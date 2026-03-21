Такаичи в САЩ: Тръмп се сети за Пърл Харбър и получи инвестиции от $73 милиарда

21 Март, 2026 19:27, обновена 21 Март, 2026 19:33 1 158 9

Визитата на японския премиер премине без пробиви, но и без провали

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Визитата на японския премиер Санае Такаичи в Съединените щати премина без пробиви, но и без провали, въпреки натиска, висящ във въздуха от американския президент Доналд Тръмп, който многократно поиска от съюзниците си, включително Токио, да помогнат за деблокирането на Ормузкия проток, пише в свой анализ ТАСС.

И двамата лидери сякаш се нуждаеха от демонстрация на приятелство. Тръмп припомни на Япония атаката срещу Пърл Харбър, но не оказа допълнителен натиск върху основния си азиатски съюзник, за да проведе посещението на Такаичи в топла атмосфера и да избегне международна изолация поради ударите срещу Иран.

За японския премиер, който първоначално планираше посещението в САЩ, за да координира позициите си относно Китай с Тръмп преди посещението му в Пекин, беше важно да държи американския президент фокусиран върху Азиатско-тихоокеанския регион, да потвърди силата на японо-американския съюз и да избегне ангажиране с участие в конфликта в Близкия изток чрез изпращане на кораби там.

И двете страни частично получиха това, което искаха. Основният резултат от пътуването беше споразумение за японски инвестиции, което Токио, при бившия премиер Шигеру Ишиба, беше обещал на Вашингтон в замяна на намаляване на тарифите, сътрудничество за осигуряване на стабилни енергийни доставки и сътрудничество в областта на сигурността, включително четирикратно увеличение на производството на зенитни ракети SM-3 в Япония.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факт

    3 8 Отговор
    Само България и Япония са побеждавали Русия.

    19:42 21.03.2026

  • 2 демократ

    3 17 Отговор
    Атомната бомба спаси живота на много Американски войници.
    Надявам се че атомен идар над Техеран какъвто ще има ако ситуацията се закучи ще спади живота и на много Евреи.
    🫡🇺🇸🫡

    Коментиран от #4, #7

    19:42 21.03.2026

  • 3 Казанлъшкия

    8 3 Отговор
    Япония е вече тотално бита карта и силно обединяваща държава. Оказва се ,че вече не е и особено скъпа за туризъм . Минималната заплата в Япония отговаря на само 5-6 евро на час. Намаляват и обедняват. Южна Корея ги изпревари.

    19:43 21.03.2026

  • 4 Атина Палада

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "демократ":

    Зависи, дали пък атомната бомба няма да спаси живота и на много иранци...

    19:59 21.03.2026

  • 5 пешо

    1 0 Отговор
    голема мумия

    20:12 21.03.2026

  • 6 пешо

    2 1 Отговор
    има ли някой да прави секс с тая

    20:13 21.03.2026

  • 7 На Япония не и дремеше

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "демократ":

    От ,, атомните бомби,а просто ги беше страх от Червената армия!

    Коментиран от #9

    20:20 21.03.2026

  • 8 Буха ха

    2 0 Отговор
    Как без провали бе Ганев, Тръмп св наср.. и целият свят му се подиграва

    20:20 21.03.2026

  • 9 Украина талантливая и рабатливая

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "На Япония не и дремеше":

    Баш тия дето и до сега нямат флот и Украйна им правеше корабите.

    20:31 21.03.2026