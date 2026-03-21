След намеса на МВР е свалено знаме на "Вагнер" от хижа край Перник

След сигнал до тел. 112 и намесата на полицията, знаме на руската паравоенна групировка "Вагнер", е свалено от хижа в района над с. Кладница, информира вътрешният министър Емил Дечев.

Той допълни, че е установен собственикът на имота, а в него не са забелязани лица с униформи на "Вагнер", както твърди подателя на сигнала - Георги Георгиев от БОЕЦ.

След анализ на записите от камерите в хижата не са открити данни хората в хижата да са ограничавали свободното придвижване на граждани, съобщи darik.bg.