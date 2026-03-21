Путин каза, че Русия остава верен приятел на Иран. В Иран се чудят къде е помощта

Някои ирански източници заявиха, че страната им не получава особена помощ от Москва в най-голямата криза

Мария Атанасова

Руският президент Владимир Путин поздрави иранските лидери по случай празника Новруз и заяви, че Москва остава верен приятел и надежден партньор на Техеран, предаде Ройтерс, като се позова на днешно изявление на Кремъл, съобщи БТА.

Путин изпрати поздрави на иранския върховен лидер Моджтаба Хаменей и на иранския президент Масуд Пезешкиан по случай иранската Нова година, заяви Кремъл.

"Владимир Путин пожела на иранския народ да преодолее трудните изпитания с достойнство и подчерта, че в това трудно време Москва остава верен приятел и надежден партньор на Техеран", се казва още в изявлението.

Мащабът на подкрепата на Москва за Иран обаче е под въпрос, отбелязва Ройтерс. Някои ирански източници заявиха, че страната им не получава особена помощ от Москва в най-голямата криза, с която се сблъсква Иран, откакто шахът бе свален от власт през 1979 г.

Русия казва, че атаката на САЩ и Израел срещу Иран е причинила световна енергийна криза, и окачестви убийството на покойния върховен лидер на Ислямската република аятолах Али Хаменей като "цинично".


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путине, Путине...

    62 52 Отговор
    Пак стана за смях

    Коментиран от #32, #95, #103, #106, #109

    11:22 21.03.2026

  • 2 Ха-ха

    50 41 Отговор
    Верният приятел Русия помогна на Иран с Декларация и изказване на съболезнования.!

    Коментиран от #33, #35, #149

    11:22 21.03.2026

  • 3 германеца

    43 40 Отговор
    Приятелите не винаги помагат . Дори понякога пречат .С приятели като путин , врагове не ти трябват .

    Коментиран от #40, #89

    11:23 21.03.2026

  • 4 Вова, Вова.....

    32 36 Отговор
    Поне самолетоносач да беше пратил, елита на Аятоласите да отървеш.

    Коментиран от #42, #117, #127

    11:23 21.03.2026

  • 5 Нямат край

    31 41 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    Коментиран от #45

    11:23 21.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 да питам

    31 35 Отговор
    крайцера Мацква изплува ли, ако да, може да го натоварят с руснаците бягащи от Иран ?

    Коментиран от #57

    11:24 21.03.2026

  • 8 "Някой в Иран" е

    55 19 Отговор
    измислица на аФторката. Русия няма да бие тъпана и да казва на нашата писарка каква е помощта. Плебса не е необходимо да знае всичко и да разкайва кучетата.

    Коментиран от #14, #31, #124

    11:24 21.03.2026

  • 9 Путине

    18 32 Отговор
    Где БРИКС...

    Коментиран от #38

    11:24 21.03.2026

  • 10 Браво

    15 16 Отговор
    Много мило

    11:24 21.03.2026

  • 11 Фори

    36 16 Отговор
    Малко ли оръжия дават на Иран руснаците. Около 15 транспортни самолета кацнаха в Багдат с ракети ,дронове , снаряди, ПВО.А и два кораба пътуват натам.Това се казва помощ!

    Коментиран от #23, #25, #158

    11:25 21.03.2026

  • 12 ироней

    16 31 Отговор
    Какво се чудят за руската помощ, същата е като за съюзниците Сирия и Армения.
    Русия като гарант за териториалната цялост на Украйна сега е заета да присъединява части от нея към собствената си територия за реализиране на пълна гаранция.

    Коментиран от #24

    11:25 21.03.2026

  • 13 Путин им дава

    43 10 Отговор
    Путин им дава координациите на американските бази не се чудете ако ударят парламента или летището

    Коментиран от #17

    11:26 21.03.2026

  • 14 Я пъ тоа

    17 35 Отговор

    До коментар #8 от ""Някой в Иран" е":

    Ква помощ бре....Сащ сгазиха Иран за три седмици. Сега ги довършват.

    11:26 21.03.2026

  • 15 не само в

    18 27 Отговор
    Иран се чудят къде е помощта, Във Венецуела и Сирия също се чудят 😃

    Коментиран от #43

    11:26 21.03.2026

  • 16 Комунисти

    18 19 Отговор
    и вярност ? На голи приказки !

    11:27 21.03.2026

  • 17 Я пъ тоа

    12 22 Отговор

    До коментар #13 от "Путин им дава":

    Че то координатите ги има в нета бре....

    Коментиран от #37

    11:27 21.03.2026

  • 18 a марийчето

    32 9 Отговор
    се чуди къде е помощта

    което не може да схване че при явна военна помощ
    ще се разпали 3 световна война с много държави засегнати и жертви

    Коментиран от #122

    11:27 21.03.2026

  • 19 Kaлпазанин

    20 7 Отговор
    И ние се чудим на тъпотията ,всичко трябва да се знае и трябва да се дава отчет

    Коментиран от #60

    11:27 21.03.2026

  • 20 ЕвроАтлантически гьон

    20 12 Отговор
    Без русия гащите не можете си дигна. Дупка на пътя не можете да поправите, ще четете във историята за Хан Крум Тодор Живков, ще четете и за златния век по времето на симеон и втори златен век по времето на тато

    Коментиран от #73, #128

    11:27 21.03.2026

  • 21 Бай Брадър

    10 9 Отговор
    Малко ли информация ви дадоха,ше ва и брадясалите?

