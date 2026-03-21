Новини
Свят »
Сърбия »
Вучич: Нашият избор е да бъдем свободна и суверенна страна, няма да влизаме в никакви военни съюзи

21 Март, 2026 19:43, обновена 21 Март, 2026 20:23 1 160 14

  сърбия
  митинг
  вучич

Над 70 хиляди излязоха на митинг в подкрепа на управляващата партия в Белград

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Сръбският президент Александър Вучич заяви на митинг на управляващата Сръбска прогресивна партия в Белград, че страната възнамерява да запази военен неутралитет и да гарантира собствената си сигурност.

„Трябва да запазим това, което е най-важно за нас. Това е мир и стабилност. Ние сме военно неутрална страна и ще останем такава.

Според сръбския лидер Белград няма намерение да се присъединява към никакви военни съюзи.

„Нашият избор е да бъдем свободна и суверенна страна, да не се присъединяваме към никакъв военен блок, да защитаваме собственото си небе и да защитаваме собствената си страна“, заяви Вучич.

Той отбеляза, че подобна позиция изисква сила и готовност за защита на страната. „Трябва да сме достатъчно силни, за да възпрем всеки от потенциална агресия срещу нашата страна“, добави президентът, уточнявайки, че сръбската армия в момента е най-силната в историята на страната.

Според сръбското Министерство на вътрешните работи, митингът на управляващата партия в Белград е привлякъл приблизително 70 000 души. Около 32 000 участници са разположени в Белградската арена, където говори държавният глава, а други 38 000 са в околността. От ведомството отбелязаха, че събитието е било предварително организирано и протича спокойно, без инциденти, с всички необходими мерки за сигурност.


Сърбия
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ванче михаилов

    9 2 Отговор
    Видитисе краят бългъромразец

    19:57 21.03.2026

  • 2 Лепа Брена

    4 3 Отговор
    Според мен бяха 69780 души. Смешници

    20:05 21.03.2026

  • 3 Боби

    7 4 Отговор
    "Мотористи" разбирайте дилърите от Hells Angles, дето се рязплащат на куките на Вуйчич, другото в било хрантутници на държавна работа и малко маргинали за разкош. Тоя ще съсипе Сърбия...

    20:08 21.03.2026

  • 4 Голям майтап

    9 5 Отговор
    70 хилядна русофилска сган, привлякъл боклука-русофил Вучич, а дали и този боклук е вдигнал юмруче, като нашия русофилистик Радев или още не го е координирал с Москва?

    20:09 21.03.2026

  • 5 Да бе!

    6 5 Отговор
    Щом толкова много шарени подкрепят смотаняка Вучич, сърбите никога няма да се оправят. Обикновено така става с тарикатите: от два стола, та на земята...

    20:12 21.03.2026

  • 6 Хаха

    7 3 Отговор
    В никакви съюзи, но само в руския може.

    20:24 21.03.2026

  • 7 Тоя вучич скоро

    4 5 Отговор
    ще нападне най-вероятно България... Косово не смее, Северна Македония е населена с негови подлоги, с другите страни, с които е заобиколен е засега в нормални отношения... остава само към нас да се обърне... Гответе се... Белград скоро пак ще стане Западна българска граница...

    20:25 21.03.2026

  • 8 Просто човек

    2 5 Отговор
    Вие сте жалки путинисти!

    20:27 21.03.2026

  • 9 Демократ

    3 2 Отговор
    А ние ще продължаваме да служим на турските си английски врагове , ще умираме за прищявките им да съборят Русия , и ще им изпращаме златото си ! Тева е Евроатлантизъм !

    20:31 21.03.2026

  • 10 Българин

    3 3 Отговор
    Браво на достойните братя сърби ! А ние ... ние не сме народ , а мърша !

    20:32 21.03.2026

  • 11 Тавариши и Таварашутки

    1 2 Отговор
    Кога ще бъде Инсценирано Покушението

    Срещу Орбан ?

    Путин пак ли ще прави поредния Цирк

    За да вдигне Рейтинга на Орбан

    Кремълския Тампон.?

    Май изборите трябва да бъдат и Манипулирани

    За да може да спечели Мазния Орбан .

    20:34 21.03.2026

  • 12 Ха ха ха

    1 1 Отговор
    А НАШИЯ ИЗБОР,БЛИЗ,БЛИЗ.

    20:36 21.03.2026

  • 13 Вучич

    1 2 Отговор
    Продава на Израел .

    Продава и на Украйна .

    Иска хем да лапа от Оръжейни сделки

    Хем да се прави на Дружка на Путин.

    В Кремъл скоро може да пратят някой
    Да го вразуми .

    20:36 21.03.2026

  • 14 Празни думи

    0 1 Отговор
    Първо, позицията на Сърбия не позволява подобен лукс. Тя не го е позволявала нито в първата, нито във втората война. Второ, приятелството с Китай и Русия и не интеграцията в ЕС и НАТО не декларира неутралитет. И трето, неутралитетът не зависи от твоята собствена воля, а от волята на другите, които могат да те въвлекат, независимо дали го искаш или не. Ясно е че проблемите с Хърватия, албанците и ..други съседи, ще бъдат използвани като претекст....Войната, разбира се, се води за енергия, стоки, информация, минерали и техните маршрути.
    Идеологическите, религиозните и териториалните различия са за наивни хора.

    20:37 21.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания