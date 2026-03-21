Вучич: Нашият избор е да бъдем свободна и суверенна страна, няма да влизаме в никакви военни съюзи

Сръбският президент Александър Вучич заяви на митинг на управляващата Сръбска прогресивна партия в Белград, че страната възнамерява да запази военен неутралитет и да гарантира собствената си сигурност.
„Трябва да запазим това, което е най-важно за нас. Това е мир и стабилност. Ние сме военно неутрална страна и ще останем такава.
Според сръбския лидер Белград няма намерение да се присъединява към никакви военни съюзи.
„Нашият избор е да бъдем свободна и суверенна страна, да не се присъединяваме към никакъв военен блок, да защитаваме собственото си небе и да защитаваме собствената си страна“, заяви Вучич.
Той отбеляза, че подобна позиция изисква сила и готовност за защита на страната. „Трябва да сме достатъчно силни, за да възпрем всеки от потенциална агресия срещу нашата страна“, добави президентът, уточнявайки, че сръбската армия в момента е най-силната в историята на страната.
Според сръбското Министерство на вътрешните работи, митингът на управляващата партия в Белград е привлякъл приблизително 70 000 души. Около 32 000 участници са разположени в Белградската арена, където говори държавният глава, а други 38 000 са в околността. От ведомството отбелязаха, че събитието е било предварително организирано и протича спокойно, без инциденти, с всички необходими мерки за сигурност.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ванче михаилов
19:57 21.03.2026
2 Лепа Брена
20:05 21.03.2026
3 Боби
20:08 21.03.2026
4 Голям майтап
20:09 21.03.2026
5 Да бе!
20:12 21.03.2026
6 Хаха
20:24 21.03.2026
7 Тоя вучич скоро
20:25 21.03.2026
8 Просто човек
20:27 21.03.2026
9 Демократ
20:31 21.03.2026
10 Българин
20:32 21.03.2026
11 Тавариши и Таварашутки
Срещу Орбан ?
Путин пак ли ще прави поредния Цирк
За да вдигне Рейтинга на Орбан
Кремълския Тампон.?
Май изборите трябва да бъдат и Манипулирани
За да може да спечели Мазния Орбан .
20:34 21.03.2026
12 Ха ха ха
20:36 21.03.2026
13 Вучич
Продава и на Украйна .
Иска хем да лапа от Оръжейни сделки
Хем да се прави на Дружка на Путин.
В Кремъл скоро може да пратят някой
Да го вразуми .
20:36 21.03.2026
14 Празни думи
Идеологическите, религиозните и териториалните различия са за наивни хора.
20:37 21.03.2026