Десетки ранени при иранска атака срещу израелския град Димона. Техеран обстреля американски бази в ОАЕ и Кувейт

Десетки ранени при иранска атака срещу израелския град Димона. Техеран обстреля американски бази в ОАЕ и Кувейт

21 Март, 2026 20:14, обновена 21 Март, 2026 20:42 1 579 59

Най-малко шест експлозии са станали в град Исфахан, разположен в централен Иран

Десетки ранени при иранска атака срещу израелския град Димона. Техеран обстреля американски бази в ОАЕ и Кувейт - 1
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Най-малко 39 души са ранени в различна степен в резултат на ракетен обстрел по южния израелски град Димона, съобщи националната служба за бърза помощ.

Според парамедиците сред ранените има дете, което е в тежко състояние.

Град Димона се намира в пустинята Негев в южен Израел и е дом на националния център за ядрени изследвания.

По-рано иранската телевизия съобщи, че иранските сили са нанесли удар по "обект в Димона", в отговор на израелската атака срещу ядрения обект в Натанз, съобщи иранската държавна телевизия.

„Иран нанесе удар по Димона след израелската атака срещу ядрения обект в Натанз“, съобщи държавната телевизия на Ислямската република.

Националния център за ядрени изследвания "Шимон Перес" се намира в пустинята Негев, на около 13 км югоизточно от град Димона. Той се счита от международни експерти и разузнавателни служби за основния център на необявената ядрена програма на Израел за производство на оръжия.

Изграждането му започва в края на 50-те години на миналия век с тайната помощ на Франция.

Израел поддържа политика на „ядрена двусмисленост“, като нито потвърждава, нито отрича притежанието на атомно оръжие, но Димона се разглежда като ключов елемент от неговата възпираща сила.

Мястото е под изключително строга охрана и често е обект на международно напрежение и заплахи от държави в региона.

Иранският флот атакува две американски бази в региона, които САЩ използват като плацдарм за атаки срещу контролираните от Иран острови в Персийския залив.

Това заявиха Корпусът на гвардейците на ислямската революция.

„Като част от 72-ра ракетна вълна, изстреляна срещу вражески цели, флотът на корпуса унищожи хангар и резервоари за гориво във военновъздушната база Ал-Манхад в ОАЕ и военновъздушната база Али Салем в Кувейт“, се казва в специално изявление на корпуса.

При атаките са използвани „голям брой балистични ракети и дронове“.

Според корпуса „тези две бази са се превърнали в отправна точка за агресия срещу иранските острови през последните дни“.

Най-малко шест експлозии са станали в град Исфахан, разположен в централен Иран, според телевизия Ал Хадат.

Все още няма информация за целите на въздушния удар, евентуалните причинени щети или жертвите.


Иран (Ислямска Република)
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Баце

    15 6 Отговор
    Русия да гледа и да се учи как се разчиства периметър около границите й.

    Коментиран от #6, #8

    20:20 21.03.2026

  • 2 си дзън

    27 2 Отговор
    Абе нали флотът на Иран е унищожен бе. Какви са тия атаки?

    Коментиран от #34

    20:21 21.03.2026

  • 3 Нали иранския

    22 1 Отговор
    флот беше останал без кораби? Да не са взели бойни кораби на изплащане от Израел?

    20:22 21.03.2026

  • 4 Последния Софиянец

    21 5 Отговор
    Днес по Нова телевизия Иранският посланник каза че летище София е легитимна цел.

    Коментиран от #10, #40

    20:22 21.03.2026

  • 5 гошо

    23 1 Отговор
    Американските ционистко-терористични бази са навсякъде.Приличат на някаква болест по планетата Земя.

    20:22 21.03.2026

  • 6 си дзън

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "Баце":

    То и кучето ще е месар само от гледане.

    20:23 21.03.2026

  • 7 демократ

    4 14 Отговор
    Простите западняци и българи които масово са лумпенизорани де били не схващат че колкото повече се обединят и изритат чалмите да хранят рибите в околните води толкова по бързо цените ще се нормализират.

