Тръмп: Не сме длъжни да пазим Ормузкия проток, ще намалим бойните действия в Близкия изток

САЩ обмислят намаляване на военните си усилия в Близкия изток, обяви президентът на САЩ Доналд Тръмп.
„Приближаваме се много до постигането на целите си, като същевременно обмисляме намаляване на мащабните военни усилия в Близкия изток срещу терористичния режим на Иран“, написа той в платформата за социални медии TruthSocial.
Той посочи пълното демонтиране на ракетните способности на Иран, пусковите установки и „всичко останало, което е свързано с тях“, както и унищожаването на отбранителната индустриална база на Иран и елиминирането на неговия военноморски и военновъздушни сили, включително противовъздушните оръжия.
Освен това САЩ искат да не позволят на Иран „дори да се доближи до постигане на ядрен капацитет“.
Той отбеляза и "защита на нашите съюзници в Близкия изток на най-високо ниво, включително Израел, Саудитска Арабия, Катар, Обединените арабски емирства, Бахрейн, Кувейт и други“.
Президентът добави също, че Ормузкият проток ще трябва да бъде защитен и наблюдаван, при необходимост, от други страни, които го използват, и че „Съединените щати не правят това“.
„Ако бъдем помолени, ще помогнем на тези страни в усилията им в Ормузкия проток, но това няма да е необходимо, след като иранската заплаха бъде премахната“, заключи американският лидер.
И заяви, че страната му не е задължена да гарантира сигурността на Ормузкия проток.
Въпреки това, каза той, Вашингтон е готов да съдейства по този въпрос, ако бъде поискан.
Техеран няма намерение да се съгласи на прекратяване на огъня със Съединените щати и Израел, заяви иранският външен министър Абас Арагчи в интервю за информационната агенция Киодо.
„Няма да приемем прекратяване на огъня. Искаме пълен, всеобхватен и траен край на войната“, каза той.
Според него Техеран смята, че е необходимо да се постигне окончателно уреждане на конфликта, а не временно спиране на военните действия.
