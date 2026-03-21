Крайнодесните в Нидерландия призоваха за изваждане на Испания от Шенген

Геерт Вилдерс, лидер на нидерландската крайнодясна Партия за свобода, призова за изключване на Испания от Шенгенското пространство поради имиграционната ѝ политика.

„Ако Испания избере да бъде най-слабото звено в Шенген, единствената възможност е да се изключи това звено, да се изхвърли Испания от Шенген“, каза той по време на реч на международната Консервативна конференция за политически действия (CPAC) в Будапеща, коментирайки решението на Мадрид да легализира значителен брой нелегални мигранти.

Според политика подобни мерки биха имали негативни последици за други страни от ЕС поради липсата на вътрешни граници в Шенгенското пространство.

През януари испанското правителство, водено от премиера Педро Санчес, одобри декрет, легализиращ приблизително 500 000 нелегални мигранти и търсещи убежище в страната.

Мярката предвижда издаването на разрешения за пребиваване и разрешения за работа за една година на мигранти, които са пребивавали в Испания поне пет месеца, при условие че нямат криминално досие.

Властите обясниха решението си с хуманитарни и икономически съображения, включително необходимостта от интегриране на мигранти и запълване на недостига на работна ръка, но ходът предизвика критики от десните сили, които се опасяват от увеличаване на вторичната миграция в рамките на ЕС.

Междувременно стотици хора се присъединиха към демонстрация в испанската столица срещу военните действия на САЩ и Израел срещу Иран.

Митингът беше организиран от Интернационалистическата асамблея на Мадрид. Участниците се събраха за шествие близо до жп гарата на столицата.

Според манифеста на организаторите, САЩ и Израел „са разгърнали ужасяваща война срещу Иран и народите в региона с единствената цел да укрепят хегемонията“ на еврейската държава.

„Бомбардировките на Иран и Ливан доведоха до хиляди смъртни случаи, разселване и разрушения“, отбелязва текстът.

„Империализмът атакува Палестина, Иран, Ливан, Венецуела и Куба“, твърдят организаторите.

„Техните атаки ще имат последици за нашите страни: увеличени военни разходи, намаляване на социалните ресурси, възход на расизма и авторитаризма и атаки срещу нашите политически права.“

"Испанското общество отхвърля войните на Тръмп и геноцида в Палестина“. Освен това организаторите призоваха за излизане на Испания от НАТО, отказ от превъоръжаването и „милитаристични бюджети“, както и за „край на отношенията с Израел“ и прекратяване на търговията с оръжие с него.