    Коментиран от #12

    20:24 21.03.2026

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    12 4 Отговор

    До коментар #1 от "Баце":

    ВОЙНАТА В УКРАЙНА Е ГРАЖДАНСКА ВОЙНА МЕЖДУ
    НАРОДИТЕ НА РУСИЯ
    . ..
    ДОКАТО ВОЙНАТА МЕЖДУ ИРАН И САЩ И ИЗРАЕЛ
    Е НА ЕТНИЧЕСКА ОСНОВА
    ....
    ТАКА ЧЕ РУСИЯ МОЖЕ ДА СВАЛИ КАДИФЕНИТЕ РЪКАВИЦИ В УКРАЙНА САМО АКО НАТО И ЕС В НАПАДНАТ :)

    Коментиран от #35

    20:24 21.03.2026

  • 9 Дедо Ваньо черния

    17 2 Отговор
    Добре де,ама не разбирам?Как Иран има флот,че нали бай ми Дончо го беше разбил? Ужас! Тези ПЕРСИ занулиха кравите!

    20:25 21.03.2026

  • 10 си дзън

    10 7 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Иран удря летище София. Радев моли руснаците за помощ. Те идват ... и остават завинаги.

    Коментиран от #13

    20:25 21.03.2026

  • 11 Адмирации

    15 2 Отговор
    Браво на Иран! Трябва да атакува всички американски бази на империята на злато сащ, където и да са те!

    20:26 21.03.2026

  • 12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    9 1 Отговор

    До коментар #7 от "демократ":

    САЩ ХРАНЯТ САЩ И ИЗРАЕЛ
    .......
    НЯМА ДА ДОЙДАТ ДА ТЕ НАХРАНЯТ :) НЕ СА ИСУС ХРИСТОС

    20:26 21.03.2026

  • 13 таксиджия 🚖

    5 2 Отговор

    До коментар #10 от "си дзън":

    Радев е натовски генерал Републиканец 🇮🇱🇺🇲

    Коментиран от #57

    20:27 21.03.2026

  • 14 az СВО Победа 80

    22 2 Отговор
    Ден 21 от операция „Яростта на Епщайн“.

    1. Свалени са санкциите над руския петрол.
    2. Свалени са санкциите над иранския петрол.
    3. Корабите плащат на Иран 2 милиона долара, за да преминат през Ормузкия проток.
    4. 1 000 000 000 000 долара "изгоряха" на фондовите борси.
    5. F-35 се оказа безполезен.
    6. Американските бази са под постоянни атаки.
    7. Хаменей беше заменен от ... Хаменей.

    Коментиран от #54

    20:28 21.03.2026

  • 15 Бум бум Тел Авив

    16 2 Отговор
    Честито!
    Иран току що атакува израелският ядрен център в Димона с две хиперзвукови ракети и го разпиля до основи, в момента има огромен пожар.
    Не остана нищо от него , съобщава се за над 400 убити и пострадали сред които 40 учени.
    На видеата ракетите успешно заобиколиха изстреляните срещу тях патриот и се забиха със страшна мощ и сила под много нисък ъгъл в ядреното сърце на ционистите.
    Те се мислеха за безсмъртни и че само те могат да атакуват ядрени обекти, но иранците им разказаха играта набързо. Циркът продължава!

    Коментиран от #17, #20

    20:28 21.03.2026

  • 16 Пич

    11 1 Отговор
    Вече не ми е интересно!!! Върви точно както казах - ще погърмят още малко, и ще си тръгнат! Затова - да помислим за след това!!! Очаквам арабските държави да започнат да се отървават от зависимостта си от САЩ !!! Вече и най тъпите разбраха , че зависимост от САЩ е зависимост от Израел. Ще опитат чрез някакво обединение да станат силен регионален играч. Може би за известно време ще успеят. Но......в по далечно бъдеще, очаквам да бъдат ударени отново. И......най умения играч ще бъде този, който ги удари първи!!! Мързи ме да обяснявам повече стратегии, умните ще се сетят защо, глупавите не ме интересуват!!!

    Коментиран от #19

    20:28 21.03.2026

  • 17 демократ

    2 13 Отговор

    До коментар #15 от "Бум бум Тел Авив":

    Бум бум у главата ти гигазвуков чалгарски чугун

    Коментиран от #55

    20:29 21.03.2026

  • 18 Факт

    10 2 Отговор
    "Победеният" Иран продължава да хапе голо Г зите янки.

