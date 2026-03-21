Десетки ранени при иранска атака срещу израелския град Димона. Техеран обстреля американски бази в ОАЕ и Кувейт ВИДЕО

Най-малко 39 души са ранени в различна степен в резултат на ракетен обстрел по южния израелски град Димона, съобщи националната служба за бърза помощ.

Според парамедиците сред ранените има дете, което е в тежко състояние.

Град Димона се намира в пустинята Негев в южен Израел и е дом на националния център за ядрени изследвания.

По-рано иранската телевизия съобщи, че иранските сили са нанесли удар по "обект в Димона", в отговор на израелската атака срещу ядрения обект в Натанз, съобщи иранската държавна телевизия.

„Иран нанесе удар по Димона след израелската атака срещу ядрения обект в Натанз“, съобщи държавната телевизия на Ислямската република.

Националния център за ядрени изследвания "Шимон Перес" се намира в пустинята Негев, на около 13 км югоизточно от град Димона. Той се счита от международни експерти и разузнавателни служби за основния център на необявената ядрена програма на Израел за производство на оръжия.

Изграждането му започва в края на 50-те години на миналия век с тайната помощ на Франция.

Израел поддържа политика на „ядрена двусмисленост“, като нито потвърждава, нито отрича притежанието на атомно оръжие, но Димона се разглежда като ключов елемент от неговата възпираща сила.

Мястото е под изключително строга охрана и често е обект на международно напрежение и заплахи от държави в региона.

Генерал Маджид Мусави, командир на Аерокосмическите сили на Корпуса на стражите на ислямската революция, смята, че иранските сили вече са постигнали ракетно превъзходство в израелското въздушно пространство.

„Отсега нататък обявявам ракетното превъзходство на Иран в небето“ над Израел, заяви Мусави в X. Той също така обяви, че иранските въоръжени сили ще използват „нови тактики и системи за изстрелване“ при предстоящите ракетни вълни, насочени към израелска територия и американски военни бази в региона.

Мусави обеща, че небето над южен Израел „ще бъде осветено в продължение на няколко часа тази вечер“.

Иранският флот атакува две американски бази в региона, които САЩ използват като плацдарм за атаки срещу контролираните от Иран острови в Персийския залив.

Това заявиха Корпусът на гвардейците на ислямската революция.

„Като част от 72-ра ракетна вълна, изстреляна срещу вражески цели, флотът на корпуса унищожи хангар и резервоари за гориво във военновъздушната база Ал-Манхад в ОАЕ и военновъздушната база Али Салем в Кувейт“, се казва в специално изявление на корпуса.

При атаките са използвани „голям брой балистични ракети и дронове“.

Според корпуса „тези две бази са се превърнали в отправна точка за агресия срещу иранските острови през последните дни“.

Най-малко шест експлозии са станали в град Исфахан, разположен в централен Иран, според телевизия Ал Хадат.

Все още няма информация за целите на въздушния удар, евентуалните причинени щети или жертвите.