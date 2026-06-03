Войната продължава: САЩ удариха иранския остров Кешм, Техеран обстреля военни бази в Персийския залив ВИДЕО

Тежка размяна на въздушни и ракетни удари тази нощ между САЩ и Иран в Персийския залив постави под сериозен натиск крехкото примирие, влязло в сила от 8 април.

Американското централно командване (CENTCOM) потвърди, че е нанесло „удари за самоотбрана“ срещу ирански радарни системи и наземна станция за контрол на дронове на стратегическия остров Кешм в Ормузкия проток.

Преди ескалацията американските сили изстреляха ракета „Хелфайър“ по машинното отделение на плаващия под флага на Ботсвана танкер M/T Lexie. Корабът е част от санкционираната петролна мрежа на Иран и е игнорирал предупрежденията да не нарушава наложената от Вашингтон морска блокада.

В отговор Иранската революционна гвардия (IRGC) изстреля вълни от балистични ракети и дронове срещу американски военни инсталации в региона. Иран обяви, че е поразил щаба на Пети американски флот в Бахрейн и военновъздушна база в Кувейт.

CENTCOM категорично отхвърли иранските твърдения за нанесени щети, определяйки ги като фалшиви. Американските и кувейтските системи за противовъздушна отбрана са прехванали ракетите и дроновете.

Няма пострадали американски военнослужещи.

Press TV, позовавайки се на изявление на Корпуса на гвардейците на ислямската революция, съобщи за удар по американска военна база и щаба на 5-ти флот на САЩ с помощта на ракети и дронове. Атакуван е и свързания със САЩ кораб „Панай“.

По-рано иранската информационна агенция „Мехр“ съобщи за експлозии близо до остров Кешм. В същото време в Бахрейн се задействаха сирени за тревога и жителите бяха посъветвани да търсят убежище на безопасни места. Кувейтската армия заяви, че е отблъснала атаки с дронове и ракети.

Веднага след новината за сблъсъците цените на петрола сорт Брент скочиха с над 1% на международните пазари, достигайки 97,05 долара за барел.

Въпреки ожесточените атаки, Вашингтон настоява, че временното примирие технически все още е в сила. Президентът на САЩ отхвърли информациите в медиите, че преговорите с Техеран са напълно спрели. Той заяви, че комуникацията продължава ежедневно, но подчерта, че е време Иран да сключи окончателна сделка. В същия момент САЩ наложиха нови тежки санкции срещу най-големите ирански криптоборси, използвани за заобикаляне на ограниченията.Иранските условия.

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че прекратяването на огъня трябва да включва всички фронтове, включително спиране на израелските операции в Ливан. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио обаче потвърди пред Конгреса, че САЩ няма да вдигнат икономическите санкции само срещу отваряне на Ормузкия проток; облекчения ще има само при отстъпки по иранската ядрена програма.

В понеделник Техеран обвини Вашингтон в нарушаване на прекратяването на огъня, включително поради удари на израелската армия срещу Ливан. Иранското външно министерство обаче отказа да потвърди или отрече съобщенията за евентуално прекъсване на комуникациите със САЩ.

Пилот на F-15E на американските военновъздушни сили е бил свален два пъти в рамките на 30 дни по време на военната операция срещу Иран, съобщи CBS News, позовавайки се на собствени източници.

Според новинарската агенция той е бил свален от приятелски огън от кувейтски изтребител в началото на военната операция през март. При този инцидент бяха загубени три двуместни изтребителя F-15E: всичките шест пилоти се катапултираха безопасно и останаха невредими.

Месец по-късно, на 3 април, един от тях е свален отново, докато пилотира F-15E, този път от ракета за противовъздушна отбрана над Иран. Пилотът бе намерен и евакуиран от американските сили няколко часа след падането на самолета, но навигаторът/оператор на оръжия бе спасен два дни по-късно.