Десетки ранени при иранска атака срещу израелския град Димона. Техеран обстреля американски бази в ОАЕ и Кувейт

Най-малко 39 души са ранени в различна степен в резултат на ракетен обстрел по южния израелски град Димона, съобщи националната служба за бърза помощ.
Според парамедиците сред ранените има дете, което е в тежко състояние.
Град Димона се намира в пустинята Негев в южен Израел и е дом на националния център за ядрени изследвания.
По-рано иранската телевизия съобщи, че иранските сили са нанесли удар по "обект в Димона", в отговор на израелската атака срещу ядрения обект в Натанз, съобщи иранската държавна телевизия.
„Иран нанесе удар по Димона след израелската атака срещу ядрения обект в Натанз“, съобщи държавната телевизия на Ислямската република.
Националния център за ядрени изследвания "Шимон Перес" се намира в пустинята Негев, на около 13 км югоизточно от град Димона. Той се счита от международни експерти и разузнавателни служби за основния център на необявената ядрена програма на Израел за производство на оръжия.
Изграждането му започва в края на 50-те години на миналия век с тайната помощ на Франция.
Израел поддържа политика на „ядрена двусмисленост“, като нито потвърждава, нито отрича притежанието на атомно оръжие, но Димона се разглежда като ключов елемент от неговата възпираща сила.
Мястото е под изключително строга охрана и често е обект на международно напрежение и заплахи от държави в региона.
Иранският флот атакува две американски бази в региона, които САЩ използват като плацдарм за атаки срещу контролираните от Иран острови в Персийския залив.
Това заявиха Корпусът на гвардейците на ислямската революция.
„Като част от 72-ра ракетна вълна, изстреляна срещу вражески цели, флотът на корпуса унищожи хангар и резервоари за гориво във военновъздушната база Ал-Манхад в ОАЕ и военновъздушната база Али Салем в Кувейт“, се казва в специално изявление на корпуса.
При атаките са използвани „голям брой балистични ракети и дронове“.
Според корпуса „тези две бази са се превърнали в отправна точка за агресия срещу иранските острови през последните дни“.
Най-малко шест експлозии са станали в град Исфахан, разположен в централен Иран, според телевизия Ал Хадат.
Все още няма информация за целите на въздушния удар, евентуалните причинени щети или жертвите.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
6 си дзън
До коментар #1 от "Баце":То и кучето ще е месар само от гледане.
20:23 21.03.2026
7 демократ
Коментиран от #12
20:24 21.03.2026
8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #1 от "Баце":ВОЙНАТА В УКРАЙНА Е ГРАЖДАНСКА ВОЙНА МЕЖДУ
НАРОДИТЕ НА РУСИЯ
. ..
ДОКАТО ВОЙНАТА МЕЖДУ ИРАН И САЩ И ИЗРАЕЛ
Е НА ЕТНИЧЕСКА ОСНОВА
....
ТАКА ЧЕ РУСИЯ МОЖЕ ДА СВАЛИ КАДИФЕНИТЕ РЪКАВИЦИ В УКРАЙНА САМО АКО НАТО И ЕС В НАПАДНАТ :)
Коментиран от #35
20:24 21.03.2026
10 си дзън
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Иран удря летище София. Радев моли руснаците за помощ. Те идват ... и остават завинаги.
Коментиран от #13
20:25 21.03.2026
12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #7 от "демократ":САЩ ХРАНЯТ САЩ И ИЗРАЕЛ
.......
НЯМА ДА ДОЙДАТ ДА ТЕ НАХРАНЯТ :) НЕ СА ИСУС ХРИСТОС
20:26 21.03.2026
13 таксиджия 🚖
До коментар #10 от "си дзън":Радев е натовски генерал Републиканец 🇮🇱🇺🇲
Коментиран от #57
20:27 21.03.2026
14 az СВО Победа 80
1. Свалени са санкциите над руския петрол.
2. Свалени са санкциите над иранския петрол.
3. Корабите плащат на Иран 2 милиона долара, за да преминат през Ормузкия проток.
4. 1 000 000 000 000 долара "изгоряха" на фондовите борси.
5. F-35 се оказа безполезен.
6. Американските бази са под постоянни атаки.
7. Хаменей беше заменен от ... Хаменей.
Коментиран от #54
20:28 21.03.2026
15 Бум бум Тел Авив
Иран току що атакува израелският ядрен център в Димона с две хиперзвукови ракети и го разпиля до основи, в момента има огромен пожар.
Не остана нищо от него , съобщава се за над 400 убити и пострадали сред които 40 учени.
На видеата ракетите успешно заобиколиха изстреляните срещу тях патриот и се забиха със страшна мощ и сила под много нисък ъгъл в ядреното сърце на ционистите.
Те се мислеха за безсмъртни и че само те могат да атакуват ядрени обекти, но иранците им разказаха играта набързо. Циркът продължава!
