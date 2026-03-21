New Statesman: Населението на Украйна се е свило до 20 милиона
New Statesman: Населението на Украйна се е свило до 20 милиона

21 Март, 2026 04:43, обновена 21 Март, 2026 04:50 1 047 11

Последното преброяване в страната от 2001 г. е отчело 48 457 000 души

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Населението на Украйна е спаднало до 20 милиона през 2025 г., в сравнение с над 40 милиона през 2014 г., заяви Уил Лойд, редактор на британското списание New Statesman.

„Британски служител ми каза, че населението на Украйна, оценено на малко над 40 милиона през 2014 г., е спаднало до около 20 милиона до 2025 г., значително по-ниско от повечето публично достъпни оценки“, пише Лойд в X.

Той също така отбеляза, че за първи път е посетил Украйна през 2024 г. и оттогава е свидетел на намаляващия интерес на Европа към конфликта в Украйна, като фокусът му се е изместил към Ивицата Газа, Гренландия, Венецуела и Иран.

„Светът беше в хаос, скъпите боеприпаси за съвременни системи за противовъздушна отбрана бяха на изчерпване и бяха необходими навсякъде от Киев до Тел Авив и Абу Даби; Украйна вече не беше новина на първа страница“, подчерта Лойд.

Откакто получи независимост през 1991 г., Украйна изпитва сериозни демографски проблеми. Страната има смъртност от трима души срещу едно новородено.

Последното преброяване в Украйна е проведено през 2001 г., когато населението на страната е било 48 457 000 души.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 среднощен

    Отговор
    „..."Британски служител ми каза, че населението на Украйна, оценено на малко над 40 милиона през 2014 г., е спаднало до около 20 милиона до 2025 г., значително по-ниско от повечето публично достъпни оценки“, пише Лойд в X...";

    Без коментар...

    04:59 21.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Леля Гошо

    Отговор
    Старите хора измират, младите семейства напуснаха Украйна, много момчета гинат на фронта, зельо стана милиардер, Западът блокира възможността за мирно разрешение на конфликта. Май ще излязат прави тези които казват "до последния украинец"

    Коментиран от #11

    05:04 21.03.2026

  • 4 Гларус

    Отговор
    Преди няколко дни в слънчев бряг гледам пиколо товари куфари в украински автомобил.
    Питам го:
    Тея да не си отиват.
    А той:
    Нееее,отиват на Банско да закриват ски сезона.

    05:10 21.03.2026

  • 5 Бай той Толстой

    Отговор
    Хихихи.И,как е демокрацията?

    05:33 21.03.2026

  • 6 Коста

    Отговор
    Благодарение на Байдън, Нюман, Зеленчуци други

    05:46 21.03.2026

  • 7 Украйна 10 милиона 💥

    Отговор
    Заблуждава англичанина. Населението на Украйна е намаляло на около 15 милиона. До наесен тенденцията е още 5 милиона да се спасят от бандеровския "рай" и Украина да стане 10 милиона. Зеленски постави световен рекорд по геноцид и прогонване на населението на една страна. Той е "световното зло", по думите на сина на Тръмп. Демографския състав също е отчайващ. Милиони инвалиди от войната са изоставени да умират бавно и мъчително.

    Коментиран от #8

    05:52 21.03.2026

  • 8 Обаче украинците могат

    Отговор

    До коментар #7 от "Украйна 10 милиона 💥":

    да се гордеят със своя президент, който само за 2 - 3 години стана милиардер! Тоалетните му златни, именията по света се множат като гъби след дъжд, жена му бутик за бутик в Париж, Лондон и Ню Йорк не остави непосетен... И да знаете, че "много го боли" за това какво става с населението на Украйна! И без това няма намерение да живее там! Ще последва мнозинството от т.н. "лидери" на тази държава - ще изчезне на запад...ако успее да възира преди да го докопат останалите живи украинци...

    06:09 21.03.2026

  • 9 Последния Софиянец

    Отговор
    Много са!Путин трябва да обърне особенно внимание на този факт!Може да останат само 5 млн- и то жени!Останалото-в чували и за утилизация!

    06:19 21.03.2026

  • 10 Като им върнеме навлеците

    Отговор
    Ще се увеличат.

    06:26 21.03.2026

  • 11 Лука

    Отговор

    До коментар #3 от "Леля Гошо":

    Зеленски е герой защитава родината си ! Рашистите започнаха войната ,от тях зависи спирането и. До не търсят други оправдания !

    06:39 21.03.2026

