ЕС няма да купува руски газ, "дори да остане без ток", атакува Орбан за блокираните пари за Киев и руските санкции

20 Март, 2026 03:56, обновена 20 Март, 2026 06:34 3 647 70

Унгария има пълното законно право да блокира „военния заем“ от ЕС за Украйна от 90 милиарда евро, заяви премиерът Орбан

ЕС няма да купува руски газ, "дори да остане без ток", атакува Орбан за блокираните пари за Киев и руските санкции
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен напълно изключи възможността страните от ЕС да купуват руски газ, дори ако Европа изпитва физически недостиг на енергия, който води до прекъсвания на електрозахранването.

Тя направи това изявление на пресконференция след срещата на върха на ЕС.

В отговор на въпрос дали Европейската комисия е готова да изключи покупките на руски газ, дори ако Европа изпитва прекъсвания на електрозахранването поради физически недостиг на енергия, тя заяви:

„Имаме ясна цел и се придържаме към нея. Ще продължим да трансформираме енергийния си сектор, насочвайки го към зелена и произведена в Европа енергия.“

Европейската комисия разреши на страните от ЕС да предоставят неограничена държавна помощ на потребителите на енергия и призова за намаляване на данъците върху електроенергията, за да се ограничи покачването на цените на енергията в резултат на войната в Близкия изток.

„Страните от ЕС вече могат да използват неограничена държавна помощ за потребителите днес“, заяви Фон дер Лайен , като подчерта, че това разрешение ще бъде „временно и целенасочено“.

Тя призова страните от ЕС да „намалят данъците върху електроенергията“, за да намалят общите цени.

Ръководителят на Европейската комисия подчерта, че Европейският съюз в момента не изпитва физически недостиг на енергийни ресурси, но че „общността е уязвима към колебанията в световните цени“.

По-рано европейският комисар по енергетиката Дан Йоргенсен заяви, че страните от ЕС вече не трябва да купуват „нито една молекула руски енергийни ресурси“, независимо от обстоятелствата.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обеща, че въпреки ветото на Унгария, Брюксел ще отпусне 90 милиарда евро военно финансиране за Киев „по един или друг начин“.

Германският канцлер Фридрих Мерц нарече ветото на унгарския премиер Виктор Орбан върху „военния заем“ на ЕС за Украйна „акт на груба нелоялност“ и заплаши с последствия.

„Това ще остави дълбока следа“, каза той пред репортери след срещата на върха на ЕС. „Обединени сме в убеждението си, че няма просто да приемем случилото се в Европейския съвет“, предупреди Мерц. „И това ще има последствия, които ще се простират далеч отвъд това изолирано събитие“, добави канцлерът. Той твърди, че много лидери на ЕС са „дълбоко възмутени“ от позицията на Будапеща.

Той каза, че лидерите на ЕС са инструктирали Европейската комисия да намери други начини за осигуряване на средства, въпреки позицията на Унгария и Словакия.

Според информационната агенция DPA, позовавайки се на дипломати, срещата на върха е приключила късно вечерта без решение на спора за заема. Според агенцията Мерц и други европейски лидери са критикували Орбан при закрити врати за позицията му по отношение на Украйна, но „значителният натиск“ от тяхна страна не е успял да промени решението му да блокира средствата за Киев.

„Лидерите на ЕС не пестиха време на срещата на върха на ЕС да критикуват позицията на Орбан“, каза председателят на Европейския съвет Антонио Коща.

Той нарече позицията на унгарския премиер неприемлива и заяви, че той „не зачита принципа на справедлива сделка“.

Унгария има пълното законно право да блокира „военния заем“ от ЕС за Украйна в размер на 90 милиарда евро, тъй като въпросът все още не е напълно решен, а Киев междувременно спря транзита на руски петрол през тръбопровода „Дружба“.

Това заяви унгарският премиер Виктор Орбан заяви това, докато говори пред репортери след срещата на върха на ЕС в Брюксел.

Той припомни, че когато Съветът на ЕС реши през декември 2025 г. да отпусне тези пари на Украйна, три държави – Унгария, Словакия и Чехия – отказаха да участват в тази инициатива, но не попречиха на други да го направят. „Ситуацията обаче се промени оттогава, тъй като украинците наложиха петролна блокада на Унгария“, отбеляза правителственият глава.

