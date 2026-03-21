Bloomberg: Нетаняху и Рупърт Мърдок накарали Тръмп да нападне Иран

21 Март, 2026 21:01, обновена 21 Март, 2026 21:16

Екипът на американският президент обсъжда преговори с Техеран, предаде Axios

Bloomberg: Нетаняху и Рупърт Мърдок накарали Тръмп да нападне Иран - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Стартирането на операцията на САЩ срещу Иран демонстрира неспособността на американската администрация да устои на външния натиск върху президента на САЩ Доналд Тръмп, съобщи Bloomberg, позовавайки се на източници.

Тези, които лично са настоявали Тръмп да удари Ислямската република, били израелският премиер Бенямин Нетаняху, медийният магнат Рупърт Мърдок и медийни фигури с консервативни възгледи.

Мърдок се е свързвал с Тръмп няколко пъти, призовавайки го да атакува Иран, отбеляза източникът. Междувременно най-близките съветници на американския лидер, включително вицепрезидентът Джей Ди Ванс, държавният секретар Марко Рубио и началникът на кабинета на Белия дом Сюзън Уайлс, заели по-резервирана позиция, но малцина, ако изобщо има такива, от неговите помощници се осмелили да противоречат на американския лидер, съобщава Bloomberg.

Тръмп настоява, че решението за прекратяване на военните операции ще бъде негово, съобщава Bloomberg. Агенцията отбелязва, че подобни изявления показват колко малка съпротива среща от екипа си, дори когато ключови предизборни обещания, като например отказ от участие в чуждестранни войни, са нарушени.

Екипът на американския президент Доналд Тръмп е започнал дискусии за това как биха могли да изглеждат мирните преговори с Иран.

Това съобщи Axios, позовавайки се на два източника.

В дискусиите участват пратеникът на американския президент Стив Уиткоф и зетят на Тръмп Дейвид Къшнър.

В разговор с репортери американският служител предположи, че Иран ще се съгласи на преговори.

Въпреки първоначалните твърдения на САЩ, че конфликтът няма да е безкраен, третата седмица от войната приключва без изгледи за скорошен край.

Експерти предупреждават за риск от пълномащабен световен конфликт, тъй като войната в Иран променя динамиката на всички съществуващи глобални конфликти.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тръмпоча

    43 1 Отговор
    Тренираме как да лазим на килимчето пред Аятолаха.

    21:07 21.03.2026

  • 2 Бонев

    39 1 Отговор
    В този случай няма да се стигне до падане на хора от самолети,ама резила ще е същият.

    21:09 21.03.2026

  • 3 Ха-ха-ха

    55 2 Отговор
    Да, ама Иран не иска с вас да обсъжда каквото и да е било... Вие, когато преговаряте, стреляте по техните лидери и ги убивате, заедно със семействата им. Е, кви преговори с вас, бе? Нищо не става от вас. Война до последния ви индианец.

    21:09 21.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Шопо

    7 46 Отговор
    След бомбите идва ред на пехотата, САЩ ще наложат демокрация в Иран.

    Коментиран от #8, #11, #12, #13, #14

    21:10 21.03.2026

  • 6 Тръмпоч с шапчица

    31 1 Отговор
    Бегай, да бегаме

    21:11 21.03.2026

  • 7 демократ

    3 32 Отговор
    Позволете ми да кажа, че ще сложим край на тази война. Ще победим, защото сме по-силни. След това, повярвайте ми, Русия ще плати цената

    Коментиран от #39

    21:12 21.03.2026

  • 8 Аятолах

    34 1 Отговор

    До коментар #5 от "Шопо":

    Тръмпич, първо ще те понижим с една глава. Зъб за зъб, око, за око, глава за глава, нали така Биби.

    21:14 21.03.2026

  • 9 Атина Палада

    37 3 Отговор
    Иран каза условията при които може да спре войната и да се премине на преговори а именно:
    1- падане на санкциите
    2- изплащане на репарации
    3- закриване на всички американски бази в персийския залив
    За сега вие изпълнихте само първото условие .Когато изпълните у другите две условия,тогава преговори .

    Коментиран от #28

    21:14 21.03.2026

  • 10 демократ

    6 30 Отговор
    Дано ударят и Пхенян тая година.