    11:27 21.03.2026

  • 22 Ха ха ха ха

    25 9 Отговор
    Ройтерс и Мара са си приготвили домашното изрядно и угодно. Руски военни самолети кацат във Техеран ежедневно със помощи и въображение.

    Коментиран от #51

    11:27 21.03.2026

  • 23 Не е само това.

    25 6 Отговор

    До коментар #11 от "Фори":

    Руснаците вчера изпратиха още 10 руски военни кораба в помощ на Иран и 30 руски изтребители от 8-мо поколение 😃

    Коментиран от #34

    11:29 21.03.2026

  • 24 Ако говориш

    24 9 Отговор

    До коментар #12 от "ироней":

    За русия като гарант относно неутрална Украйна си прав. Но май забравяш че през 2008 Украйна заяви че се отказва от неутралитета и иска да влезне в НАТО. Когато една страна от договор променя едностранно клауза то договора и гаранциите са невалидни

    Коментиран от #75

    11:29 21.03.2026

  • 25 Стига бе

    11 20 Отговор

    До коментар #11 от "Фори":

    Кой каца в Багдад бре.....като САМОЛЕТОНОСАЧА е в Средиземно море и сваля всичко...

    Коментиран от #28, #30, #44, #56

    11:29 21.03.2026

  • 26 Анонимен

    13 7 Отговор
    Помощта им пътува паралелно с оръжията от далечният изток,бавно но славно.Те се придвижват с влак през Байкало-Амурлката магистрала през Каспийско море стигат до целта си.Тепърва отговорът предстои...

    11:30 21.03.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Шегува се човека

    7 1 Отговор

    До коментар #25 от "Стига бе":

    ама е забравил емотикона 😃

    11:31 21.03.2026

  • 29 Развеселен

    7 16 Отговор
    Путин с едната ръка съ състрадателно гали аятоласите по главичките, изказвайки топли слова за поддръжка и съчувствие, докато с другата ръка алчно взема милиардите долари от покачващата се цена на петрола. Както се казва, едната ръка на кримълският пациент не знае какво прави другата! На този късмет ще бъде краткотраен и после следва сгромолясването в бездната на разрухата!

    11:31 21.03.2026

  • 30 Ха ХаХа

    21 7 Отговор

    До коментар #25 от "Стига бе":

    Със запушените кенефи удареното корито стреляло

    Коментиран от #99

    11:32 21.03.2026

  • 31 Атина Палада

    20 12 Отговор

    До коментар #8 от ""Някой в Иран" е":

    Русия помага на Иран,както и Китай ,обаче това не се афишира в медиите.Дори Тръмп е озаптен да не плямпа за това и казва :"нямаме доказателства,че Русия помага на Иран",

    11:32 21.03.2026

  • 32 Путь=Друм

    18 8 Отговор

    До коментар #1 от "Путине, Путине...":

    Иранците се чудели къде била помоща? Едва ли. Не всичко може да се разкрива. Важното е, че нещо са се разбрали. Ще стане ясно.

    Коментиран от #46, #90

    11:32 21.03.2026

  • 33 Баце

    17 9 Отговор

    До коментар #2 от "Ха-ха":

    А сваленият фЪ-35 какво е според теб???
    П.П. Явно не си го чел, а и няма да ти го кажат "приятелите" ти?!?

    Коментиран от #137

    11:33 21.03.2026

  • 34 Ами колкото

    19 5 Отговор

    До коментар #23 от "Не е само това.":

    Америка е гарант у съюзник на Европа толкова е и Русия....почнаха ли датчаните да взривяват летищата в Гренландия щото съюзника да не завземе територията. А не съм забелязал руснаците да изискват от съюзниците да им купуват суровините,да инвестират в русия или да налагат мита

    11:33 21.03.2026

  • 35 Остави тези работи..

    15 7 Отговор

    До коментар #2 от "Ха-ха":

    Къде са верните приятели от нато?

    11:33 21.03.2026

  • 36 Владимир Путин, президент

    8 18 Отговор
    Няма ли се намери един смел человек да ме свърши ?
    Най-позорния руски президент наред с Горбачов и Елцин.👎

    Коментиран от #84, #134

    11:33 21.03.2026

  • 37 всеир

    4 4 Отговор

    До коментар #17 от "Я пъ тоа":

    Той и Вовата от нета ги копира и после им ги дава, рече чичо Дончо, но понеже са точни, ракетите все уцелват отстрани заради неочакван вятър.

    11:34 21.03.2026

  • 38 Тръмп

    11 4 Отговор

    До коментар #9 от "Путине":

    там где НАТО

    11:34 21.03.2026

  • 39 Червено знаме

    4 11 Отговор
    другарю Путин, трябва ни твоя снимка със сина на Хаменей и стария Ердо, докато е още жив, за да ни повдигне морала!

    11:34 21.03.2026

  • 40 Ами, че то

    9 5 Отговор

    До коментар #3 от "германеца":

    Тично баш германеца Мерц каза, че дядо Дончо нещо му се сърдел. Що така става?

