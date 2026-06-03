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Преслав Райков: Процедурата по свръхдефицит отчасти дори е полезна

Преслав Райков: Процедурата по свръхдефицит отчасти дори е полезна

3 Юни, 2026 08:38 1 026 37

  • преслав райков-
  • свръхдефицит

Инфлацията е 7%. Това е инфлация, която очаквахме поради конфликта в Иран, поради редица други обстоятелства и поради търговския ефект от присъединяването към еврозоната, който основно се прояви през търговската мрежа

Преслав Райков: Процедурата по свръхдефицит отчасти дори е полезна - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Инфлацията през летните месеци най-вероятно ще остане висока. Дори може да видим покачване над тези 7% и достигане до 8-8,5%.

Това заяви пред БНР икономическият анализатор Преслав Райков.

"Инфлацията е 7%. Това е инфлация, която очаквахме поради конфликта в Иран, поради редица други обстоятелства и поради търговския ефект от присъединяването към еврозоната, който основно се прояви през търговската мрежа. Основно това е инфлация, привнесена от конфликта в Иран, която тепърва пътува към страната, защото към момента няма изгледи конфликтът да бъде прекратен в близките дни или месец, а дори да бъде прекратен, ще са ни необходими поне от 3 до 6 месеца, за да имаме някаква нормализация и съответно път назад и на енергийни суровини, и на редица ключови суровини, торове, хранителната индустрия, транспортния преход на стоки към този регион", коментира той в интервю за предаването "Преди всички".

Според него правителството няма каквито и да било ходове и реално работещи инструменти, с които може да ограничи инфлацията. А и не трябва да я ограничава, допълни Райков и обясни:

"Видяхме през последните години – фактът да се намираме в такава бюджетна ситуация беше химерата, че ние имаме в ръцете си инструменти, които могат да ограничат инфлацията. Цените не са ограничени – за щастие не са ограничени, защото всяка намеса в ценовата политика на пазара води след себе си структурни дисбаланси, води след себе си може би години, които след това чак се проявяват тези намеси. Към момента ставаме свидетели на едни намеси, направени през последните 5 години, които вече негативно афектират нашия бюджет, възможността ни да отреагираме именно на един такъв външен шок сега адекватно, защото буферите са изчерпани в икономиката ни. Буферите в българската икономика бяха доста".

Икономистът посочи, че днес вероятно България ще обявена в процедура по свръхдефицит. Според него тази процедура ще бъде доста отрезвяваща. По думите му няма нищо толкова страшно, а дори отчасти тя е полезна:

"Това е един контролиращ външен механизъм. Силно се радвам, че той съществува, защото иначе може би безобразията, които се случват в управлението на финансите ни, щяха да бъдат много по-големи и далеч по-фрапиращи и нанасящи повече щети. /…/ Със сигурност ще трябва да се свиват разходи. Със сигурност ще трябва да се даде много ясна визия за това какво няма да се прави в следващите 6 месеца с някой, който ще застане зад нея".

Тази процедура не се интересува от политически ходове дали е доволно обществото или не, тя се интересува от реални данни и мерки, изтъкна той и изказа мнението си: "Ситуацията не много приятна, но и не е много трагична".

"Финансовият инженеринг в бюджетирането, т.е. представянето на малко по-моделирани данни – такива, каквито ни трябваха, на изкуствено занижаване на данни в определени сектори, инфлационни цифри – това нещо свърши. То не е безкрайно. Не можем безкрайно да моделираме нещата, без да се грижим за това, което вкарва свеж ресурс в този бюджет, а именно българския бизнес, индустрия, търговия, хората, които произвеждат и внасят в този бюджет", категоричен бе Преслав Райков.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    5 8 Отговор
    Полезна е, защото гарантира, че няма разни клошари и селяни да харчат парите на богатите и успели граждани.

    Коментиран от #11

    08:42 03.06.2026

  • 2 Механик

    11 2 Отговор
    Даа, господине, много сте прав.
    А за вас е полезно да приемете на гладно, една кафена лъжичка цианид. За предпочитане калиев.

    08:43 03.06.2026

  • 3 малко по малко

    5 1 Отговор
    Всички които срива фашитския режим е полезно.

    Коментиран от #5

    08:45 03.06.2026

  • 4 зелен петел

    19 3 Отговор
    Инфлацията е 7% и ще върви нагоре. Поскъпването на стоките и услугите ще продължи. На песионерите пари депутатите не дават. Скъпотията и беднотията в България продължават. За какво ни е това евро и тоя европейски съюз,не ми е ясно?!

