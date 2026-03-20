Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Ирак »
Спешна евакуация! НАТО преустановява мисията си в Ирак

20 Март, 2026 15:50 2 906 51

  • иран-
  • ирак-
  • нато-
  • ислямска държава-
  • доналд тръмп-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция

Целта на мисията е да обучи иракските сили за сигурност за борба с тероризма, включително "Ислямска държава", и да съдейства за стабилизирането на страната

Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Решението за изтегляне на целия персонал на Алианса от Ирак е взето единодушно в отговор на атаката на САЩ и Израел срещу Иран. Предвижда се преустановяването на мисията да бъде временно, докато ситуацията в региона се подобри.

Целта на мисията е да обучи иракските сили за сигурност за борба с тероризма (включително "Ислямска държава") и да съдейства за стабилизирането на страната. Тя действа от 2018 г. и оттогава е разширена по искане на иракското правителство.

В сряда - 18 март, испанският министър на отбраната Маргарита Роблес потвърди, че се провежда подготовка за евакуацията и предислоцирането на войските, разположени в Ирак. Испанският контингент в мисията е най-големият и освен държавите членки на НАТО, в мисията участват също Австрия и Австралия.

Ирак се превърна в една от целите на Иран за отмъщение след атаката на САЩ и Израел на 28 февруари. В Ирак позиции на иракските кюрди и посолството на САЩ бяха обстрелвани. На 13 март френски войник беше убит при удари с дронове срещу военната база "Мала Кара" близо до Ербил в Иракски Кюрдистан.


Ирак
Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 39 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    34 4 Отговор
    А нашите войници си стоят в Ирак

    15:52 20.03.2026

  • 2 Киро Острото

    47 6 Отговор
    Ще висят по колесниците

    Коментиран от #35

    15:53 20.03.2026

  • 3 Езвенете

    39 4 Отговор
    А къ ще търчат дукато бягат гуведатъ? Пеша ли, иля па ще висят утвънка нъ съмулети?

    15:53 20.03.2026

  • 4 хехе

    55 3 Отговор
    колко познато изтегляне само да не изпотрошат колесниците на самолетите докато бягат.

    15:53 20.03.2026

  • 5 Хохо Бохо

    54 8 Отговор
    Нато се оказа особенно кекаво и страхливо. И тея тръгнали срещу ядрена Русия. Клоуни. Една система е толкова силна колкото най-слабото и звено, а ние сме в нато и евроатлантиците ни опяваха как нато ни пази и как армия не ни трябва.....ма те си бяха бивши комсомолци

    Коментиран от #9

    15:53 20.03.2026

  • 6 Охоооо

    48 7 Отговор
    Не само от Ирак.
    Краварите ще избягат а евреите ще изчезнат от лицето на земята.
    Та кой печели крайната!

    15:54 20.03.2026

  • 7 Подари ли ви

    15 5 Отговор
    Нагъ30вете.. Ааааааа

    15:54 20.03.2026

  • 8 Сталин

    37 3 Отговор
    Ислямска държава,това е ЦРУ ,Мосад ,МИ6

    15:55 20.03.2026

  • 9 Сталин

    37 5 Отговор

    До коментар #5 от "Хохо Бохо":

    Западните мародери от НАТо са страхливи кучета ,никога не се бият един срещу един ,глутницата страхливи кучета от НАТо се събират да бият една държава като Ирак,Либия,Сирия, Афганистан, Югославия ,Иемен и най често бомбят колибите на кафевите хора в джунглата

    Коментиран от #28

    15:55 20.03.2026

  • 10 Срамно бягство няма

    39 1 Отговор
    НАТО обучават терористи-кюрди в Ирак, ама сега се налага да бягат..

    15:56 20.03.2026

  • 11 Така е

    31 3 Отговор
    Бягат ,като овце ! Срам !

    15:56 20.03.2026

  • 12 Въздушен пионер

    35 3 Отговор
    Що не пишете нищо за ударения ф35 ? Не ви ли разрешават от посолствато ? Добре,че има алтернативни източници ако чакаме на подобни сайтчета като факти да ни информират сме загу. бени

    Коментиран от #19, #40

    15:56 20.03.2026

  • 13 Хахаха

    32 5 Отговор
    Иран освобождава и Ирак!