    11:34 21.03.2026

  • 41 Ще им стискат палци

    9 10 Отговор
    Помоща е на думи иначе казано морална подкрепа

    Коментиран от #66, #110

    11:35 21.03.2026

  • 42 Ми той го прати

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "Вова, Вова.....":

    На ремонт, в Крит.

    11:35 21.03.2026

  • 43 Предателите във Венецуела ли?

    7 4 Отговор

    До коментар #15 от "не само в":

    Или главорезите на премиера в Сирия който изкла християните

    11:35 21.03.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Бързи

    8 4 Отговор

    До коментар #5 от "Нямат край":

    20 милиарда за 20 дни..

    11:36 21.03.2026

  • 46 Уговорка е силно казано

    8 13 Отговор

    До коментар #32 от "Путь=Друм":

    По-точно Тръмп нарита Путин и му каза, че Русия не е никакъв фактор. Въпреки това да внимава и е предупредена да не помага на Иран. Путин е снишен, защото изпитва ужас от САЩ

    😂

    Коментиран от #94

    11:36 21.03.2026

  • 47 Ъъъъ

    13 7 Отговор
    "В Иран се чудят къде е помощта"

    Никой не се чуди! Чудят от Ройтерс...🤣

    Коментиран от #50, #53

    11:36 21.03.2026

  • 48 Не,че нещо, ама...

    10 7 Отговор
    Русия няма действащ договор с Иран за колективна отбрана, както има с Беларус.Не го бъркайте с военно сътрудничество или друга помощ.

    11:36 21.03.2026

  • 49 Пак вицове

    11 10 Отговор
    Най-големия радио-локационен руски самолет кацна преди дни в Иран. Американски експерти са на мнение, че самолета сканира небето над целия Персийски залив като отваря картата пред очите на Иран. Да не говорим за военната и хуманитарна помощ която каца ежедневно. Китай изпрати 16 транспортни самолета със компоненти за навигация и електронна борба. Въобще, съюзниците на Иран помагат и ще помагат до пълната победа на Иран.

    Коментиран от #55

    11:38 21.03.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Дон J Трумпф

    5 7 Отговор
    Ей мишок, а си мръднал в грешна посока, а изгоряла чалма си станал.

    11:39 21.03.2026

  • 53 Други факти

    9 8 Отговор

    До коментар #47 от "Ъъъъ":

    ...и Дойче зеле и оня измислен институт🤣🤣

    Коментиран от #71

    11:39 21.03.2026

  • 54 Ъъъъ

    11 9 Отговор
    Абе козяци, какво стана с Нетаняху? Идва Великден...Няма ли да възкръсне?

    Коментиран от #58, #72

    11:39 21.03.2026

  • 55 Онзи денУкраинците

    5 10 Отговор

    До коментар #49 от "Пак вицове":

    Думнаха един такъв останаха 4 в движение ,едва ли ще го рискуват Израелците не прощават.

    11:40 21.03.2026

  • 56 да питам

    5 12 Отговор

    До коментар #25 от "Стига бе":

    верно ли Русия няма нито един самолетоносач, имала един ама бил дефектен и го нарязали на скрап ?

    Коментиран от #92

    11:40 21.03.2026

  • 57 Моряка

    8 1 Отговор

    До коментар #7 от "да питам":

    А бе питай,но не се подигравай с мъртвите.Припомни си третия закон на Нютон,ако изобщо си учил нещо.Всяка глупост се връща със същата сила в противоположна посока върху същата приложната точка.(тъпата ти глава).Така че,пази се момчето ми.Понякога керемидите падат случайно ,точно с ръба върху кухите глави.(следствие от закона на Мърфи).

    Коментиран от #62

    11:41 21.03.2026

  • 58 Ей Тръмп

    2 8 Отговор

    До коментар #54 от "Ъъъъ":

    Пак направи добро на Сибирското джудже ще напълни касичката за нови месни щурмове.Онзи ден беше най добрата жътва ,рекордна 1800 ватенки фирясаха.

    Коментиран от #65

    11:41 21.03.2026

  • 59 подкрепа

    4 2 Отговор
    Защо не разбират че понякога е по важно някой до те подкрепи емоционално,вместо материално

    11:41 21.03.2026

  • 60 Пръдльовче

    0 5 Отговор

    До коментар #19 от "Kaлпазанин":

    В Русия е така,но тук не е!!Как да ти се обясни да го проумееш?

    11:42 21.03.2026

  • 61 ДЕТЕ НА БЪЛГАРИЯ !

    5 6 Отговор
    Ромът евреин Путя подиве от лъжи. Путя вече няма подкрепа даже сред своите си и е на път да бъде пожертван в името на една нова ционистка крачка към установяване на еврейска световна диктатура. Путя лъже,че Руската Федерация е верен приятел на Иран ,защото верността в приятелството се доказва с хващане на оръжието и заемане на бойни позиции редом до приятеля.Вместо това обаче Кремъл пробута на Иран ,в съгласие със САЩисаните,ПВО-та,които не стават и за вторични суровини. Руснаци,самоубийте се! След САЩ Иран ще унищожи инвас,защото сте гнусни ромски лъжци! Да живее Иран! Долу Русия!

    11:42 21.03.2026

  • 62 Ей Моряка

    5 5 Отговор

    До коментар #57 от "Моряка":

    Защо не заплуваш към Крим нали си руски тръбар ,чий го крепиш тук.