    Коментиран от #16

    21:15 21.03.2026

  • 11 Да да

    30 1 Отговор

    До коментар #5 от "Шопо":

    Е това ще им е грешката, ако тръгнат по суша

    21:15 21.03.2026

  • 12 Да, ама не

    32 1 Отговор

    До коментар #5 от "Шопо":

    Иран за наземни войни е супер неподходящ. Освен това е и огромна територия. Много хора живеят там и за тях ще е освободителна война. Сащ ще осеят огромни територии там при тях си с ковчези, ако направят тази глупост, да започнат наземна операция!!! За тях ще свърши много по-зле и от Виетнам!

    21:16 21.03.2026

  • 13 гримиран натовец

    27 1 Отговор

    До коментар #5 от "Шопо":

    - Моля, моля! Каква пехота и къде? Тъкмо се връщам от ноктопластика.

    21:16 21.03.2026

  • 14 Интересно

    26 1 Отговор

    До коментар #5 от "Шопо":

    И как точно САЩ ще си докарат пехотата в Иран, като дори самолетоносачите и самолетите им не могат да доближат? Ще ги телепортират ли?

    21:18 21.03.2026

  • 15 Ами

    28 1 Отговор
    Тия продължават да си вярват, че някой ще седне да преговаря с тях :)
    Няма как да избиеш водачите и да чакаш някой да преговаря с теб.
    Преговорите приключиха. Иран постави условия.
    Или ги изпълнявате, или пасторите продължават да ви пеят.

    Коментиран от #24

    21:19 21.03.2026

  • 16 Атина Палада

    21 4 Отговор

    До коментар #10 от "демократ":

    Ще ударят Гренландия.Тя им е необходима много! За Пхенян ги е страх от Кимчо,защото той не си поплюва...Кимчо като се наспи и реши за развлечение да си постреля с някоя и друга ракета ,хамериканците бегат направо в бункерите:))))

    Коментиран от #33

    21:19 21.03.2026

  • 17 Предсказание

    20 3 Отговор
    Готвят гражданска война и разпадане на две държави в САЩ.
    Турция ще изостави НАТО и ще се присъедини към Иран, Русия и Китай.

    21:20 21.03.2026

  • 18 Факт

    14 4 Отговор
    Започнаха оправданията, кой му ср...л у гащите.
    Точно Тръмп си е бил наумил всичко, за петрол и за пари, като е използвал Израел за маша, да му вади въглените от огъня.

    21:20 21.03.2026

  • 19 Данко Харсъзина

    2 11 Отговор
    Възможно е. Бай Дончо ги сцепи. Направо ги изтрепа. А сега им кара на гости и морски пехотинци.

    21:23 21.03.2026

  • 20 Данко Харсъзина

    3 16 Отговор
    Бай Дончо ще ги перне с ядрени бомбички и ни пух, ни пера от Персия.

    Коментиран от #29

    21:24 21.03.2026

  • 21 ЗОРО

    18 2 Отговор
    Рупърт Мърдок, Стив Уиткоф, Джаред Къшнър са все ционисти. Самият Тръмп е приел юдаизма и ходи да бие главата в онази стена в Ерусалим. Аба въобще има ли американци в управлението на САЩ....

    Коментиран от #32

    21:27 21.03.2026

  • 22 ЗОРО

    22 2 Отговор
    Хората правилно питат, ако Нетаняху е убит, то кой по дяволите управлява САЩ?

    Коментиран от #37

    21:28 21.03.2026

  • 23 ООрана държава

    17 2 Отговор
    Дони е толкоз прозд че го манипулират както си искат, много е лесен и зелко даже се възползва на няколко пъти

    21:28 21.03.2026

  • 24 Дякон Унуфрий Араллампиев

    19 2 Отговор

    До коментар #15 от "Ами":

    Операция КАШМЕРЕН РЕЗИЛ вече е във фаза БЯГАМЕ ЗА ЖИВОТА СИ Не мога да повярвам че щатите са толкова зле

    Коментиран от #38

    21:32 21.03.2026

  • 25 Хахаха

    2 15 Отговор
    Това е статия точно за копейки. Как си представяте някой да нареди на американски президент,каквото и да било, камо ли на Тръм,смея се с глас

    Коментиран от #44

    21:33 21.03.2026

  • 26 Ами

    8 4 Отговор
    Версията на Пийт Хагсет е по-добра :)
    Днес той каза, че не са имали планове да нападат Иран,
    защото те са се съгласили с условията на САЩ.
    Но са ги нападнали, защото са знаели че Израел ще ги нападнат,
    а техните войски са щели да попаднат под кръстосан огън.

