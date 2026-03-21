Bloomberg: Нетаняху и Рупърт Мърдок накарали Тръмп да нападне Иран

Стартирането на операцията на САЩ срещу Иран демонстрира неспособността на американската администрация да устои на външния натиск върху президента на САЩ Доналд Тръмп, съобщи Bloomberg, позовавайки се на източници.

Тези, които лично са настоявали Тръмп да удари Ислямската република, били израелският премиер Бенямин Нетаняху, медийният магнат Рупърт Мърдок и медийни фигури с консервативни възгледи.

Мърдок се е свързвал с Тръмп няколко пъти, призовавайки го да атакува Иран, отбеляза източникът. Междувременно най-близките съветници на американския лидер, включително вицепрезидентът Джей Ди Ванс, държавният секретар Марко Рубио и началникът на кабинета на Белия дом Сюзън Уайлс, заели по-резервирана позиция, но малцина, ако изобщо има такива, от неговите помощници се осмелили да противоречат на американския лидер, съобщава Bloomberg.

Тръмп настоява, че решението за прекратяване на военните операции ще бъде негово, съобщава Bloomberg. Агенцията отбелязва, че подобни изявления показват колко малка съпротива среща от екипа си, дори когато ключови предизборни обещания, като например отказ от участие в чуждестранни войни, са нарушени.

Екипът на американския президент Доналд Тръмп е започнал дискусии за това как биха могли да изглеждат мирните преговори с Иран.

Това съобщи Axios, позовавайки се на два източника.

В дискусиите участват пратеникът на американския президент Стив Уиткоф и зетят на Тръмп Дейвид Къшнър.

В разговор с репортери американският служител предположи, че Иран ще се съгласи на преговори.

Въпреки първоначалните твърдения на САЩ, че конфликтът няма да е безкраен, третата седмица от войната приключва без изгледи за скорошен край.

Експерти предупреждават за риск от пълномащабен световен конфликт, тъй като войната в Иран променя динамиката на всички съществуващи глобални конфликти.