    Коментиран от #144

    11:43 21.03.2026

  • 63 Чуй чуй

    9 5 Отговор
    Русите изпращат помощи на Иран ежедневно, никой не знае колко и какво въоръжение има в тях. Предполага се, че са компоненти за ракети, радари и навигация. А вие си пишете каквото си искате.

    11:43 21.03.2026

  • 64 Путин

    5 3 Отговор
    Как го искате, мит или с повечко сирене?

    Коментиран от #74

    11:43 21.03.2026

  • 65 Ъъъъ

    5 6 Отговор

    До коментар #58 от "Ей Тръмп":

    Остави Тръмп сега...Питам за Нетаняху....Маха с уши отгоре май....🤣

    Коментиран от #80

    11:44 21.03.2026

  • 66 Ха ХаХа

    1 2 Отговор

    До коментар #41 от "Ще им стискат палци":

    Глупак

    11:44 21.03.2026

  • 67 Дзак

    2 2 Отговор
    Питали са Провокатора от факти.бг!

    11:44 21.03.2026

  • 68 Aхахахаххааха

    9 2 Отговор
    Путин каза, че Русия остава верен приятел на Иран. В Иран се чудят къде е помощта... 😅🤣🤣🤣

    11:44 21.03.2026

  • 69 По навик

    9 9 Отговор
    Рашка никога нищо не дава, само обещава. Винаги е било така. Обикнавено само цоца.

    11:44 21.03.2026

  • 70 Смешник

    7 6 Отговор
    Помощ има основно разузнавателна Естествено няма да кажат че получават военна помощ Единствено Зеления реве и проси оръжие ня всеслушание и всички знаят какво и от къде получава

    Коментиран от #76, #78, #112, #141

    11:45 21.03.2026

  • 71 Ами информирай се

    4 4 Отговор

    До коментар #53 от "Други факти":

    От Комсомолская правда.В русията ти вече и в Москва почват да им спират интернетчето.Заминавай Мър льо.

    11:45 21.03.2026

  • 72 Нетеняху

    7 5 Отговор

    До коментар #54 от "Ъъъъ":

    го показваха, вчера имаше изявление на живо. Тази загадка се реши, но Новия аятолах не е виждан от 28 февруари.

    Коментиран от #81

    11:45 21.03.2026

  • 73 Сельооо

    8 2 Отговор

    До коментар #20 от "ЕвроАтлантически гьон":

    Ми оди в Русия,Путин да свърши нещо преди да ти ги дигне.

    11:46 21.03.2026

  • 74 хаха 🤣

    5 4 Отговор

    До коментар #64 от "Путин":

    какво говориш 🤣 как може така да се подиграваш с дядо Вовчик, човека е на преклонна възраст, нищо не му е останало за показване 🤣 🤣 🤣

    11:46 21.03.2026

  • 75 ироней

    3 2 Отговор

    До коментар #24 от "Ако говориш":

    Супер прав си: щом са отпаднали руските гаранции за някоя държава, то Кремъл праща руски ботуш да се поразтъпче там.
    Естония , Латия, Литва имат ли отпаднали руски гаранции, и ако да, то да очакваме ли руското историческо право според теб?

    11:46 21.03.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Посочи кои са

    2 3 Отговор
    Тези Някои Ирански източници

    11:47 21.03.2026

  • 78 Сульооо

    5 2 Отговор

    До коментар #70 от "Смешник":

    Защо мислиш ,че не се знае какво помощ предоставя Русия на Иран?

    11:48 21.03.2026

  • 79 Ха ХаХа

    1 1 Отговор

    До коментар #76 от "Абе Ръппппп":

    Потапиха на Марко Тотев дпеболиите

    11:48 21.03.2026

  • 80 Аз питам за

    0 0 Отговор

    До коментар #65 от "Ъъъъ":

    Майка ти мила ли е Ауспуха.

    11:48 21.03.2026

  • 81 Ъъъъъ

    3 6 Отговор

    До коментар #72 от "Нетеняху":

    Я пак, я пак...🤔
    Къде го показаха? Че и "на живо"....То идва време да му струват, били го показали "на живо"...То това видео е от 2025.....🤣

    11:48 21.03.2026

  • 82 Смех, бате

    2 2 Отговор
    Планктона кълве на блесна ха ха ха.

    11:50 21.03.2026

  • 83 Усраула с Лайненс

    2 4 Отговор
    до аФторката
    те и Украйна се чудят къде е помощта
    и кравите и равините се чудят къде е помощта
    и германските газохранилища се чудят къде е помощта
    и камиларите около Иран се чудят къде е помощта
    и корабите в пролива се чудят къде е помощта
    и ескимосите в Гренландия се чудят къде е помощта
    и българските пенсионери се чудят къде е помощта

    11:50 21.03.2026

  • 84 Казал

    0 3 Отговор

    До коментар #36 от "Владимир Путин, президент":

    Нещастните Петрохански еерас

    Коментиран от #97

    11:50 21.03.2026

  • 85 Пуратино 🤥🤥

    5 1 Отговор
    Всеки път когато иzлъже za нещо му порастват токчетата

    Коментиран от #101

    11:51 21.03.2026

  • 86 АЙЛАтолах ХаЙмани

    3 0 Отговор
    А ний ви пращах ме дрончета а

    11:51 21.03.2026

  • 87 Хе хей

    0 4 Отговор
    Пропагандата се цели в най-глупавите и успява. Браво, добре свършена работа.