    21:34 21.03.2026

  • 27 СЛЕД ТАЗИ ВОЙНА

    20 2 Отговор
    На Израел ще му бъде много трудно.

    21:34 21.03.2026

  • 28 Пропусна

    1 8 Отговор

    До коментар #9 от "Атина Палада":

    И ти да си в харема на аятоласиге,не бъди скромна

    21:34 21.03.2026

  • 29 Ъъъъ

    13 1 Отговор

    До коментар #20 от "Данко Харсъзина":

    Дано.... Че да приключат с кочините Израел и Сащ завинаги.

    21:34 21.03.2026

  • 30 Ердоган

    4 2 Отговор
    И Пеевски и Бойко

    21:35 21.03.2026

  • 31 ПРИПОМНЕТЕ МИ

    18 1 Отговор
    САЩ и Израел защо нападнаха Иран?

    21:35 21.03.2026

  • 32 Атина Палада

    12 2 Отговор

    До коментар #21 от "ЗОРО":

    Местните американци са в резерватите..САЩ се управлява от олигарси използващи кумски капитализъм ( crony capitalism).Политиците ,включително и президента са само фигуранти.

    Коментиран от #36

    21:36 21.03.2026

  • 33 Той Кимчо

    3 2 Отговор

    До коментар #16 от "Атина Палада":

    Си има роби, но ако желаеш,ще те приеме

    21:36 21.03.2026

  • 34 бай Даню

    3 1 Отговор
    да благодарим на ИИ за поднесената информация

    21:39 21.03.2026

  • 35 Васил

    5 2 Отговор
    Айде бе сега перчем ага се оказа заговор на конспирация излиза че не е той дал заповедта за атака.

    21:41 21.03.2026

  • 36 Този термен

    1 2 Отговор

    До коментар #32 от "Атина Палада":

    Е типимен за,путин и обкръжението му

    Коментиран от #41

    21:45 21.03.2026

  • 37 А ГДЕ

    7 1 Отговор

    До коментар #22 от "ЗОРО":

    ушли уши Биби, где улетели?

    21:48 21.03.2026

  • 38 Ами

    4 1 Отговор

    До коментар #24 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Казвал съм го и ще го повторя :
    Който не си слуша службите, да си слуша пасторите.

    Коментиран от #43

    21:48 21.03.2026

  • 39 не може да бъде

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "демократ":

    Любопитен съм да чуя какви ще бъдат средствата и методите за слагане/постигане на край на войната и какъв ще бъде този край /как ще изглежда!?Също така много бих искал да разбера в какво ще се състои съвместната американско-израелска победа,какви параметри ще има тази победа !?За това как Иран като по-слаб в технологично и икономическо отношение може да противодейства на САЩ имам мнение какъв силен коз държи и го запазвам за себе си!?...като заключение мога да кажа че САЩ могат да постигнат победа -това е несъмнено- но тя ще бъде един от най-лошите варианти на Пирова победа!?

    21:50 21.03.2026

  • 40 Факт е

    8 2 Отговор
    че след края на Втората световна война правителствата на САЩ се управляват от ционисткото лоби и Израел.
    Добре е, че докато само преди десетилетие подобни твърдения се отхвърляха като "конспиративни теории", днес почти всички политически анализатори признават този безспорен факт.

    Коментиран от #42

    21:55 21.03.2026

  • 41 Атина Палада

    3 2 Отговор

    До коментар #36 от "Този термен":

    Този термин е за грамотните а не за вас к(У) хите п@ветници :)

    21:56 21.03.2026

  • 42 Атина Палада

    6 1 Отговор

    До коментар #40 от "Факт е":

    От малко по рано...От 1913 г.

