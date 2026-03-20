Спешна евакуация! НАТО преустановява мисията си в Ирак

Решението за изтегляне на целия персонал на Алианса от Ирак е взето единодушно в отговор на атаката на САЩ и Израел срещу Иран. Предвижда се преустановяването на мисията да бъде временно, докато ситуацията в региона се подобри.
Целта на мисията е да обучи иракските сили за сигурност за борба с тероризма (включително "Ислямска държава") и да съдейства за стабилизирането на страната. Тя действа от 2018 г. и оттогава е разширена по искане на иракското правителство.
В сряда - 18 март, испанският министър на отбраната Маргарита Роблес потвърди, че се провежда подготовка за евакуацията и предислоцирането на войските, разположени в Ирак. Испанският контингент в мисията е най-големият и освен държавите членки на НАТО, в мисията участват също Австрия и Австралия.
Ирак се превърна в една от целите на Иран за отмъщение след атаката на САЩ и Израел на 28 февруари. В Ирак позиции на иракските кюрди и посолството на САЩ бяха обстрелвани. На 13 март френски войник беше убит при удари с дронове срещу военната база "Мала Кара" близо до Ербил в Иракски Кюрдистан.
Краварите ще избягат а евреите ще изчезнат от лицето на земята.
Та кой печели крайната!
9 Сталин
До коментар #5 от "Хохо Бохо":Западните мародери от НАТо са страхливи кучета ,никога не се бият един срещу един ,глутницата страхливи кучета от НАТо се събират да бият една държава като Ирак,Либия,Сирия, Афганистан, Югославия ,Иемен и най често бомбят колибите на кафевите хора в джунглата
И В ТОЗИ СМИСЪЛ , ШЕФКАТА НА КОМИСИЯТА НА КОЯТО МЪЖА И ИМА АМЕРИКАНСКИ ПАСПОРТ
И МИСИРКАТА КАЯ,
ЗАРАДИ ЛИПСА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНИ СПОСОБНОСТИ,
ТРЯБВА ДА СИ ХОДЯТ :)
19 Атина Палада
До коментар #12 от "Въздушен пионер":Не е интересно за тая барака да пишат! По интересното е,че арабските държави се събират за решението за създаване на техен си военен алианс..Американските военни бази са аут от Близкия Изток..
Ето,това е интересното а медиите не го пишат...
16:01 20.03.2026
голем смех
щ бягат щото тия със тоягите ще ги бият здраво
16:07 20.03.2026
Хаха
До коментар #9 от "Сталин":Троле, троле да не вземеш да се наа...каш от кеф.
16:08 20.03.2026
и тия щели да се бият със руснаците ? оле мале
16:10 20.03.2026
Дано да имат достатъчно колесници за всички...
До коментар #2 от "Киро Острото":По добре на колесника жив, отколкото в чувал и в казана на Кабзон
Коментиран от #46
40 Оказва се,че не е
До коментар #12 от "Въздушен пионер":само един,а са два. Били невидими ама тъй ги лъжат краварите за да им купуват боклуците. Няма да забравя,как един италиански пилот на Фи 35 след близка среща със Су 35,освен,че след като кацна беше при психиатър,но и непрекъснато задаваше като малоумен въпроса ама как той ме намери,нали уж съм невидим. Така и не разбраха,че невидимост няма,ама тъпите западналяци са голи шарани и вярват на всичко.
До коментар #39 от "Смях":Ша трепат аятоласи. Близко са там
До коментар #32 от "бай Даньо":Ша трепат аятоласи.
Както казва Копейкин: "В Русия е свобода". 🤪
До коментар #34 от "Разумно":как разбра, щото всъщност талибаните останаха в Афганистан след НАТО. Или па имаш сеанси с извънземни.....
До коментар #35 от "Костя тъпото":кадрите с падащи от над километър височина от колесниците лешпери продажни. А,един го бе заклещил колесника и падна на пистата при приземяването но беше доста поумрял,та жив никой не остана от тези висящи по колесниците.А,онези дето останаха талибаните ги направиха на тъпани и гайди и абажури.
До коментар #28 от "Хаха":Завършен в Ирак бях 2003 година.Видях как бягат един взвод каубои от най обикновени пастири.Та не ми обяснявай за краварите.Капиш.
16:32 20.03.2026
Скоро САЩ ще напуснат и други територии.
