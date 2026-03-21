Крайнодесните в Нидерландия призоваха за изваждане на Испания от Шенген

Геерт Вилдерс, лидер на нидерландската крайнодясна Партия за свобода, призова за изключване на Испания от Шенгенското пространство поради имиграционната ѝ политика.
„Ако Испания избере да бъде най-слабото звено в Шенген, единствената възможност е да се изключи това звено, да се изхвърли Испания от Шенген“, каза той по време на реч на международната Консервативна конференция за политически действия (CPAC) в Будапеща, коментирайки решението на Мадрид да легализира значителен брой нелегални мигранти.
Според политика подобни мерки биха имали негативни последици за други страни от ЕС поради липсата на вътрешни граници в Шенгенското пространство.
През януари испанското правителство, водено от премиера Педро Санчес, одобри декрет, легализиращ приблизително 500 000 нелегални мигранти и търсещи убежище в страната.
Мярката предвижда издаването на разрешения за пребиваване и разрешения за работа за една година на мигранти, които са пребивавали в Испания поне пет месеца, при условие че нямат криминално досие.
Властите обясниха решението си с хуманитарни и икономически съображения, включително необходимостта от интегриране на мигранти и запълване на недостига на работна ръка, но ходът предизвика критики от десните сили, които се опасяват от увеличаване на вторичната миграция в рамките на ЕС.
Междувременно стотици хора се присъединиха към демонстрация в испанската столица срещу военните действия на САЩ и Израел срещу Иран.
Митингът беше организиран от Интернационалистическата асамблея на Мадрид. Участниците се събраха за шествие близо до жп гарата на столицата.
Според манифеста на организаторите, САЩ и Израел „са разгърнали ужасяваща война срещу Иран и народите в региона с единствената цел да укрепят хегемонията“ на еврейската държава.
„Бомбардировките на Иран и Ливан доведоха до хиляди смъртни случаи, разселване и разрушения“, отбелязва текстът.
„Империализмът атакува Палестина, Иран, Ливан, Венецуела и Куба“, твърдят организаторите.
„Техните атаки ще имат последици за нашите страни: увеличени военни разходи, намаляване на социалните ресурси, възход на расизма и авторитаризма и атаки срещу нашите политически права.“
"Испанското общество отхвърля войните на Тръмп и геноцида в Палестина“. Освен това организаторите призоваха за излизане на Испания от НАТО, отказ от превъоръжаването и „милитаристични бюджети“, както и за „край на отношенията с Израел“ и прекратяване на търговията с оръжие с него.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
19:56 21.03.2026
19:57 21.03.2026
20:01 21.03.2026
Коментиран от #16
20:01 21.03.2026
20:02 21.03.2026
20:03 21.03.2026
20:06 21.03.2026
Коментиран от #18
20:07 21.03.2026
20:10 21.03.2026
Коментиран от #21
20:11 21.03.2026
20:14 21.03.2026
Коментиран от #19, #20
20:17 21.03.2026
20:19 21.03.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
Коментиран от #23
20:32 21.03.2026
До коментар #9 от "Много добре":Ако я изключат от ЕС, ще се появи нов Франко, и ще избеси комунистическата сган по дърветата или ще ги разстреля по деретата. Както вече се е случвало. В бившия соц. лагер комунделите отърваха куршума, но на испанските няма да им се размине.
Коментиран от #22
20:33 21.03.2026
19 Евролибераст
До коментар #13 от "Баба ти":Не може. Трябват ни ресурси. Вие и околните ви нации ще робувате за наш интерес и докато си почивате - за интереса на каубоите.
20:34 21.03.2026
До коментар #13 от "Баба ти":Абе, дали ще сме вътре или вън, то за теб значение няма, все ще си зле
20:35 21.03.2026
21 Пълни глупости
До коментар #11 от "Та Испания":Това в някои руски сайт ли го чете??? 5% от живеещите в Испания са мюсюлмани, като половината са с испанско гражданство и другата половина чужденци. Сега сравни тези проценти с България или Русия.
20:36 21.03.2026
20:37 21.03.2026
До коментар #17 от "Факт":Разпада на Европейския съюз е започнал само в руските сайтове в действителност няма нищо подобно.
20:39 21.03.2026