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Войната продължава: САЩ удариха иранския остров Кешм, Техеран обстреля военни бази в Персийския залив ВИДЕО

Войната продължава: САЩ удариха иранския остров Кешм, Техеран обстреля военни бази в Персийския залив ВИДЕО

3 Юни, 2026 04:38, обновена 3 Юни, 2026 06:41 3 584 19

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Иранският Корпус на гвардейците на ислямската революция съобщи, че е атакувал щаба на 5-ти флот на САЩ

Войната продължава: САЩ удариха иранския остров Кешм, Техеран обстреля военни бази в Персийския залив ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Тежка размяна на въздушни и ракетни удари тази нощ между САЩ и Иран в Персийския залив постави под сериозен натиск крехкото примирие, влязло в сила от 8 април.

Американското централно командване (CENTCOM) потвърди, че е нанесло „удари за самоотбрана“ срещу ирански радарни системи и наземна станция за контрол на дронове на стратегическия остров Кешм в Ормузкия проток.

Преди ескалацията американските сили изстреляха ракета „Хелфайър“ по машинното отделение на плаващия под флага на Ботсвана танкер M/T Lexie. Корабът е част от санкционираната петролна мрежа на Иран и е игнорирал предупрежденията да не нарушава наложената от Вашингтон морска блокада.

В отговор Иранската революционна гвардия (IRGC) изстреля вълни от балистични ракети и дронове срещу американски военни инсталации в региона. Иран обяви, че е поразил щаба на Пети американски флот в Бахрейн и военновъздушна база в Кувейт.

CENTCOM категорично отхвърли иранските твърдения за нанесени щети, определяйки ги като фалшиви. Американските и кувейтските системи за противовъздушна отбрана са прехванали ракетите и дроновете.

Няма пострадали американски военнослужещи.

Press TV, позовавайки се на изявление на Корпуса на гвардейците на ислямската революция, съобщи за удар по американска военна база и щаба на 5-ти флот на САЩ с помощта на ракети и дронове. Атакуван е и свързания със САЩ кораб „Панай“.

По-рано иранската информационна агенция „Мехр“ съобщи за експлозии близо до остров Кешм. В същото време в Бахрейн се задействаха сирени за тревога и жителите бяха посъветвани да търсят убежище на безопасни места. Кувейтската армия заяви, че е отблъснала атаки с дронове и ракети.

Веднага след новината за сблъсъците цените на петрола сорт Брент скочиха с над 1% на международните пазари, достигайки 97,05 долара за барел.

Въпреки ожесточените атаки, Вашингтон настоява, че временното примирие технически все още е в сила. Президентът на САЩ отхвърли информациите в медиите, че преговорите с Техеран са напълно спрели. Той заяви, че комуникацията продължава ежедневно, но подчерта, че е време Иран да сключи окончателна сделка. В същия момент САЩ наложиха нови тежки санкции срещу най-големите ирански криптоборси, използвани за заобикаляне на ограниченията.Иранските условия.

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че прекратяването на огъня трябва да включва всички фронтове, включително спиране на израелските операции в Ливан. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио обаче потвърди пред Конгреса, че САЩ няма да вдигнат икономическите санкции само срещу отваряне на Ормузкия проток; облекчения ще има само при отстъпки по иранската ядрена програма.

В понеделник Техеран обвини Вашингтон в нарушаване на прекратяването на огъня, включително поради удари на израелската армия срещу Ливан. Иранското външно министерство обаче отказа да потвърди или отрече съобщенията за евентуално прекъсване на комуникациите със САЩ.

Пилот на F-15E на американските военновъздушни сили е бил свален два пъти в рамките на 30 дни по време на военната операция срещу Иран, съобщи CBS News, позовавайки се на собствени източници.

Според новинарската агенция той е бил свален от приятелски огън от кувейтски изтребител в началото на военната операция през март. При този инцидент бяха загубени три двуместни изтребителя F-15E: всичките шест пилоти се катапултираха безопасно и останаха невредими.

