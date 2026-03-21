Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Десетки ранени при иранска атака срещу израелския град Димона. Техеран обстреля американски бази в ОАЕ и Кувейт ВИДЕО

21 Март, 2026 20:14, обновена 21 Март, 2026 20:49 5 137 164

  • иран-
  • война-
  • сащ-
  • бази-
  • атаки

Иранската страна обяви превъзходство в небето над еврейската държава. Най-малко шест експлозии са станали в град Исфахан, разположен в централен Иран

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Най-малко 39 души са ранени в различна степен в резултат на ракетен обстрел по южния израелски град Димона, съобщи националната служба за бърза помощ.

Според парамедиците сред ранените има дете, което е в тежко състояние.

Град Димона се намира в пустинята Негев в южен Израел и е дом на националния център за ядрени изследвания.

По-рано иранската телевизия съобщи, че иранските сили са нанесли удар по "обект в Димона", в отговор на израелската атака срещу ядрения обект в Натанз, съобщи иранската държавна телевизия.

„Иран нанесе удар по Димона след израелската атака срещу ядрения обект в Натанз“, съобщи държавната телевизия на Ислямската република.

Националния център за ядрени изследвания "Шимон Перес" се намира в пустинята Негев, на около 13 км югоизточно от град Димона. Той се счита от международни експерти и разузнавателни служби за основния център на необявената ядрена програма на Израел за производство на оръжия.

Изграждането му започва в края на 50-те години на миналия век с тайната помощ на Франция.

Израел поддържа политика на „ядрена двусмисленост“, като нито потвърждава, нито отрича притежанието на атомно оръжие, но Димона се разглежда като ключов елемент от неговата възпираща сила.

Мястото е под изключително строга охрана и често е обект на международно напрежение и заплахи от държави в региона.

Генерал Маджид Мусави, командир на Аерокосмическите сили на Корпуса на стражите на ислямската революция, смята, че иранските сили вече са постигнали ракетно превъзходство в израелското въздушно пространство.

„Отсега нататък обявявам ракетното превъзходство на Иран в небето“ над Израел, заяви Мусави в X. Той също така обяви, че иранските въоръжени сили ще използват „нови тактики и системи за изстрелване“ при предстоящите ракетни вълни, насочени към израелска територия и американски военни бази в региона.

Мусави обеща, че небето над южен Израел „ще бъде осветено в продължение на няколко часа тази вечер“.

Иранският флот атакува две американски бази в региона, които САЩ използват като плацдарм за атаки срещу контролираните от Иран острови в Персийския залив.

Това заявиха Корпусът на гвардейците на ислямската революция.

„Като част от 72-ра ракетна вълна, изстреляна срещу вражески цели, флотът на корпуса унищожи хангар и резервоари за гориво във военновъздушната база Ал-Манхад в ОАЕ и военновъздушната база Али Салем в Кувейт“, се казва в специално изявление на корпуса.

При атаките са използвани „голям брой балистични ракети и дронове“.

Според корпуса „тези две бази са се превърнали в отправна точка за агресия срещу иранските острови през последните дни“.

Най-малко шест експлозии са станали в град Исфахан, разположен в централен Иран, според телевизия Ал Хадат.

Все още няма информация за целите на въздушния удар, евентуалните причинени щети или жертвите.


Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 64 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Баце

    83 14 Отговор
    Русия да гледа и да се учи как се разчиства периметър около границите й.

    Коментиран от #6, #8, #139

    20:20 21.03.2026

  • 2 си дзън

    131 4 Отговор
    Абе нали флотът на Иран е унищожен бе. Какви са тия атаки?

    Коментиран от #34, #119

    20:21 21.03.2026

  • 3 Нали иранския

    112 3 Отговор
    флот беше останал без кораби? Да не са взели бойни кораби на изплащане от Израел?

    20:22 21.03.2026

  • 4 Последния Софиянец

    100 10 Отговор
    Днес по Нова телевизия Иранският посланник каза че летище София е легитимна цел.

    Коментиран от #10, #40, #71

    20:22 21.03.2026

  • 5 гошо

    121 2 Отговор
    Американските ционистко-терористични бази са навсякъде.Приличат на някаква болест по планетата Земя.

    20:22 21.03.2026

  • 6 си дзън

    9 32 Отговор

    До коментар #1 от "Баце":

    То и кучето ще е месар само от гледане.

    20:23 21.03.2026

  • 7 демократ

    10 96 Отговор
    Простите западняци и българи които масово са лумпенизорани де били не схващат че колкото повече се обединят и изритат чалмите да хранят рибите в околните води толкова по бързо цените ще се нормализират.

    Коментиран от #12, #163

    20:24 21.03.2026

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    75 8 Отговор

    До коментар #1 от "Баце":

    ВОЙНАТА В УКРАЙНА Е ГРАЖДАНСКА ВОЙНА МЕЖДУ
    НАРОДИТЕ НА РУСИЯ
    . ..
    ДОКАТО ВОЙНАТА МЕЖДУ ИРАН И САЩ И ИЗРАЕЛ
    Е НА ЕТНИЧЕСКА ОСНОВА
    ....
    ТАКА ЧЕ РУСИЯ МОЖЕ ДА СВАЛИ КАДИФЕНИТЕ РЪКАВИЦИ В УКРАЙНА САМО АКО НАТО И ЕС В НАПАДНАТ :)

    Коментиран от #35

    20:24 21.03.2026

  • 9 Дедо Ваньо черния

    93 3 Отговор
    Добре де,ама не разбирам?Как Иран има флот,че нали бай ми Дончо го беше разбил? Ужас! Тези ПЕРСИ занулиха кравите!