Коментиран от #17, #20
20:28 21.03.2026
16 Пич
Коментиран от #19
20:28 21.03.2026
17 демократ
До коментар #15 от "Бум бум Тел Авив":Бум бум у главата ти гигазвуков чалгарски чугун
Коментиран от #55
20:29 21.03.2026
19 Фики Лайнаро
До коментар #16 от "Пич":Викаш Шиитите ще станат сунити и обратно
Коментиран от #24
20:29 21.03.2026
20 Факт
До коментар #15 от "Бум бум Тел Авив":Жалко, че Израел опира пешкира на УСА.
20:31 21.03.2026
21 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
САМО ЧАКА ДА ПУСНЕ СИРИЙСКИЯ БАШИБОЗУК
СРЕЩУ ИЗТОЩЕНАТА АРМИЯ НА ИЗРАЕЛ :)
20:31 21.03.2026
22 Наблюдател
Коментиран от #31, #44
20:33 21.03.2026
23 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
НАПРАВЯТ ВОЕНЕН СЪЮЗ , ЩЕ ИМАТ ЯДРЕНО ОРЪЖИЕ
... .
И ТОВА Е МНОГО МНОГО ЛОШО ЗА ИЗРАЕЛ И САЩ :)
20:33 21.03.2026
24 Пич
До коментар #19 от "Фики Лайнаро":Както казах, глупавите не ме интересуват!!! Нищо не си разбрал!!!
Коментиран от #33
20:35 21.03.2026
25 Русия
Няма как печеливша страна във война с 50 милиона жертви, просто така да се изтегли
20:35 21.03.2026
31 Фики Лайнаро
До коментар #22 от "Наблюдател":И где са пилотите бе ако бяха свалени щяха като панаирджииски мечки да ги разкарват и да поискат спиране на войната за да ги пуснат. Да не са станали тия ф-16 безпилотни а ушанко пияна.
Коментиран от #43
20:37 21.03.2026
32 Ивелин Михайлов
Коментиран от #59
20:37 21.03.2026
33 Фики Лайнаро
До коментар #24 от "Пич":Е не ти се разбира оправи си дикцията.
20:38 21.03.2026
34 Военен
До коментар #2 от "си дзън":За да пускаш ракети не ти е нужен флот бе неграмот 😅🤣😂😂
20:38 21.03.2026
35 Хахахаха
До коментар #8 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Ако НАТО се включат в Украйна, на раша ще и остане да си свали само гащ...!
Коментиран от #48
20:38 21.03.2026
36 Евалла
Войната в Украйна беше единственото възможно решение на предишните малоумни политики.
20:38 21.03.2026
40 Дрътия Софианец
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Сигурно си слушАл руzки превод ... Що и аз го гледАх .. 🤭😁
20:39 21.03.2026
41 Забелязал
Абсурдно и елементарно.
Коментиран от #46
20:39 21.03.2026
43 Любо
До коментар #31 от "Фики Лайнаро":Никой не го интересува пилотите са на сапун!
20:40 21.03.2026
44 Факт
До коментар #22 от "Наблюдател":Иранците не са ми братя. 4алмарите утре може да се обърнат и срещу нас. Вярно, че се присмивам на краварника, но всъщност съм про-западно настроен. Просто изтъквам каква огромна лъжа е идеологията и рекламата на самовлюбените западни нации в последните няколко десетилетия. А ние пак сме в грешният съюз.
Коментиран от #58
20:40 21.03.2026
46 накуцващ самолетоносач
До коментар #41 от "Забелязал":Абе, никак не лъжат даже.
20:41 21.03.2026
48 Дудов
До коментар #35 от "Хахахаха":За да и лапнат средния крак 😁Може ти и женя ти да помагате на Руте и Урсула в оралната любов
20:41 21.03.2026
53 тъй ли...
До коментар #39 от "Хитлер":Аре, стига вече нацистки призиви!
20:42 21.03.2026
54 СВО-то ,
До коментар #14 от "az СВО Победа 80":Дай ми го у рубли , бе ...
20:43 21.03.2026
55 шорошко еврейче-гейче ,
До коментар #17 от "демократ":Колко и да църкате и плачете ч@футски пл🐁хове края ви дойде.
Цял свят ви мрази и ненавижда и тая световна негативна енергия спрямо вас ще се материализира и ще ви помете.
Плачи ч@фут Арийски Иран ви приключва.
20:43 21.03.2026
57 оня с питон.я
До коментар #13 от "таксиджия 🚖":Какво обясняваш очевидни неща на жълтопаветните ретарди? Киро им е казал, че Радев е русофил. Като се сглоби с ппдб и герб ще си го припознаят.
20:44 21.03.2026
58 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #44 от "Факт":Ти знаеш ли колко войни са предизвикали САЩ и колко "чалмарите"
20:44 21.03.2026
59 Ами целуни
До коментар #32 от "Ивелин Михайлов":КУРАнът
Бре ИВАЛИЧНО .
КУПЕЙКИТЕ ОБИЧАТЕ
ДА ЛАПАТЕ РЕЗЕНЧЕТА.
20:44 21.03.2026