Месец по-късно, на 3 април, един от тях е свален отново, докато пилотира F-15E, този път от ракета за противовъздушна отбрана над Иран. Пилотът бе намерен и евакуиран от американските сили няколко часа след падането на самолета, но навигаторът/оператор на оръжия бе спасен два дни по-късно.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ПРЕГОВОРИ С БОМБИРАНЕ

    38 5 Отговор
    ТИПИЧНО ЗА НЯКОИ.......

    Коментиран от #12

    04:48 03.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 дядото

    28 2 Отговор
    милене,за какви пари пишеш нелепости.американците атакували о-в кешм при ......"самоотбрана".пфу.

    05:41 03.06.2026

  • 6 Вчера рижавото куку

    31 3 Отговор
    каза, че Иран искал сделка!
    На ти сделка, идиот!

    05:43 03.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Първанов

    10 8 Отговор

    До коментар #4 от "оня с коня":

    Е Румбата нали сега ще взима по 2 евро от пенсионерите, великия мерзавец

    05:45 03.06.2026

  • 9 Kaлпазанин

    26 3 Отговор
    Самозащита е когато си си си иу дома ,говедата кешъде се самозашитавят на другия край на света

    05:49 03.06.2026

  • 10 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    17 2 Отговор
    "самозащита"?!? - Краварите пак се "отбраняват" на хиляди километри от ОБОРА...

    06:25 03.06.2026

  • 11 Лост

    6 1 Отговор
    Как се свързва -Вълна от дронове със свали няколко дрона?

    06:26 03.06.2026

  • 12 Жан Бойко

    17 4 Отговор

    До коментар #1 от "ПРЕГОВОРИ С БОМБИРАНЕ":

    САЩ са загубеняци! Доналд е пътник! Той се провали за нищо! Оставка

    06:27 03.06.2026

  • 13 5-ти флот

    16 3 Отговор
    скоро ще доходи дома "за ремонт".

    06:29 03.06.2026

  • 14 Механик

    14 4 Отговор
    Моля да обърнете внимание, че САЩ провеждат "защитни операции"! Явно иранците са нападнали Белия Дом или на Байдън имението?!?!?
    Какво лицемерие само. Тоест аз отивам в друг град да бия едни хора с цел самозащита?!?!??! Няма такава наглост и безочие.
    САЩ трябва да потъне в мизерия и да се разгради на малки, първобитни селца, пълни с 190-килограмови реднеци с интелект на амеби. Това ще е полезно за света.

    06:32 03.06.2026

  • 15 Факти

    6 18 Отговор
    Иран не си е у дома. Той е налазил Палестина, Либия, Сирия, Ирак и Йемен и оттам напада Израел. Това се нарича "оста на съпротивата". Съпротива срещу какво? Израел, който е на 1000 км от Иран и никога не е имал претенции към него? Израел, който спаси Иран във войната с Ирак? Израел снабдяваше Иран с оръжие, резервни части и муниции и взриви ядрения реактор на Саддам. Без тази критична помощ Иран щеше да падне. Иран обаче е неблагодарен и като се съвзе се обърна срещу Израел заради някакъв текст в Корана. Ако Иран си стоеше у дома и си развиваше икономиката сега нямаше да има война. Дори щяха да го оставят да придобие ядрено оръжие, както оставиха Пакистан. Проблемът е, че ислямистите в Иран са фанатици и искат да унищожат Израел на всяка цена, а той има много силно лоби в САЩ. Русия се възползва от ислямистите и ги подкукуросва да нападат Израел, защото така отклонява американски ресурси от Украйна и ги насочва в Близкия Изток. Иран се самоунищожава заради някаква глупост от седми век в Корана, а Русия усложливо му помага. Иран има огромни ресурси и можеше да е бонбон, но Коранът го съсипа.

    Коментиран от #18

    06:36 03.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ТАПАТА ОТЗАД НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА

    3 10 Отговор
    Не слушкат ли иранците
    Ша поемат тротила

    06:42 03.06.2026

  • 18 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Факти":

    Изразът "Израел спаси" си е класически
    ОКСИМОРОН ❗

    07:27 03.06.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

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