Посланикът на Иран в България: Ако една база бъде използвана за атака по нас, дали тя не трябва да бъде легитимна цел?

Посланикът на Иран в България: Ако една база бъде използвана за атака по нас, дали тя не трябва да бъде легитимна цел?

21 Март, 2026 09:27 1 814 65

Дипломатът призова Румъния и всяка друга държава да не стават част от война, която е на „американците и Израел”

Посланикът на Иран в България: Ако една база бъде използвана за атака по нас, дали тя не трябва да бъде легитимна цел? - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В интервю за NOVA посланикът на Ислямската република Али Реза Ирваш коментира ядрената програма, ролята на САЩ и сигурността в региона на Близкия изток, като подчерта: „Търсим и искаме мир, но нашата държава и народът на Иран не биха се предали на искания, които не са справедливи” .

Посланикът изрази съболезнования към семействата на 168-те деца, загинали в началото на войната. Той определи българския народ като „мъдър, почтен, интелигентен и отговорен” и го нарече приятел на Иран.

Али Реза Ирваш направи исторически паралел с минали конфликти, като заяви, че САЩ използват различни поводи за започване на войни – оръжия за масово поразяване в Ирак, ядрена програма в Либия или трафик на наркотици във Венецуела, но в действителност целта е „окупиране на техните петролни ресурси”. По отношение на настоящата ситуация той подчерта, че от 2012 г. насам Иран води преговори, за да обясни, че ядрената ѝ програма е мирна. Той припомни, че през 2018 г. Доналд Тръмп едностранно е прекратил ядреното споразумение.

На въпрос относно наличието на 460 кг високообогатен уран (60%), който би могъл да произведе 16 бойни глави, посланик Ирваш отговори, че „ядреното гориво не е целта на техните атаки”. Според него в момента войната се води срещу болници, хора и гражданска инфраструктура.

По темата за вътрешната стабилност в Иран и исканията за смяна на режима, посланикът посочи, че изказвания на личности като Ширин Ебади са „лично мнение”. Той заяви, че милиони иранци излизат по улиците в подкрепа на държавата. „Всяка държава се променя, хората искат реформи, но тази хората искат тази промяна да се случи с техни действия, а не да бъдат поканени чужди сили”, каза той, допълвайки, че външните сили целят единствено „да ограбят ресурсите на една държава”.

Относно сигурността в региона и предупрежденията към съседни държави, посланикът подчерта, че тази война не е на Румъния или България. Той обаче отправи предупреждение: „Ако една база бъде използвана за атакуване на нашите територии, нашия народ, дали тази база не трябва да бъде легитимна цел на нашите отговори?”. Той призова Румъния и всяка друга държава да не стават част от война, която е на „американците и Израел срещу нашия народ”.

Попитан за възможността цената на петрола да достигне 200 долара за барел, Ирваш заяви, че Европа трябва да положи усилия да спре войната. „Тогава цената на петрола ще се върне на нормалните си нива”, посочи той. Според него най-важното е създаването на механизъм за „стабилен и дълъг мир”, но светът трябва да бъде по-чувствителен към действията на САЩ и Израел, които разрушават инфраструктура за милиарди долари.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Демократ

    8 28 Отговор
    Ние сме с нашите еврейски демократи.

    09:30 21.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Безсмислено

    37 10 Отговор
    Това трудно се обяснява на ГанДончовците на власт у нас, особено на дъртия паркингмайстор.

    09:31 21.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Доналд Тръмп заяви, че" не се нуждаем "

    17 4 Отговор
    Тръмп заяви, че" не се нуждаем " от Ормузкия проток, тъй като съюзниците от НАТО отказват да помогнат за повторното му отваряне

    Коментиран от #25

    09:31 21.03.2026

  • 9 Олеле майко

    10 42 Отговор
    брадясалите пещерняци щяли да ударят с допотопните си ракети скъд

    Коментиран от #13, #17, #39

    09:32 21.03.2026

  • 10 вътрешния

    20 4 Отговор
    глас: ете сега ви се е мамата....!