    11:52 21.03.2026

  • 88 Абе аз не чух....

    3 4 Отговор
    ...руското ПВО да прави чудеса в Иран, както и френското в Ирак ;) -> имат си натокани ракетки, ама нещо блокираха по време на атаката. Явно в днешно време пази Боже да имаш ПВО от Велики сили, въпреки че погледнато сега нито грансетата, нито русначетата са дори и регионален фактор на каквото и да е било, навсякъде тотална разруха и безхаберие. Американците са същите голтаци... Който каквото и да говори, следващото столетие е на Китай и Азия. Явно започвам да уча китайски... и въпреки че съм остър противник на всякаква война, аз се радвам да видя в моето съвремие как т. нар. Велики сили буквално плячкосват беззащитните Държави във военно отношение, държат се като каквите са винаги били, както амерканците -> избягали каторжници, осъдени на доживотен затвор, избили ТРИСТА МИЛИОНА ИНДИАНЦИ, и това не спират да го правят американците и досега!!! Адски се радвам, че съм съвременник на това и с очите си виждам какво се случва...

    Коментиран от #114, #123

    11:53 21.03.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Журналистически въдички!

    5 2 Отговор

    До коментар #32 от "Путь=Друм":

    ,,Иранците се чудели къде била помощта"
    Дайте линк към такова изказване на лице от официалната Иранска власт...!
    Щото иначе все едно сме на седянка,пред блока...

    Коментиран от #133

    11:54 21.03.2026

  • 91 Лелееее

    2 2 Отговор
    Нивото на българския трол е уникално смешно. Радват се на измислици като дете на балон ха ха

    11:54 21.03.2026

  • 92 Моряка

    5 7 Отговор

    До коментар #56 от "да питам":

    За какво и са на Русия самолетоносачи,тя не е жандармеристка агресивна държава.Но Русия има ракети,каквито не притежава никоя друга държава.На веднъж може да унищожи всички самолетоносачи,даже тези,които избягаха от акваторията на Иран.Заедно с охраняващите ги есминци и фрегати.Няколко Посейдона могат да изхвърлят атомните им подводни лодки и да ги превърнат във хвърчащи рибки.Чети братко,понякога е полезно,за мозъка,но само ако го имаш.

    Коментиран от #102, #108

    11:54 21.03.2026

  • 93 Нищо ново

    7 4 Отговор
    Да си съюзник на Русия, означава сам да си подпишеш смъртната присъда :))))

    Коментиран от #116

    11:54 21.03.2026

  • 94 Ха ХаХа

    1 6 Отговор

    До коментар #46 от "Уговорка е силно казано":

    Умря от страх Путин от агент Краснов

    11:55 21.03.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 справедлив

    5 2 Отговор
    край на одумките,който е русофил- в русия,който е евреин- в израел,който фарси- в иран,аз съм европеец и съм в България-Европа!

    11:55 21.03.2026

  • 97 Лама Шойгу, Лама Пусин и Лама Лавров😂

    4 1 Отговор

    До коментар #84 от "Казал":

    Отчаяни сме, правим магии за късмет и успех на СВО, но отгоре ни се казва, че нямало шанс 😂

    11:55 21.03.2026

  • 98 Тц тц тц тц

    1 2 Отговор
    Ботовете на Мара се активираха днес, да видим как ще си платят бензина със заработените дребни центове.

    11:56 21.03.2026

  • 99 да питам

    3 1 Отговор

    До коментар #30 от "Ха ХаХа":

    А верно ли Беларус и Русия правили морско учение с 6 кораба, но 2 от тях потънали по време на учението ?

    11:57 21.03.2026

  • 100 Абе,

    1 2 Отговор
    Марче, много лош тоз Путин, ма ! Не ти дава личен отчет , какво дава и не дава на Иран...

    11:58 21.03.2026

  • 101 Ъъъъ

    0 3 Отговор

    До коментар #85 от "Пуратино 🤥🤥":

    Пък на Нетаняху му растяха ушите като излъже...."Растяха", щото вече няма да растат, но това е за друга тема....Та кой повече лъже, а?🤣

    11:58 21.03.2026

  • 102 Самолетоносачите са изключително

    3 2 Отговор

    До коментар #92 от "Моряка":

    скъпи. Само Великите сили или много богати държави могат да си ги позволят. Русия е една бавноразвиваща се и изостанала бедна държава, откъде пари за самолетоносачи. А сега обедня съвсем, само може да си мечтае за самолетоносач през следващите 30 години :))))

    Коментиран от #113

    11:58 21.03.2026

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Григор

    2 4 Отговор
    "Русия казва, че атаката на САЩ и Израел срещу Иран е причинила световна енергийна криза, и окачестви убийството на покойния върховен лидер на Ислямската република аятолах Али Хаменей като "цинично".
    Кое от казаното не е вярно? Всичко е 100% истина и най-висока цена ще плати Европа. Икономическите последици за нея ще са катастрофални. Европа се отказа от руските енергоносители и за подобна глупост ще се плаща и то дебело. Изглежда само в Унгария и Словакия има мъдри хора.

    11:59 21.03.2026

  • 105 Буханка

    4 1 Отговор
    Русия която все още си мисли че е СССР е последната дупка на кавала винаги ама винаги е подкрепяла съюзници,морално!

