Тръмп заплаши да разположи агенти на ICE на летищата, "за да арестуват незабавно всички нелегални имигранти"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да разположи агенти на Службата за имиграция и митнически контрол (ICE) на летищата, „където те ще осигурят сигурност, каквато никой не е виждал досега“.
„Ако радикално левите демократи не подпишат незабавно споразумение, за да направят страната ни, и особено летищата ни, отново свободни и безопасни, ще разположа нашите брилянтни и патриотични агенти на ICE на летищата. Те ще осигурят сигурност, каквато никой не е виждал досега, като незабавно арестуват всички нелегални имигранти, влизащи в страната ни, със специален фокус върху тези от Сомалия“, написа американският лидер в Truth Social.
Той добави, че „очаква с нетърпение“ да види агенти на ICE на американските летища.
В средата на февруари в Съединените щати започна частично затваряне на Министерството на вътрешната сигурност поради разногласия в Сената относно бюджета на агенцията. Някои представители на демократите настояваха за строги ограничения за ICE. Преговорите им с Белия дом обаче бяха в застой, припомня The Washington Post.
Затварянето засегна не самото министерство, а неговите подразделения, включително TSA (Администрация за транспортна сигурност). През последния месец 366 служители на TSA са напуснали позициите си поради липса на заплащане, според Newsweek, като много служители отсъстват от работа.
Положението е особено тежко на летищата. Милиардерът Илон Мъск предложи на 21 март да покрива заплатите на служителите на TSA от собствения си джоб, докато не бъде договорено финансирането на агенцията.
През януари, по време на акции на ICE в Минеаполис, насочени към задържане и депортиране на нелегални имигранти, агенти застреляха двама души: жена и две седмици по-късно мъж. След първата стрелба Министерството на вътрешната сигурност заяви, че агентът, който е открил огън, се е защитавал и е защитавал другите, докато жената се е опитала да го прегази с колата си. Министерството на вътрешната сигурност отдаде втората стрелба на факта, че простреляният е бил въоръжен. The New York Times обаче съобщи, че мъжът е държал телефон, а не пистолет.
На 5 март Тръмп обяви, че Кристи Ноем, която ръководеше Министерството на вътрешната сигурност, напуска поста си.
1 Българин
Коментиран от #7
20:59 21.03.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Интересно
Коментиран от #5, #6
21:00 21.03.2026
5 Наблюдател
До коментар #4 от "Интересно":Ще вдига дългите баджаци!
21:01 21.03.2026
6 демократ
До коментар #4 от "Интересно":Логиката ти кица ако бяха мизерни заплатите никой нямаше да се хваща. Щом се хващат нбачи са ок.
Коментиран от #9
21:01 21.03.2026
7 Земен жител
До коментар #1 от "Българин":Затова тази земя става все по зла.
21:02 21.03.2026
9 Интересно
До коментар #6 от "демократ":Ако не бяха мизерни заплатите, нямаше да чакат на мигрантите.
Коментиран от #12
21:04 21.03.2026
12 демократ
До коментар #9 от "Интересно":Не това е изкопирана стратегия на демократите от оня френски пдзръ Митеранд дето вкарваше араби да му печелят изборите.
21:05 21.03.2026
16 20032026
Дойде си на думата.
Осъзнал си е капацитетът и възможностите.
Толкова.
21:14 21.03.2026
17 Предсказание
Турция ще изостави НАТО и ще се присъедини към Иран, Русия и Китай. Ще се присъедини към БРИКС.
21:21 21.03.2026
18 Така Така
Коментиран от #20
21:57 21.03.2026
20 Трак
До коментар #18 от "Така Така":Напускай ми земята бо клук прабългарски.
Коментиран от #22
22:01 21.03.2026
21 И Кво Ся ?
Ти си Виновен !
И Ти си Виновен !
За да Не се Види !
Колко е Виновен !
Той !
--------------------
Евтини Каубойски !
Тарикатлъци !
22:12 21.03.2026
22 Така Така
До коментар #20 от "Трак":Имаш ли документи бе ти си отпадъка в ситуацията. С двойно гражданство ли си ??? Само в мак доналдс ли се храниш??? Личи ти
22:16 21.03.2026