    20:25 21.03.2026

  • 10 си дзън

    43 21 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Иран удря летище София. Радев моли руснаците за помощ. Те идват ... и остават завинаги.

    Коментиран от #13

    20:25 21.03.2026

  • 11 Адмирации

    85 3 Отговор
    Браво на Иран! Трябва да атакува всички американски бази на империята на злато сащ, където и да са те!

    20:26 21.03.2026

  • 12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    40 2 Отговор

    До коментар #7 от "демократ":

    САЩ ХРАНЯТ САЩ И ИЗРАЕЛ
    .......
    НЯМА ДА ДОЙДАТ ДА ТЕ НАХРАНЯТ :) НЕ СА ИСУС ХРИСТОС

    20:26 21.03.2026

  • 13 таксиджия 🚖

    19 21 Отговор

    До коментар #10 от "си дзън":

    Радев е натовски генерал Републиканец 🇮🇱🇺🇲

    Коментиран от #57

    20:27 21.03.2026

  • 14 az СВО Победа 80

    108 5 Отговор
    Ден 21 от операция „Яростта на Епщайн“.

    1. Свалени са санкциите над руския петрол.
    2. Свалени са санкциите над иранския петрол.
    3. Корабите плащат на Иран 2 милиона долара, за да преминат през Ормузкия проток.
    4. 1 000 000 000 000 долара "изгоряха" на фондовите борси.
    5. F-35 се оказа безполезен.
    6. Американските бази са под постоянни атаки.
    7. Хаменей беше заменен от ... Хаменей.

    Коментиран от #54, #62

    20:28 21.03.2026

  • 15 Бум бум Тел Авив

    102 5 Отговор
    Честито!
    Иран току що атакува израелският ядрен център в Димона с две хиперзвукови ракети и го разпиля до основи, в момента има огромен пожар.
    Не остана нищо от него , съобщава се за над 400 убити и пострадали сред които 40 учени.
    На видеата ракетите успешно заобиколиха изстреляните срещу тях патриот и се забиха със страшна мощ и сила под много нисък ъгъл в ядреното сърце на ционистите.
    Те се мислеха за безсмъртни и че само те могат да атакуват ядрени обекти, но иранците им разказаха играта набързо. Циркът продължава!

    Коментиран от #17, #20, #147

    20:28 21.03.2026

  • 16 Пич

    59 7 Отговор
    Вече не ми е интересно!!! Върви точно както казах - ще погърмят още малко, и ще си тръгнат! Затова - да помислим за след това!!! Очаквам арабските държави да започнат да се отървават от зависимостта си от САЩ !!! Вече и най тъпите разбраха , че зависимост от САЩ е зависимост от Израел. Ще опитат чрез някакво обединение да станат силен регионален играч. Може би за известно време ще успеят. Но......в по далечно бъдеще, очаквам да бъдат ударени отново. И......най умения играч ще бъде този, който ги удари първи!!! Мързи ме да обяснявам повече стратегии, умните ще се сетят защо, глупавите не ме интересуват!!!

    Коментиран от #19, #132

    20:28 21.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Факт

    68 3 Отговор
    "Победеният" Иран продължава да хапе голо Г зите янки.

    20:29 21.03.2026

  • 19 Фики Лайнаро

    6 25 Отговор

    До коментар #16 от "Пич":

    Викаш Шиитите ще станат сунити и обратно

    Коментиран от #24

    20:29 21.03.2026

  • 20 Факт

    8 37 Отговор

    До коментар #15 от "Бум бум Тел Авив":

    Жалко, че Израел опира пешкира на УСА.

    Коментиран от #80

    20:31 21.03.2026

  • 21 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    70 1 Отговор
    БИБИ НАПРАВО СЪСИПА ИЗРАЕЛ - ХОДЖАТА РЕДЖЕП
    САМО ЧАКА ДА ПУСНЕ СИРИЙСКИЯ БАШИБОЗУК
    СРЕЩУ ИЗТОЩЕНАТА АРМИЯ НА ИЗРАЕЛ :)

    20:31 21.03.2026

  • 22 Наблюдател

    71 2 Отговор
    Днес бяха свалени 3 ционистки кашона ф-16 , браво на братята иранци!

    Коментиран от #31, #44

    20:33 21.03.2026

  • 23 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    64 2 Отговор
    АКО АРАБИТЕ ИРАН И ПАКИСТАН
    НАПРАВЯТ ВОЕНЕН СЪЮЗ , ЩЕ ИМАТ ЯДРЕНО ОРЪЖИЕ
    ... .
    И ТОВА Е МНОГО МНОГО ЛОШО ЗА ИЗРАЕЛ И САЩ :)

    Коментиран от #140

    20:33 21.03.2026

  • 24 Пич

    25 3 Отговор

    До коментар #19 от "Фики Лайнаро":

    Както казах, глупавите не ме интересуват!!! Нищо не си разбрал!!!