    21:57 21.03.2026

  • 43 Дякон Унуфрий Араллампиев

    3 2 Отговор

    До коментар #38 от "Ами":

    Всички анализатори ясно казваха че да се води война с Иран е самоубийство Защо Дони направи тази глупост не мога да разбера Иран това което изстреля до сега щатите не могат да го произведат десет години

    Коментиран от #49, #50, #54

    21:58 21.03.2026

  • 44 Обаче

    1 1 Отговор

    До коментар #25 от "Хахаха":

    сте пропуснал, че тези обстоятелства се съобщават от Блумбърг. Факти просто ги цитира.

    21:59 21.03.2026

  • 45 На всички преговори

    3 1 Отговор
    присъства зетят. А каква длъжност изпълнява в америанската администрация? Това не е ли конфликт на интереси?

    22:02 21.03.2026

  • 46 САЩ

    3 1 Отговор
    и американската нация трябва да намерят воля и да се еманципират от Израел и ционистите във Вашингтон и Ню Йорк. Цял свят им се смее. Все пак уж са държавата с най-голяма международна тежест

    22:02 21.03.2026

  • 47 Феичка

    3 1 Отговор
    Когато Пич го каза ясно, в Америка със сигурност са го прихванали, но Тръмп не ще да чуе ничий разум. Или както отново ще цитирам Пич, е хванат в капан и не може да прави друго.

    22:04 21.03.2026

  • 48 Избиха милиони

    3 3 Отговор
    мирни хора по света. Най-вече жени и деца.

    22:05 21.03.2026

  • 49 Дончо

    0 3 Отговор

    До коментар #43 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    е нямал кой знае какъв избор. Просто натискът върху него е бил тотален, а позицията му неудържима. Когато Натаниау прецени, тогава ще приключат и бойните действия на САЩ.
    Това е реалността.

    22:06 21.03.2026

  • 50 Нищо

    3 2 Отговор

    До коментар #43 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    не е направил Дончо. Просто така са му заповядали.
    Ако не беше Израел САЩ никога нямаше да нападне Иран.

    22:09 21.03.2026

  • 51 Хахах

    1 3 Отговор
    Вместо Украйна да са 200 млн те са едва 15-20 млн, а малка Южна Корея има 50-60- млн население, като трябва да са 100 млн а Северна Корея ако не бяха с малка раждаемост е те 100 и малка Южна Корея с 200 млн жители, но да ликвидираш 3 млн войници за няма и 4 г на най голямата ядрена сила с в света Русия която има 160 млн население и воюва непхрекъйснато с огромните си попълнения на 800 000 хлиядната си армия в Украйна е подвиг докато разрушен Иран с над 60 млн резервисти и огромна непокъната армия при сухопътните сили срущу най глобалната и планетарна армия тази на САЩ с могъщото Мосад е подвиг

    22:10 21.03.2026

  • 52 епическа глупост

    2 0 Отговор
    Иран не постъпва честно ! Не стига, че открадна американските ракети и с тях си изби децата, ами след като Биби и Дончо го победиха, продължава да ги обстрелва с ракети. Не е честно.

    22:12 21.03.2026

  • 53 Факт

    0 0 Отговор
    Тръмп трябваше да послуша Огнян Минчев, а не Мърдок!

    22:15 21.03.2026

  • 54 Ами

    0 1 Отговор

    До коментар #43 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Не само анализатори, и службите излязоха с доклади.
    Някой от тях дори се появиха и в медиите.
    Просто няма логика.
    Не съм суеверен ... Но започвам да вярвам в предсказания :)

    22:16 21.03.2026

  • 55 Леле

    0 0 Отговор
    Двама дъртаци накарали третия дъртак да такаува, това сънливия Байдън дори нямаше да помисли за така на огромен Иран той го бе страх да дари дори два арбалета на Украйна срещу Русия, това е разликата между двамата, докато Байдън е вече в десетия си сън и страхливец то Тръмп с 35 годишна жена му дава стимул да прави всичко срещу целия свят и дори да не му пука за ядрен конфликт

    22:18 21.03.2026

  • 56 Доналд Първи

    0 0 Отговор
    пак е невинен. Някой му казал, някой го накарал, някой го подвел... Група бандити, подмазвачи, мижитурки и некадърници около него, само богът ги превъзхожда по глупост, алчност, наглост и арогантност.

    22:20 21.03.2026