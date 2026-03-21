New Statesman: Населението на Украйна се е свило до 20 милиона

Населението на Украйна е спаднало до 20 милиона през 2025 г., в сравнение с над 40 милиона през 2014 г., заяви Уил Лойд, редактор на британското списание New Statesman.
„Британски служител ми каза, че населението на Украйна, оценено на малко над 40 милиона през 2014 г., е спаднало до около 20 милиона до 2025 г., значително по-ниско от повечето публично достъпни оценки“, пише Лойд в X.
Той също така отбеляза, че за първи път е посетил Украйна през 2024 г. и оттогава е свидетел на намаляващия интерес на Европа към конфликта в Украйна, като фокусът му се е изместил към Ивицата Газа, Гренландия, Венецуела и Иран.
„Светът беше в хаос, скъпите боеприпаси за съвременни системи за противовъздушна отбрана бяха на изчерпване и бяха необходими навсякъде от Киев до Тел Авив и Абу Даби; Украйна вече не беше новина на първа страница“, подчерта Лойд.
Откакто получи независимост през 1991 г., Украйна изпитва сериозни демографски проблеми. Страната има смъртност от трима души срещу едно новородено.
Последното преброяване в Украйна е проведено през 2001 г., когато населението на страната е било 48 457 000 души.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 среднощен
Без коментар...
04:59 21.03.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Леля Гошо
Коментиран от #11
05:04 21.03.2026
4 Гларус
Питам го:
Тея да не си отиват.
А той:
Нееее,отиват на Банско да закриват ски сезона.
05:10 21.03.2026
5 Бай той Толстой
05:33 21.03.2026
6 Коста
05:46 21.03.2026
7 Украйна 10 милиона 💥
Коментиран от #8
05:52 21.03.2026
8 Обаче украинците могат
До коментар #7 от "Украйна 10 милиона 💥":да се гордеят със своя президент, който само за 2 - 3 години стана милиардер! Тоалетните му златни, именията по света се множат като гъби след дъжд, жена му бутик за бутик в Париж, Лондон и Ню Йорк не остави непосетен... И да знаете, че "много го боли" за това какво става с населението на Украйна! И без това няма намерение да живее там! Ще последва мнозинството от т.н. "лидери" на тази държава - ще изчезне на запад...ако успее да възира преди да го докопат останалите живи украинци...
06:09 21.03.2026
9 Последния Софиянец
06:19 21.03.2026
10 Като им върнеме навлеците
06:26 21.03.2026
11 Лука
До коментар #3 от "Леля Гошо":Зеленски е герой защитава родината си ! Рашистите започнаха войната ,от тях зависи спирането и. До не търсят други оправдания !
06:39 21.03.2026