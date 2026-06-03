Преслав Райков: Процедурата по свръхдефицит отчасти дори е полезна

Инфлацията през летните месеци най-вероятно ще остане висока. Дори може да видим покачване над тези 7% и достигане до 8-8,5%.
Това заяви пред БНР икономическият анализатор Преслав Райков.
"Инфлацията е 7%. Това е инфлация, която очаквахме поради конфликта в Иран, поради редица други обстоятелства и поради търговския ефект от присъединяването към еврозоната, който основно се прояви през търговската мрежа. Основно това е инфлация, привнесена от конфликта в Иран, която тепърва пътува към страната, защото към момента няма изгледи конфликтът да бъде прекратен в близките дни или месец, а дори да бъде прекратен, ще са ни необходими поне от 3 до 6 месеца, за да имаме някаква нормализация и съответно път назад и на енергийни суровини, и на редица ключови суровини, торове, хранителната индустрия, транспортния преход на стоки към този регион", коментира той в интервю за предаването "Преди всички".
Според него правителството няма каквито и да било ходове и реално работещи инструменти, с които може да ограничи инфлацията. А и не трябва да я ограничава, допълни Райков и обясни:
"Видяхме през последните години – фактът да се намираме в такава бюджетна ситуация беше химерата, че ние имаме в ръцете си инструменти, които могат да ограничат инфлацията. Цените не са ограничени – за щастие не са ограничени, защото всяка намеса в ценовата политика на пазара води след себе си структурни дисбаланси, води след себе си може би години, които след това чак се проявяват тези намеси. Към момента ставаме свидетели на едни намеси, направени през последните 5 години, които вече негативно афектират нашия бюджет, възможността ни да отреагираме именно на един такъв външен шок сега адекватно, защото буферите са изчерпани в икономиката ни. Буферите в българската икономика бяха доста".
Икономистът посочи, че днес вероятно България ще обявена в процедура по свръхдефицит. Според него тази процедура ще бъде доста отрезвяваща. По думите му няма нищо толкова страшно, а дори отчасти тя е полезна:
"Това е един контролиращ външен механизъм. Силно се радвам, че той съществува, защото иначе може би безобразията, които се случват в управлението на финансите ни, щяха да бъдат много по-големи и далеч по-фрапиращи и нанасящи повече щети. /…/ Със сигурност ще трябва да се свиват разходи. Със сигурност ще трябва да се даде много ясна визия за това какво няма да се прави в следващите 6 месеца с някой, който ще застане зад нея".
Тази процедура не се интересува от политически ходове дали е доволно обществото или не, тя се интересува от реални данни и мерки, изтъкна той и изказа мнението си: "Ситуацията не много приятна, но и не е много трагична".
"Финансовият инженеринг в бюджетирането, т.е. представянето на малко по-моделирани данни – такива, каквито ни трябваха, на изкуствено занижаване на данни в определени сектори, инфлационни цифри – това нещо свърши. То не е безкрайно. Не можем безкрайно да моделираме нещата, без да се грижим за това, което вкарва свеж ресурс в този бюджет, а именно българския бизнес, индустрия, търговия, хората, които произвеждат и внасят в този бюджет", категоричен бе Преслав Райков.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Трол
Коментиран от #11
08:42 03.06.2026
2 Механик
А за вас е полезно да приемете на гладно, една кафена лъжичка цианид. За предпочитане калиев.
08:43 03.06.2026
3 малко по малко
Коментиран от #5
08:45 03.06.2026
4 зелен петел
08:46 03.06.2026
5 Вели
До коментар #3 от "малко по малко":Милиарди за оръжия, а режат парите на пенсионерите и майките!
08:47 03.06.2026
6 Кочо
08:48 03.06.2026
7 Лопата Орешник
08:49 03.06.2026
8 ЗиС 5
08:52 03.06.2026
9 така е
Коментиран от #18, #19
08:53 03.06.2026
10 оня с коня
08:54 03.06.2026
11 провинциалист
До коментар #1 от "Трол":Виц от началото на "демокрацията":
- Шефе, много хубава кола си си купил!
