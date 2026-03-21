Лавров: Вашингтон се опитва да измести Русия от всички енергийни пазари

21 Март, 2026 18:55, обновена 21 Март, 2026 18:59 461 11

САЩ приветстват маргинализацията на Русия в европейската търговия, заяви руският външен министър

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В момента Москва не вижда интерес от страна на САЩ да вземе предвид нейните интереси, а Вашингтон се опитва да измести Русия от всички енергийни пазари.

Това заяви министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров пред OTR.

„Гонят ни от всички световни енергийни пазари. Тогава ще ни остане само нашата собствена територия. Ако американците дойдат при нас, ние сме за сътрудничество с тях, за да реализираме взаимноизгодни проекти на наша територия и да предоставим на американците това, от което се интересуват, като вземем предвид нашите интереси. Все още не виждаме това“, каза министърът.

Съединените щати „приветстваха и приветстват маргинализацията на Русия на европейските енергийни пазари“, добави Лавров. Според него това представлява „открито твърдение за енергийно господство в целия свят, във всички региони“.

Лавров нарече тази ситуация, връщане към „време, когато не е имало рамки за международни отношения“, необичайна.

„Беше заявено директно – интересите на Съединените щати надделяват над всякакви международни споразумения“, заключи външният министър.

Съединените щати, подобно на Русия, са основен износител на петрол, а също така продават шистов газ. На фона на ескалацията в Близкия изток и блокадата на Ормузкия проток от Иран поради американско-израелската операция, световните цени на енергията се повишиха рязко.

На този фон Вашингтон облекчи санкциите срещу руския петрол. Кремъл отдаде това на желанието за стабилизиране на енергийните пазари. Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент по инвестициите и икономическото сътрудничество с чуждестранни страни и главен изпълнителен директор на Руския фонд за преки инвестиции, обяви, че облекчаването на санкциите ще засегне приблизително 100 милиона барела петрол. Той видя решението на Вашингтон като признание за значението на Москва на световния енергиен пазар. Американски санкции бяха наложени срещу най-големите руски петролни компании – ЛУКОЙЛ и Роснефт.

На фона на покачващите се цени на бенчмарка Brent, цената на американския West Texas Intermediate (WTI) също се повиши. Цените на втечнения природен газ също се повишиха рязко. Bloomberg отбеляза, че цените на Brent значително са изпреварили WTI, американския бенчмарк. Усилията на САЩ за овладяване на цените на петрола, включително освобождаването на стратегически резерви, доведоха до разширяване на отстъпката от WTI спрямо Brent до приблизително 13 долара за барел. При сегашните условия Brent може да се повиши с приблизително 4% тази седмица, докато WTI вероятно ще спадне с 5%, съобщи агенцията вчера.

Съединените щати увеличиха доставките на суров петрол WTI за Европа на фона на покачващите се цени на енергията, съобщи Ройтерс, позовавайки се на експерти. Financial Times по-рано съобщи, че САЩ може да са един от най-големите бенефициенти на покачващите се цени на енергията.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 абе ся в момента

    2 1 Отговор
    не се оплаквай

    19:00 21.03.2026

  • 2 Лукашенко

    2 0 Отговор
    Стига сте мрънкали, а се конкурирайте.

    19:00 21.03.2026

  • 3 Хахахаха

    2 0 Отговор
    Не думай! Жива да не бях!

    19:01 21.03.2026

  • 4 Така е

    3 2 Отговор
    Зеленски рязко разбомби енергийната инфраструктура на Русия и продължава да я унищожава методично. Даже от 1 седмица премина и към нападения по Москва. Лятото идват новите балистични ракети на Украйна фп-7 и фп-9

    19:03 21.03.2026

  • 5 Не само...

    1 1 Отговор
    ...се опитва -> направиха го, щото сте страхливци и не ги ударихте челно кат испански бик на родео.... Що не възстановихте СССР? Що не ударихте фашт? Щото сте страхливци и сега ви бият дори малките украйна, ахахахахахаха ;) ... ще има да се спомняте с умиление за Хрушчов как биеше налъмите по пулта в ООХ , ахахахаха ;) , безтопковци страхливи!

    19:04 21.03.2026

  • 6 И шъ ги измести,

    2 0 Отговор
    да знайш. Нема лабаво, лошадке.

    19:04 21.03.2026

  • 7 Швейк

    3 0 Отговор
    Че тя Русия отдавна се самоизмести.

    19:04 21.03.2026

  • 8 си дзън

    2 1 Отговор
    САЩ с агент Краснов начело подариха 250 милиарда на русията бе!

    19:05 21.03.2026

  • 9 Пък аз се чудех на кого са се метнали

    1 0 Отговор
    родните ни маргинали, копейките.
    На маргинала Раша.

    19:06 21.03.2026

  • 10 Пич

    0 0 Отговор
    Лавров !!! Така ви се пада !!! Защото се държите като страхливци !!! Нищо не направихте !!! И не - не сте умни, щото с мекия брус, и мир !!! Няма и да вденете, защото у вие сте родени със златни лъжички в устата, и никога не ви се е налагало да дусциплинирате кварталния хулиган!!!

    19:07 21.03.2026

  • 11 Гост

    0 0 Отговор
    САЩ в момента са като един дракон от приказките, който заграбва енергийните ресурси, редките метали, а скоро сигурно ще посегне върху питейната вода и храните. И ще иска народите постоянно да му принасят жертви. Но както винаги става в приказките той умира от преяждане или се намира един юнак, която да резне лакомата глава на дракона!

    19:07 21.03.2026

