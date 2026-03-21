На днешната дата – 21 март, през 2010 г. се случва един от най-неприятните мачове за ЦСКА през новия век – визитата на Локомотив Мездра, завършила със служебна загуба с 0:4, пише "Тема спорт".

Мачът е от 19-ия кръг на “А” група, сезон 2009/10 г., когато фенове на червените нахлуват по време на мача в северозападния град, а футболистите на домакините и на гостите, както и реферите, се прибират в съблекалните. Тези действия принуждават реферът Ивайло Стоянов да прекрати мача.

Първата част е равностойна, двата отбора не сътворяват много голови положения пред Караджов и Линков. Играта се развива предимно в средата на терена. На няколко пъти Мишел Палтини центрира остро в наказателното поле на Локомотив Мездра, но там неговите съотборници Даниел Панку и Елиот Гранден не съумяват да отправят точни удари. Домакините атакуват предимно чрез Иса, който обаче не затруднява Караджов със своите удари.

На полувремето в игра за ЦСКА се появява Спас Делев, който заменя Петре. В 52-рата минута Костадин Стоянов изпълнява добре пряк свободен удар, но Линков с мъка избива в ъглов удар. Капитанът Тодор Янчев напуска принудително в 60-а минута, на негово място в игра влиза Николай Манчев. В 62-ра минута, след изпълнение на ъглов удар, непокритият Иса засича топката с глава и открива резултата. Малко след това част от феновете на ЦСКА нахлуват на терена и главният рефер прекратява двубоя.

Големият проблем се случва най-вече заради липсата на полицейска охрана на стадиона. Домакините са ангажирали частна охранителна фирма, която обаче не успява да овладее ситуацията. Все пак в 10-ата минута на мелето на стадиона в Мездра пристигат полицейски автомобили, които овладяват страстите. След това привържениците на домакините и тези на гостите са изведени от различни изходи.

Дисциплинарната комисия на БФС взима официално решение да накаже ЦСКА с три мача лишаване от домакинство и глоба от 15 000 лева заради нахлуването на феновете по време на мача.

Спортно-техническата комисия към БФС присъжда служебна победа с 4:0 за Локомотив Мездра.

След този мач ЦСКА навлиза в криза и прави три поредни равенства – 1:1 с Пирин (в Кюстендил), 0:0 с Левски и 1:1 с Монтана (в Своге), като в края на сезона завършва 2-ри, на 12 точки от шампиона Литекс.