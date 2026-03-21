Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп: Не сме длъжни да пазим Ормузкия проток, ще намалим бойните действия в Близкия изток

Тръмп: Не сме длъжни да пазим Ормузкия проток, ще намалим бойните действия в Близкия изток

21 Март, 2026 03:45, обновена 21 Март, 2026 03:55 769 10

  • тръмп-
  • иран-
  • сащ-
  • война

Искаме пълен, всеобхватен и траен край на войната, а не просто прекратяване на огъня, заяви външният министър на Иран Абас Арагчи

Тръмп: Не сме длъжни да пазим Ормузкия проток, ще намалим бойните действия в Близкия изток - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

САЩ обмислят намаляване на военните си усилия в Близкия изток, обяви президентът на САЩ Доналд Тръмп.

„Приближаваме се много до постигането на целите си, като същевременно обмисляме намаляване на мащабните военни усилия в Близкия изток срещу терористичния режим на Иран“, написа той в платформата за социални медии TruthSocial.

Той посочи пълното демонтиране на ракетните способности на Иран, пусковите установки и „всичко останало, което е свързано с тях“, както и унищожаването на отбранителната индустриална база на Иран и елиминирането на неговия военноморски и военновъздушни сили, включително противовъздушните оръжия.

Освен това САЩ искат да не позволят на Иран „дори да се доближи до постигане на ядрен капацитет“.

Той отбеляза и "защита на нашите съюзници в Близкия изток на най-високо ниво, включително Израел, Саудитска Арабия, Катар, Обединените арабски емирства, Бахрейн, Кувейт и други“.

Президентът добави също, че Ормузкият проток ще трябва да бъде защитен и наблюдаван, при необходимост, от други страни, които го използват, и че „Съединените щати не правят това“.

„Ако бъдем помолени, ще помогнем на тези страни в усилията им в Ормузкия проток, но това няма да е необходимо, след като иранската заплаха бъде премахната“, заключи американският лидер.

И заяви, че страната му не е задължена да гарантира сигурността на Ормузкия проток.

Въпреки това, каза той, Вашингтон е готов да съдейства по този въпрос, ако бъде поискан.

Техеран няма намерение да се съгласи на прекратяване на огъня със Съединените щати и Израел, заяви иранският външен министър Абас Арагчи в интервю за информационната агенция Киодо.

„Няма да приемем прекратяване на огъня. Искаме пълен, всеобхватен и траен край на войната“, каза той.

Според него Техеран смята, че е необходимо да се постигне окончателно уреждане на конфликта, а не временно спиране на военните действия.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 На това му се вика

    7 0 Отговор
    Отбой!

    Коментиран от #7

    03:55 21.03.2026

  • 2 Оранжево небето

    4 0 Отговор
    Оранжева победа на всички оранжеви евроатлантици. Закуех се.

    03:58 21.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 чичо Дони

    3 0 Отговор
    Сега как ще се явя при китайския приятел без карти в ръкава… мъка

    04:00 21.03.2026

  • 5 ОнЯ

    6 0 Отговор
    Никой не може да разбере какво иска рижавия, защото и той няма понятие...

    04:03 21.03.2026

  • 6 ама

    4 0 Отговор
    тоя дали наистина е ку ку🫣

    04:04 21.03.2026

  • 7 Доказан

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "На това му се вика":

    Ку-ку мицин...
    Как не се намери един с по-точен мерник снайперист да му нацели тази свита малка устица и да отърве Света от това откачено,рижо чудо.

    04:14 21.03.2026

  • 8 Георги

    0 0 Отговор
    отидоха, ритнаха кацата с айната и си тръгват с думите "Ние не живеем тук, не минаваме от тук, не ни мирише! Който му мирише да си чисти, пък ако ни плати може и да помогнем. "

    04:27 21.03.2026

  • 9 Коста

    2 0 Отговор
    Аз не съм чувал изобщо някой да е канил американски войски накъде. Навсякъде са само поканили се. И яли бой.

    04:27 21.03.2026

  • 10 Хи хи

    1 0 Отговор
    Чичо Дони завърши мисията в Иран, сега да отива да освобождава Гренландия от датска окупация и агресия !!

    04:31 21.03.2026