    Коментиран от #33

    20:35 21.03.2026

  • 25 Русия

    43 4 Отговор
    Русия ясно заяви че не признава спогодбите на Горбачов.
    Няма как печеливша страна във война с 50 милиона жертви, просто така да се изтегли

    20:35 21.03.2026

  • 26 Дякон Унуфрий Араллампиев

    33 4 Отговор
    Помня Шимон Перец и Муше Даян Бяха истински мъже Тия сега за нищо не стават

    20:36 21.03.2026

  • 27 куха краварска манерка

    50 1 Отговор
    Ама, нали уж го бяхме попиляли? Май ще спра да вярвам на СНН.

    20:36 21.03.2026

  • 28 Ивелин Михайлов

    62 2 Отговор
    БРАВО! ДАНО ДА ПРЕВЪРНАТ ИЗРАЕЛ В ЧЕРНОБИЛ!

    20:37 21.03.2026

  • 29 да питам

    32 1 Отговор
    А Димона , къде е бил ?!

    20:37 21.03.2026

  • 30 стоян георгиев

    64 1 Отговор
    След като жидовете удариха ядрения обект Натанц и заплашват целия регион с катастрофа и радиация ,сега това е огледален и съвсем нормален отговор на перстоте стещу жидята сатанисти.

    20:37 21.03.2026

  • 31 Фики Лайнаро

    3 45 Отговор

    До коментар #22 от "Наблюдател":

    И где са пилотите бе ако бяха свалени щяха като панаирджииски мечки да ги разкарват и да поискат спиране на войната за да ги пуснат. Да не са станали тия ф-16 безпилотни а ушанко пияна.

    Коментиран от #43

    20:37 21.03.2026

  • 32 Ивелин Михайлов

    38 3 Отговор
    ВЕЛИЧИЕ ПОДКРЕПЯ ИРАН!

    Коментиран от #59, #104

    20:37 21.03.2026

  • 33 Фики Лайнаро

    2 15 Отговор

    До коментар #24 от "Пич":

    Е не ти се разбира оправи си дикцията.

    20:38 21.03.2026

  • 34 Военен

    7 15 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    За да пускаш ракети не ти е нужен флот бе неграмот 😅🤣😂😂

    Коментиран от #160

    20:38 21.03.2026

  • 35 Хахахаха

    6 59 Отговор

    До коментар #8 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Ако НАТО се включат в Украйна, на раша ще и остане да си свали само гащ...!

    Коментиран от #48, #69, #142

    20:38 21.03.2026

  • 36 Евалла

    36 7 Отговор
    Евалла на Путин.
    Войната в Украйна беше единственото възможно решение на предишните малоумни политики.

    20:38 21.03.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 до края а месец

    48 3 Отговор
    до края а месец юни няма да съществува такава фалшива държава исраел на Хитлер кокалите ще пируват в гроба

    20:39 21.03.2026

  • 39 Хитлер

    47 3 Отговор
    Иранците приятно ще ме изненадат ако успеяг някак си да в?влекат евреите в неочаквани ядрени опити с живи израелци

    Коментиран от #53

    20:39 21.03.2026

  • 40 Дрътия Софианец

    3 23 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Сигурно си слушАл руzки превод ... Що и аз го гледАх .. 🤭😁

    20:39 21.03.2026

  • 41 Забелязал

    3 49 Отговор
    Аятоласите лъжат като рашистите и русофилите взети заедно. 😂

    Абсурдно и елементарно.

    Коментиран от #46

    20:39 21.03.2026

  • 42 Тръмп съм

    47 2 Отговор
    Какъв ФЛОТ бе, нали аз го унищожих! НИЩО утре ще унищожа иранския флот за 15-ти път!

    20:40 21.03.2026

  • 43 Любо

    35 4 Отговор

    До коментар #31 от "Фики Лайнаро":

    Никой не го интересува пилотите са на сапун!

    Коментиран от #60, #66

    20:40 21.03.2026

  • 44 Факт

    18 25 Отговор

    До коментар #22 от "Наблюдател":

    Иранците не са ми братя. 4алмарите утре може да се обърнат и срещу нас. Вярно, че се присмивам на краварника, но всъщност съм про-западно настроен. Просто изтъквам каква огромна лъжа е идеологията и рекламата на самовлюбените западни нации в последните няколко десетилетия. А ние пак сме в грешният съюз.

    Коментиран от #58, #63, #106, #111, #116

    20:40 21.03.2026

  • 45 демократ

    3 27 Отговор
    Кога почват ударите над Пхенян е по важното.

    20:41 21.03.2026

  • 46 накуцващ самолетоносач

    38 2 Отговор

    До коментар #41 от "Забелязал":

    Абе, никак не лъжат даже.

    20:41 21.03.2026

  • 47 оня с питон.я

    35 2 Отговор
    Руснаците са дали координатите на Иран.

    20:41 21.03.2026

  • 48 Дудов

    31 4 Отговор

    До коментар #35 от "Хахахаха":

    За да и лапнат средния крак 😁Може ти и женя ти да помагате на Руте и Урсула в оралната любов

    20:41 21.03.2026

  • 49 Тръмп съм

    56 2 Отговор
    Унищожил съм всичко в Иран вече 10 пъти! Унищожих иранския флот, унищожих всички ракети на Иран всички заводи всички хора учени, унищожих иранската ядрена програма най-малко два пъти и всичко това за четири минути! Аз съм велик, неустоим непоклатим, невероятен........

