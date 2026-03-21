Тръмп заплаши да разположи агенти на ICE на летищата, "за да арестуват незабавно всички нелегални имигранти"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да разположи агенти на Службата за имиграция и митнически контрол (ICE) на летищата, „където те ще осигурят сигурност, каквато никой не е виждал досега“.

„Ако радикално левите демократи не подпишат незабавно споразумение, за да направят страната ни, и особено летищата ни, отново свободни и безопасни, ще разположа нашите брилянтни и патриотични агенти на ICE на летищата. Те ще осигурят сигурност, каквато никой не е виждал досега, като незабавно арестуват всички нелегални имигранти, влизащи в страната ни, със специален фокус върху тези от Сомалия“, написа американският лидер в Truth Social.

Той добави, че „очаква с нетърпение“ да види агенти на ICE на американските летища.

В средата на февруари в Съединените щати започна частично затваряне на Министерството на вътрешната сигурност поради разногласия в Сената относно бюджета на агенцията. Някои представители на демократите настояваха за строги ограничения за ICE. Преговорите им с Белия дом обаче бяха в застой, припомня The ​​Washington Post.

Затварянето засегна не самото министерство, а неговите подразделения, включително TSA (Администрация за транспортна сигурност). През последния месец 366 служители на TSA са напуснали позициите си поради липса на заплащане, според Newsweek, като много служители отсъстват от работа.

Положението е особено тежко на летищата. Милиардерът Илон Мъск предложи на 21 март да покрива заплатите на служителите на TSA от собствения си джоб, докато не бъде договорено финансирането на агенцията.

През януари, по време на акции на ICE в Минеаполис, насочени към задържане и депортиране на нелегални имигранти, агенти застреляха двама души: жена и две седмици по-късно мъж. След първата стрелба Министерството на вътрешната сигурност заяви, че агентът, който е открил огън, се е защитавал и е защитавал другите, докато жената се е опитала да го прегази с колата си. Министерството на вътрешната сигурност отдаде втората стрелба на факта, че простреляният е бил въоръжен. The New York Times обаче съобщи, че мъжът е държал телефон, а не пистолет.

На 5 март Тръмп обяви, че Кристи Ноем, която ръководеше Министерството на вътрешната сигурност, напуска поста си.