- Да. А ти, ако работиш още по-усърдно, догодина аз ще си купя още по-хубава.
09:00 03.06.2026
12 Прекупвачите имат деца които трябва да
09:01 03.06.2026
13 С тоя Тип Активност !
и 10 - 15 !
09:04 03.06.2026
14 1488
румен ще бъде ритуално обесен пред парламента и помнен като национален предател във всички учебници
Коментиран от #28
09:06 03.06.2026
15 Нострадамус
09:06 03.06.2026
16 радев под Контрол!
09:07 03.06.2026
17 Пресков Райков
Коментиран от #21
09:07 03.06.2026
18 Борисов ни вкара в еврозоната при курс
До коментар #9 от "така е":1,95583 който е след инфлационната 1996
А трябваше да влезем с 1евро =1 лев България не е след инфлационна година
Коментиран от #27
09:08 03.06.2026
19 Чума
До коментар #9 от "така е":Всички ги вдигаха, така, че Бойко да не се прави на лисица! Помните ли ковид добавката! 50 лева - Бойко дава..! Пред избори, служебно правителство пред Коледа, предлага ковид добавката да стане 70 лева! Излиза на трибуната дежурен по пропаганда гербер - 100 лева за пред електората! Но идва ред на ДПС - 120 лева! Кой ще гласува против - никой! Приема се и остава! Данчо Ментето излиза и театрално обвинява Асен Василев в разхищение! Дори Мика Зайкова го упрекна, а самата тя преди това ожалваше горките пенсионери с нищожните пенсии! А сега хленча е, че уж от Европа ни натискат - стар похват, рекламиран от Греб и продължаван от новите спасители!
Коментиран от #24, #30
09:08 03.06.2026
20 Смърфиета
09:08 03.06.2026
21 Смърфиета
До коментар #17 от "Пресков Райков":То това е ясно само като го видиш и му чуеш името и като какъв се изявява. Но освен това, трябва да си закачи и жълтата шестолъчка на ревера. Така е по закон.
09:10 03.06.2026
22 анонимен
09:10 03.06.2026
23 НЗОК
Та да Крадем !
За да Оправим !
Свръх дефицита !
09:10 03.06.2026
24 Смърфиета
До коментар #19 от "Чума":Ами добавката "Птичи грип" още не е махната в Япония, и я индексират. Куши гириби добоку се казва. Питайте Преслав Райков.
09:13 03.06.2026
25 Дай боже да смъкнат "кредитния рейтинг"
Коментиран от #34
09:14 03.06.2026
26 Тия в Европа искат да ни затрият
Що в европа не си намалят заплатите два пъти
09:19 03.06.2026
27 даже
До коментар #18 от "Борисов ни вкара в еврозоната при курс":Даже 2 Евро за един лев!
09:22 03.06.2026
28 8841
До коментар #14 от "1488":Русийката ли ще ти върне паричките? БОТАШ е само прокси, а истинския получател на парите е Кремъл.
09:23 03.06.2026
29 Чума
09:25 03.06.2026
30 верно ли
До коментар #19 от "Чума":2021 Борисов сдаде властта с 33 милиарда левадържавен дълг и 12 милиарда лева държавен резерв. Колко е дълга в момента и защо?
Коментиран от #31
09:25 03.06.2026
31 Чума
До коментар #30 от "верно ли":2009 г. Станишев му сдаде с 8,5 млрд резерв, но го охулихте! Бойко управлява до февруари, чрез Росен Желязков! Не се прави, че ти липсва отдавна!
Коментиран от #35
09:30 03.06.2026
32 Бойко
09:30 03.06.2026
33 Рошавата пипирудка
09:31 03.06.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 ти кажи
До коментар #31 от "Чума":Как за последните 4 години дълга нарастна от 33 милиарда лева на 54 милиарда ЕВРО? Самия служебен финансов министър Асен Василев през 2020 година в интервю си признава, че Борисов е оставил много пари в държавата и трябвало да измисли механизъм как парите да бъдат усвоени.
09:36 03.06.2026
36 заеми до край
09:37 03.06.2026
37 УдоМача
09:42 03.06.2026