    Коментиран от #91

    20:42 21.03.2026

  • 50 Евреин

    43 5 Отговор
    Мисията на кравата и смотанаяхо е почти завършена

    20:42 21.03.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 БеГемот

    46 2 Отговор
    Армагедон наближава...лудите подпалиха света....сенилни старчета си играят на пратеници божии....

    20:42 21.03.2026

  • 53 тъй ли...

    4 16 Отговор

    До коментар #39 от "Хитлер":

    Аре, стига вече нацистки призиви!

    Коментиран от #68

    20:42 21.03.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Хмм

    4 20 Отговор
    ОАЕ няма американски бази. Катар има американски и турски бази.

    20:43 21.03.2026

  • 57 оня с питон.я

    20 3 Отговор

    До коментар #13 от "таксиджия 🚖":

    Какво обясняваш очевидни неща на жълтопаветните ретарди? Киро им е казал, че Радев е русофил. Като се сглоби с ппдб и герб ще си го припознаят.

    20:44 21.03.2026

  • 58 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    40 3 Отговор

    До коментар #44 от "Факт":

    Ти знаеш ли колко войни са предизвикали САЩ и колко "чалмарите"

    20:44 21.03.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Зеления

    33 2 Отговор
    Е нали Тръмп ги беше победил иранците, как атакуват хем Израел хем американски бази....

    Да не би американските бази вече да "нямат никакво стратегическо значение"

    20:45 21.03.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Фактолог

    48 5 Отговор

    До коментар #44 от "Факт":

    Иранският народ е най-миролюбият, интелигентен и мъдър народ в света.
    Ако не искаш да му бъдеш враг го уважавай, те не искат повече.
    Това не са чалми с камили или Ламборгини.
    Те са много извисен народ с дълбоки ценности и ние имаме много общи корени с тях още от времето на цар Кир.
    А Мадара е свещената земя за тях! Мадарският конник е техен , има такъв на входа на иранският исторически музей.

    20:46 21.03.2026

  • 64 Щое то демократ?

    26 1 Отговор
    Нещо средно между либерал и консерватор! Той обикновенно има две уши- с едното да слуша, а с друготи да да подслушва! За него няма ,, леш"(мърша) която не би изял и храчка която не би изял"

    20:46 21.03.2026

  • 65 Спас

    2 33 Отговор
    Гино е,че копейките ползват 10 пръста, за да броят ударите на Иран, защото хилядиге прецизни удари на Израел и сащ,как се броят,а?

    Коментиран от #84

    20:46 21.03.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Урсул фон РептиЛайнян🐍

    35 6 Отговор
    Браво на Биби Натаняху,тоя ушат демон има мисия да унищожи ционистката незаконна територия Ерец Израел и Бибито в това си дело се справя чудесно..
    Давай Биби Натаняху,унищожи това сатанистко хазарско семе...

    Коментиран от #107

    20:47 21.03.2026

  • 68 Менгеле

    8 3 Отговор

    До коментар #53 от "тъй ли...":

    Не се прави на циганолюбец - демократ.Усещам че си фурнаджийска лопата като майка си.

    20:47 21.03.2026

  • 69 Факт

    22 3 Отговор

    До коментар #35 от "Хахахаха":

    В момента НАТ0 е САЩ (които бяха сразени от едни камилари с прашки) и Турция, която иска да си запази добрите отношения с Русия. Европейската част от НАТ0 предпочита да вее пера на прайда.

    20:47 21.03.2026

  • 70 Феникс

    18 2 Отговор
    Миленчо иска да развали рахата на Мара дъртофелова грантоядната ! :)

    20:47 21.03.2026

  • 71 Легитимна е Кухата Лейка

    3 13 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Която имаш .

    20:48 21.03.2026

  • 72 демократ

    3 33 Отговор
    Скоро и на Ким че му се запали за дника за дето дава допотопни скъдове на чалмарите

    Коментиран от #78, #112

    20:48 21.03.2026

  • 73 Вероятно

    20 2 Отговор
    Са ударили девическо школо в братски Израел

    20:48 21.03.2026

  • 74 Иван

    21 4 Отговор
    Десет хиляди ранени и нито един убит.

    20:48 21.03.2026

  • 75 az СВО Победа 80

    43 3 Отговор
    Командващият ВКС на КСИР обяви, че Иран си е осигурил пълен ракетен контрол над небето на Израел.

    Накратко:

    1. Израел е изчерпал възможностите си за противодействие на иранските балистични ракети.

    2. КСИР започват да използват по-съвършените си балистични ракети, след като пътят пред тях вече е разчистен.

    Коментиран от #79, #86, #157

    20:49 21.03.2026

  • 76 А кога Ще Гърмят

    2 28 Отговор
    Орбан ?

    Руските Служби вече

    Готвят ТЕАТРОТО

    че без Орбан

    Нема да има Кремълски Кон в ЕС .

