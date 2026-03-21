Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Иран отправи жестока заплаха към Обединените арабски емирства

21 Март, 2026 10:19 900 13

  • иран-
  • оае-
  • ормузки проток-
  • сащ-
  • израел

Техеран обвинява съседите си, че позволяват на американските сили да извършват атаки срещу Иран от своя територия

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Иранската армия предупреди днес, че ще вземе Обединените арабски емирства под прицел, ако ОАЕ атакуват острови в Залива, които се контролират от Иран, но за които Емирствата имат претенции, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"Предупреждаваме Обединените арабски емирства, че ако нови агресии бъдат предприети от тяхна територия срещу иранските острови Абу Муса и Голям Тунб в Персийския залив, могъщите въоръжени сили на Иран ще подложат Рас ал Хайма в Обединените арабски емирства на ожесточени удари", заяви оперативното командване на иранските въоръжени сили, цитирано от иранската новинарска агенция Тасним.

Островите Абу Муса и Малък и Голям Тунб се намират в Залива, близо до началото на Ормузкия проток, през който минава една пета от световните доставки на петрол. Островите от дълго време са източник на напрежение между Иран и ОАЕ.

Техеран обвинява съседите си от Залива, че позволяват на американските сили да извършват атаки срещу Иран от своя територия. От началото на войната в Близкия изток на 28 февруари Иран предприе множество атаки с ракети и дронове срещу цели на територията на страните от Залива, като твърди, че атакува американските интереси в тези страни.

Президентът Доналд Тръмп каза, че САЩ обмислят "постепенно ограничаване" на операцията в Близкия изток, съобщиха агенциите, като се позоваха на публикация на американския лидер в Трут Сошъл. До заявката се стига на фона на противоречиви съобщения за засилване на военното присъствие на Вашингтон в Близкия изток, искане на Пентагона за нови 200 милиарда долара за войната и дори планиране на възможни сухопътни операции.

"Много сме близо до постигането на целите си, така че обмисляме постепенно ограничаване на мащабните ни военни усилия в Близкия изток срещу терористичния режим в Иран", написа той.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Блеевски

    13 1 Отговор
    Отидоха ми имотите

    10:22 21.03.2026

  • 2 Бонев

    15 2 Отговор
    Не съм някакъв фен на Иран, но не може да не им им се приснае че имат кураж и достойнство да се противопоставят на САЩ и Израел.з

    10:24 21.03.2026

  • 3 Сатана Z

    11 3 Отговор
    Това не е заплаха,а предупреждение.Камилариъе трябва да знаят,че съседите са завинаги,а Краварите са само временни окупанти.

    Коментиран от #7

    10:24 21.03.2026

  • 4 Владимир Путин, президент

    3 8 Отговор
    Иран и Украйна длхоказаха как трябва да се отстояват национални интереси и идентичност 👍

    10:24 21.03.2026

  • 5 Последния Софиянец

    3 3 Отговор
    Иранска ракета падна в Турска Тракия на няколко километра от българската граница.Войната се пренесе в Европа.

    Коментиран от #11

    10:24 21.03.2026

  • 6 миччч

    8 2 Отговор
    Дубай ще бъде изпепелен.

    10:24 21.03.2026

  • 7 Камилар от ОАЕ

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "Сатана Z":

    Той рижавия така ми каза... Щял да защити камилата ми. И дава долар. Много долар. Вече тапети долар.

    10:27 21.03.2026

  • 8 284 етап от иранската операция

    3 3 Отговор
    ...могъщите въоръжени сили на Иран....пхахахаха

    10:27 21.03.2026

  • 9 АРАБСКА БОЙНА КОАЛИЦИЯ

    0 3 Отговор
    Може да са разшири и с ОАЕ...колко му е. И тия ша бомбят аятоласите

    10:28 21.03.2026

  • 10 Шопо

    5 0 Отговор
    Иран са купили ядрено оръжие от Русия, Израел ще изчезне от лицето на Земята.

    10:30 21.03.2026

  • 11 Така де

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    То ирански дронове паднаха в Саратов, ти за турска Тракия ми говориш...

    10:30 21.03.2026

  • 12 Зайо Байо

    0 0 Отговор
    Приятелите на моите врагове , са и мои врагове ! Нали ?

    10:32 21.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания