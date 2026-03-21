Новини
Свят »
Нидерландия »
Крайнодесните в Нидерландия призоваха за изваждане на Испания от Шенген

21 Март, 2026 19:48, обновена 21 Март, 2026 20:37 1 440 23

  • испания-
  • нидерландия-
  • шенген-
  • мигранти

Причина е решението на Мадрид да легализира значителен брой нелегални мигранти

Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Геерт Вилдерс, лидер на нидерландската крайнодясна Партия за свобода, призова за изключване на Испания от Шенгенското пространство поради имиграционната ѝ политика.

„Ако Испания избере да бъде най-слабото звено в Шенген, единствената възможност е да се изключи това звено, да се изхвърли Испания от Шенген“, каза той по време на реч на международната Консервативна конференция за политически действия (CPAC) в Будапеща, коментирайки решението на Мадрид да легализира значителен брой нелегални мигранти.

Според политика подобни мерки биха имали негативни последици за други страни от ЕС поради липсата на вътрешни граници в Шенгенското пространство.

През януари испанското правителство, водено от премиера Педро Санчес, одобри декрет, легализиращ приблизително 500 000 нелегални мигранти и търсещи убежище в страната.

Мярката предвижда издаването на разрешения за пребиваване и разрешения за работа за една година на мигранти, които са пребивавали в Испания поне пет месеца, при условие че нямат криминално досие.

Властите обясниха решението си с хуманитарни и икономически съображения, включително необходимостта от интегриране на мигранти и запълване на недостига на работна ръка, но ходът предизвика критики от десните сили, които се опасяват от увеличаване на вторичната миграция в рамките на ЕС.

Междувременно стотици хора се присъединиха към демонстрация в испанската столица срещу военните действия на САЩ и Израел срещу Иран.

Митингът беше организиран от Интернационалистическата асамблея на Мадрид. Участниците се събраха за шествие близо до жп гарата на столицата.

Според манифеста на организаторите, САЩ и Израел „са разгърнали ужасяваща война срещу Иран и народите в региона с единствената цел да укрепят хегемонията“ на еврейската държава.

„Бомбардировките на Иран и Ливан доведоха до хиляди смъртни случаи, разселване и разрушения“, отбелязва текстът.

„Империализмът атакува Палестина, Иран, Ливан, Венецуела и Куба“, твърдят организаторите.

„Техните атаки ще имат последици за нашите страни: увеличени военни разходи, намаляване на социалните ресурси, възход на расизма и авторитаризма и атаки срещу нашите политически права.“

"Испанското общество отхвърля войните на Тръмп и геноцида в Палестина“. Освен това организаторите призоваха за излизане на Испания от НАТО, отказ от превъоръжаването и „милитаристични бюджети“, както и за „край на отношенията с Израел“ и прекратяване на търговията с оръжие с него.


Нидерландия
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 хмммм

    14 3 Отговор
    Браво!

    19:56 21.03.2026

  • 3 Пич

    7 2 Отговор
    Ей го Е !!! Десен, ама Лев !!! Ти да видиш...!?

    19:57 21.03.2026

  • 4 Факт

    19 2 Отговор
    Пишат го крайно десен - чети го крайно нормален ! В днешно време има побъркани/луди и нормални !

    20:01 21.03.2026

  • 5 Данко Харсъзина

    12 6 Отговор
    Време е испанските комуняги да бъдат изритани от ЕС.

    Коментиран от #16

    20:01 21.03.2026

  • 6 пешо

    10 3 Отговор
    дано гласуват да изкарат и бг.

    20:02 21.03.2026

  • 7 пешо

    13 3 Отговор
    то и РЮТЕ е десен но е на левия бряг

    20:03 21.03.2026

  • 8 ИСПАНСКИ КЪСМЕТ

    11 2 Отговор
    Ако ги извадят.

    20:06 21.03.2026

  • 9 Много добре

    14 2 Отговор
    Ако я изключат и от ЕС и НАТО няма да й навредят.Педро Санчес е Орбан на Перинейте и ще защити интересите на испанците от Урсула и Кая.

    Коментиран от #18

    20:07 21.03.2026

  • 10 Ел Кондор паса

    4 1 Отговор
    Правилно, и не им е за първи път на испанците. Аут.

    20:10 21.03.2026

  • 11 Та Испания

    7 3 Отговор
    и без това отдавна е станала арабски вилает ! Отново!

    Коментиран от #21

    20:11 21.03.2026

  • 12 Да,бе

    3 1 Отговор
    Някои войни са безкрайни,като тая между испанската корона и ниските духовно същества,които обитават ниската земя...Добре че скоро ще станат една от първите подводни нации на планетата.

    20:14 21.03.2026

  • 13 Баба ти

    7 4 Отговор
    Изгонете България и ще ви благодарим. Мерси от вашите мерки и закони, затъваме отвсякъде и навсякъде с тях..

    Коментиран от #19, #20

    20:17 21.03.2026

  • 14 Отряд1

    4 1 Отговор
    Испания да затвори Гибралтар и нещата ще си дойдат на мястото!

    20:19 21.03.2026

  • 15 АРЕ БЕ

    2 0 Отговор
    И КАК ША МИНАТ ПРЕЗ ГИБРАЛТАР ИВРУПЕЙЦИТЕ ЕЙ ТЪПАНАРИ
    АЙДЕ БАХУРА С МЮРДАЦИ

    20:28 21.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Факт

    0 1 Отговор
    А ние едва дойдохме и разпадът започна.

    Коментиран от #23

    20:32 21.03.2026

  • 18 Данко Харсъзина

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "Много добре":

    Ако я изключат от ЕС, ще се появи нов Франко, и ще избеси комунистическата сган по дърветата или ще ги разстреля по деретата. Както вече се е случвало. В бившия соц. лагер комунделите отърваха куршума, но на испанските няма да им се размине.

    Коментиран от #22

    20:33 21.03.2026

  • 19 Евролибераст

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "Баба ти":

    Не може. Трябват ни ресурси. Вие и околните ви нации ще робувате за наш интерес и докато си почивате - за интереса на каубоите.

    20:34 21.03.2026

  • 20 13675

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Баба ти":

    Абе, дали ще сме вътре или вън, то за теб значение няма, все ще си зле

    20:35 21.03.2026

  • 21 Пълни глупости

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Та Испания":

    Това в някои руски сайт ли го чете??? 5% от живеещите в Испания са мюсюлмани, като половината са с испанско гражданство и другата половина чужденци. Сега сравни тези проценти с България или Русия.

    20:36 21.03.2026

  • 22 МУЦКА ЗА КОМУНИСТИТЕ

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Данко Харсъзина":

    НЕ ЗНАМ НО ВИЕ ДЖАНДАРЯТА ША ОДИТЕ С ЦАРЕВИЧАК В ДИФЕРЕНЦИАЛА
    И ША ВРЪТКАТЕ МА.....АА ВИ МЪРЛЯВА

    20:37 21.03.2026

  • 23 Пълни глупости

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Факт":

    Разпада на Европейския съюз е започнал само в руските сайтове в действителност няма нищо подобно.

    20:39 21.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания