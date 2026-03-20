Десетки са ранени при пожар във фабрика за автомобилни части в Южна Корея

Десетки са ранени при пожар във фабрика за автомобилни части в Южна Корея

20 Март, 2026 09:08 381 8

  • пожар-
  • южна корея-
  • авточасти-
  • даеджон

Премиерът е наредил "приоритет да бъде спасяването на човешки животи"

Десетки са ранени при пожар във фабрика за автомобилни части в Южна Корея - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пожар във фабрика за автомобилни части в южнокорейския град Даеджон е довел до раняването на 50 души, 35 от които са в тежко състояние, съобщи агенция Йонхап, цитирана от БТА.

Националната противопожарна служба призова за национална мобилизация за борба с пожара в Даеджон, на около 160 км южно от столицата Сеул, информира Ройтерс.

Около 240 души са били мобилизирани за борба с пожара, предаде Йонхап.

Премиерът Ким Мин-сок е наредил "приоритет да бъде спасяването на човешки животи", цитира го Йонхап.

Свързване по телефона с говорител на Националната противопожарна служба за коментар не беше възможно веднага, поясни Ройтерс.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 автомобилни части

    6 0 Отговор
    за военни коли.

    09:09 20.03.2026

  • 2 Джералд Форд

    6 1 Отговор
    И тия са пушили на работното си място.

    Коментиран от #4

    09:11 20.03.2026

  • 3 5000 руснаци са избити за 2 дена

    1 6 Отговор
    Какво ме интересува за корея
    Киев си развява коня и никой не го спира
    А руският народ страда безпрецедентно

    Коментиран от #6

    09:14 20.03.2026

  • 4 Цяла Русия изгоря от Пушене на не

    0 5 Отговор

    До коментар #2 от "Джералд Форд":

    Регламентирани места

    Коментиран от #7

    09:15 20.03.2026

  • 5 Има ли про Руска

    0 5 Отговор
    Измет??

    09:15 20.03.2026

  • 6 Забрави да пушеш

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "5000 руснаци са избити за 2 дена":

    И 8500 укри за ден

    09:17 20.03.2026

  • 7 То и Хитлер и Наполеон така думаха ...

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Цяла Русия изгоря от Пушене на не":

    Ама криви им излязоха сметките

    09:18 20.03.2026

  • 8 ООрана държава

    3 0 Отговор
    Общата стойност на щетите възлиза 7 долара и 45 цента

    09:19 20.03.2026

