Преслав Райков: Процедурата по свръхдефицит отчасти дори е полезна

Инфлацията през летните месеци най-вероятно ще остане висока. Дори може да видим покачване над тези 7% и достигане до 8-8,5%.

Това заяви пред БНР икономическият анализатор Преслав Райков.

"Инфлацията е 7%. Това е инфлация, която очаквахме поради конфликта в Иран, поради редица други обстоятелства и поради търговския ефект от присъединяването към еврозоната, който основно се прояви през търговската мрежа. Основно това е инфлация, привнесена от конфликта в Иран, която тепърва пътува към страната, защото към момента няма изгледи конфликтът да бъде прекратен в близките дни или месец, а дори да бъде прекратен, ще са ни необходими поне от 3 до 6 месеца, за да имаме някаква нормализация и съответно път назад и на енергийни суровини, и на редица ключови суровини, торове, хранителната индустрия, транспортния преход на стоки към този регион", коментира той в интервю за предаването "Преди всички".

Според него правителството няма каквито и да било ходове и реално работещи инструменти, с които може да ограничи инфлацията. А и не трябва да я ограничава, допълни Райков и обясни:

"Видяхме през последните години – фактът да се намираме в такава бюджетна ситуация беше химерата, че ние имаме в ръцете си инструменти, които могат да ограничат инфлацията. Цените не са ограничени – за щастие не са ограничени, защото всяка намеса в ценовата политика на пазара води след себе си структурни дисбаланси, води след себе си може би години, които след това чак се проявяват тези намеси. Към момента ставаме свидетели на едни намеси, направени през последните 5 години, които вече негативно афектират нашия бюджет, възможността ни да отреагираме именно на един такъв външен шок сега адекватно, защото буферите са изчерпани в икономиката ни. Буферите в българската икономика бяха доста".

Икономистът посочи, че днес вероятно България ще обявена в процедура по свръхдефицит. Според него тази процедура ще бъде доста отрезвяваща. По думите му няма нищо толкова страшно, а дори отчасти тя е полезна:

"Това е един контролиращ външен механизъм. Силно се радвам, че той съществува, защото иначе може би безобразията, които се случват в управлението на финансите ни, щяха да бъдат много по-големи и далеч по-фрапиращи и нанасящи повече щети. /…/ Със сигурност ще трябва да се свиват разходи. Със сигурност ще трябва да се даде много ясна визия за това какво няма да се прави в следващите 6 месеца с някой, който ще застане зад нея".

Тази процедура не се интересува от политически ходове дали е доволно обществото или не, тя се интересува от реални данни и мерки, изтъкна той и изказа мнението си: "Ситуацията не много приятна, но и не е много трагична".

"Финансовият инженеринг в бюджетирането, т.е. представянето на малко по-моделирани данни – такива, каквито ни трябваха, на изкуствено занижаване на данни в определени сектори, инфлационни цифри – това нещо свърши. То не е безкрайно. Не можем безкрайно да моделираме нещата, без да се грижим за това, което вкарва свеж ресурс в този бюджет, а именно българския бизнес, индустрия, търговия, хората, които произвеждат и внасят в този бюджет", категоричен бе Преслав Райков.