    20:49 21.03.2026

  • 77 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    19 2 Отговор
    АРМАГЕДОН Е ХЪЛМ В ИЗРАЕЛ
    .....
    ТО СИ Е ПИСАНО И В БИБЛИЯТА И В КОРАНА
    КЪДЕ ШЕ БЪДЕ БИТКАТА МЕЖДУ СИЛИТЕ НА САТАНАТА И НЕБЕСНИТЕ ВОЙНСТВА ВОДЕНИ ОТ ИСУС СИНА НА МАРИЯ
    - ИЗВЕСТЕН В КОРАНА КАТО ИСА ИБН МАРИАМ - ХАЛИФА НА ЦЕЛИЯ СВЯТ :)

    20:49 21.03.2026

  • 78 Иван

    11 2 Отговор

    До коментар #72 от "демократ":

    Да не го хване крастата, като Доналд Тръмп?

    20:49 21.03.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 точно

    18 2 Отговор

    До коментар #20 от "Факт":

    от израел е инициативата, не от янките....

    20:50 21.03.2026

  • 81 ОСМАНАГИЧ 🇹🇷

    15 2 Отговор
    🤩 Евреите празнуват Невруз.😱🤑🤡🥳

    Коментиран от #105

    20:51 21.03.2026

  • 82 ЦЕЛУВАНЕТО на КУРАнът

    2 34 Отговор
    И Фанатичната подкрепа за

    Разни Чалмари и Ислямски Терористи

    Се превърна в Ежедневие

    За РУСОФИЛКИТЕ по Нашите Територии.

    Коментиран от #95

    20:51 21.03.2026

  • 83 Хасковски каунь

    18 2 Отговор
    И летището ни плачи за 5-6 ирански бумки / нещо дето пада от небето и вика буумммм/

    20:52 21.03.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 тъй ли...

    7 8 Отговор
    Майк Джонсън гледа ли тъпо?
    Има ли да добави нещо?
    Защо трябваше Израел да го отнася заради пиратските рейдове на краварника?

    20:52 21.03.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Логично е

    15 2 Отговор
    Мера според мера !

    20:53 21.03.2026

  • 88 Ясно е, че във всяка война има

    30 2 Отговор
    пропаганда от двете страни, но тук нещата стават все по-нелепи. Вече седмица ту Хегсет, ту Тръмп, ту Натаняху гръмко заявяват, че са унищожили целия флот, 90% от ракетните установки и повечето балистични ракети. Тогава откъде се появяват тези все нови и нови удари по американски бази и цели в Израел? Ама много мразя да се лъже толкова безогледно. Човек се замисля за какво още го лъжат постоянно. Защото и в ръководството на ЕС са не по-малки лъжци. Замислям се дали Тръмп не оставя умишлено Иран да удря енергийни цели в арабските монархии, защото на практика ще станат монополисти в търговията с петрол и газ, поне за няколко години. Обаче тази ненаситна алчност може и да получи доста неприятно наказание. Освен това е малко болезнено да се простиш с всичките си илюзии за някаква демокрация и върховенство на правото в Запада. Няма международно право, все едно гледаш някаква смесица от "Карибски пирати" и "Кръстникът".

    20:53 21.03.2026

  • 89 милен к@неф

    2 8 Отговор
    не мога се спра!пълня шалварите на конвейр!

    20:53 21.03.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Ционист

    0 23 Отговор
    Леле колко лъжи
    Обстрелван е със касетъчна бойна глава. Ще има още по-голям отговор.

    Коментиран от #97

    20:55 21.03.2026

  • 93 стоян георгиев

    22 2 Отговор
    Браво! Мръсните ционисти да дишат радиация! Вече има съобщения за многобройни жертви! 🍻

    20:57 21.03.2026

  • 94 Браво на Иран

    31 2 Отговор
    Млати най големите световни терористи и агресори САЩ и Израел!

    20:58 21.03.2026

  • 95 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 3 Отговор

    До коментар #82 от "ЦЕЛУВАНЕТО на КУРАнът":

    В КОРАНА ( КОЙТО ОСМАНСКИТЕ ХОДЖИ НЕ ЧЕТАТ НА БЪЛГАРСКИТЕ ТУРЦИ)
    .... ПИШЕ ЧЕ ИСУС ЩЕ БЪДЕ ХАЛИФ НА ЦЕЛИЯ СВЯТ
    И ВСИЧКИ ХОРА ЩЕ СА ЕДНО
    ..... СЪЩОТО Е И БИБЛИЯТА - ЦАРСТВОТО ГОСПОДНЕ.
    .... ТАКА ЧЕ ТЕЗИ ДВЕ ВЕЛИКИ КНИГИ ПРЕДРИЧАТ
    СМЪРТТА НА РЕЛИГИИТЕ:)

    20:59 21.03.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 оня с питон.я

    16 2 Отговор

    До коментар #92 от "Ционист":

    Истината е че на дедо Дончо Израел вече не му е нужен. Нефтените и газови находища в близкия изток ще бъдат ликвидирани, защото снабдяват Индия и Китай. Без тях Сащ и Русия ще имат господство. Израел ще бъде предаден от сащ на мюсюлманите в региона. Вече не им е нужен копой са варди нефта в залива. Факт.