    09:33 21.03.2026

  • 11 Български гражданин

    27 8 Отговор
    Трябва, г-н посланик, като истински родолюбец ценящ свободата и неприкосновеността на държавата гордо заявявам, че не трябва да се колебаете и да првсприемете реципрочно ответни мерки.

    09:33 21.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Неосведомен си

    30 5 Отговор

    До коментар #9 от "Олеле майко":

    Допотопна е нашата защита.

    09:35 21.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    35 5 Отговор
    България върви по пътя на успехите! НАТО, ЕС, Шенген, Еврото и и и ирански бомби!

    Коментиран от #24

    09:36 21.03.2026

  • 16 Тези теб слушат!

    6 18 Отговор
    Копейкин, дано те затворят на някое военно летище, ама там да си останеш!

    09:39 21.03.2026

  • 17 Допотопно е твоето мислене

    20 7 Отговор

    До коментар #9 от "Олеле майко":

    Затова от базите на мухалите от САЩ не остана нищо,да не говорим за Израел,понеже пакетите са допотопни,аман от болни мозъци тука.

    09:39 21.03.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Дедовия

    7 29 Отговор
    Защо този терорист още не е изгонен и обявен за "персона нон грата" ?

    Коментиран от #54

    09:39 21.03.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 що за наглост!

    7 29 Отговор
    дипломат направо да ни заплашва - да го изгонят моментално!!!

    09:40 21.03.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Банан

    20 3 Отговор

    До коментар #15 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":

    Какви успехи !?
    Българския народ изнемогва.Ниски пенсии високи цени и цялата каша около еврото се изсипа върху народа.
    Защо ги търпим ?

    09:41 21.03.2026

  • 25 мда

    18 2 Отговор

    До коментар #8 от "Доналд Тръмп заяви, че" не се нуждаем "":

    Тръмп да се научи друг път да пита "съюзниците" си искат ли да участват в авантюрите му или не!

    09:41 21.03.2026

  • 26 Ха Ха

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Дзак":

    Ти си единствената причина за провалите си.

    09:41 21.03.2026

  • 27 ужас

    11 1 Отговор

    До коментар #20 от "Бащата на някаква Саяна":

    дано не станеш на неговото място да си загубиш детето на пътя - друга песен ще запееш

    09:41 21.03.2026

  • 28 Мишел

    16 3 Отговор
    Иран удари база Виктория на остров Диего Гарсия, на 4000 км. разстояние .

    09:44 21.03.2026

  • 29 БАЗИТЕ СА ЦЕЛ........

    11 4 Отговор
    .........А ИМА ЛИ НЕЩО НЕЯСНО............?

    09:46 21.03.2026

  • 30 Тръмповак

    3 12 Отговор
    давай Тръмпо, режи черни ирански чалми, скоро ще мирясат !!!

    09:46 21.03.2026

  • 31 Зайо Байо

    16 3 Отговор
    Гледайте интервюто на посланика ! Беше много показателно , ясно и разбрано. Тогава кажете дали Иран е агресора или САЩ и Израел !

    Коментиран от #64

    09:47 21.03.2026

  • 32 естествено е когато си съучастник

    9 2 Отговор
    на нападение срещу някого , трябва също да си легитимна цел , ако си неутрален е друг въпрос

    09:48 21.03.2026

  • 33 бай Иван

    7 0 Отговор
    С какво се различаваме от Кувейт например? В момента ни спасява това,че сме по далече. Но за "спящи кметки" сме тамън.

    09:48 21.03.2026

  • 34 Дубай, ОАЕ, Абу Даби, Иран

    4 2 Отговор
    Дубай, ОАЕ, Абу Даби, Иран

    небето на Дубай светна в Събота, 21 март 2026 г., тъй като системите за противовъздушна отбрана на ОАЕ прихванаха ирански ракети и дронове, медийният офис в Дубай потвърждава, че звуците, чути в града, са "резултат от успешни операции за прихващане на противовъздушна отбрана."Иран е изстрелял общо 1740 дрона и 338 балистични ракети по ОАЕ от 28 февруари.
    При голяма ескалация Иран изстреля две балистични ракети по съвместната американско-британска база в Диего Гарсия в Индийския океан, съобщи Уолстрийт джърнъл, позовавайки се на американски служители. Нито един от тях не е бил ударен, единият се е провалил в полет, а другият е бил прихванат от американски военен кораб, но ударните сигнали на Техеран може да имат ракети с по-голям обсег, отколкото беше оценено по-рано.

