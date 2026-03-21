Такаичи в САЩ: Тръмп се сети за Пърл Харбър и получи инвестиции от $73 милиарда

Визитата на японския премиер Санае Такаичи в Съединените щати премина без пробиви, но и без провали, въпреки натиска, висящ във въздуха от американския президент Доналд Тръмп, който многократно поиска от съюзниците си, включително Токио, да помогнат за деблокирането на Ормузкия проток, пише в свой анализ ТАСС.

И двамата лидери сякаш се нуждаеха от демонстрация на приятелство. Тръмп припомни на Япония атаката срещу Пърл Харбър, но не оказа допълнителен натиск върху основния си азиатски съюзник, за да проведе посещението на Такаичи в топла атмосфера и да избегне международна изолация поради ударите срещу Иран.

За японския премиер, който първоначално планираше посещението в САЩ, за да координира позициите си относно Китай с Тръмп преди посещението му в Пекин, беше важно да държи американския президент фокусиран върху Азиатско-тихоокеанския регион, да потвърди силата на японо-американския съюз и да избегне ангажиране с участие в конфликта в Близкия изток чрез изпращане на кораби там.

И двете страни частично получиха това, което искаха. Основният резултат от пътуването беше споразумение за японски инвестиции, което Токио, при бившия премиер Шигеру Ишиба, беше обещал на Вашингтон в замяна на намаляване на тарифите, сътрудничество за осигуряване на стабилни енергийни доставки и сътрудничество в областта на сигурността, включително четирикратно увеличение на производството на зенитни ракети SM-3 в Япония.