    21:00 21.03.2026

  • 98 стоян георгиев

    30 3 Отговор
    Турската телевизия предава,че в Димона е леш,ударен е ядрения реактор,ударен е изследователския център към ядрения комплекс ,има много убити и ранени сред учените и персонала работещи в обекта.
    Иранския удар е в отговор на удара на Израел срещу ядрения обект Натанц в Иран ..
    В момента тече спешна евакуация на жителите на град Димона заради опасност от радиоактивно заразяване.....

    Коментиран от #101, #110

    21:00 21.03.2026

  • 99 Браво Иран!Ционистите ядат здрав пердах!

    37 4 Отговор
    Всеобщо известна тайна е ,че Израел притежава мин. 80 ядрени бойни глави и може да произведе още 30-40! Но терористите които притежават ядрено оръжие имат наглостта да нападат други държави като ги обвиняват , че те притежават такива! В Ирак убиха 1 млн души заради фалшиви обвинения за химически оръжия, сега историята се повтаря. Но този път май ционистите и краварите настъпиха мотиката!

    Коментиран от #123

    21:00 21.03.2026

  • 100 Oня с коня

    3 21 Отговор
    ВРЕМЕ Е Иран да изстреля Ракета срещу Натовска Държава ама не Турция- там Нещата са други,за да бъде Смачкан от Натовските Армии и да се приключи със Световната Енерг. Криза която създава.

    Коментиран от #103

    21:03 21.03.2026

  • 101 оня с питон.я

    23 2 Отговор

    До коментар #98 от "стоян георгиев":

    Убавото Наде и лама Гюро да ходят да целуват ръка на Митрофанова и иранския посланик преди иранците да треснат софето!

    Коментиран от #125

    21:04 21.03.2026

  • 102 Така Така

    21 4 Отговор
    🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷 Най смелата държава

    21:04 21.03.2026

  • 103 Хаха

    18 2 Отговор

    До коментар #100 от "Oня с коня":

    Онова нато дето помага 4 години на украинците да станат от 40 на 20 милиона ли? Хаха.

    21:05 21.03.2026

  • 104 Иранец

    3 10 Отговор

    До коментар #32 от "Ивелин Михайлов":

    А где чалма?????

    21:05 21.03.2026

  • 105 Кючека

    7 3 Отговор

    До коментар #81 от "ОСМАНАГИЧ 🇹🇷":

    Бря будала, българите, колкото и да празнуват за удара, не са застрашени от еврейски бомбардировки. Турците обаче... Те имат и бомбата, докато крият от вас, че нямате нито военновъздушни сили, нито противовъздушна отбрана. По-мъдро е да мълчите като кокошка. Лека

    Коментиран от #141

    21:07 21.03.2026

  • 106 Колобъра

    21 6 Отговор

    До коментар #44 от "Факт":

    Иран на езика им ФАРСИ значи страна на АРИЙЦИ.
    Иранците-арийци са хилядолетна култура и цивилизация и затова всички ние бългАрийте е нормално да подкрепяме Иран в борбата му срещу еврейските циганори

    Коментиран от #108, #109

    21:08 21.03.2026

  • 107 1111

    12 3 Отговор

    До коментар #67 от "Урсул фон РептиЛайнян🐍":

    А где же улетели ушъй Бибъй?

    21:10 21.03.2026

  • 108 Любопитен

    7 8 Отговор

    До коментар #106 от "Колобъра":

    Как ги подкрепяте? С викове "Аллаху акбар" или с изпиване на две бутилки водка събота вечер?

    21:11 21.03.2026

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Любопитен

    4 14 Отговор

    До коментар #98 от "стоян георгиев":

    И от Турската телевизия ли дойде слуха, че "Киев пада до три дни"?

    Коментиран от #135

    21:13 21.03.2026

  • 111 Ала бала - боза в главата

    6 6 Отговор

    До коментар #44 от "Факт":

    Аз съм про-западен, ама предпочитам Русия... жендърастка работа!)

    21:16 21.03.2026

  • 112 шорошко еврейче-гейче ,

    13 3 Отговор

    До коментар #72 от "демократ":

    Що квичиш от болка ,а 🇮🇱🐷?

    21:17 21.03.2026

  • 113 малее

    20 2 Отговор
    Иранците както са я подкарали, след като приключат с Израел, ще се захванат със САЩ. Ние ще сме най-накрая.

    21:17 21.03.2026

  • 114 az СВО Победа 80

    22 3 Отговор
    Хусите официално обявиха война на САЩ и Израел.

    Ще атакуват американските военни кораби в Червено море.

    Коментиран от #122

    21:17 21.03.2026

  • 115 демократ

    4 20 Отговор
    Израел ще ги бъхтат до последния аятолах и отвъд

    21:18 21.03.2026

  • 116 Само дето не е сигурно

    12 6 Отговор

    До коментар #44 от "Факт":

    на кого сме кръвни братя и сестри. Който не е минал през земите ни, само той не е оплождал прабабите ни. Та да се чудим сега на Чингис хан ли сме наследници, на персите ли, или бог знае на кого. Но като цяло изтокът ни е "по-близо до сърцето". нищо, че гледаме към залеза.

    Коментиран от #126

    21:19 21.03.2026

  • 117 Дончо Тръмпов Педофилов

    18 3 Отговор
    Що тъй стана бре,нали аз(победих)Иран ..?🤥

    21:19 21.03.2026

  • 118 Абе,

    18 4 Отговор
    тези евреи железни ! Като укристанците! Падат ракети и само тук таме ранени ...

