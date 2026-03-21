Почина Робърт Мълър, разследвал "руската намеса" в изборите от 2016 г., Тръмп се зарадва

21 Март, 2026 20:07, обновена 21 Март, 2026 20:12

Бившият специален прокурор на САЩ страдаше от Паркинсон

Снимка: ЕПА
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Бившият специален прокурор на САЩ Робърт Мълър, който ръководеше разследването на твърденията за руска намеса в президентските избори в САЩ, почина на 81-годишна възраст, съобщи американският телевизионен канал MS Now.

Според негови източници, Мълър, който беше директор на ФБР от 2001 до 2013 г., е починал на 20 март. Причината за смъртта все още не е установена. Той е страдал от болестта на Паркинсон в продължение на много години.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е доволен от смъртта на Мълър.

„Робърт Мълър току-що почина. Добре. Радвам се, че е мъртъв. Той вече не може да наранява невинни хора“, написа американският лидер в Truth Social.

През 2016 г. американските разузнавателни агенции обвиниха Русия в намеса в изборния процес в САЩ. Мълър беше отговорен за разследването на тези предполагаеми опити за влияние. На 18 април 2019 г. Министерството на правосъдието на САЩ публикува окончателния си доклад, в който специалният прокурор призна, че не е открил никакво сътрудничество между Доналд Тръмп, който спечели президентските избори през 2016 г., и Русия.

Тръмп, който преизбра за президент на САЩ през 2025 г., многократно е отричал всякакви неправомерни контакти с руски служители. Москва също така отхвърли твърденията за опитите си да повлияе на изборите в САЩ като неоснователни.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    10 2 Отговор
    ПОЖЕЛАВАМ НА БОГОХУЛНИКА
    ШЕФ НА КАЗАНА МУ ДА БЪДЕ НИКИТА ХРУШЧОВ
    .....
    ХА СИ ПОДАДЕ ГЛАВАТА, ХА БОЙ С ОБУВКАТА :)

    20:18 21.03.2026

  • 2 Казал го..

    6 2 Отговор
    Има човек има проблем, няма човек няма проблем. Днешният стар свят. Кога ще дойде краят на този днешен стар свят.

    20:19 21.03.2026

  • 3 Да,бе

    17 2 Отговор
    Само лешояд се радва на труп...Белогравият орел се оказа белоглав лешояд с характер на крадлива врана.

    20:19 21.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 А нашите бивши

    10 1 Отговор
    и настоящи главни прокурори кога ще почнат да дават фира?

    20:19 21.03.2026

  • 6 Фейк - либераст

    10 1 Отговор
    Тръмпоча пусна поредния тръмпизъм за да изтъкне тръмпостащината си за пореден път!

    20:20 21.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ХАХАХА

    4 1 Отговор
    АКО НЕ Е РУСИЯ ЩЕ ОСТАНАТ БЕЗ РАБОТА. жалки

    20:21 21.03.2026

  • 9 Архимандрисандрит Бибиян

    0 1 Отговор
    Тоз Паркенсон много тормози и нащо деде Пунде,каза самио он путилифона! Явно е некой приятел на Долен Тъп из Америки.

    20:21 21.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Гад

    3 0 Отговор
    Тогава защо Tръмп, толкова много се мазни на Путин?

    20:24 21.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 az СВО Победа 80

    3 1 Отговор
    За лъжата си гори в Ада!

    20:25 21.03.2026

  • 15 Отстраняване

    4 1 Отговор
    на този който се радва на смъртта на друг.

    20:25 21.03.2026

  • 16 Да АГЕНТ КРАСНОВ

    1 2 Отговор
    Се радва че няма да му изкарат Кирливите ризи

    За манипулациите в Изборите.

    Без Пучя Въшката

    Май нямаше никога да стане Президент.

    Обаче в последно време

    АГЕНТ КРАСНОВ не играе по правилата

    И в Бункера Настроението изобщо не е Путриотично.

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    20:25 21.03.2026

  • 17 Гад

    1 1 Отговор
    , това, че му се възхищава и завижда, задето Путин си прави с Русия каквото си иска и никой не може да му каже копче.

    20:26 21.03.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Само питам

    1 1 Отговор
    Разследваха - не намериха . Чужда намеса никоя достойна държава не търпи ! Защо в България управляват проТурски партии и англосаксонски НПО-та ? Вечно ли ще сме роби ?

    20:27 21.03.2026

  • 20 Гад

    0 0 Отговор
    , това, че му се възхищава и завижда, задето си прави с Русия каквото си иска и никой не може да му каже копче, а на него не му се получава, макар и да копира някои негови действия, ето войната в Иран.

    20:28 21.03.2026

  • 21 Историк

    6 1 Отговор
    Оранжевият идиот е безскрупулен циник без никакво човешко чувство и срам и смирение пред смъртта дори. Ужас, дано отиде там където му е мястото по-скоро.

    20:29 21.03.2026

  • 22 Всяко

    0 0 Отговор
    Починало фанте е блага вест. А рижият клоун еИдиот!

    20:39 21.03.2026