    20:29 21.03.2026

  • 19 Фики Лайнаро

    2 5 Отговор

    До коментар #16 от "Пич":

    Викаш Шиитите ще станат сунити и обратно

    Коментиран от #24

    20:29 21.03.2026

  • 20 Факт

    5 1 Отговор

    До коментар #15 от "Бум бум Тел Авив":

    Жалко, че Израел опира пешкира на УСА.

    20:31 21.03.2026

  • 21 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    11 0 Отговор
    БИБИ НАПРАВО СЪСИПА ИЗРАЕЛ - ХОДЖАТА РЕДЖЕП
    САМО ЧАКА ДА ПУСНЕ СИРИЙСКИЯ БАШИБОЗУК
    СРЕЩУ ИЗТОЩЕНАТА АРМИЯ НА ИЗРАЕЛ :)

    20:31 21.03.2026

  • 22 Наблюдател

    11 1 Отговор
    Днес бяха свалени 3 ционистки кашона ф-16 , браво на братята иранци!

    Коментиран от #31, #44

    20:33 21.03.2026

  • 23 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    10 1 Отговор
    АКО АРАБИТЕ ИРАН И ПАКИСТАН
    НАПРАВЯТ ВОЕНЕН СЪЮЗ , ЩЕ ИМАТ ЯДРЕНО ОРЪЖИЕ
    ... .
    И ТОВА Е МНОГО МНОГО ЛОШО ЗА ИЗРАЕЛ И САЩ :)

    20:33 21.03.2026

  • 24 Пич

    4 0 Отговор

    До коментар #19 от "Фики Лайнаро":

    Както казах, глупавите не ме интересуват!!! Нищо не си разбрал!!!

    Коментиран от #33

    20:35 21.03.2026

  • 25 Русия

    2 0 Отговор
    Русия ясно заяви че не признава спогодбите на Горбачов.
    Няма как печеливша страна във война с 50 милиона жертви, просто така да се изтегли

    20:35 21.03.2026

  • 26 Дякон Унуфрий Араллампиев

    3 0 Отговор
    Помня Шимон Перец и Муше Даян Бяха истински мъже Тия сега за нищо не стават

    20:36 21.03.2026

  • 27 куха краварска манерка

    4 0 Отговор
    Ама, нали уж го бяхме попиляли? Май ще спра да вярвам на СНН.

    20:36 21.03.2026

  • 28 Ивелин Михайлов

    6 0 Отговор
    БРАВО! ДАНО ДА ПРЕВЪРНАТ ИЗРАЕЛ В ЧЕРНОБИЛ!

    20:37 21.03.2026

  • 29 да питам

    1 0 Отговор
    А Димона , къде е бил ?!

    20:37 21.03.2026

  • 30 стоян георгиев

    5 0 Отговор
    След като жидовете удариха ядрения обект Натанц и заплашват целия регион с катастрофа и радиация ,сега това е огледален и съвсем нормален отговор на перстоте стещу жидята сатанисти.

    20:37 21.03.2026

  • 31 Фики Лайнаро

    1 2 Отговор

    До коментар #22 от "Наблюдател":

    И где са пилотите бе ако бяха свалени щяха като панаирджииски мечки да ги разкарват и да поискат спиране на войната за да ги пуснат. Да не са станали тия ф-16 безпилотни а ушанко пияна.

    Коментиран от #43

    20:37 21.03.2026

  • 32 Ивелин Михайлов

    4 0 Отговор
    ВЕЛИЧИЕ ПОДКРЕПЯ ИРАН!

    Коментиран от #59

    20:37 21.03.2026

  • 33 Фики Лайнаро

    1 2 Отговор

    До коментар #24 от "Пич":

    Е не ти се разбира оправи си дикцията.

    20:38 21.03.2026

  • 34 Военен

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    За да пускаш ракети не ти е нужен флот бе неграмот 😅🤣😂😂

    20:38 21.03.2026

  • 35 Хахахаха

    1 5 Отговор

    До коментар #8 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Ако НАТО се включат в Украйна, на раша ще и остане да си свали само гащ...!

    Коментиран от #48

    20:38 21.03.2026

  • 36 Евалла

    2 2 Отговор
    Евалла на Путин.
    Войната в Украйна беше единственото възможно решение на предишните малоумни политики.

