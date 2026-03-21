Орбан: Украйна извършва тежко престъпление на фона на ставащото в Близкия изток

Орбан: Украйна извършва тежко престъпление на фона на ставащото в Близкия изток

21 Март, 2026 06:57, обновена 21 Март, 2026 07:01 2 625 47

Унгарският премиер коментира блокирането на доставките на петрол от страна на Киев

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Петролната блокада от страна на Украйна по време на енергийната криза, причинена от събитията в Близкия изток, е тежко престъпление.

Това заяви унгарският премиер Виктор Орбан по време на речта си на предизборен митинг в Сентендре.

„Да се ​​нареди петролна блокада срещу държава, както направи Зеленски, е тежко престъпление. В момент, когато целият свят е двойно несигурен поради война и енергийният пазар е обърнат с главата надолу“, каза той.

Орбан отбеляза, че на неотдавнашната среща на върха на Европейския съюз в Брюксел е заявил позицията на Унгария: „Ако има петролна блокада от страна на Украйна, тогава ще има вето от Будапеща върху заема от 90 милиарда евро.“

„Ако няма петрол, няма пари“, подчерта унгарският премиер.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Влади

    36 9 Отговор
    За жалост Тръмп се набута или беше набутан в конфликт, от който няма излизане! С всеки изминал ден нещата стават по-зле за него, а от там все по-добре за евро либералната общност, което е проблем и за него и за Виктор Орбан и за цяла източна Европа!

    Коментиран от #6

    07:05 21.03.2026

  • 4 Орбане, Орбане......

    17 39 Отговор
    Пеш последната си лебедова песен

    07:05 21.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 1357

    12 23 Отговор
    Върви се прегледай ,кой извършва престъпление е ясно на всички,почна да губи твоя човек и ревеш като малко дете,аре по сериозно

    07:06 21.03.2026

  • 8 Реалност

    43 14 Отговор
    Орбан мисли с години напред и казва нещата каквито са ,за жалост нашите политици виждайки ситуацията гледат как директно да натрупат печалби от инфлацията и кризата с енергиини ресурси,а колкото до Зеления той е поредния "бушон" който скоро ще изгори от високоте "напрежение" на борсовия пазар.

    Коментиран от #10

    07:07 21.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 РЕАЛИСТ

    14 34 Отговор
    Партия на тоя Орбан "Фидес" е пълна с педофили и хомосексуалисти. Орбан е домъкрал 400 000 мигранти да работят в Унгария. Строил си е луксозни вили с частни зоопарк с пари на Европейския съюз.

    Четете фактите.

    Абсолютен лицемер и боклук. И най-забавното Унгария имала по-малка покупателна способност вече и от България дори. Пълен смях!

    07:12 21.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Тъпа ушанка

    8 8 Отговор
    Тик так, Ку-ку. Тик так, ку-куу.

    07:16 21.03.2026

  • 15 Радост!

    9 30 Отговор
    За радост на всички европейци /враговете на Свободния свят не са хора/ руският шпионин Орбан много скоро ще бъде изритан от политическата сцена от "Тиса" чрез избори. Унгария ще тръгне по пътя на знаменития Имре Наги, убит от руските колонизатори през 1956 г.

    Коментиран от #23, #24

    07:18 21.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Ей Проруски Мръшляк

    6 10 Отговор

    До коментар #17 от "Австроунгария":

    На тебе ще ти изправя гърбицата с една лопата.Семкста ти не дъ га ва.

    07:25 21.03.2026

  • 19 Горкото ми то

    7 8 Отговор
    путинче!

    07:26 21.03.2026

  • 20 торбан

    3 4 Отговор
    йок корбан!

    07:26 21.03.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 12 април

    9 7 Отговор
    Довиждане!

    Коментиран от #38

    07:28 21.03.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 РЕАЛИСТ

    4 16 Отговор

    До коментар #15 от "Радост!":

    Орбан не е руски шпионин. А е толкова корумпиран, толкова затънал, толкова нагъл, че единственото, което му остава е да мята ф a ш к и и като шимпанзе. Разчита на примитивността и страха на унгарците, също като онова варненското цигане. Но явно българите са по-умни и цигането отива в историята преди да направи нещо повече от това да приеме скопен текст за ЛГБТ в закона - всичкото постижение на изрождението.