    11:59 21.03.2026

  • 106 Ивелин Михайлов

    2 9 Отговор

    До коментар #1 от "Путине, Путине...":

    Путинът даде локациите на американските радари само да ти кажа 😉

    11:59 21.03.2026

  • 107 Приятели

    7 2 Отговор
    само на думи. 😂

    Срещу хегемона САЩ не се рита...

    Коментиран от #115

    11:59 21.03.2026

  • 108 Ти пък?!

    2 2 Отговор

    До коментар #92 от "Моряка":

    Мозък...?!
    Той не може да чете,ти... - мозък...?!

    12:00 21.03.2026

  • 109 дядо Петър

    2 6 Отговор

    До коментар #1 от "Путине, Путине...":

    Добре ли ти плащат, дедовото? За смях стана ти щом на черното викаш бяло.

    12:00 21.03.2026

  • 110 Колко палци имат путлеристите

    5 2 Отговор

    До коментар #41 от "Ще им стискат палци":

    Ще им стискат палци

    Помоща е на думи иначе казано морална подкрепа
    -;-
    На думи И на Декларации путлеристите и мадуристите щеха да подпомогнат.
    Абе поне Острова на Свободата поне ще имал светлото.
    Докъде стигна маркс-ленинизъма по цялото земно кълбенце.

    Добре че падна Берлинската стена, иначе сега щеше да имаме митинги пред израелското и американското посолства. Помните ли как се възмущавахме и подкрепяхме справедливата борба на братята виетнамци. (Всеки народ който се отбранява е достоен за уважение)

    Коментиран от #129

    12:01 21.03.2026

  • 111 НЕПОБЕДИМА ПЕРСИЯ

    2 3 Отговор
    Иран с удар по летището в тел авив

    12:01 21.03.2026

  • 112 Всичко се знае

    2 0 Отговор

    До коментар #70 от "Смешник":

    Листенце да мръдне от вятъра се вижда на сателитните кадри. Какво остава да пътуват тонове оръжия и никой да знае. Мислете логично и най-вече самостоятелно, за да не ви облъчват с фалшиви новини.

    12:01 21.03.2026

  • 113 Хахаха

    3 3 Отговор

    До коментар #102 от "Самолетоносачите са изключително":

    И за какво ти е бе Ганьо самолетоносач!Видя ли кравари ,какъв го ядат от евтини дронове!Не сме да доближи Иран!

    12:01 21.03.2026

  • 114 Ъъъъ

    2 3 Отговор

    До коментар #88 от "Абе аз не чух....":

    А чули, че персите направиха Железния купол на гевгир? THAAD, MAAD, Patriot-u, Matрiot-и, нищо не помага.....🤣

    Коментиран от #121

    12:02 21.03.2026

  • 115 Носталгик!

    2 4 Отговор

    До коментар #107 от "Приятели":

    Беше...беше САЩ - хегемон...!
    Минало-Свършено време...!

    Коментиран от #131

    12:02 21.03.2026

  • 116 съюзниците

    2 1 Отговор

    До коментар #93 от "Нищо ново":

    Русия изгуби доста съюзници и освен за Беларус и за Армения, май няма повече, дори със Сев.Корея са с мъгляв договор за приятелство без ангажименти.

    12:03 21.03.2026

  • 117 Путлер може и да си вярва

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Вова, Вова.....":

    Вова, Вова.....
    2131ОТГОВОР
    Поне самолетоносач да беше пратил, елита на Аятоласите да отървеш.
    -;-
    През Каспийското море можели да дадат подкрепата.
    Абе Краснов нали още разрешава да си купим Петрол сорта "Урал"!

    12:03 21.03.2026

  • 118 Ислямска Теокрация

    2 0 Отговор
    Благодарим на нашия православен другар аятолах Путин за подкрепата и милите думи!

    12:03 21.03.2026

  • 119 Владимир Путин, президент

    2 0 Отговор
    "...Путин каза...."

    С това всичко приключва !!!
    Пррръъъъццц....😄

    12:04 21.03.2026

  • 120 ало

    0 1 Отговор
    Путине, прати малко орехи и кинжали

    Коментиран от #145

    12:04 21.03.2026

  • 121 А дали е чул,че...

    2 1 Отговор

    До коментар #114 от "Ъъъъ":

    ...двата прехвалени самолетоносача-гордостта на САЩ,като видяха дебелия и побързаха да се отеглят на безопасно разстояние...!

    12:05 21.03.2026

  • 122 питащ

    0 1 Отговор

    До коментар #18 от "a марийчето":

    Как не се разпалва трета световна с явната помощ на фащ, Британия и ЕС за укро режима?

    12:05 21.03.2026

  • 123 По спакойна

    0 0 Отговор

    До коментар #88 от "Абе аз не чух....":

    Сложи памперс старчок че ше напълниШ гаШите от твърде кеффф

    12:05 21.03.2026

  • 124 БАРС

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от ""Някой в Иран" е":

    БАШ ТАКА Е.ГАРАНЦИЯ ,ЧЕ ИМА ИСТРЕЛЯНИ РУСКИ СПЪТНИЦИ КОИТО СЕ ВОДЯТ ИРАНСКИ И ОТТАМ СИ НАСОЧВАТ РАКЕТИТЕ НИМА ТОВА Е МАЛКА ПОМОЩ.ГАРАНТИРАНО.СЪЩО МОЖЕ БИ ИМА И Иранский СПЪТНИЦИ ИСТРЕЛЯНИ С РУСКИ РАКЕТИ..

