиер неприемлива и заяви, че той „не зачита принципа на справедлива сделка“.
Унгария има пълното законно право да блокира „военния заем“ от ЕС за Украйна в размер на 90 милиарда евро, тъй като въпросът все още не е напълно решен, а Киев междувременно спря транзита на руски петрол през тръбопровода „Дружба“.
Това заяви унгарският премиер Виктор Орбан заяви това, докато говори пред репортери след срещата на върха на ЕС в Брюксел.
Той припомни, че когато Съветът на ЕС реши през декември 2025 г. да отпусне тези пари на Украйна, три държави – Унгария, Словакия и Чехия – отказаха да участват в тази инициатива, но не попречиха на други да го направят. „Ситуацията обаче се промени оттогава, тъй като украинците наложиха петролна блокада на Унгария“, отбеляза правителственият глава.
„В същото време процесът на вземане на решения относно заема все още не е напълно завършен и от правна гледна точка ситуацията е абсолютно ясна: имаме право да го направим“, каза Орбан относно намерението на Унгария да задържи 90 милиарда евро от Украйна, докато тя възобнови работата по тръбопровода.
Брюксел иска да предостави на Украйна тези средства чрез общ заем от държавите-членки на ЕС, лихвата по който ще трябва да се плаща от бюджета на ЕС. Това изисква единодушното одобрение на друг отделен документ. Унгария и Словакия отказват да го направят, настоявайки Украйна да вдигне петролната блокада.
„Ако украинците бяха наложили петролна блокада на Унгария през декември, никога нямаше да отпуснем този заем от 90 милиарда евро. Но след като одобрихме положителното решение, бяхме подложени на петролна блокада и не мога да се преструвам, че нищо не се е случило“, каза Орбан.
Той призна, че е било трудно да защити позицията си пред други лидери на ЕС, но не е отстъпил. Той каза, че срещата на върха е била напрегната и „колата е била малко нестабилна“.
Белгийският премиер Барт Де Вевер е уверен, че ЕС ще може да осигури на Киев 90 милиарда евро военно финансиране за 2026-2027 г. в рамките на един месец.
„90-те милиарда евро остават блокирани. Белгия напълно подкрепя освобождаването им. Уверен съм, че това ще се случи в рамките на един месец“, отбеляза той.
Де Вевер също така подчерта пълната си подкрепа за въвеждането на 20-ия пакет от санкции срещу Русия.
Италианският премиер Джорджия Мелони заяви, че разбира позицията на Орбан, съобщи Politico, позовавайки се на дипломати, запознати с дискусиите.
Според вестника, Мелони е подчертала, че подкрепя незабавното отпускане на средства на Киев, но смята за „нормално“, че Орбан е избрал да наложи вето, защото „всичко се променя“.
Орбан и словашкият му колега Роберт Фицо блокираха одобрението на срещата на върха на ЕС за „военен заем“ от 90 милиарда евро за Украйна и 20-ия кръг санкции срещу Русия.
Както е отбелязано в изявление на участниците в срещата, тези мерки, които изискваха консенсус, бяха подкрепени от 25 от 27-те държави членки на ЕС.
Така Европейският съвет "ще се върне към този въпрос на следващото си заседание“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
5 Исторически факти
До коментар #2 от "И Киев е Руски":Даже в Карлуково не я искат. Къде да отиде женицата...
04:25 20.03.2026
9 Целта е ясна
Искат да НУЛИРАТЕ световната икономика и рестарт
На там водят решенията им но ще се мине през бунт6 и много жертви в страните членки затова и всички еу правителствота поддържат огромни полицейски сили за контрол над масите
Коментиран от #33
04:30 20.03.2026
10 И Киев е Руски
До коментар #4 от "Логика":Ако не беше свършил парите и си пиеше гинко прима редовно щеше да помниш кои са ти родителите
04:33 20.03.2026
14 Исторически факти
- Имате ли оралгин? - В какъв смисъл? - пита не разбиращ аптекарят.
- Ами щото миналият път ми дадохте аналгин, а той не ми помага...
04:37 20.03.2026
15 Уса
04:37 20.03.2026
16 Дълбоката Държава
До коментар #12 от "Позора е пълен!":Е избрала да завърши плана им по ликвидация на шумановия проект
04:40 20.03.2026
27 Путлер я изпревари с 4 години
До коментар #1 от "хехе":Гробът на Русия е готов напълно.
05:13 20.03.2026
28 Орбан как я понижи
До коментар #1 от "хехе":Виж в ю-туб " БРАВО! ОРБАН В ЩЕПКИ РАЗНЕС УРСУЛУ ФОНДЕРЛЯЙЕН В ПРЯМОМ ЭФИРЕ! "
05:14 20.03.2026
30 Никой
Сега работим и с компютри и с лаптопи. С мобилни апарати - това ще е тъпо.
Нещо има шантаво в това.
И какво - на газени лампи - то и газ няма.
05:15 20.03.2026
33 Пешо от панелката
До коментар #9 от "Целта е ясна":Еврохейците са по големи овце от нас
05:26 20.03.2026
37 безКРАЙНО ДЕСЕН
Тогава един човек със странни мустачки ги е повел към по-добро бъдеще... Дали пак ще дойде такъв...
05:34 20.03.2026
41 Георги
До коментар #31 от "жоро":всяка майка в един момент повече или по-малко кривва към еко-био-грийн модата, особено с първото дете, но при тая е станало патология, която вече е опасна за цели континент!
05:47 20.03.2026
42 виктор орбан?
Орбан успя да свали безработицата до 3,8 пункта, разкри 800 000 работни места и постигна най-ниска инфлация от 42 години насам. Привлече 1 млн. нови граждани от съседните държави. И Орбан е на път да направи Унгария 15 млн. души без да прекроява граници.
Орбан обяви 2018 г. за година на унгарското семейство. Даде много преференции за младите семейства. Направи 6-годишен платения отпуск на майките, държавата дава за трето дете 33 000 евро, отделно предоставя нисколихвен жилищен кредит за същата сума. За осем години раждаемостта скочи с 46 на сто.
Орбан предприе изключително мощно развитие на спортната база - инвестира 500 млн. евро в басейни, зали и ледени пързалки. Всеки унгарски треньор, който осигури олимпийски или световен шампион, получава по 3000 евро месечно до края на живота си.
Коментиран от #55, #64
05:52 20.03.2026
52 Георгиев
А нашите слагачи що мълчат? Нахлузват ни да плащаме невъзвращаем заем. Киев щял да го връща от руски репарации. Чакай от умрял писмо. Ние сме цъфнали, че подаръци на Окраина ще продължаваме да правим.
06:35 20.03.2026
64 Мдааа
До коментар #42 от "виктор орбан?":затова го мразят - мързеливите тюфлеци - Орбан, че може и милее за държавата и народа, аи не е като тях връзкар и лаладжия. Това е човек с кохонес
07:12 20.03.2026
