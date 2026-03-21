Посланикът на Иран в България: Ако една база бъде използвана за атака по нас, дали тя не трябва да бъде легитимна цел?

В интервю за NOVA посланикът на Ислямската република Али Реза Ирваш коментира ядрената програма, ролята на САЩ и сигурността в региона на Близкия изток, като подчерта: „Търсим и искаме мир, но нашата държава и народът на Иран не биха се предали на искания, които не са справедливи” .
Посланикът изрази съболезнования към семействата на 168-те деца, загинали в началото на войната. Той определи българския народ като „мъдър, почтен, интелигентен и отговорен” и го нарече приятел на Иран.
Али Реза Ирваш направи исторически паралел с минали конфликти, като заяви, че САЩ използват различни поводи за започване на войни – оръжия за масово поразяване в Ирак, ядрена програма в Либия или трафик на наркотици във Венецуела, но в действителност целта е „окупиране на техните петролни ресурси”. По отношение на настоящата ситуация той подчерта, че от 2012 г. насам Иран води преговори, за да обясни, че ядрената ѝ програма е мирна. Той припомни, че през 2018 г. Доналд Тръмп едностранно е прекратил ядреното споразумение.
На въпрос относно наличието на 460 кг високообогатен уран (60%), който би могъл да произведе 16 бойни глави, посланик Ирваш отговори, че „ядреното гориво не е целта на техните атаки”. Според него в момента войната се води срещу болници, хора и гражданска инфраструктура.
По темата за вътрешната стабилност в Иран и исканията за смяна на режима, посланикът посочи, че изказвания на личности като Ширин Ебади са „лично мнение”. Той заяви, че милиони иранци излизат по улиците в подкрепа на държавата. „Всяка държава се променя, хората искат реформи, но тази хората искат тази промяна да се случи с техни действия, а не да бъдат поканени чужди сили”, каза той, допълвайки, че външните сили целят единствено „да ограбят ресурсите на една държава”.
Относно сигурността в региона и предупрежденията към съседни държави, посланикът подчерта, че тази война не е на Румъния или България. Той обаче отправи предупреждение: „Ако една база бъде използвана за атакуване на нашите територии, нашия народ, дали тази база не трябва да бъде легитимна цел на нашите отговори?”. Той призова Румъния и всяка друга държава да не стават част от война, която е на „американците и Израел срещу нашия народ”.
Попитан за възможността цената на петрола да достигне 200 долара за барел, Ирваш заяви, че Европа трябва да положи усилия да спре войната. „Тогава цената на петрола ще се върне на нормалните си нива”, посочи той. Според него най-важното е създаването на механизъм за „стабилен и дълъг мир”, но светът трябва да бъде по-чувствителен към действията на САЩ и Израел, които разрушават инфраструктура за милиарди долари.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
8 Доналд Тръмп заяви, че" не се нуждаем "
Коментиран от #25
09:31 21.03.2026
До коментар #9 от "Олеле майко":Допотопна е нашата защита.
09:35 21.03.2026
17 Допотопно е твоето мислене
До коментар #9 от "Олеле майко":Затова от базите на мухалите от САЩ не остана нищо,да не говорим за Израел,понеже пакетите са допотопни,аман от болни мозъци тука.
09:39 21.03.2026
До коментар #15 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":Какви успехи !?
Българския народ изнемогва.Ниски пенсии високи цени и цялата каша около еврото се изсипа върху народа.
09:41 21.03.2026
25 мда
До коментар #8 от "Доналд Тръмп заяви, че" не се нуждаем "":Тръмп да се научи друг път да пита "съюзниците" си искат ли да участват в авантюрите му или не!
09:41 21.03.2026
До коментар #2 от "Дзак":Ти си единствената причина за провалите си.
09:41 21.03.2026
27 ужас
До коментар #20 от "Бащата на някаква Саяна":дано не станеш на неговото място да си загубиш детето на пътя - друга песен ще запееш
09:41 21.03.2026
34 Дубай, ОАЕ, Абу Даби, Иран
небето на Дубай светна в Събота, 21 март 2026 г., тъй като системите за противовъздушна отбрана на ОАЕ прихванаха ирански ракети и дронове, медийният офис в Дубай потвърждава, че звуците, чути в града, са "резултат от успешни операции за прихващане на противовъздушна отбрана."Иран е изстрелял общо 1740 дрона и 338 балистични ракети по ОАЕ от 28 февруари.