    Иранското командване на Ислямската революционна гвардия също предупреди, че ще подложи Рас ал Хайма на "съкрушителни удари", твърдейки, че американските ракети са изстреляни от територията на ОАЕ. ОАЕ отричат това. Полицията в Абу Даби задържа 109 души за заснемане на атаки и споделяне на подвеждащо съдържание онлайн.
    Петролната рафинерия в Кувейт избухна в пламъци, цените на петрола достигнаха 119 долара
    Иран удари рафинерията мина Ал Ахмади в Кувейт-преработваща 730 000 барела на ден — в петък, предизвиквайки пожари в няколко обекта. Саудитска Арабия прихвана 22 ирански дрона, насочени към петролните запаси на Източната провинция. Суровият петрол Брент се

    09:49 21.03.2026

  • 35 И НЕ САМО ОТ БАЗАТА СТРЕЛЯТ

    11 0 Отговор
    НО И УБИВАТ. ЕСТЕСТВЕНО ЩЕ СТРЕЛЯТЕ ПО НЕЯ. ГОЛЕМ СИ ГО НАЧУКАХА НАТАНЯХУУУ И ТРЪМПА.

    09:49 21.03.2026

  • 36 Само Питам

    11 1 Отговор
    Ако стоиш на своята си територия и дойде някой отвън , от хиляди километри , за да те нападне с бомби и ракети , да сее смърт и разрушение , как трябва да реагираш ? Да стоиш кротко и да се подчиниш ли ?
    Какво биха сторили САЩ и Израел , ако се случи на тях ?
    Кой е агресора в този случай - ИРАН ли ?

    09:49 21.03.2026

  • 37 Факти

    11 0 Отговор
    сащ създават и водят войни.Тази алчност ще ги съсипе.То не беше Украйна то не беше Ирак,Сирия,Линия, Афганистан.Сега Иран.

    09:50 21.03.2026

  • 38 Некой

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Тракиец 🇺🇦":

    Извинявам се вместо плюс без да искам съм ти цъкнал минус

    09:51 21.03.2026

  • 39 тихо козяк

    7 2 Отговор

    До коментар #9 от "Олеле майко":

    Не се обяснявай, а скачал на надуваемата НАТОвска лодка и марш да вардиш Ормузкия проток.

    09:53 21.03.2026

  • 40 ХИПОтеза

    12 0 Отговор
    Непрекъснато се питам следното - сега "демократичния" свят ще укори ли САЩ и Израел ? Ще ги санкционира ли ? Ще спре ли спортистите им от участия ? Ще блокира ли сметките им ? Ще спре ли търговията с тях ?
    И ако НЕ ......ЗАЩО ? Те са от "демократичните" убийци ли ?

    09:53 21.03.2026

  • 41 Нафталинка

    6 2 Отговор
    Чакам с нетърпение Иран да приложи разбиранията си към помагащи на Израел и САЩ,ОСОБЕНо КЪМ ПРОСЯЦИТЕ В украйна

    09:54 21.03.2026

  • 42 Смях и Сеир

    10 0 Отговор
    Не забравяйте Виетнам , Афганистан , Либия , Ирак ! Тотален провал и позор за САЩ и слугите им !

    09:57 21.03.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Анонимен

    7 0 Отговор
    Първа пролет,първа ракета.Ще ни подейства отрезвяващо,като продукт на трезво мислещите ни далновидни политици.

    09:58 21.03.2026

  • 45 Хлороформ

    5 1 Отговор
    Световните подпалвачи и агресори са юдеите.Те са причината за тумора.Изисква се скалпел.

    09:59 21.03.2026

  • 46 Ний ша Ва упрайм

    6 0 Отговор
    нема такава лаишка цел кат 7 самолетчета на гюме. 2 ракети и бум нема самолетчета.