    07:31 21.03.2026

  • 25 Българин

    6 6 Отговор
    То яриве като вдовица.
    Доста е досаден.

    07:32 21.03.2026

  • 26 Шопо

    17 2 Отговор
    Закарпатието е унгарска територия сега е момента Унгария да си вземе тази територия.

    07:32 21.03.2026

  • 27 Касата

    9 17 Отговор
    Орбан се оказа по-голям смотаняк и палячо, даже и от Путин

    07:32 21.03.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Пиночет

    7 10 Отговор
    Кремълската подлога е предателя на унгарския народ

    07:34 21.03.2026

  • 30 Факт

    5 18 Отговор
    Путин бомбардира и прекъсна нефтопровода, а на Орбан Зеленски му е виновен.

    07:35 21.03.2026

  • 31 Кълчиш българския,

    6 0 Отговор

    До коментар #28 от "по голем..реалист":

    понеже си крайно неграмотен и те е страх, че ще се изложиш и всички ще разберат, че едва си изкарал 6 клас!

    07:36 21.03.2026

  • 32 Сара

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Орбан е пич":

    Пич с москвич.

    07:36 21.03.2026

  • 33 А какво казва

    6 3 Отговор
    Орбан за конфликта в Близкия изток? Кой е агресорът?

    07:37 21.03.2026

  • 34 От началото на войната

    4 11 Отговор
    Орбан подкрепя агресора Русия по всякакъв начин, но инак се учудва, че Украйна му спряла петрола!

    Малко му е на мужика!
    Словения и Хърватия трябва да не му дават никакъв петрол.

    07:38 21.03.2026

  • 35 Ха-ха

    7 8 Отговор
    Орбан е руска подлога. Скоро чемодан, вокзал мацква.

    07:39 21.03.2026

  • 36 Свободен

    5 13 Отговор
    Няма пари за Орбан и не може да купи изборите!
    А без власт, той си е обикновен престъпник!
    Няма да му е лесно в затвора!

    07:39 21.03.2026

  • 37 Орбане, сега Тръмп агресор ли е?

    4 4 Отговор
    Мълчиш като индианец!🤗

    07:40 21.03.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Ганчо миленов

    1 4 Отговор
    И на теб ти идва края, п.ре.с.тъ.пн.и.ко

    07:49 21.03.2026

  • 41 СССР

    2 2 Отговор
    1956г НЕ Е имало унгарско въстание!!!!!!!!!!!!!!

    07:54 21.03.2026

  • 42 викторчо

    0 2 Отговор
    само гледа да не се преееебе,и все преееебан ходи.

    07:54 21.03.2026

  • 43 маке..

    8 1 Отговор
    А будалите бегенца чекат урсулците да им докарат през босфоро барел петрол на 160 $,а нефтохимо им е само на 500 км по море от границите на кремля дето църнио голд е 40-50 $,а хитрите маджарски аганца цицат от две овци,а пък бгпастирите одат всеки ден да клечат и да цукат нозете на дъртио джендър урсуль

    08:02 21.03.2026

  • 44 Унгарците

    6 0 Отговор
    Са Мъдри !!!
    ще си върнат закарпатието без война !!!

    08:04 21.03.2026

  • 45 Гузайдо

    1 2 Отговор
    Хи хи хи
    Мадяр президент
    Мадяр президент
    Мадяр президент
    .......
    няма а стане

    08:07 21.03.2026

  • 46 Гузайдо

    0 2 Отговор
    Хи хи хи
    Мадяр президент
    Мадяр президент
    Мадяр президент
    .......
    няма а стане

    08:10 21.03.2026

  • 47 Сиси

    0 0 Отговор
    На Орбан все Украйна му виновна.нали Путин му е приятел!

    08:29 21.03.2026

