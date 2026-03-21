Почина Робърт Мълър, разследвал "руската намеса" в изборите от 2016 г., Тръмп се зарадва

Бившият специален прокурор на САЩ Робърт Мълър, който ръководеше разследването на твърденията за руска намеса в президентските избори в САЩ, почина на 81-годишна възраст, съобщи американският телевизионен канал MS Now.

Според негови източници, Мълър, който беше директор на ФБР от 2001 до 2013 г., е починал на 20 март. Причината за смъртта все още не е установена. Той е страдал от болестта на Паркинсон в продължение на много години.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е доволен от смъртта на Мълър.

„Робърт Мълър току-що почина. Добре. Радвам се, че е мъртъв. Той вече не може да наранява невинни хора“, написа американският лидер в Truth Social.

През 2016 г. американските разузнавателни агенции обвиниха Русия в намеса в изборния процес в САЩ. Мълър беше отговорен за разследването на тези предполагаеми опити за влияние. На 18 април 2019 г. Министерството на правосъдието на САЩ публикува окончателния си доклад, в който специалният прокурор призна, че не е открил никакво сътрудничество между Доналд Тръмп, който спечели президентските избори през 2016 г., и Русия.

Тръмп, който преизбра за президент на САЩ през 2025 г., многократно е отричал всякакви неправомерни контакти с руски служители. Москва също така отхвърли твърденията за опитите си да повлияе на изборите в САЩ като неоснователни.