    15:56 20.03.2026

  • 14 Да се прибират

    29 4 Отговор
    И от България да се махат.

    15:57 20.03.2026

  • 15 Дзак

    16 1 Отговор
    Най-правилното решение на НАТО. Включването на Ирак във войната би поставило всякакви сухопътни действия на карта.

    15:57 20.03.2026

  • 16 Пич

    31 2 Отговор
    Знаете ли каква е най голямата изненада за САЩ и Израел ?! Това, че Иран ги няма за никакъв фактор!!! И че всичко ще приключи, само когато каже Иран!!! Много жалко, защото голям брой хора умряха за нищо, а всичко ще завърши в изходни позиции!!! Но само що се отнася до войната! Позициите на икономиката и качеството на живот ще бъде надолу!!!

    15:57 20.03.2026

  • 17 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    24 3 Отговор
    ЕВРЕЙСКОТО ЛОБИ В САЩ ПРЕМАЗА ЕС
    .
    И В ТОЗИ СМИСЪЛ , ШЕФКАТА НА КОМИСИЯТА НА КОЯТО МЪЖА И ИМА АМЕРИКАНСКИ ПАСПОРТ
    И МИСИРКАТА КАЯ,
    ЗАРАДИ ЛИПСА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНИ СПОСОБНОСТИ,
    ТРЯБВА ДА СИ ХОДЯТ :)

    15:57 20.03.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Атина Палада

    30 2 Отговор

    До коментар #12 от "Въздушен пионер":

    Не е интересно за тая барака да пишат! По интересното е,че арабските държави се събират за решението за създаване на техен си военен алианс..Американските военни бази са аут от Близкия Изток..
    Ето,това е интересното а медиите не го пишат...

    16:01 20.03.2026

  • 20 Мдаа!🤔

    16 3 Отговор
    Бягат от шамарите! Номерата им вървят срещу Владимир Владимирович, но не и там където бият!

    16:02 20.03.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Ха,ха,ха

    20 1 Отговор
    Първо ги биха ,после ги учат да се бият. Сега като ги оставят ще минат към ислямска държава т.е. с техните камъни по тяхната глава. Заслужава ли си цялото това упражнение .

    16:02 20.03.2026

  • 23 ААА КО СТАНА БРЕ

    22 2 Отговор
    ШУБЕТО ГОЛЕМ СТРАХ,ИНАЧЕ НА ПРИКАЗКИ СМЕ "СИЛНИ".

    16:05 20.03.2026

  • 24 Урсул Лайненов

    15 1 Отговор
    Защо беее. Таман да попдедят ИРАК и трябва да си ходят след 20 и кусур години. Следващите 20 , ще побеждават ИРАН

    16:06 20.03.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 голем смех

    16 3 Отговор
    всеки ден обяснявате как краварите печелят войната, а днес бягали

    щ бягат щото тия със тоягите ще ги бият здраво

    16:07 20.03.2026

  • 27 Ейййй

    9 1 Отговор
    Сега ще има ли арапи да висят по колесниците

    16:07 20.03.2026

  • 28 Хаха

    1 11 Отговор

    До коментар #9 от "Сталин":

    Троле, троле да не вземеш да се наа...каш от кеф.

    Коментиран от #47

    16:08 20.03.2026

  • 29 Оня с коня

    14 2 Отговор
    свършиха памперсите и сега бягат а от крачилите тече кафяво

    и тия щели да се бият със руснаците ? оле мале

    16:10 20.03.2026

  • 30 Оня с коня

    13 1 Отговор
    свършиха памперсите и сега бягат а от крачолите тече кафяво

    и тия щели да се бият със руснаците ? оле мале

    16:10 20.03.2026

  • 31 Бойкот на О.Л.Хлъц

    12 1 Отговор
    И от Ирак бягат „рамбовците” с лакираните нокти.
    Дано да имат достатъчно колесници за всички...

    16:10 20.03.2026

  • 32 бай Даньо

    17 2 Отговор
    Пълни нещастници! Свърши се с американските военни бази из персийския залив . Пълен Резил!