„В същото време процесът на вземане на решения относно заема все още не е напълно завършен и от правна гледна точка ситуацията е абсолютно ясна: имаме право да го направим“, каза Орбан относно намерението на Унгария да задържи 90 милиарда евро от Украйна, докато тя възобнови работата по тръбопровода.

Брюксел иска да предостави на Украйна тези средства чрез общ заем от държавите-членки на ЕС, лихвата по който ще трябва да се плаща от бюджета на ЕС. Това изисква единодушното одобрение на друг отделен документ. Унгария и Словакия отказват да го направят, настоявайки Украйна да вдигне петролната блокада.

„Ако украинците бяха наложили петролна блокада на Унгария през декември, никога нямаше да отпуснем този заем от 90 милиарда евро. Но след като одобрихме положителното решение, бяхме подложени на петролна блокада и не мога да се преструвам, че нищо не се е случило“, каза Орбан.

Той призна, че е било трудно да защити позицията си пред други лидери на ЕС, но не е отстъпил. Той каза, че срещата на върха е била напрегната и „колата е била малко нестабилна“.

Белгийският премиер Барт Де Вевер е уверен, че ЕС ще може да осигури на Киев 90 милиарда евро военно финансиране за 2026-2027 г. в рамките на един месец.

„90-те милиарда евро остават блокирани. Белгия напълно подкрепя освобождаването им. Уверен съм, че това ще се случи в рамките на един месец“, отбеляза той.

Де Вевер също така подчерта пълната си подкрепа за въвеждането на 20-ия пакет от санкции срещу Русия.

Италианският премиер Джорджия Мелони заяви, че разбира позицията на Орбан, съобщи Politico, позовавайки се на дипломати, запознати с дискусиите.

Според вестника, Мелони е подчертала, че подкрепя незабавното отпускане на средства на Киев, но смята за „нормално“, че Орбан е избрал да наложи вето, защото „всичко се променя“.

Орбан и словашкият му колега Роберт Фицо блокираха одобрението на срещата на върха на ЕС за „военен заем“ от 90 милиарда евро за Украйна и 20-ия кръг санкции срещу Русия.

Както е отбелязано в изявление на участниците в срещата, тези мерки, които изискваха консенсус, бяха подкрепени от 25 от 27-те държави членки на ЕС.

Така Европейският съвет "ще се върне към този въпрос на следващото си заседание“.


Белгия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хехе

    166 116 Отговор
    ЕС няма нужда от врагове Урсула успешно копае гроба на европейската икономика

    Коментиран от #27, #28

    04:16 20.03.2026

  • 2 И Киев е Руски

    137 114 Отговор
    Къде са хуманизмът и правата на човека? Урсула има право на медицински грижи. Защо не се лекува? Докога тази горка жена ще да бъде подлагана на такава жестокост

    Коментиран от #5

    04:16 20.03.2026

  • 3 404

    113 112 Отговор
    До кога европейски те баламурници ще търпят без домната дъщеря на Хитлер да се гаври с тях?

    04:20 20.03.2026

  • 4 Логика

    99 112 Отговор
    Време е Путин да спре безсмислената война. Никой вече не помни защо я е започнал. Той дори не може да я спечели и няма смисъл. Пред лицето на всичко, което се случва и ще се случва в световен мащаб през следващите години, наистина няма смисъл той да превзема Донецк. Трябва да спре и да направи Русия нормална държава.

    Коментиран от #10, #22, #69

    04:22 20.03.2026

  • 5 Исторически факти

    96 59 Отговор

    До коментар #2 от "И Киев е Руски":

    Даже в Карлуково не я искат. Къде да отиде женицата...

    04:25 20.03.2026

  • 6 Хмм

    76 54 Отговор
    тази ще ни връща в каменната ера - ех, да можеха да отворят концлагерите са тези, които не са съгласни

    04:26 20.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Атлантически шаран

    94 31 Отговор
    Не искам на мен да ми е добре а на Путин да му е зле !