При голяма ескалация Иран изстреля две балистични ракети по съвместната американско-британска база в Диего Гарсия в Индийския океан, съобщи Уолстрийт джърнъл, позовавайки се на американски служители. Нито един от тях не е бил ударен, единият се е провалил в полет, а другият е бил прихванат от американски военен кораб, но ударните сигнали на Техеран може да имат ракети с по-голям обсег, отколкото беше оценено по-рано.
Иранското командване на Ислямската революционна гвардия също предупреди, че ще подложи Рас ал Хайма на "съкрушителни удари", твърдейки, че американските ракети са изстреляни от територията на ОАЕ. ОАЕ отричат това. Полицията в Абу Даби задържа 109 души за заснемане на атаки и споделяне на подвеждащо съдържание онлайн.
Петролната рафинерия в Кувейт избухна в пламъци, цените на петрола достигнаха 119 долара
Иран удари рафинерията мина Ал Ахмади в Кувейт-преработваща 730 000 барела на ден — в петък, предизвиквайки пожари в няколко обекта. Саудитска Арабия прихвана 22 ирански дрона, насочени към петролните запаси на Източната провинция. Суровият петрол Брент се
09:49 21.03.2026
36 Само Питам
Какво биха сторили САЩ и Израел , ако се случи на тях ?
Кой е агресора в този случай - ИРАН ли ?
09:49 21.03.2026
38 Некой
До коментар #12 от "Тракиец 🇺🇦":Извинявам се вместо плюс без да искам съм ти цъкнал минус
09:51 21.03.2026
39 тихо козяк
До коментар #9 от "Олеле майко":Не се обяснявай, а скачал на надуваемата НАТОвска лодка и марш да вардиш Ормузкия проток.
09:53 21.03.2026
48 Хохо Бохо
До коментар #1 от "Жалка иранска пионка":Ми според международното право Иран има право да се отбранява като унищожава бази на чужда територия.....примерно. Нали жалкопаветните евроатлантици блеехта за международното право и едната гледна точка, когато руснаците отпраха салобандерите?
10:07 21.03.2026
52 шопо
До коментар #1 от "Жалка иранска пионка":някой почиващ в Бургас...
10:11 21.03.2026
54 Защо да е терорист
До коментар #19 от "Дедовия":Защото говори истини ли ?!
10:15 21.03.2026
55 фоко
До коментар #47 от "нннн":и летят редовно
Коментиран от #63
10:15 21.03.2026
56 Георгиев
Колкото до ядрените ресурси на склад, под 100 м гранит мисля, че за всеки случай зоната е минирана, подходът също. Рисковата операция на Делта Форд, за която се говори, може да погребе десетки американци. Това "изземване" на обогатен уран е голяма авантюра. Преди време тук се писа, че не знам колко килограма е изнесен в Русия. Ами той може да се внесе откъде ли не. Друг е поводът. Нефта и газа. Там е разковничето на войната.
Коментиран от #60
10:19 21.03.2026
60 Джак Спароу
До коментар #56 от "Георгиев":Айде , айде много разбираш от Али Баба и 40 разбойника
10:26 21.03.2026
62 Посланикът на Иран в България: Ако една
ГОРКАТА ЧАЛМА! ПОСТАВИ ЦЕЛИЯ СВЯТ, КАТО ЛЕГИТИМНА ЦЕЛ!?!? НЕ СИ ВИЖДА БЕДСТВАЩАТА РОДИНА, АМИ И ОЩЕ МАСЛО, В ОГЪНЯ ХВЪРЛЯ.
10:29 21.03.2026
63 нннн
До коментар #55 от "фоко":Летят редовно, за да зареждат българските F16 във въздуха. Един от нашите американски самолетите цистерни иранците вече го гръмнаха. Случайно се озовал в района на бойните действия.
10:30 21.03.2026
64 Глупости!
До коментар #31 от "Зайо Байо":Той и аятолаха ги говореше такива, ден преди да му оплетат кошницата.
Нормално е да се перчи, нали затова му плащат и е част от режима.
10:31 21.03.2026