    Коментиран от #42

    16:12 20.03.2026

  • 33 Митко Пешев

    13 1 Отговор
    Сега чета че ЧЪК НОРИС е умрял. Сигурно затова бягат

    16:12 20.03.2026

  • 34 Разумно

    4 2 Отговор
    Няма смисъл да стоят там - нали вече са обучили местни специалисти какво да правят, свършили са си работата. Също както Байдън се изтегли от Афганистан и остави добре обучените военни да бранят демокрацията от злите талибани.

    Коментиран от #44

    16:15 20.03.2026

  • 35 Костя тъпото

    6 8 Отговор

    До коментар #2 от "Киро Острото":

    По добре на колесника жив, отколкото в чувал и в казана на Кабзон

    Коментиран от #46

    16:16 20.03.2026

  • 36 Кво стана бе лешпери,краварите кат

    7 1 Отговор
    видат иранския натопорчен и бягат през глава,че памперсите са плитки и не побират рядкото кафяво миризливо. Ония цървули си подпалиха кораба за да се изтеглят далеч от зоната на бойни действия. Тва страха е голяма рабутъ. И тез тръгнали да се пречата на Русия,която ще ги схруска за закуска.Жалка картина е краварническата рамия на рижавия ветропоказател.

    16:17 20.03.2026

  • 37 000

    8 2 Отговор
    Сащ ще напуснат целия близък изток. Стратегическо отстъпление за бившия хегемон.

    16:18 20.03.2026

  • 38 Тома

    5 2 Отговор
    Няма по голяма сила от нато когато почнат да бягат

    16:22 20.03.2026

  • 39 Смях

    2 2 Отговор
    Тия май подвиха опашките

    Коментиран от #41

    16:24 20.03.2026

  • 40 Оказва се,че не е

    4 2 Отговор

    До коментар #12 от "Въздушен пионер":

    само един,а са два. Били невидими ама тъй ги лъжат краварите за да им купуват боклуците. Няма да забравя,как един италиански пилот на Фи 35 след близка среща със Су 35,освен,че след като кацна беше при психиатър,но и непрекъснато задаваше като малоумен въпроса ама как той ме намери,нали уж съм невидим. Така и не разбраха,че невидимост няма,ама тъпите западналяци са голи шарани и вярват на всичко.

    16:25 20.03.2026

  • 41 Я пъ тоа

    0 1 Отговор

    До коментар #39 от "Смях":

    Ша трепат аятоласи. Близко са там

    16:25 20.03.2026

  • 42 Споко брато

    1 1 Отговор

    До коментар #32 от "бай Даньо":

    Ша трепат аятоласи.

    16:27 20.03.2026

  • 43 Карго 200

    0 1 Отговор
    Z-пропагандистът Иля Ремесло, който вчера критикува Путин, е вкаран в психиатрична болница.
    Както казва Копейкин: "В Русия е свобода". 🤪

    16:29 20.03.2026

  • 44 това

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Разумно":

    как разбра, щото всъщност талибаните останаха в Афганистан след НАТО. Или па имаш сеанси с извънземни.....

    16:30 20.03.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Явно си пропуснал

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Костя тъпото":

    кадрите с падащи от над километър височина от колесниците лешпери продажни. А,един го бе заклещил колесника и падна на пистата при приземяването но беше доста поумрял,та жив никой не остана от тези висящи по колесниците.А,онези дето останаха талибаните ги направиха на тъпани и гайди и абажури.

    16:32 20.03.2026

  • 47 Мухаха

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Хаха":

    Завършен в Ирак бях 2003 година.Видях как бягат един взвод каубои от най обикновени пастири.Та не ми обяснявай за краварите.Капиш.

    16:32 20.03.2026

  • 48 ВВП

    0 0 Отговор
    Ама как така ..!!?Донт билиффф..

    16:32 20.03.2026

  • 49 ТАТО НИ ПАЗИ ЕС НИ ХРАНИ

    0 0 Отговор
    Ни опазени, ни нахранени.

    16:33 20.03.2026

  • 50 Ами

    0 0 Отговор
    Това е само началото.
    Скоро САЩ ще напуснат и други територии.

    16:33 20.03.2026

  • 51 ВВП

    0 0 Отговор
    Два самолетоносача и 5 ракетоносци са на дъното на Червено море и на индийския океан..Тия струват майка си и баща си..

    16:34 20.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Афганистан, Новини Албания