    08:46 03.06.2026

  • 5 Вели

    22 1 Отговор

    До коментар #3 от "малко по малко":

    Милиарди за оръжия, а режат парите на пенсионерите и майките!

    08:47 03.06.2026

  • 6 Кочо

    13 2 Отговор
    Браво! Да се чуе истината! Много хубав дефицит! Народа има пари и харчи като за последно! Без оглед на цените! Колкото по скъпо става, толкова повече пазаруват, че утре ще е още по скъпо! Браво! Тези, които казаха, че Радев е ляв, да си изгризат дипомите! Типичен Пиночет, хунтажия! Армията, полицията, ДАНС, олигархията! Останалите, артисти, пенсионери, Неруда, Виктор Хара - на стадиона! Най после ред и дисциплина! Браво!

    08:48 03.06.2026

  • 7 Лопата Орешник

    13 2 Отговор
    Полезно е, даже е препоръчително да изпаднем в свръх дефицит! Даже ще направим всичко по силите си да се случи възможно най бързо!! Твойто мамииии!!!

    08:49 03.06.2026

  • 8 ЗиС 5

    12 1 Отговор
    "Това е един контролиращ външен механизъм. БЪЛГАРИЯ ВСЕ НА ВЪНШНИ МЕХАНИЗМИ И ВЪНШЕН КОНТРОЛ ЛИ ТРЯБВА ДА РАЗЧИТА? ДО КОГА?!

    08:52 03.06.2026

  • 9 така е

    16 5 Отговор
    Когато Бойко Борисов ви каза, че популиста Асен Василев ви вдига пенсии и заплати с парите на внуците ви, вие му се подиграхте, а сега ревете. Ами ревете си и плащайте заемите с лихвите.

    Коментиран от #18, #19

    08:53 03.06.2026

  • 10 оня с коня

    4 2 Отговор
    Принципно Анализаторът е абс прав щото черпи Интелектуална мощ от нар. поговорка "Всяко зло - за добро".

    08:54 03.06.2026

  • 11 провинциалист

    14 0 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    Виц от началото на "демокрацията":
    - Шефе, много хубава кола си си купил!
    - Да. А ти, ако работиш още по-усърдно, догодина аз ще си купя още по-хубава.

    09:00 03.06.2026

  • 12 Прекупвачите имат деца които трябва да

    10 0 Отговор
    Изучат имат имоти които трябва да поддържат а в България всичко е вносно а живота се живее един път

    09:01 03.06.2026

  • 13 С тоя Тип Активност !

    5 0 Отговор
    Може да стане !

    и 10 - 15 !

    09:04 03.06.2026

  • 14 1488

    4 4 Отговор
    до месец с помощта на русия си връщаме всички пари по боташ от турция с лихвите

    румен ще бъде ритуално обесен пред парламента и помнен като национален предател във всички учебници

    Коментиран от #28

    09:06 03.06.2026

  • 15 Нострадамус

    8 0 Отговор
    Ашколсун,започнаха с икономии от майките и два милиона пенсионери олигарси.

    09:06 03.06.2026

  • 16 радев под Контрол!

    9 4 Отговор
    ЕК на ЕС ще контролира действията на руския галош Радев!

    09:07 03.06.2026

  • 17 Пресков Райков

    5 3 Отговор
    От части съм жена.

    Коментиран от #21

    09:07 03.06.2026

  • 18 Борисов ни вкара в еврозоната при курс

    3 5 Отговор

    До коментар #9 от "така е":

    1,95583 който е след инфлационната 1996
    А трябваше да влезем с 1евро =1 лев България не е след инфлационна година

    Коментиран от #27

    09:08 03.06.2026

  • 19 Чума

    5 3 Отговор

    До коментар #9 от "така е":

    Всички ги вдигаха, така, че Бойко да не се прави на лисица! Помните ли ковид добавката! 50 лева - Бойко дава..! Пред избори, служебно правителство пред Коледа, предлага ковид добавката да стане 70 лева! Излиза на трибуната дежурен по пропаганда гербер - 100 лева за пред електората! Но идва ред на ДПС - 120 лева! Кой ще гласува против - никой! Приема се и остава! Данчо Ментето излиза и театрално обвинява Асен Василев в разхищение! Дори Мика Зайкова го упрекна, а самата тя преди това ожалваше горките пенсионери с нищожните пенсии! А сега хленча е, че уж от Европа ни натискат - стар похват, рекламиран от Греб и продължаван от новите спасители!