    04:28 20.03.2026

  • 9 Целта е ясна

    81 30 Отговор
    Войни кризи

    Искат да НУЛИРАТЕ световната икономика и рестарт
    На там водят решенията им но ще се мине през бунт6 и много жертви в страните членки затова и всички еу правителствота поддържат огромни полицейски сили за контрол над масите

    Коментиран от #33

    04:30 20.03.2026

  • 10 И Киев е Руски

    32 59 Отговор

    До коментар #4 от "Логика":

    Ако не беше свършил парите и си пиеше гинко прима редовно щеше да помниш кои са ти родителите

    04:33 20.03.2026

  • 11 ВВП

    81 56 Отговор
    Тази ненормална женица мрази руснаците , защото владеят 1/6 от земята ,пишат на кирилица,източно православни са ...Ама никой не ти предлага газ и петрол..

    04:34 20.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ВВП

    19 30 Отговор
    След като са ,, решили,,да подарят 90 млд на Киев и режима,кой ги спира ..??Не вярвам Унгария да прави това ..

    04:36 20.03.2026

  • 14 Исторически факти

    42 16 Отговор
    Блондинка влиза в аптеката и пита аптекаря:
    - Имате ли оралгин? - В какъв смисъл? - пита не разбиращ аптекарят.
    - Ами щото миналият път ми дадохте аналгин, а той не ми помага...

    04:37 20.03.2026

  • 15 Уса

    28 6 Отговор
    САЩ купуваме и сме доволни

    04:37 20.03.2026

  • 16 Дълбоката Държава

    32 7 Отговор

    До коментар #12 от "Позора е пълен!":

    Е избрала да завърши плана им по ликвидация на шумановия проект

    04:40 20.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Хи их хи

    61 7 Отговор
    Ама те руснаците им го казаха още миналата седмица-"Москва в момента обмисля дали да спре доставките на енергийни ресурси на европейския пазар, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков".

    04:48 20.03.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Спри са ма

    79 5 Отговор
    Аз викам България да купува от Русия и да си възстановим атомната електроцентала, пак от Русия, пък Урсула да си кара на "зелена енергия" да я видим колко ще изкара. Дай боже да се разсърди и да ни изключи от полуделия ЕС.

    04:54 20.03.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Сериозно?!

    18 1 Отговор

    До коментар #18 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":

    Цивилизацията??? Хапчетата днес?? Хахаххаха

    05:04 20.03.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Слава на Русия

    40 3 Отговор
    Психопатката мрази българите

    05:13 20.03.2026

  • 27 Путлер я изпревари с 4 години

    21 39 Отговор

    До коментар #1 от "хехе":

    Гробът на Русия е готов напълно.

    05:13 20.03.2026

  • 28 Орбан как я понижи

    24 14 Отговор

    До коментар #1 от "хехе":

    Виж в ю-туб " БРАВО! ОРБАН В ЩЕПКИ РАЗНЕС УРСУЛУ ФОНДЕРЛЯЙЕН В ПРЯМОМ ЭФИРЕ! "

    05:14 20.03.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Никой

    27 3 Отговор
    Но как без ток.

    Сега работим и с компютри и с лаптопи. С мобилни апарати - това ще е тъпо.

    Нещо има шантаво в това.

    И какво - на газени лампи - то и газ няма.

    05:15 20.03.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Нека

    28 2 Отговор
    ЕвроУрсулите да я карат на свещи !

    05:24 20.03.2026

  • 33 Пешо от панелката

    28 2 Отговор

    До коментар #9 от "Целта е ясна":

    Еврохейците са по големи овце от нас

    05:26 20.03.2026

  • 34 Гориил

    22 0 Отговор
    Вчера Държавната дума прие закон, налагащ десетгодишна присъда затвор за всеки руски държавен служител или ръководител на компания, който испълня лиценз от САЩ за международна търговия с петрол.

    05:27 20.03.2026

  • 35 А какво ще се случи, ако

    26 2 Отговор
    Европа започне да изпитва физически недостиг на енергия,който води до прекъсвания на електрозахранването???!

    05:28 20.03.2026

  • 36 Крум

    35 2 Отговор
    Гинеколожката трябва незабавно да бъде въдворема/психиатрия/....ЕС уверено върви към крах...Ние по традиция сме в грешния лагер ,но това не тревожи Гюро и фенолите....

    05:33 20.03.2026

  • 37 безКРАЙНО ДЕСЕН

    27 4 Отговор
    Преди няма и 100 години Европа е била на същия хал заради същите жалки, леви, наведени и продажни паразити.
    Тогава един човек със странни мустачки ги е повел към по-добро бъдеще... Дали пак ще дойде такъв...