    Коментиран от #120

    21:20 21.03.2026

  • 119 Kaлпазанин

    16 1 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    Няма ранени ,от еврейска страна за убити пък хич само дето евреин ме можеш да видиш по улиците палестински ,ти остави аз очаквам скоро и на тях да им свършат ракетите

    21:23 21.03.2026

  • 120 Абе , момко

    4 6 Отговор

    До коментар #118 от "Абе,":

    Къде го Димона ? А Маша ?! Поркат , а ?🤭

    21:24 21.03.2026

  • 121 Kaлпазанин

    17 4 Отговор
    Няма ранени ,от еврейска страна за убити пък хич само дето евреин ме можеш да видиш по улиците палестински ,ти остави аз очаквам скоро и на тях да им свършат ракетите ,и да очакваме скоро и ядрена катастрофа кой каза че само евреите могат да имат атом и да помнят безнаказано атомни централи жени и деца

    21:24 21.03.2026

  • 122 няма лошо

    23 4 Отговор

    До коментар #114 от "az СВО Победа 80":

    Отдавна е време краварите да се приберат в обора и да си стоят там. Да си прибират военните бази, които са оцелели, и да оставят света да диша спокойно.

    21:25 21.03.2026

  • 123 Ционист

    4 15 Отговор

    До коментар #99 от "Браво Иран!Ционистите ядат здрав пердах!":

    Мечтай си

    21:29 21.03.2026

  • 124 ПРИПОМНЕТЕ МИ

    25 3 Отговор
    САЩ и Израел защо нападнаха Иран?

    Коментиран от #128, #137

    21:31 21.03.2026

  • 125 Тъпата Нада,

    11 1 Отговор

    До коментар #101 от "оня с питон.я":

    отново се оля, с последното изявление на МВнР.

    21:33 21.03.2026

  • 126 ами супер

    9 3 Отговор

    До коментар #116 от "Само дето не е сигурно":

    Значи можем да се обявим за братя и сестри на този, който победи. После, ако го победи някой друг, ние ще сме и негови братя и сестри. Прабабите ни са били много умни и прозорливи жени.

    21:35 21.03.2026

  • 127 Хи хи хи хи

    18 1 Отговор
    Днес Тръмбоча каза, че иранската флота лежи на дъното напълно унищожена. Свидетели сме на чудо… флотата възкръсна и думка душманите яко. А пък Тръмбоча да си плямпа врели-несипели, хората се смеят на измислиците му.

    21:38 21.03.2026

  • 128 Боко

    11 1 Отговор

    До коментар #124 от "ПРИПОМНЕТЕ МИ":

    Защото един австриец не си свърши до край започнатото 👌

    21:38 21.03.2026

  • 129 Хайо

    11 1 Отговор
    Има над 200 убити .

    21:39 21.03.2026

  • 130 az СВО Победа 80

    21 1 Отговор
    Иран се гаври с ЕС.

    Ген. Радан, командващ силите за сигурност на Иран заяви, че ако ЕС не е в състояние да удържи Гренландия, да се обърне към иранците и те ще дойдат!
    🤣🤣🤣

    21:39 21.03.2026

  • 131 ПЕРСИЯ НЕПОБЕДИМА

    18 1 Отговор
    терористите от исраел си намериха майстора.

    21:45 21.03.2026

  • 132 Пич-ката

    2 6 Отговор

    До коментар #16 от "Пич":

    Ше сметате у рубли , а ?!🤭😁

    21:46 21.03.2026

  • 133 Ал Саид

    19 1 Отговор
    Браво на Иран! Браво на правдата!

    21:46 21.03.2026

  • 134 Бум, бум, та пляс!

    13 2 Отговор
    Който, каквото си надроби, това ще сърба!

    21:47 21.03.2026

  • 135 Не, това

    10 1 Отговор

    До коментар #110 от "Любопитен":

    за три дни са глупости, които се повтарят по българската телевизия за такива като тебе.

    21:48 21.03.2026

  • 136 ВВП

    10 1 Отговор
    Смърт засветовнивжтеррорист..Лобут до последния евреийй..

    21:49 21.03.2026

  • 137 Брачед ,

    2 5 Отговор

    До коментар #124 от "ПРИПОМНЕТЕ МИ":

    И ние питаме ... СВО -то кога ще свърши ? Ама засега , нема конкретни дати ...🤭😁

    21:50 21.03.2026

  • 138 Побъркаха ги арийците,

    12 1 Отговор
    деца на блъг-арийците! Кой евpеин се е захванал с нашата кръв, е станал на кривоглед cапyн!

    21:50 21.03.2026

  • 139 Европеец

    14 1 Отговор

    До коментар #1 от "Баце":

    Евреите бият по Натанз и Исфахан, защо персите да не бият по Димон.... Очаквано и го прогнозирахме преди няколко дни... Купола явно е Гевгир, щом ракетите са стигнали до Димон, да не говоря че и стигнаха до Диего Гарсия на малобританците..... Докато не е станало късно агресорите лицето на евреи и крави е добре да се замислят и да прекратят това безобразие, което вършат в суверен Иран...

    21:51 21.03.2026

  • 140 Само да кажа

    2 2 Отговор

    До коментар #23 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Това ще е много лошо за всички!

