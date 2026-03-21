Един от най-неприятните мачове за ЦСКА през новия век

21 Март, 2026 21:17 939 1

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

На днешната дата – 21 март, през 2010 г. се случва един от най-неприятните мачове за ЦСКА през новия век – визитата на Локомотив Мездра, завършила със служебна загуба с 0:4, пише "Тема спорт".

Мачът е от 19-ия кръг на “А” група, сезон 2009/10 г., когато фенове на червените нахлуват по време на мача в северозападния град, а футболистите на домакините и на гостите, както и реферите, се прибират в съблекалните. Тези действия принуждават реферът Ивайло Стоянов да прекрати мача.

Първата част е равностойна, двата отбора не сътворяват много голови положения пред Караджов и Линков. Играта се развива предимно в средата на терена. На няколко пъти Мишел Палтини центрира остро в наказателното поле на Локомотив Мездра, но там неговите съотборници Даниел Панку и Елиот Гранден не съумяват да отправят точни удари. Домакините атакуват предимно чрез Иса, който обаче не затруднява Караджов със своите удари.

На полувремето в игра за ЦСКА се появява Спас Делев, който заменя Петре. В 52-рата минута Костадин Стоянов изпълнява добре пряк свободен удар, но Линков с мъка избива в ъглов удар. Капитанът Тодор Янчев напуска принудително в 60-а минута, на негово място в игра влиза Николай Манчев. В 62-ра минута, след изпълнение на ъглов удар, непокритият Иса засича топката с глава и открива резултата. Малко след това част от феновете на ЦСКА нахлуват на терена и главният рефер прекратява двубоя.

Големият проблем се случва най-вече заради липсата на полицейска охрана на стадиона. Домакините са ангажирали частна охранителна фирма, която обаче не успява да овладее ситуацията. Все пак в 10-ата минута на мелето на стадиона в Мездра пристигат полицейски автомобили, които овладяват страстите. След това привържениците на домакините и тези на гостите са изведени от различни изходи.

Дисциплинарната комисия на БФС взима официално решение да накаже ЦСКА с три мача лишаване от домакинство и глоба от 15 000 лева заради нахлуването на феновете по време на мача.

Спортно-техническата комисия към БФС присъжда служебна победа с 4:0 за Локомотив Мездра.

След този мач ЦСКА навлиза в криза и прави три поредни равенства – 1:1 с Пирин (в Кюстендил), 0:0 с Левски и 1:1 с Монтана (в Своге), като в края на сезона завършва 2-ри, на 12 точки от шампиона Литекс.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Артилерист

    1 0 Отговор
    Много ме кефи пропагандата на подуенския отбор край Сухата река, когато започнат да се задавят от злорадство на някой неуспехи на ЦСКА. Не се виждат, че са "велики" само на местно подуенско ниво. И то уредено, разбира се. Много впечатляващ беше например воят за участието им в шампионската лига. Тогава подуенци получиха 17 гола в 4 мача, но мощната им пропаганда виеше неистово какъв велик гол е техния единствен и колко ненадминат техен футболист е това момче от северозападните малцинства, което успя да го вкара и което те тихомълком после изгониха. Подуенци много ги боли когато им се напомни, че са много велики в България, а пък нямат нито един футболист, за разлика от ЦСКА, който да се е реализирал в що-годе стойностен европейски клуб...

    22:18 21.03.2026

