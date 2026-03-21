Лавров: Вашингтон се опитва да измести Русия от всички енергийни пазари

В момента Москва не вижда интерес от страна на САЩ да вземе предвид нейните интереси, а Вашингтон се опитва да измести Русия от всички енергийни пазари.

Това заяви министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров пред OTR.

„Гонят ни от всички световни енергийни пазари. Тогава ще ни остане само нашата собствена територия. Ако американците дойдат при нас, ние сме за сътрудничество с тях, за да реализираме взаимноизгодни проекти на наша територия и да предоставим на американците това, от което се интересуват, като вземем предвид нашите интереси. Все още не виждаме това“, каза министърът.

Съединените щати „приветстваха и приветстват маргинализацията на Русия на европейските енергийни пазари“, добави Лавров. Според него това представлява „открито твърдение за енергийно господство в целия свят, във всички региони“.

Лавров нарече тази ситуация, връщане към „време, когато не е имало рамки за международни отношения“, необичайна.

„Беше заявено директно – интересите на Съединените щати надделяват над всякакви международни споразумения“, заключи външният министър.

Съединените щати, подобно на Русия, са основен износител на петрол, а също така продават шистов газ. На фона на ескалацията в Близкия изток и блокадата на Ормузкия проток от Иран поради американско-израелската операция, световните цени на енергията се повишиха рязко.

На този фон Вашингтон облекчи санкциите срещу руския петрол. Кремъл отдаде това на желанието за стабилизиране на енергийните пазари. Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент по инвестициите и икономическото сътрудничество с чуждестранни страни и главен изпълнителен директор на Руския фонд за преки инвестиции, обяви, че облекчаването на санкциите ще засегне приблизително 100 милиона барела петрол. Той видя решението на Вашингтон като признание за значението на Москва на световния енергиен пазар. Американски санкции бяха наложени срещу най-големите руски петролни компании – ЛУКОЙЛ и Роснефт.

На фона на покачващите се цени на бенчмарка Brent, цената на американския West Texas Intermediate (WTI) също се повиши. Цените на втечнения природен газ също се повишиха рязко. Bloomberg отбеляза, че цените на Brent значително са изпреварили WTI, американския бенчмарк. Усилията на САЩ за овладяване на цените на петрола, включително освобождаването на стратегически резерви, доведоха до разширяване на отстъпката от WTI спрямо Brent до приблизително 13 долара за барел. При сегашните условия Brent може да се повиши с приблизително 4% тази седмица, докато WTI вероятно ще спадне с 5%, съобщи агенцията вчера.

Съединените щати увеличиха доставките на суров петрол WTI за Европа на фона на покачващите се цени на енергията, съобщи Ройтерс, позовавайки се на експерти. Financial Times по-рано съобщи, че САЩ може да са един от най-големите бенефициенти на покачващите се цени на енергията.