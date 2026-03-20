Спешна евакуация! НАТО преустановява мисията си в Ирак

Решението за изтегляне на целия персонал на Алианса от Ирак е взето единодушно в отговор на атаката на САЩ и Израел срещу Иран. Предвижда се преустановяването на мисията да бъде временно, докато ситуацията в региона се подобри.

Целта на мисията е да обучи иракските сили за сигурност за борба с тероризма (включително "Ислямска държава") и да съдейства за стабилизирането на страната. Тя действа от 2018 г. и оттогава е разширена по искане на иракското правителство.

В сряда - 18 март, испанският министър на отбраната Маргарита Роблес потвърди, че се провежда подготовка за евакуацията и предислоцирането на войските, разположени в Ирак. Испанският контингент в мисията е най-големият и освен държавите членки на НАТО, в мисията участват също Австрия и Австралия.

Ирак се превърна в една от целите на Иран за отмъщение след атаката на САЩ и Израел на 28 февруари. В Ирак позиции на иракските кюрди и посолството на САЩ бяха обстрелвани. На 13 март френски войник беше убит при удари с дронове срещу военната база "Мала Кара" близо до Ербил в Иракски Кюрдистан.