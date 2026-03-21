Тръмп заплаши да разположи агенти на ICE на летищата, "за да арестуват незабавно всички нелегални имигранти"

21 Март, 2026 20:51, обновена 21 Март, 2026 20:57 1 025 22

  • сащ-
  • тръмп-
  • летища-
  • имигранти-
  • мерки

Те ще осигурят сигурност, каквато никой не е виждал досега, заяви американският президент

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да разположи агенти на Службата за имиграция и митнически контрол (ICE) на летищата, „където те ще осигурят сигурност, каквато никой не е виждал досега“.

„Ако радикално левите демократи не подпишат незабавно споразумение, за да направят страната ни, и особено летищата ни, отново свободни и безопасни, ще разположа нашите брилянтни и патриотични агенти на ICE на летищата. Те ще осигурят сигурност, каквато никой не е виждал досега, като незабавно арестуват всички нелегални имигранти, влизащи в страната ни, със специален фокус върху тези от Сомалия“, написа американският лидер в Truth Social.

Той добави, че „очаква с нетърпение“ да види агенти на ICE на американските летища.

В средата на февруари в Съединените щати започна частично затваряне на Министерството на вътрешната сигурност поради разногласия в Сената относно бюджета на агенцията. Някои представители на демократите настояваха за строги ограничения за ICE. Преговорите им с Белия дом обаче бяха в застой, припомня The ​​Washington Post.

Затварянето засегна не самото министерство, а неговите подразделения, включително TSA (Администрация за транспортна сигурност). През последния месец 366 служители на TSA са напуснали позициите си поради липса на заплащане, според Newsweek, като много служители отсъстват от работа.

Положението е особено тежко на летищата. Милиардерът Илон Мъск предложи на 21 март да покрива заплатите на служителите на TSA от собствения си джоб, докато не бъде договорено финансирането на агенцията.

През януари, по време на акции на ICE в Минеаполис, насочени към задържане и депортиране на нелегални имигранти, агенти застреляха двама души: жена и две седмици по-късно мъж. След първата стрелба Министерството на вътрешната сигурност заяви, че агентът, който е открил огън, се е защитавал и е защитавал другите, докато жената се е опитала да го прегази с колата си. Министерството на вътрешната сигурност отдаде втората стрелба на факта, че простреляният е бил въоръжен. The New York Times обаче съобщи, че мъжът е държал телефон, а не пистолет.

На 5 март Тръмп обяви, че Кристи Ноем, която ръководеше Министерството на вътрешната сигурност, напуска поста си.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    3 19 Отговор
    Тръмп има най-голямото одобрение в САЩ и по света от всички американски президенти, от както има статистика. Неговият рейтинг почти достига този на Путин!

    Коментиран от #7

    20:59 21.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Тираджия

    17 4 Отговор
    Тоя все повече полудява! Не сме били виждали,че Персите ви занулиха!

    21:00 21.03.2026

  • 4 Интересно

    14 4 Отговор
    И кой ще работи за мизерни надници, че да расте и просперира великият щатски съюз? Мелания ще се хване ли да мие чинии в макдоналдс?

    Коментиран от #5, #6

    21:00 21.03.2026

  • 5 Наблюдател

    9 0 Отговор

    До коментар #4 от "Интересно":

    Ще вдига дългите баджаци!

    21:01 21.03.2026

  • 6 демократ

    5 5 Отговор

    До коментар #4 от "Интересно":

    Логиката ти кица ако бяха мизерни заплатите никой нямаше да се хваща. Щом се хващат нбачи са ок.

    Коментиран от #9

    21:01 21.03.2026

  • 7 Земен жител

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Затова тази земя става все по зла.

    21:02 21.03.2026

  • 8 Шопо

    3 5 Отговор
    В знак на признателност към русофобите в България Тръмп маха визите.

    21:03 21.03.2026

  • 9 Интересно

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "демократ":

    Ако не бяха мизерни заплатите, нямаше да чакат на мигрантите.

    Коментиран от #12

    21:04 21.03.2026

  • 10 Помак

    10 2 Отговор
    Трамп се оа.ка .усети втори Виетнам...:)

    21:05 21.03.2026

  • 11 Красимир Петров

    2 1 Отговор
    ПОДКРЕПЯМ!

    21:05 21.03.2026

  • 12 демократ

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Интересно":

    Не това е изкопирана стратегия на демократите от оня френски пдзръ Митеранд дето вкарваше араби да му печелят изборите.

    21:05 21.03.2026

  • 13 този пак го хвана

    10 1 Отговор
    този пак го хвана склерозата пак сънува страни сънища никой не го бръсне освен еврейте Европа каза иди си ей-би ма-йката

    21:07 21.03.2026

  • 14 Данко Харсъзина

    6 3 Отговор
    Браво бай Дончо. Поклон. А българските комуняги с именията направо ги изпращай в Гуантанамо, или ги метни за храна на акулите, но не ги връщай тук. Тук копейки бол.

    21:07 21.03.2026

  • 15 к,ва я мислихме, тя к,ва тана...

    5 2 Отговор
    До скоро си мислех, че след известно време единицата за измерване на човешката глупост ще бъде наречена Путин, но вече съм сигурен, че Русия изостава и в това отношение, притова доста сериозно.

    21:11 21.03.2026

  • 16 20032026

    4 0 Отговор
    Ето това нещо вече може да го осъществи.

    Дойде си на думата.

    Осъзнал си е капацитетът и възможностите.

    Толкова.

    21:14 21.03.2026

  • 17 Предсказание

    6 5 Отговор
    Готвят гражданска война и разпадане на две държави в САЩ.
    Турция ще изостави НАТО и ще се присъедини към Иран, Русия и Китай. Ще се присъедини към БРИКС.

    21:21 21.03.2026

  • 18 Така Така

    2 0 Отговор
    Хахаха та цял сащ са нелегални емигранти само юиндианците са местни...... имат ли ресурс да арестуват всички и после да се самоарестуват и да напуснат индианските земи???🇸🇮🇮🇷

    Коментиран от #20

    21:57 21.03.2026

  • 19 Тръмп е

    2 0 Отговор
    е рижавия палячо на 21-ви век в белия обор! Смех в залата пълна с представители на М13!

    21:58 21.03.2026

  • 20 Трак

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Така Така":

    Напускай ми земята бо клук прабългарски.

    Коментиран от #22

    22:01 21.03.2026

  • 21 И Кво Ся ?

    2 0 Отговор
    Ти си Виновен !

    Ти си Виновен !

    И Ти си Виновен !

    За да Не се Види !

    Колко е Виновен !

    Той !

    --------------------

    Евтини Каубойски !

    Тарикатлъци !

    22:12 21.03.2026

  • 22 Така Така

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Трак":

    Имаш ли документи бе ти си отпадъка в ситуацията. С двойно гражданство ли си ??? Само в мак доналдс ли се храниш??? Личи ти

    22:16 21.03.2026