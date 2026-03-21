Почина Робърт Мълър, разследвал "руската намеса" в изборите от 2016 г., Тръмп се зарадва

Бившият специален прокурор на САЩ Робърт Мълър, който ръководеше разследването на твърденията за руска намеса в президентските избори в САЩ, почина на 81-годишна възраст, съобщи американският телевизионен канал MS Now.
Според негови източници, Мълър, който беше директор на ФБР от 2001 до 2013 г., е починал на 20 март. Причината за смъртта все още не е установена. Той е страдал от болестта на Паркинсон в продължение на много години.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е доволен от смъртта на Мълър.
„Робърт Мълър току-що почина. Добре. Радвам се, че е мъртъв. Той вече не може да наранява невинни хора“, написа американският лидер в Truth Social.
През 2016 г. американските разузнавателни агенции обвиниха Русия в намеса в изборния процес в САЩ. Мълър беше отговорен за разследването на тези предполагаеми опити за влияние. На 18 април 2019 г. Министерството на правосъдието на САЩ публикува окончателния си доклад, в който специалният прокурор призна, че не е открил никакво сътрудничество между Доналд Тръмп, който спечели президентските избори през 2016 г., и Русия.
Тръмп, който преизбра за президент на САЩ през 2025 г., многократно е отричал всякакви неправомерни контакти с руски служители. Москва също така отхвърли твърденията за опитите си да повлияе на изборите в САЩ като неоснователни.
1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ШЕФ НА КАЗАНА МУ ДА БЪДЕ НИКИТА ХРУШЧОВ
.....
ХА СИ ПОДАДЕ ГЛАВАТА, ХА БОЙ С ОБУВКАТА :)
20:18 21.03.2026
2 Казал го..
20:19 21.03.2026
3 Да,бе
20:19 21.03.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 А нашите бивши
20:19 21.03.2026
6 Фейк - либераст
20:20 21.03.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 ХАХАХА
20:21 21.03.2026
9 Архимандрисандрит Бибиян
20:21 21.03.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Гад
20:24 21.03.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 az СВО Победа 80
20:25 21.03.2026
15 Отстраняване
20:25 21.03.2026
16 Да АГЕНТ КРАСНОВ
За манипулациите в Изборите.
Без Пучя Въшката
Май нямаше никога да стане Президент.
Обаче в последно време
АГЕНТ КРАСНОВ не играе по правилата
И в Бункера Настроението изобщо не е Путриотично.
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
20:25 21.03.2026
17 Гад
20:26 21.03.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Само питам
20:27 21.03.2026
20 Гад
20:28 21.03.2026
21 Историк
20:29 21.03.2026
22 Всяко
20:39 21.03.2026