    10:00 21.03.2026

  • 47 нннн

    4 2 Отговор
    Да му обяснят на иранеца, че американските военни самолети в България са само и единствено за мирни цели. Пристигнаха малко преди войната, но това е чиста случайност.

    Коментиран от #55

    10:02 21.03.2026

  • 48 Хохо Бохо

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Жалка иранска пионка":

    Ми според международното право Иран има право да се отбранява като унищожава бази на чужда територия.....примерно. Нали жалкопаветните евроатлантици блеехта за международното право и едната гледна точка, когато руснаците отпраха салобандерите?

    10:07 21.03.2026

  • 49 Тоя

    1 4 Отговор
    Бай Дончо до кога ще се лигави с тия аятоласи.

    10:07 21.03.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 2234

    0 1 Отговор
    Може и да не се праите на много учтиви и да му давате трибуна на тоя.

    10:09 21.03.2026

  • 52 шопо

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Жалка иранска пионка":

    някой почиващ в Бургас...

    10:11 21.03.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Защо да е терорист

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Дедовия":

    Защото говори истини ли ?!

    10:15 21.03.2026

  • 55 фоко

    1 0 Отговор

    До коментар #47 от "нннн":

    и летят редовно

    Коментиран от #63

    10:15 21.03.2026

  • 56 Георгиев

    1 1 Отговор
    Вижте колко деликатно посланикът намекна за българското участие в тази война. Дали сме си централното летище на САЩ в тази война. Политически позор. Това не е война на НАТО. И ще чакаме възмездие от Иран на нахалството на Америка.
    Колкото до ядрените ресурси на склад, под 100 м гранит мисля, че за всеки случай зоната е минирана, подходът също. Рисковата операция на Делта Форд, за която се говори, може да погребе десетки американци. Това "изземване" на обогатен уран е голяма авантюра. Преди време тук се писа, че не знам колко килограма е изнесен в Русия. Ами той може да се внесе откъде ли не. Друг е поводът. Нефта и газа. Там е разковничето на войната.

    Коментиран от #60

    10:19 21.03.2026

  • 57 Ковача

    1 1 Отговор
    Да,ние,българите сме приятели на ИРан.Но за съжаление,управленците на са.Те 3ависими.Те са пр0дажни.Те вредни за нас,обикновените българи.Така че,ако легитимните цели се превърнат прах и пепел,ще са виновни те.А тогава майка им жална.И да се покрият,ще бъдат намерени!

    10:24 21.03.2026

  • 58 Политкоректен

    1 1 Отговор
    Прав е.

    10:24 21.03.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Джак Спароу

    1 0 Отговор

    До коментар #56 от "Георгиев":

    Айде , айде много разбираш от Али Баба и 40 разбойника

    10:26 21.03.2026

  • 61 Шака

    0 1 Отговор
    Най-добре е да ни ударите с каквото можете, защото сме толкова бедни, че кво падне е добре дошло.

    10:28 21.03.2026

  • 62 Посланикът на Иран в България: Ако една

    1 0 Отговор
    Посланикът на Иран в България: Ако една база бъде използвана за атака по нас, дали тя не трябва да бъде легитимна цел?
    ГОРКАТА ЧАЛМА! ПОСТАВИ ЦЕЛИЯ СВЯТ, КАТО ЛЕГИТИМНА ЦЕЛ!?!? НЕ СИ ВИЖДА БЕДСТВАЩАТА РОДИНА, АМИ И ОЩЕ МАСЛО, В ОГЪНЯ ХВЪРЛЯ.

    10:29 21.03.2026

  • 63 нннн

    0 1 Отговор

    До коментар #55 от "фоко":

    Летят редовно, за да зареждат българските F16 във въздуха. Един от нашите американски самолетите цистерни иранците вече го гръмнаха. Случайно се озовал в района на бойните действия.

    10:30 21.03.2026

  • 64 Глупости!

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Зайо Байо":

    Той и аятолаха ги говореше такива, ден преди да му оплетат кошницата.
    Нормално е да се перчи, нали затова му плащат и е част от режима.

    10:31 21.03.2026

  • 65 Нема нужда от притеснение

    0 0 Отговор
    Немаме армия, но Нейто ке ни пази

    10:31 21.03.2026

