Вучич: Нашият избор е да бъдем свободна и суверенна страна, няма да влизаме в никакви военни съюзи

Сръбският президент Александър Вучич заяви на митинг на управляващата Сръбска прогресивна партия в Белград, че страната възнамерява да запази военен неутралитет и да гарантира собствената си сигурност.

„Трябва да запазим това, което е най-важно за нас. Това е мир и стабилност. Ние сме военно неутрална страна и ще останем такава.

Според сръбския лидер Белград няма намерение да се присъединява към никакви военни съюзи.

„Нашият избор е да бъдем свободна и суверенна страна, да не се присъединяваме към никакъв военен блок, да защитаваме собственото си небе и да защитаваме собствената си страна“, заяви Вучич.

Той отбеляза, че подобна позиция изисква сила и готовност за защита на страната. „Трябва да сме достатъчно силни, за да възпрем всеки от потенциална агресия срещу нашата страна“, добави президентът, уточнявайки, че сръбската армия в момента е най-силната в историята на страната.

Според сръбското Министерство на вътрешните работи, митингът на управляващата партия в Белград е привлякъл приблизително 70 000 души. Около 32 000 участници са разположени в Белградската арена, където говори държавният глава, а други 38 000 са в околността. От ведомството отбелязаха, че събитието е било предварително организирано и протича спокойно, без инциденти, с всички необходими мерки за сигурност.