    21:52 21.03.2026

  • 141 ОСМАНАГИЧ 🇹🇷

    2 2 Отговор

    До коментар #105 от "Кючека":

    "Няма по добър приятел и по лош враг от ТУРЧИН! " - сентенция на Натовски офицери. 😍😱

    21:53 21.03.2026

  • 142 Цитат от Лавров

    2 2 Отговор

    До коментар #35 от "Хахахаха":

    "- Ами нека се пробват!"

    21:54 21.03.2026

  • 143 ВВП

    8 2 Отговор
    За три дена Иран ще затрият недъгавата хиена Израиля ...Ахаха ...уникални!!

    21:59 21.03.2026

  • 144 ВВП

    8 2 Отговор
    Свидетели сме на уникален погром над световните террористи Саш и Англия и Израил.

    22:01 21.03.2026

  • 145 Факт

    3 1 Отговор
    Огнян Минчев беше много прав. Но Тръмп послуша Мърдок.

    22:01 21.03.2026

  • 146 Предупреждаваха ги да не нападат

    7 1 Отговор
    и им обясниха подробно как ще се развият нещата! Но все пак нападнаха подло!
    После внимателно им обясниха, че първо ще изстелят стария си арсенал докато им пресушат ПВОто и пробият тенекето им,
    Е сега ще видят ционистите кон боб яде ли с модерните ракети и дронове!
    Да би мирно стояло...!

    Коментиран от #155

    22:02 21.03.2026

  • 147 Всевиждаш

    4 2 Отговор

    До коментар #15 от "Бум бум Тел Авив":

    Браво на Иран ,така се действа а не като пусин

    22:03 21.03.2026

  • 148 мойше

    4 0 Отговор
    евреина не може да бъде убит, само ранен.тъпа пропаганда

    22:03 21.03.2026

  • 149 Палец нагоре

    2 0 Отговор
    Миленчо разби илюзиите на Мара, дори планктона мълчи и плаче ха ха

    22:04 21.03.2026

  • 150 Госあ

    5 0 Отговор
    Браво ! 👏 След геноцида в Палестина и репортажите за блокади и унищожена хумана за бебета и вода от хуманитарните конвои от редови ч@ф@ди, невинни там няма !

    22:04 21.03.2026

  • 151 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 152 Ъъъъ

    3 0 Отговор
    Аз само не разбрах, защо сега евреите плачат? М? Що плачат? И къде са "неизчерпаемите запаси" на Америка? За оръжието говоря... Къде са? Че чак от Гърция взеха един "патриот" да дадат на евреите.....Милите те... 40 ранени евреи и вече фермани изписани.... 😂

    22:09 21.03.2026

  • 153 Леле кеф

    3 0 Отговор
    Ционистки сополи текат като реки, Тръмпито налага студени компреси а персите увеличават натиска без ракети, самолети, дронове, флота и т.н. ха ха ха

    22:11 21.03.2026

  • 154 ПЕРСИЯ НЕПОБЕДИМА

    2 0 Отговор
    Който вади нож 🔪 от 🗡️ нож умира

    22:11 21.03.2026

  • 155 Ъъъъъ

    0 0 Отговор

    До коментар #146 от "Предупреждаваха ги да не нападат":

    "После внимателно им обясниха, че първо ще изстелят стария си арсенал..."

    Досега ги стреляха с ракети на дърва и въглища.... 😂

    22:11 21.03.2026

  • 156 Хмм

    3 0 Отговор
    Израел не трябваше да посяга на Каспийско море

    22:12 21.03.2026

  • 157 Брачет,

    0 1 Отговор

    До коментар #75 от "az СВО Победа 80":

    Кога тая- СВО Победа , бе ?!🤭😁

    22:13 21.03.2026

  • 158 Алоууу

    1 0 Отговор
    А где са самолетоносачите? Фътата? Стелтовете? Алоуууу, амебии? Нещо по въпроса?

    22:13 21.03.2026

  • 159 21032026

    1 0 Отговор
    Онези от нас дето са чели статията би трябвало да са забелязали че този израелски град всъщност е Център на Ядрените им опити нали?
    Но защо в заглавието не се казва че Иран са поразили ядрените им лаборатории както при едно от предишните нападения на САЩ срещу Иран няколко пъти ни уверяват че са им унищожили атомните им центрове.

    22:13 21.03.2026

  • 160 Някой

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Военен":

    Ти прочете ли статията или си дрънкаш по навик.

    22:14 21.03.2026

  • 161 Студопор

    0 0 Отговор
    А пък тъкмо повярвах, когато писах те, че са им свършили ракетите. 😂😂

    22:15 21.03.2026

  • 162 ПЕРСИЯ НЕПОБЕДИМА

    2 1 Отговор
    ИРАН е държава с топки

    22:15 21.03.2026

  • 163 Студопор

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "демократ":

    Абе бот! Цените са такива заради Тръмп и компания! Никой не ходи да воюва на територията на ФАЩ, те ходят по целия свят да крадат и да убиват. По-добре тях да изтикаме в гьола.

    22:17 21.03.2026

  • 164 Сахаров

    0 0 Отговор
    Никой не трябваше да напада ядрени обекти!

    22:18 21.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания