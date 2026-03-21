Bloomberg: Нетаняху и Рупърт Мърдок накарали Тръмп да нападне Иран

Стартирането на операцията на САЩ срещу Иран демонстрира неспособността на американската администрация да устои на външния натиск върху президента на САЩ Доналд Тръмп, съобщи Bloomberg, позовавайки се на източници.
Тези, които лично са настоявали Тръмп да удари Ислямската република, били израелският премиер Бенямин Нетаняху, медийният магнат Рупърт Мърдок и медийни фигури с консервативни възгледи.
Мърдок се е свързвал с Тръмп няколко пъти, призовавайки го да атакува Иран, отбеляза източникът. Междувременно най-близките съветници на американския лидер, включително вицепрезидентът Джей Ди Ванс, държавният секретар Марко Рубио и началникът на кабинета на Белия дом Сюзън Уайлс, заели по-резервирана позиция, но малцина, ако изобщо има такива, от неговите помощници се осмелили да противоречат на американския лидер, съобщава Bloomberg.
Тръмп настоява, че решението за прекратяване на военните операции ще бъде негово, съобщава Bloomberg. Агенцията отбелязва, че подобни изявления показват колко малка съпротива среща от екипа си, дори когато ключови предизборни обещания, като например отказ от участие в чуждестранни войни, са нарушени.
Екипът на американския президент Доналд Тръмп е започнал дискусии за това как биха могли да изглеждат мирните преговори с Иран.
Това съобщи Axios, позовавайки се на два източника.
В дискусиите участват пратеникът на американския президент Стив Уиткоф и зетят на Тръмп Дейвид Къшнър.
В разговор с репортери американският служител предположи, че Иран ще се съгласи на преговори.
Въпреки първоначалните твърдения на САЩ, че конфликтът няма да е безкраен, третата седмица от войната приключва без изгледи за скорошен край.
Експерти предупреждават за риск от пълномащабен световен конфликт, тъй като войната в Иран променя динамиката на всички съществуващи глобални конфликти.
5 Шопо
Коментиран от #8, #11, #12, #13, #14
21:10 21.03.2026
7 демократ
Коментиран от #39
21:12 21.03.2026
8 Аятолах
До коментар #5 от "Шопо":Тръмпич, първо ще те понижим с една глава. Зъб за зъб, око, за око, глава за глава, нали така Биби.
21:14 21.03.2026
9 Атина Палада
1- падане на санкциите
2- изплащане на репарации
3- закриване на всички американски бази в персийския залив
За сега вие изпълнихте само първото условие .Когато изпълните у другите две условия,тогава преговори .
Коментиран от #28
21:14 21.03.2026
10 демократ
Коментиран от #16
21:15 21.03.2026
11 Да да
До коментар #5 от "Шопо":Е това ще им е грешката, ако тръгнат по суша
21:15 21.03.2026
12 Да, ама не
До коментар #5 от "Шопо":Иран за наземни войни е супер неподходящ. Освен това е и огромна територия. Много хора живеят там и за тях ще е освободителна война. Сащ ще осеят огромни територии там при тях си с ковчези, ако направят тази глупост, да започнат наземна операция!!! За тях ще свърши много по-зле и от Виетнам!
21:16 21.03.2026
13 гримиран натовец
До коментар #5 от "Шопо":- Моля, моля! Каква пехота и къде? Тъкмо се връщам от ноктопластика.
21:16 21.03.2026
14 Интересно
До коментар #5 от "Шопо":И как точно САЩ ще си докарат пехотата в Иран, като дори самолетоносачите и самолетите им не могат да доближат? Ще ги телепортират ли?
21:18 21.03.2026
15 Ами
Няма как да избиеш водачите и да чакаш някой да преговаря с теб.
Преговорите приключиха. Иран постави условия.
Или ги изпълнявате, или пасторите продължават да ви пеят.
Коментиран от #24
21:19 21.03.2026
16 Атина Палада
До коментар #10 от "демократ":Ще ударят Гренландия.Тя им е необходима много! За Пхенян ги е страх от Кимчо,защото той не си поплюва...Кимчо като се наспи и реши за развлечение да си постреля с някоя и друга ракета ,хамериканците бегат направо в бункерите:))))
Коментиран от #33
21:19 21.03.2026
17 Предсказание
Турция ще изостави НАТО и ще се присъедини към Иран, Русия и Китай.