    12:06 21.03.2026

  • 125 НЕПОБЕДИМА ПЕРСИЯ

    1 3 Отговор
    Купените тролове си късат дупарата.
    Но Българския народ ви се смее.
    На изборите ще видите народа за кого е !

    Коментиран от #140, #146

    12:06 21.03.2026

  • 126 Владимир Путин, президент

    4 0 Отговор
    "...Путин каза...."

    С това всичко преключва !!!
    Прръъъъцццццц....😁

    12:06 21.03.2026

  • 127 Ционист

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Вова, Вова.....":

    Дедя Кузя пушилкага.

    12:06 21.03.2026

  • 128 Значи при Тато било Златен век

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "ЕвроАтлантически гьон":

    ЕвроАтлантически гьон
    177ОТГОВОР
    Без русия гащите не можете си дигна.
    ...
    ...
    -;-
    Абе русофилите докъде стигнаха в опиянението си за 45-те години експериментите на Брагада "Чавдар"!!!
    Като било злетен век , що имаше купонна система и Луканов направи мораториума за плащането на външния дълг!

    С такива историци като червените ни кхмери, не ми се чете нито история, нито вярвам на Партидсат.
    Абе на 10-и ноември 89 Преврата защо прекъсна Златния век на БКП-то?!?!?!

    Коментиран от #139

    12:06 21.03.2026

  • 129 ЛЕЛИИИ

    2 3 Отговор

    До коментар #110 от "Колко палци имат путлеристите":

    ЕВРОДЕ.....БИЛИТЕ
    СА СЕ ЗАГРИЖИЛИ ЗА РУСИЯ ИРАН И КИТАЙ
    И ЩО ТАКА БЕ
    НАЛИ НЯМАХА ЗНАЧЕНИЕ БЕ
    КО ВА ИНТЕРЕСУВА
    АЙДЕ ИДИ ДА ЗАРЕДИШ ДО КАТО ИМА
    АБЕ НЯКЪДЕ ДА НАЛИВАТ АКЪЛ ДА ЗНАЕШ

    12:07 21.03.2026

  • 130 ОБЕКТИВЕН

    0 2 Отговор
    Те и държавите от Персийския залив +Израел още повече се чудят къде е американската защита и ПВО и за какво са плащали десетки милиарди, но това е положението.

    12:07 21.03.2026

  • 131 статуята на свободата 🇺🇸🇪🇺🇧🇬

    1 0 Отговор

    До коментар #115 от "Носталгик!":

    Посочени конкретни опорки защо не са вече хегемони че аз не забелязвам никаква промяна

    12:07 21.03.2026

  • 132 Таня

    4 0 Отговор
    Убиха генерал Али Мохамад Наини – ключова фигура в Иранската революционна гвардия

    Коментиран от #154, #159

    12:08 21.03.2026

  • 133 6135

    2 1 Отговор

    До коментар #90 от "Журналистически въдички!":

    Аааааа , още от първия ден на войната ги пуснаха тук в Англия по всички телевизии за подкрепа на пропагандата.
    "Иранци" с промити мозъци и яко подплатени с "правилната" истина.

    12:08 21.03.2026

  • 134 РуZZките президенти си умират естествено

    2 1 Отговор

    До коментар #36 от "Владимир Путин, президент":

    Владимир Путин, президент

    Няма ли се намери един смел человек да ме свърши ?
    Най-позорния руски президент наред с Горбачов и Елцин.👎
    -;-
    Ако външни сили чрез тероризъм утрепат Путлер и ще имаме прецедент. Най-големия кенеф на Земята да остане без Фюрер!

    12:09 21.03.2026

  • 135 Факти

    3 2 Отговор
    Путин - враг номер едно на Русия. Аятоласите - враг номер едно на Иран. Путин и аятоласите масово избиват и мачкат руснаците и иранците. Нормално е сатрапите да се подкрепят.

    Коментиран от #143

    12:09 21.03.2026

  • 136 Ботокс с токчета от дърва от блатото

    3 2 Отговор
    Късак плъшока от калния бункер е позор за човешкия вид,дори блатарите вече повръщат като му мернат суратя, само за неумните и болнави ратаи на тинята все още е кумир и два метра висок и "можел да язди мечка" гол до кръста.....😂😂😂

    Коментиран от #142

    12:09 21.03.2026

  • 137 Поредния фалшив ирански източник

    2 1 Отговор

    До коментар #33 от "Баце":

    "Капитан Тим Хокинс, говорител на Централното командване на САЩ, заяви, че стелт самолетът от пето поколение е „изпълнявал бойна мисия над Иран“, когато е бил принуден да извърши аварийно кацане. Хокинс каза, че самолетът е кацнал безопасно и инцидентът се разследва."

