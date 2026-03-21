Орбан: Украйна извършва тежко престъпление на фона на ставащото в Близкия изток

Петролната блокада от страна на Украйна по време на енергийната криза, причинена от събитията в Близкия изток, е тежко престъпление.

Това заяви унгарският премиер Виктор Орбан по време на речта си на предизборен митинг в Сентендре.

„Да се ​​нареди петролна блокада срещу държава, както направи Зеленски, е тежко престъпление. В момент, когато целият свят е двойно несигурен поради война и енергийният пазар е обърнат с главата надолу“, каза той.

Орбан отбеляза, че на неотдавнашната среща на върха на Европейския съюз в Брюксел е заявил позицията на Унгария: „Ако има петролна блокада от страна на Украйна, тогава ще има вето от Будапеща върху заема от 90 милиарда евро.“

„Ако няма петрол, няма пари“, подчерта унгарският премиер.