21:20 21.03.2026
18 Факт
Точно Тръмп си е бил наумил всичко, за петрол и за пари, като е използвал Израел за маша, да му вади въглените от огъня.
21:20 21.03.2026
20 Данко Харсъзина
Коментиран от #29
21:24 21.03.2026
24 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #15 от "Ами":Операция КАШМЕРЕН РЕЗИЛ вече е във фаза БЯГАМЕ ЗА ЖИВОТА СИ Не мога да повярвам че щатите са толкова зле
Коментиран от #38
21:32 21.03.2026
26 Ами
Днес той каза, че не са имали планове да нападат Иран,
защото те са се съгласили с условията на САЩ.
Но са ги нападнали, защото са знаели че Израел ще ги нападнат,
а техните войски са щели да попаднат под кръстосан огън.
21:34 21.03.2026
28 Пропусна
До коментар #9 от "Атина Палада":И ти да си в харема на аятоласиге,не бъди скромна
21:34 21.03.2026
29 Ъъъъ
До коментар #20 от "Данко Харсъзина":Дано.... Че да приключат с кочините Израел и Сащ завинаги.
21:34 21.03.2026
32 Атина Палада
До коментар #21 от "ЗОРО":Местните американци са в резерватите..САЩ се управлява от олигарси използващи кумски капитализъм ( crony capitalism).Политиците ,включително и президента са само фигуранти.
Коментиран от #36
21:36 21.03.2026
33 Той Кимчо
До коментар #16 от "Атина Палада":Си има роби, но ако желаеш,ще те приеме
21:36 21.03.2026
36 Този термен
До коментар #32 от "Атина Палада":Е типимен за,путин и обкръжението му
Коментиран от #41
21:45 21.03.2026
37 А ГДЕ
До коментар #22 от "ЗОРО":ушли уши Биби, где улетели?
21:48 21.03.2026
38 Ами
До коментар #24 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Казвал съм го и ще го повторя :
Който не си слуша службите, да си слуша пасторите.
Коментиран от #43
21:48 21.03.2026
39 не може да бъде
До коментар #7 от "демократ":Любопитен съм да чуя какви ще бъдат средствата и методите за слагане/постигане на край на войната и какъв ще бъде този край /как ще изглежда!?Също така много бих искал да разбера в какво ще се състои съвместната американско-израелска победа,какви параметри ще има тази победа !?За това как Иран като по-слаб в технологично и икономическо отношение може да противодейства на САЩ имам мнение какъв силен коз държи и го запазвам за себе си!?...като заключение мога да кажа че САЩ могат да постигнат победа -това е несъмнено- но тя ще бъде един от най-лошите варианти на Пирова победа!?
21:50 21.03.2026
40 Факт е
Добре е, че докато само преди десетилетие подобни твърдения се отхвърляха като "конспиративни теории", днес почти всички политически анализатори признават този безспорен факт.
Коментиран от #42
21:55 21.03.2026
41 Атина Палада
До коментар #36 от "Този термен":Този термин е за грамотните а не за вас к(У) хите п@ветници :)
21:56 21.03.2026
42 Атина Палада
До коментар #40 от "Факт е":От малко по рано...От 1913 г.
21:57 21.03.2026
43 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #38 от "Ами":Всички анализатори ясно казваха че да се води война с Иран е самоубийство Защо Дони направи тази глупост не мога да разбера Иран това което изстреля до сега щатите не могат да го произведат десет години
Коментиран от #49, #50, #54
21:58 21.03.2026
44 Обаче
До коментар #25 от "Хахаха":сте пропуснал, че тези обстоятелства се съобщават от Блумбърг. Факти просто ги цитира.
21:59 21.03.2026
49 Дончо
До коментар #43 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":е нямал кой знае какъв избор. Просто натискът върху него е бил тотален, а позицията му неудържима. Когато Натаниау прецени, тогава ще приключат и бойните действия на САЩ.
Това е реалността.
22:06 21.03.2026
50 Нищо
До коментар #43 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":не е направил Дончо. Просто така са му заповядали.
Ако не беше Израел САЩ никога нямаше да нападне Иран.
22:09 21.03.2026
54 Ами
До коментар #43 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Не само анализатори, и службите излязоха с доклади.
Някой от тях дори се появиха и в медиите.
Просто няма логика.
Не съм суеверен ... Но започвам да вярвам в предсказания :)
22:16 21.03.2026