    20:38 21.03.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 до края а месец

    3 0 Отговор
    до края а месец юни няма да съществува такава фалшива държава исраел на Хитлер кокалите ще пируват в гроба

    20:39 21.03.2026

  • 39 Хитлер

    2 1 Отговор
    Иранците приятно ще ме изненадат ако успеяг някак си да в?влекат евреите в неочаквани ядрени опити с живи израелци

    Коментиран от #53

    20:39 21.03.2026

  • 40 Дрътия Софианец

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Сигурно си слушАл руzки превод ... Що и аз го гледАх .. 🤭😁

    20:39 21.03.2026

  • 41 Забелязал

    2 4 Отговор
    Аятоласите лъжат като рашистите и русофилите взети заедно. 😂

    Абсурдно и елементарно.

    Коментиран от #46

    20:39 21.03.2026

  • 42 Тръмп съм

    4 0 Отговор
    Какъв ФЛОТ бе, нали аз го унищожих! НИЩО утре ще унищожа иранския флот за 15-ти път!

    20:40 21.03.2026

  • 43 Любо

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Фики Лайнаро":

    Никой не го интересува пилотите са на сапун!

    20:40 21.03.2026

  • 44 Факт

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "Наблюдател":

    Иранците не са ми братя. 4алмарите утре може да се обърнат и срещу нас. Вярно, че се присмивам на краварника, но всъщност съм про-западно настроен. Просто изтъквам каква огромна лъжа е идеологията и рекламата на самовлюбените западни нации в последните няколко десетилетия. А ние пак сме в грешният съюз.

    Коментиран от #58

    20:40 21.03.2026

  • 45 демократ

    1 1 Отговор
    Кога почват ударите над Пхенян е по важното.

    20:41 21.03.2026

  • 46 накуцващ самолетоносач

    3 0 Отговор

    До коментар #41 от "Забелязал":

    Абе, никак не лъжат даже.

    20:41 21.03.2026

  • 47 оня с питон.я

    1 0 Отговор
    Руснаците са дали координатите на Иран.

    20:41 21.03.2026

  • 48 Дудов

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Хахахаха":

    За да и лапнат средния крак 😁Може ти и женя ти да помагате на Руте и Урсула в оралната любов

    20:41 21.03.2026

  • 49 Тръмп съм

    3 0 Отговор
    Унищожил съм всичко в Иран вече 10 пъти! Унищожих иранския флот, унищожих всички ракети на Иран всички заводи всички хора учени, унищожих иранската ядрена програма най-малко два пъти и всичко това за четири минути! Аз съм велик, неустоим непоклатим, невероятен........

    20:42 21.03.2026

  • 50 Евреин

    1 0 Отговор
    Мисията на кравата и смотанаяхо е почти завършена

    20:42 21.03.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 БеГемот

    2 0 Отговор
    Армагедон наближава...лудите подпалиха света....сенилни старчета си играят на пратеници божии....

    20:42 21.03.2026

  • 53 тъй ли...

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Хитлер":

    Аре, стига вече нацистки призиви!

    20:42 21.03.2026

  • 54 СВО-то ,

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "az СВО Победа 80":

    Дай ми го у рубли , бе ...

    20:43 21.03.2026

  • 55 шорошко еврейче-гейче ,

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "демократ":

    Колко и да църкате и плачете ч@футски пл🐁хове края ви дойде.
    Цял свят ви мрази и ненавижда и тая световна негативна енергия спрямо вас ще се материализира и ще ви помете.
    Плачи ч@фут Арийски Иран ви приключва.

    20:43 21.03.2026

  • 56 Хмм

    0 0 Отговор
    ОАЕ няма американски бази. Катар има американски и турски бази.

    20:43 21.03.2026

  • 57 оня с питон.я

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "таксиджия 🚖":

    Какво обясняваш очевидни неща на жълтопаветните ретарди? Киро им е казал, че Радев е русофил. Като се сглоби с ппдб и герб ще си го припознаят.

    20:44 21.03.2026

  • 58 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Факт":

    Ти знаеш ли колко войни са предизвикали САЩ и колко "чалмарите"

    20:44 21.03.2026

  • 59 Ами целуни

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Ивелин Михайлов":

    КУРАнът

    Бре ИВАЛИЧНО .

    КУПЕЙКИТЕ ОБИЧАТЕ

    ДА ЛАПАТЕ РЕЗЕНЧЕТА.

    20:44 21.03.2026