    05:34 20.03.2026

  • 38 георги

    20 2 Отговор
    това, че приехме еврото и ни дърпат киньовица от Брюксел м8же и да е правилно решение. Нашите управници, че нестават е ясно, ама дано по-интелигентните нации намерят начин да разкарат зелените талибани на урсула, та и на нашата улица да изгрее слънце. Само дето урсулищата няма да се дадат лесно.

    05:41 20.03.2026

  • 39 требеше да съм унгарец

    18 2 Отговор
    щот ся мъй й срам.....

    05:44 20.03.2026

  • 40 европейския съветски съюз

    25 2 Отговор
    е гола вода

    05:45 20.03.2026

  • 41 Георги

    19 2 Отговор

    До коментар #31 от "жоро":

    всяка майка в един момент повече или по-малко кривва към еко-био-грийн модата, особено с първото дете, но при тая е станало патология, която вече е опасна за цели континент!

    05:47 20.03.2026

  • 42 виктор орбан?

    27 2 Отговор
    Това е Виктор Орбан! Той прие нова конституция, съкрати броя на депутатите от 380 на 199. Одържави част от водещите фирми в комуналната сфера - ВиК и електроразпределителните дружества, намали цената на тока, водата и газа с 25 на сто, а за бизнеса с 11 на сто. Изплати много бързо дълга към МВФ в резултат на много добра данъчна политика и отваряне на икономиката на изток . Преди 3 години тържествено заяви, че Унгария не дължи нито цент на нито една финансова институция или чужда държава.
    Орбан успя да свали безработицата до 3,8 пункта, разкри 800 000 работни места и постигна най-ниска инфлация от 42 години насам. Привлече 1 млн. нови граждани от съседните държави. И Орбан е на път да направи Унгария 15 млн. души без да прекроява граници.
    Орбан обяви 2018 г. за година на унгарското семейство. Даде много преференции за младите семейства. Направи 6-годишен платения отпуск на майките, държавата дава за трето дете 33 000 евро, отделно предоставя нисколихвен жилищен кредит за същата сума. За осем години раждаемостта скочи с 46 на сто.
    Орбан предприе изключително мощно развитие на спортната база - инвестира 500 млн. евро в басейни, зали и ледени пързалки. Всеки унгарски треньор, който осигури олимпийски или световен шампион, получава по 3000 евро месечно до края на живота си.

    Коментиран от #55, #64

    05:52 20.03.2026

  • 43 колт

    13 2 Отговор
    гинекологен Калушевсиндром на енергосуицид

    05:54 20.03.2026

  • 44 ежко

    27 3 Отговор
    Реално погледнато,ако ЕС остане без ток,Урсулите ще бъдат изметени на мига!И след това се надявам да попаднат там,където им е мястото -в затвора!После да не се чудят защо Алтернатива за Германия ще стане първа политическа сила!

    05:56 20.03.2026

  • 45 колко треа да си кух

    22 2 Отговор
    да врекнеш че ЕС остава без ток????капитализма се ос....ра

    05:56 20.03.2026

  • 46 Голям смях

    24 2 Отговор
    Спешно трябва да я вкарат в психиатрията и никога да не я пускат извън нея.

    06:02 20.03.2026

  • 47 Сандо

    20 2 Отговор
    ЕС-то е на път да завърши както ламите от "Петрохан".

    06:04 20.03.2026

  • 48 павела митова

    16 2 Отговор
    това ес е пълен т@шак

    06:04 20.03.2026

  • 49 я да видим

    18 2 Отговор
    То да остане Европа без ток , пък ако не ви линчуват тогава .

    06:07 20.03.2026

  • 50 Коста

    17 2 Отговор
    Тая госпожа сигурно е била гинеколог в Карлуково .

    06:09 20.03.2026

  • 51 Ще купува

    15 1 Отговор
    и песен ще пее даже.

    06:17 20.03.2026

  • 52 Георгиев

    15 1 Отговор
    Вчера гледах френската евродепутатка с речта й против Урсула. Остра, настъпателна, изобличаваща. Урсула не иска да чуе. Сигурно трябва да я предадат на европейската прокуратура и да се окаже натиск за започване на процес срещу нея. Играе си с нашите пари.
    А нашите слагачи що мълчат? Нахлузват ни да плащаме невъзвращаем заем. Киев щял да го връща от руски репарации. Чакай от умрял писмо. Ние сме цъфнали, че подаръци на Окраина ще продължаваме да правим.