    Коментиран от #24, #30

    09:08 03.06.2026

  • 20 Смърфиета

    5 0 Отговор
    Тел Авив с нетърпение чака да приеме този младеж, той се мае. Вече изтърва последния полет, трябва да пътува през Египет, че през Ливан вече става почти невъзможно но какъвто и маршрут да избере, трябва да стяга куфарите веднага!

    09:08 03.06.2026

  • 21 Смърфиета

    5 0 Отговор

    До коментар #17 от "Пресков Райков":

    То това е ясно само като го видиш и му чуеш името и като какъв се изявява. Но освен това, трябва да си закачи и жълтата шестолъчка на ревера. Така е по закон.

    09:10 03.06.2026

  • 22 анонимен

    7 0 Отговор
    Ама разбира се,че процедурата по свръхдефицит е полезна. Дава оправдание за увеличение на тока и парното от 1 юли с 3- 4%. От друга страна не пречи на депутатите да си увеличат заплатите.

    09:10 03.06.2026

  • 23 НЗОК

    5 0 Отговор
    Дайте !

    Та да Крадем !

    За да Оправим !

    Свръх дефицита !

    09:10 03.06.2026

  • 24 Смърфиета

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "Чума":

    Ами добавката "Птичи грип" още не е махната в Япония, и я индексират. Куши гириби добоку се казва. Питайте Преслав Райков.

    09:13 03.06.2026

  • 25 Дай боже да смъкнат "кредитния рейтинг"

    8 0 Отговор
    да не може повече да се теглят заеми за сметка на народа !

    Коментиран от #34

    09:14 03.06.2026

  • 26 Тия в Европа искат да ни затрият

    4 4 Отговор
    Заплати и пенсии станаха два пъти по малки тия за свръх дефицит ни говорят
    Що в европа не си намалят заплатите два пъти

    09:19 03.06.2026

  • 27 даже

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Борисов ни вкара в еврозоната при курс":

    Даже 2 Евро за един лев!

    09:22 03.06.2026

  • 28 8841

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "1488":

    Русийката ли ще ти върне паричките? БОТАШ е само прокси, а истинския получател на парите е Кремъл.

    09:23 03.06.2026

  • 29 Чума

    4 1 Отговор
    Имате пари! Сами пресметнете колко грабят на месец семейство учителка - полицай, като и двамата са на пенсия и заплата!

    09:25 03.06.2026

  • 30 верно ли

    1 3 Отговор

    До коментар #19 от "Чума":

    2021 Борисов сдаде властта с 33 милиарда левадържавен дълг и 12 милиарда лева държавен резерв. Колко е дълга в момента и защо?

    Коментиран от #31

    09:25 03.06.2026

  • 31 Чума

    4 2 Отговор

    До коментар #30 от "верно ли":

    2009 г. Станишев му сдаде с 8,5 млрд резерв, но го охулихте! Бойко управлява до февруари, чрез Росен Желязков! Не се прави, че ти липсва отдавна!

    Коментиран от #35

    09:30 03.06.2026

  • 32 Бойко

    2 1 Отговор
    Полезна като Боташ?

    09:30 03.06.2026

  • 33 Рошавата пипирудка

    4 0 Отговор
    Свръхдефицит на какво бе бате, ние малоумни ли сме и от вчера ли сме?? Над 10 години тая държава не е работила. Избори, след избори, Дондуков 1, 2 - не работят, но заплати, награди, субсидии вървят. Сами те го изцедиха бурдюко до капка, а сега дефицит е, с връх. Е, за вазе с връх, а за назе по същия чУен да ти кажа.

    09:31 03.06.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 ти кажи

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "Чума":

    Как за последните 4 години дълга нарастна от 33 милиарда лева на 54 милиарда ЕВРО? Самия служебен финансов министър Асен Василев през 2020 година в интервю си признава, че Борисов е оставил много пари в държавата и трябвало да измисли механизъм как парите да бъдат усвоени.

    09:36 03.06.2026

  • 36 заеми до край

    1 0 Отговор
    Теглете заеми нека живеем добре както останалите правят.Теглете смело и не слушайте Тия с големите заплати които искат останалите да плащат всичко.

    09:37 03.06.2026

  • 37 УдоМача

    1 0 Отговор
    Хънта-мънта.....

    09:42 03.06.2026

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