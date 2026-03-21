Населението на Украйна е спаднало до 20 милиона през 2025 г., в сравнение с над 40 милиона през 2014 г., заяви Уил Лойд, редактор на британското списание New Statesman.

„Британски служител ми каза, че населението на Украйна, оценено на малко над 40 милиона през 2014 г., е спаднало до около 20 милиона до 2025 г., значително по-ниско от повечето публично достъпни оценки“, пише Лойд в X.

Той също така отбеляза, че за първи път е посетил Украйна през 2024 г. и оттогава е свидетел на намаляващия интерес на Европа към конфликта в Украйна, като фокусът му се е изместил към Ивицата Газа, Гренландия, Венецуела и Иран.

„Светът беше в хаос, скъпите боеприпаси за съвременни системи за противовъздушна отбрана бяха на изчерпване и бяха необходими навсякъде от Киев до Тел Авив и Абу Даби; Украйна вече не беше новина на първа страница“, подчерта Лойд.

Откакто получи независимост през 1991 г., Украйна изпитва сериозни демографски проблеми. Страната има смъртност от трима души срещу едно новородено.

Последното преброяване в Украйна е проведено през 2001 г., когато населението на страната е било 48 457 000 души.