    06:35 20.03.2026

  • 53 Драган

    15 1 Отговор
    Ще уморят ес, но няма да купят руски газ. Глупаци. Отмъщават за всв.

    06:38 20.03.2026

  • 54 Георгиев

    16 1 Отговор
    Основната цел на този 90 милиарден кредит е да се дадат с повод на Киев, от където сериозен процент се връща по частните сметки на отбрани политици от ЕС. Вече на всички е ясна технологията. Даже и нашите Кирчо, Тагарев (два пъти) ходиха за шоколадчета. Управия.

    06:39 20.03.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Здрасти

    11 1 Отговор
    Какво прави тая още на тази позиция? Далаверите с файзер още помним, сега прави така, че да потопи ЕС и да го удави. И това всичкото за лични интереси. Тая си е да виси на дървото.

    Коментиран от #58

    06:51 20.03.2026

  • 57 Истината

    8 1 Отговор
    По време на средновековието вещиците са ги изгаряли на клада.
    А сега?
    Пак се връщаме в такива времена....

    06:52 20.03.2026

  • 58 Констатация

    3 0 Отговор

    До коментар #56 от "Здрасти":

    Има имунитет…

    06:52 20.03.2026

  • 59 факт

    9 1 Отговор
    В този си вид ЕС няма нито правно, нито морално основание, да съществува. Една луда баба, която никой не е избирал, държи като заложници милиони европейски граждани, които изнемогват заради обсесиите й и алчността й. Тя открито нарушава законодателството на ЕС, заплашва, саморазправя се с неудобните и се държи като директор на концлагер. Като наблюдавам каква психопатия е обзела Запада, започвам да си мисля, че е добре Русия и Иран да си довършат работата докрай, дори това да означава физическата ни смърт. Това безумие трябва да приключи, за да има шанс чомечеството да продължи да съществува.

    06:57 20.03.2026

  • 60 БУЕКЗИТ

    9 1 Отговор
    Време е да си ходим от партито на рептилите.

    07:02 20.03.2026

  • 61 ами

    4 1 Отговор
    да - даже ако трябва да гладува европа ще гладува за да може киев да има оръжие и да напада русия отбранително

    07:07 20.03.2026

  • 62 А НИЕ СЕ РАЗРУШИХМЕ ДЪРЖАВАТА

    7 0 Отговор
    За да се харесаме на те такива като Урсула? Сега и ние няма да имаме ток.

    07:09 20.03.2026

  • 63 Това е евромафия

    6 0 Отговор
    Пълни идиоти !

    07:09 20.03.2026

  • 64 Мдааа

    2 0 Отговор

    До коментар #42 от "виктор орбан?":

    затова го мразят - мързеливите тюфлеци - Орбан, че може и милее за държавата и народа, аи не е като тях връзкар и лаладжия. Това е човек с кохонес

    07:12 20.03.2026

  • 65 ПРОБЛЕМА Е

    4 0 Отговор
    Че Урсула си е взела процента предварително и сега зеления я изнудва за 90 МИЛИАРДА.

    07:12 20.03.2026

  • 66 ОРБАН СЪС СИГУРНОСТ ЩЕ СПЕЧЕЛИ

    4 0 Отговор
    След подобни изказвания на урсулите.

    07:14 20.03.2026

  • 67 Хи хи

    1 0 Отговор
    Няма ток, няма проблем !! Ще се топлим на кладата на двете вещици в Брюксел !!

    07:17 20.03.2026

  • 68 оставам с

    1 0 Отговор
    усещането, че Урсула е обявила война на ЕС и напира да приключи с него възможно най-скоро. И има изгледи да успее.

    07:20 20.03.2026

  • 69 Морски

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Логика":

    Опитвай се да държиш идиотското си мнение за себеси!Не ни го натрапвай!

    07:20 20.03.2026

  • 70 Хи хи

    1 0 Отговор
    урсула фон дер лаен е 100% путлeраcтка, щото разруши ЕС и работи за Путин !

    07:23 20.03.2026