    😁

    12:10 21.03.2026

  • 138 Хмм

    2 2 Отговор
    какво искате от Русия, да изпрати Орешник по Тел Авив, помага с разузнавателни данни и оръжие

    Коментиран от #150

    12:10 21.03.2026

  • 139 АМ ЧИ ТЕА СЕГА

    2 2 Отговор

    До коментар #128 от "Значи при Тато било Златен век":

    ТЕ ЧИЯ РОДА СА БЕ ПЛОСЪК
    СЪЩИТЕ ИЗМЕ.....КЯРЕ
    САМО СИ НАМЕРИХА НОВ ГОСПОДАР
    АМА ТОЯ МАЙ ПО ЛАКОМ И ПО ГЛУПАВ
    АМА ДО КАТО ИМА ПО КОФИТЕ ША СИ ЩАСЛИВ НАЛИ МИЛО

    12:10 21.03.2026

  • 140 Бахур

    1 0 Отговор

    До коментар #125 от "НЕПОБЕДИМА ПЕРСИЯ":

    Ха ха ха ама да няма изненади на изборите
    Че нещо не върви добре с купуването на гласове тоя път

    12:11 21.03.2026

  • 141 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 142 Хмм

    1 2 Отговор

    До коментар #136 от "Ботокс с токчета от дърва от блатото":

    защо да е позор, защото е рус, със сини очи и не иска войната да ескалира?

    Коментиран от #152

    12:12 21.03.2026

  • 143 ГЛЕЙ СИГА

    1 2 Отговор

    До коментар #135 от "Факти":

    НЕДЕЙ КВИЧА ПРЕДИ 12
    ОРАТА НЕ МОГАТ ДА ОБЯДВАТ

    Коментиран от #156, #157

    12:12 21.03.2026

  • 144 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 145 да питам

    3 0 Отговор

    До коментар #120 от "ало":

    А верно ли завода за орешници бил взривен от 3 украински ракети ?

    12:13 21.03.2026

  • 146 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК

    2 0 Отговор

    До коментар #125 от "НЕПОБЕДИМА ПЕРСИЯ":

    Колега,днес спечели първото място по простотия и гламавост от ряз,без конкуренция си.......🤣🤣🤣

    12:13 21.03.2026

  • 147 Аре бе

    1 3 Отговор
    Верно ли се чудят или така вие си мислите, покажете актуални снимки от джеросалим и тел аФиф , спътниците дето дават адресите на ракетите не са тази на южноафриканеца

    12:13 21.03.2026

  • 148 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 149 A хиперзвуковите от къде са ?

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Ха-ха":

    Дето им развинтиха системата на твойте ментори.

    12:15 21.03.2026

  • 150 Сагата с Орешниците

    3 0 Отговор

    До коментар #138 от "Хмм":

    и тя приключи. В Русия вече са наясно, че от Орешника не става нищо, пари хвърлени на вятъра. Поредното доказателство за руската некадърност. :)))

    12:15 21.03.2026

  • 151 Кирил

    2 0 Отговор
    Както казват... С такъв приятел, не ти трябват врагове...

    12:16 21.03.2026

  • 152 БЛАТНА ОРКА АЛКАШ

    1 0 Отговор

    До коментар #142 от "Хмм":

    Монголяка ли бре искал да спре войната, спирайте я тая пърцуца и блатна пропаганда бре?????!!!😂😂😂😂😂😂😂

    12:16 21.03.2026

  • 153 Чингизид

    2 0 Отговор
    Путин го е страх.
    Щото САЩ един път ще го изхамалат с космическото оръжие и мокро петно няма да остане от него . Ни бункер може да го спаси ,ни бронирани влакове , ни па кьопавото им ПВО .Той е доста наясно с това нищо че се прави на улав .

    12:17 21.03.2026

  • 154 В мрежата вече има

    2 2 Отговор

    До коментар #132 от "Таня":

    вицове, че Новия аятолах е избран посмъртно и така иранските чалми си гарантират, че не може да бъде убит, защото вече не е сред живите :))) Малко черен хумор :)))

    12:17 21.03.2026

  • 155 ПЕРСИЯ НЕПОБЕДИМА

    1 2 Отговор
    Ушатия и рижавия с тяхната война съсипаха икономиката на света.
    Сега остава Народите по Света да се вдигнат.
    Този път си намериха майстора 😃

    12:19 21.03.2026

  • 156 Трай бре

    1 0 Отговор

    До коментар #143 от "ГЛЕЙ СИГА":

    Мръшляк

    12:19 21.03.2026

  • 157 Дидо

    1 0 Отговор

    До коментар #143 от "ГЛЕЙ СИГА":

    Ти блатните подлоги за "ората" ли ги имаш,бая си се овъртял????!!!

    12:21 21.03.2026

  • 158 бурат

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Фори":

    Руски самальоти кацнали в БагдаТ. Е, това не е Иран, ама карай. Пък двата кораба били пълни с еротични книги и филми, много се търсели от иранските гвардейци на културата.

    12:23 21.03.2026

  • 159 Ъъъъ

    0 0 Отговор

    До коментар #132 от "Таня":

    "Убиха генерал Али Мохамад Наини"

    И? При 92 милиона население, убийството на 100 или 200 човека не е фатално, колкото и да ви вменяват, че е много важно.... Проблемът е, че убиват тези, с които може да се води някакъв диалог като един Лариджани примерно....Или дъртия Аятолах, при който поне можеше да се протестира....А нека сега да излезнат да протестират....Ще ги смелят!!!
    Та и с новите е така....Ни се водят, ни се карат....На евреите сящвяр ще им се завие....🤣

    12:23 21.03.2026

